Кабмін спростив механізм постачання донорської крові на фронт

Кабінет міністрів спростив механізм постачання донорської крові на фронт, що дозволить зберегти більше життів українських військових.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає Цензор.НЕТ.

Понад 60% превентивних смертей на полі бою пов’язані з крововтратою. Вчасне переливання цільної крові або її компонентів може суттєво зменшити цей відсоток, оскільки дозволить виграти час на доставлення пораненого до найближчого госпіталю.

Кожного дня захисники та захисниці України героїчно боронять спокій цілої країни. Кожен із них щодня ризикує власним життям та здоров’ям заради миру, перемоги та відновлення нашої територіальної цілісності.

В умовах війни бувають травми та поранення несумісні з життям. Проте є й ті смерті, яким можна запобігти. Мова про героїв із масивною крововтратою. У випадку важких поранень вчасна зупинка кровотечі – лише перший етап надання допомоги. Другий етап – не менш важливий. Він передбачає відновлення крові, яку людина втратила. Вчасна трансфузія (переливання) цільної донорської крові на догоспітальному етапі може врятувати не одне життя.

Розроблена Міністерством охорони здоровʼя постанова має впорядкувати механізм одержання донорської крові та її компонентів і наблизити їх до фронту. Вона детально визначає та регламентує логістичні ланцюжки отримання донорської крові та її компонентів медичними підрозділами. Без зайвої бюрократії та неоптимально організованих процедур.

Відтепер механіка забезпечення потреб сил безпеки та оборони донорською кров’ю враховує запит на необхідні об’єми крові від бойових підрозділів. Відповідно, дає можливість вчасно ці об’єми підготувати та доставити в зону бойових дій.

Постанова також передбачає, що кожен медичний підрозділ визначає особу, відповідальну за замовлення донорської крові та її компонентів. Водночас військові медики самостійно вирішують, як їм зручніше замовити кров – від бригади чи від окремих медичних підрозділів. Це робить систему гнучкою та адаптивною до оперативної обстановки на фронті.

Процес отримання донорської крові та її компонентів медичними підрозділами сил безпеки та оборони – простий та зрозумілий. Він передбачає наступний алгоритм дій:

- опорний суб’єкт системи крові комплектує необхідний обсяг донорської крові та її компонентів і повідомляє регіональних координаторів про дату та місце їх отримання;

- регіональний координатор забезпечує отримання, транспортування та розподіл донорської крові та її компонентів відповідно до заявок, поданих координаторами медичних підрозділів.

Фактично, завдання підрозділів зводиться до формування заявок і звітів, в яких відповідальні особи медичних підрозділів заповнюють мінімум необхідної інформації. Такий підхід дозволяє військовим медикам оптимально витрачати свій час та не докладати зайвих зусиль на пошук і забезпечення доставки донорської крові та її компонентів.

Разом з тим, постановою визначено алгоритм дій медичних підрозділів у критичних ситуаціях, таких як масове надходження поранених. У цьому випадку медичні підрозділи максимально швидко можуть забрати необхідну кількість донорської крові та її компонентів у допоміжному тимчасовому банку крові, про місцерозташування якого буде відомо виключно їм.

До того ж відтепер медичні підрозділи зможуть відправляти свій медперсонал на тренінги до центрів служби крові для навчання техніки проведення трансфузій. Як результат – впровадження даної постанови сприятиме наданню військовослужбовцям медичної допомоги відповідно до стандартів НАТО, визначених протоколами TССС (Tactical Сombat Сasualty Сare).