УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9148 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 278 39

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 234 040 осіб (+600 за добу), 4078 танків, 4366 артсистем, 7964 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 9 липня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 234 040 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.07.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 234040 (+600) осіб ліквідовано,

танків - 4078 (+4) од,

бойових броньованих машин - 7964 (+11) од,

артилерійських систем - 4366 (+20) од,

РСЗВ - 668 (+7) од,

засоби ППО - 413 (+3) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 309 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3685 (+19),

крилаті ракети - 1271 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6929 (+15) од,

спеціальна техніка - 628 (+9).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ за день знищили 10 розвідувальних дронів ворога, уразили 11 артилерійських засобів та дві станції РЕБ, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 234 040 осіб (+600 за добу), 4078 танків, 4366 артсистем, 7964 броньовані машини 01

Автор: 

армія рф (18761) Генштаб ЗС (7279) ліквідація (4455) знищення (8265)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
показати весь коментар
09.07.2023 08:14 Відповісти
+12
особового складу - близько 234040 (+600) осіб ліквідовано Джерело:
====

Дожити б до - "особового складу - близько 130.000.000 осіб ліквідовано"
показати весь коментар
09.07.2023 08:20 Відповісти
+9
Ні! Не до останнього. Для зоопарку треба залишити.
показати весь коментар
09.07.2023 08:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
09.07.2023 08:14 Відповісти
Лаптєрейх це не зупиняє.
показати весь коментар
09.07.2023 08:14 Відповісти
Бидло вимагає від палкаводцев ***** пабеди над націстамі-хахламі..
показати весь коментар
09.07.2023 08:22 Відповісти
1/7 частина суші і жителів як у Японії - 150 млн.
швидко не вдасться
але... чим більший шкаф ти гучніше падає
показати весь коментар
09.07.2023 11:07 Відповісти
Слухи ходят, что рашка сильно завышает свою численность населения, врёт даже больше наших про свою демографию. Поговаривают, что там 90-100 млн, не более. Да, кавказские мусульмане из последних сил строгают детей, ну и ручьи среднеазиатов просачиваются в шваброжопию, но по факту там поголовье орков только падает.
показати весь коментар
09.07.2023 16:50 Відповісти
Чудовий результат без переплат..
показати весь коментар
09.07.2023 08:17 Відповісти
особового складу - близько 234040 (+600) осіб ліквідовано Джерело:
====

Дожити б до - "особового складу - близько 130.000.000 осіб ліквідовано"
показати весь коментар
09.07.2023 08:20 Відповісти
У них стільки нема.
показати весь коментар
09.07.2023 08:51 Відповісти
По світу розповзлися...
показати весь коментар
09.07.2023 08:53 Відповісти
Ну, так кацапи ж - це нащадки кіївського рабина Бені Каца, які втекли від володимирового хрещення у заліські болота і там здичавіли. А так глянеш - на голові повстяна шапка - гіпертрофований, через клімат, аналог ярмулки, на пиці - борода нестрижена. Забувши календар, вони, щоб не порушити шабат, об'явили весь тиждень "нєдєлєю" - часом, коли нічого не роблять. Так що діаспора - це нормальний стан.
показати весь коментар
09.07.2023 09:54 Відповісти
Файна теорія. Ще не чув цієї версії походження кацапів.
показати весь коментар
09.07.2023 22:09 Відповісти
Що цікаво, колись, ще на мейл.ру, один сприйняв її за чисту монету.
показати весь коментар
10.07.2023 11:13 Відповісти
Тобто-до останього? Згоден...
показати весь коментар
09.07.2023 08:25 Відповісти
Ні! Не до останнього. Для зоопарку треба залишити.
показати весь коментар
09.07.2023 08:28 Відповісти
Для зоопарку можна наловити в Україні,в Европі,Америці..
показати весь коментар
09.07.2023 08:40 Відповісти
Тобто щоб показувати у клітці червонокнижно ссавця, що є результатом від'ємного відбору?!..А що, гарна ідея!
показати весь коментар
09.07.2023 08:48 Відповісти
Ще й "бабла" за покази можна "накосити".
показати весь коментар
09.07.2023 08:55 Відповісти
Нахрена кацапня в зоопарках, в музеях достатньо чучела набитого соломою.
показати весь коментар
09.07.2023 09:06 Відповісти
Грін Піс буде проти.
показати весь коментар
09.07.2023 09:16 Відповісти
лучше один раз дать работу таксидермисту, чем служитель зоопарка будет за ним каждый день говно убирать. Научной ценности эта тупиковая ветвь развития Homo sapiens не представляет.
показати весь коментар
09.07.2023 09:31 Відповісти
Не Homo sapiens, а Zoo sapiens...
показати весь коментар
09.07.2023 10:36 Відповісти
Кончений совок наїб@шив зброї.
Ну то питання часу. І русня на роки залишиться демілітаризованою. В цьюму ж полягало єсвєО?
показати весь коментар
09.07.2023 08:39 Відповісти
До повної демілітаризації ще далеко.
Ракетні заводи працюють.
Та й С300 та Панцирі теж клепають у три зміни
За танки не скажу, не знаю
показати весь коментар
09.07.2023 08:47 Відповісти
Ну, так "Кассам" теж, наче, ракетою вважається.
показати весь коментар
09.07.2023 08:53 Відповісти
Там дальність несерйозна, і по точності великий питання
показати весь коментар
09.07.2023 10:06 Відповісти
Це все гроші. А півмісяця тому сілуанов сказав грошей нема. І це вже при 2/3 використаного річного бюджету. Згоден, що це не демілітаризація в прямому сенсі, але є фактором який сильно пов'язаний
показати весь коментар
09.07.2023 09:12 Відповісти
https://tsn.ua/ru/exclusive/malomuzh-razyasnil-za-chto-arestovali-razrabotchikov-rossiyskih-raket-kinzhal-obmanuli-samogo-putina-2333473.html
показати весь коментар
09.07.2023 09:26 Відповісти
Розпочата друга третина третьої сотні тисяч!
показати весь коментар
09.07.2023 08:40 Відповісти
Це для них нічого -- 2млн -- може хтось почухається .
показати весь коментар
09.07.2023 08:43 Відповісти
З 12 млн тільки почнуть чухатися.
показати весь коментар
09.07.2023 08:50 Відповісти
Чухаються вже давно чухаються і чухають - https://ru.krymr.com/a/emigratsiya-rossiya-bezhenstvo/32328285.html
показати весь коментар
09.07.2023 09:33 Відповісти
З дивану добре кричати патріотичні гасла та дурні вигадки ,а ви хоч раз задумалися про реаліі скільки часу без віддиху можуть вести наступ військові підрозділи в складі яких воюють до 50% по декілька разів ранених, покалічених,хронічно хворих та неодноразово контужених військовослужбовців які теж як і ви є живими людьми і що твориться з іхньою свідомістю та ким вони повернуться з цього пекла?-задай собі таке запитання .
показати весь коментар
09.07.2023 09:19 Відповісти
До втрати боєздатності.
показати весь коментар
09.07.2023 12:23 Відповісти
Так, і що ви пропонуєте?

P.S. Відповідь напишіть не тільки "жирним" текстом, а ще й щоб всі літери були заголовні - тоді написане здається ще більш розумним
показати весь коментар
09.07.2023 12:56 Відповісти
Для особливо розумних -на це запитання повну відповідь дають в ТЦК
показати весь коментар
09.07.2023 13:52 Відповісти
Почему Зе не поздравил генерала Залужного c юбилеем?💙💛
показати весь коментар
09.07.2023 09:23 Відповісти
"Не царское єто дело" (С)
показати весь коментар
09.07.2023 09:43 Відповісти
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3425 день.
69 одиниць техніки та 600 чумардосів. Арта, броня, логістика гуд. ППО:спецтехніка - 3:9. Логістика майже 7 000! Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 234 000!!! більше, ніж таке місто, як Люберци ...
показати весь коментар
09.07.2023 10:32 Відповісти
Что-то их никакие потери не смущают((
Лезут и лезут, лавинами. Наплодились у себя на болотах, как комары 🫣
показати весь коментар
09.07.2023 16:54 Відповісти
 
 