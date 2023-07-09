Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 234 040 осіб (+600 за добу), 4078 танків, 4366 артсистем, 7964 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 9 липня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 234 040 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.07.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 234040 (+600) осіб ліквідовано,
танків - 4078 (+4) од,
бойових броньованих машин - 7964 (+11) од,
артилерійських систем - 4366 (+20) од,
РСЗВ - 668 (+7) од,
засоби ППО - 413 (+3) од,
літаків - 315 (+0) од,
гелікоптерів - 309 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3685 (+19),
крилаті ракети - 1271 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 6929 (+15) од,
спеціальна техніка - 628 (+9).
швидко не вдасться
але... чим більший шкаф ти гучніше падає
====
Дожити б до - "особового складу - близько 130.000.000 осіб ліквідовано"
Ну то питання часу. І русня на роки залишиться демілітаризованою. В цьюму ж полягало єсвєО?
Ракетні заводи працюють.
Та й С300 та Панцирі теж клепають у три зміни
За танки не скажу, не знаю
P.S. Відповідь напишіть не тільки "жирним" текстом, а ще й щоб всі літери були заголовні - тоді написане здається ще більш розумним
69 одиниць техніки та 600 чумардосів. Арта, броня, логістика гуд. ППО:спецтехніка - 3:9. Логістика майже 7 000! Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
P.s. 234 000!!! більше, ніж таке місто, як Люберци ...
Лезут и лезут, лавинами. Наплодились у себя на болотах, как комары 🫣