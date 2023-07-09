Рашисти обстрілюють прикордоння Харківщини, - ОВА
Протягом доби по Харківській області окупанти завдали авіаударів по околицях прикордонних селищ Милове, Кислівка Куп’янського району та Ветеринарне Харківського району.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ворог обстріляв із мінометів та артилерії понад 15 населених пунктів: Гранів Харківського району, Хатище, Вовчанськ, Варварівка, Цегельне Чугуївського району, Фихолівка, Дворічна, Куп'янськ, Кислівка, Кам'янка Куп’янського району.
О 16:17 у с. Загризино внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка Куп’янського лісового господарства Сеньківського лісництва. Пожежу ліквідовано о 19-00. Жертв та постраждалих немає.
Піротехніки ДСНС протягом доби обстежили 5,8 га території Харківщини, де виявили та знешкодили 70 вибухонебезпечних предметів. До робіт залучили 31 піротехнічний розрахунок - 158 осіб та 62 одтниці техніки.
