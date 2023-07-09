Ворог обстріляв дві громади на Сумщині, - ОВА
Російські окупанти продовжують обстрілювати територію Сумщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, вночі та вранці росіяни здійснили 7 обстрілів прикордоння. Обстрілів зазнали Миколаївська, Середино-Будська громади.
За даними ОВА:
- Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (8 вибухів).
- Миколаївська громада: був мінометний обстріл (8 вибухів).
"Попередньо - без втрат серед мирного населення та руйнувань цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Urs
показати весь коментар09.07.2023 09:37 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Grigoriy1959
показати весь коментар09.07.2023 13:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль