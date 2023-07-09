УКР
Рашисти обстрілюють прикордоння Харківщини, - ОВА

Протягом доби по Харківській області окупанти завдали авіаударів по околицях прикордонних селищ Милове, Кислівка Куп’янського району та Ветеринарне Харківського району.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог обстріляв із мінометів та артилерії понад 15 населених пунктів: Гранів Харківського району, Хатище, Вовчанськ, Варварівка, Цегельне Чугуївського району, Фихолівка, Дворічна, Куп'янськ, Кислівка, Кам'янка Куп’янського району.

О 16:17 у с. Загризино внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка Куп’янського лісового господарства Сеньківського лісництва. Пожежу ліквідовано о 19-00. Жертв та постраждалих немає.

Піротехніки ДСНС протягом доби обстежили 5,8 га території Харківщини, де виявили та знешкодили 70 вибухонебезпечних предметів. До робіт залучили 31 піротехнічний розрахунок - 158 осіб та 62 одтниці техніки.

Спросите Ермака, может уже можно отвечать?
09.07.2023 09:00 Відповісти
Якщо ЗСУ почнуть нормально бити по території рф - то війна закінчиться, а цього не потрібно ні правлячий в сша партії , ні корумпованой і скомпрометованой " українськой владі"
09.07.2023 09:48 Відповісти
 
 