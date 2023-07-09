УКР
Ворог обстріляв дві громади на Сумщині, - ОВА

сумщина

Російські окупанти продовжують обстрілювати територію Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, вночі та вранці росіяни здійснили 7 обстрілів прикордоння. Обстрілів зазнали Миколаївська, Середино-Будська громади.

За даними ОВА:

- Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (8 вибухів).

- Миколаївська громада: був мінометний обстріл (8 вибухів).

"Попередньо - без втрат серед мирного населення та руйнувань цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

обстріл (30952) Сумська область (4236)
https://twitter.com/i/status/1677560486106128385 в Варонижи тривожна
09.07.2023 09:37 Відповісти
Невже немає чоловіків у цих населених пунктах ? Район знайомий, вся стежки відомі, контрабандисти сидять та курять цигарки. А хто знищить один сраний міномет ? Бригаду з Києва не пришлють. ХІМАРСи також. МІРКУЙТЕ, чоловіки !
09.07.2023 13:53 Відповісти
 
 