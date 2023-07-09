УКР
Маємо успіхи та просування на Бахмутському напрямку. Ворог місцями опиняється в пастці, - Сирський. ВIДЕО

Сили оборони мають успіхи на Бахмутському напрямку, а снайпер з позивним "АЛЬФА" зі 1200 метрів одним пострілом знищив ворога.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

"Бахмутський напрямок. Маємо успіхи, Сили оборони продовжують просуватися вперед, а ворог місцями опиняється в пастці", - зазначив він.

Сирський також опублікував відео бойової роботи на цьому напрямку. 

"На відео чудова робота групи "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Працює снайпер з позивним "АЛЬФА". Зі 1200 метрів він одним пострілом знищив ворога. Під час роботи снайпера за групою полював ворожий БПЛА, який також вдалося збити. Молодці", - резюмує командувач Сухопутних військ.

Маємо успіхи та просування на Бахмутському напрямку. Ворог місцями опиняється в пастці, - Сирський 01

Бахмут (1567) Сирський Олександр (746) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (73)
+11
новина раз...
маємо частковий успіх на Бахмутському напрямку.
новина два...
ворог не просунувся на Бахмутському напрямку - відбито всі атаки...
-------------
09.07.2023 09:54 Відповісти
+7
і тут я розумію, шо мене розводять.
і правди мені не дізнатися....
09.07.2023 10:06 Відповісти
+7
По - перше заміновані дороги не відвернули б від України війну вона сталася б

Але як вони затримують наступ!!!!!
09.07.2023 10:14 Відповісти
А є сенс від того?
Чи ми ************** від голосних назв, ігноруючи справжні цілі?
09.07.2023 09:44 Відповісти
вайєнкор Сирский , знову на зв'язку.))
09.07.2023 18:43 Відповісти
это после празднования днюхи будущего президента.
показати весь коментар
09.07.2023 10:12 Відповісти
Ви настрящі Герої, ви несете Мир І Перемогу, а не оратори .Залишайтесь живими.
09.07.2023 09:47 Відповісти
Еще хорошо что два полка ВДВ что кинули навстречу наступающим на Бахмут подразделениям ВСУ оказались в основном обычными мобиками и частью совсем не обстряленными и они теперь снимают видео как их бедных бросили без боеприпасов и командиров и кроют снарядами.
09.07.2023 09:49 Відповісти
Мобики против наловленных тцкашниками, офигет .
09.07.2023 11:02 Відповісти
Хай розвертаються та йдуть на моцкву, поки бункерний хробак виліз та цілує на поверхні дітей, женька до тули вже шлях розчистив.
09.07.2023 12:10 Відповісти
новина раз...
маємо частковий успіх на Бахмутському напрямку.
новина два...
ворог не просунувся на Бахмутському напрямку - відбито всі атаки...
-------------
09.07.2023 09:54 Відповісти
і тут я розумію, шо мене розводять.
і правди мені не дізнатися....
09.07.2023 10:06 Відповісти
козломордая шваль,кацапосми вообще никогда правды не говорят а тебе и твоему приплоду с кацапосамкой могу пожелать только подохнуть мучительной смертью.
09.07.2023 10:25 Відповісти
То може самому зїздити туди на пару місяців, тоді будеш знати правду
09.07.2023 10:13 Відповісти
міркую над цим, за тобою заїду заберу - разом веселіше...
давай адрес дивана...
09.07.2023 10:16 Відповісти
я тобі вже дав адресу Дружківський ТЦК Можемо і за тобою заїхати-підвеземо
09.07.2023 10:19 Відповісти
Дружківський ТЦК - місто ім'я?
09.07.2023 10:29 Відповісти
"Results for Druzhkivka, Donetsk Oblast, Ukraine"
разом і перекуримо ім'я давай, на провсяк випадок....
09.07.2023 10:43 Відповісти
та это обычная кацапсккая биомасса под прокси
09.07.2023 10:27 Відповісти
та да - а ти незвичяйна біомасса і не під проксі...
09.07.2023 10:31 Відповісти
ы
09.07.2023 10:35 Відповісти
KosAn30 - мені сподобався твій нік - козани 29, 28 теж не погано, але ти перший серед козанов...
09.07.2023 11:21 Відповісти
чому не дізнатися? ідеш в всвій Дружківскій ТЦК я тебе там записую в підрозділ ДШВ... і ти побачиш і відчуєш на собі усю правду. Ну я тобі ідея?
09.07.2023 10:17 Відповісти
не гарна, от припруся я зтого боку окена,
стану посеред Дружківці і звати кого?
і да - ти не попав під мій коммент,
то я так переглянув гілку - уважніше...
09.07.2023 10:54 Відповісти
все з вами ясно і зрозуміло...
09.07.2023 10:58 Відповісти
так і знав шо ти ідіот - "ідеш в свій Дружківскій ТЦК"
09.07.2023 11:07 Відповісти
А далі пропав без вісті за тиждень ?
09.07.2023 12:43 Відповісти
"Чужими руками легко вогонь брати"
Ми тільки спостерігаємо, а справжні воїни ціною свого життя на передку стримують супротивника, у якого перевага майже по всьому озброєнню і при відсутності переваги в повітрі навіть умудряються просуватися, на деяких ділянках!!
Якщо комусь не подобаються темпи наступу, то може вступити в лави ЗСУ, а саме в штурмові бригади і показати як потрібно 🤦🤦🤦
10.07.2023 07:07 Відповісти
І шо не так? Ми просуваємося біля Берхівки та Кліщіівки, а ворог намагається хоч якось розосередити наші війська як на сході, зокрема південніше Бахмуту, так і на південному напрямку, постійно створюючи малоефективні атаки, які відбиваються.
09.07.2023 13:17 Відповісти
Так ведь его не вовремя сняли, а так дошли бы и до Кременной, и до Сватового.
09.07.2023 10:24 Відповісти
красножопый, а что тебе напоминает сводки освобождения херсона или изюма?
09.07.2023 10:24 Відповісти
Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Что это ещё за президентская бригада нах?
09.07.2023 10:00 Відповісти
101 бригада
09.07.2023 10:06 Відповісти
101-ша окрема бригада охорони Генерального штабу ЗСУ. Ну и при чём здесь преза приплели?
09.07.2023 12:19 Відповісти
По-перше: Дороги БУЛИ й мости заміновані, без "а може".
По-друге: мости теж були заміновані.
По-третє: дороги розширили на яких напрямках , поцікавтесь, де 2-3 авто на день їздило.
По-четверте: оборонних ліній не будували.
По-п'яте: Війска відводили. Поцікавтесь кого відвели з Гостомеля перед вторгненням?
По-шосте: тотальне мородерство й Корупція, навіть повномасштабна війна не зупиняє цих у владі.
P. S. Гадаю висточить , поки, хоча можна продовжити довго.
09.07.2023 12:12 Відповісти
Зе-т.зв президент - якраз і є редставником тієї частини україна для якої незалежна україна і не потрібна. Для них- і Для Зе важливіше - було - домовитись з Х...м - шляхом будь яких поступок. А те що Пу їх кинув як лоха - ну то це його проблеми. Але судячи з усього - зе і його шобла не змінилися. дя них все так само залишається в приорітеті - накрасти грошей і під шумок здриснути за кордон. Це гірка правда((
09.07.2023 12:54 Відповісти
«Кілька годин думали: ми вкладали кошти у комфорт для людей, як тепер руйнувати все це? Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури», - так пояснили у Зеленського чому не підривали мости.========тобто вони думали, що русня не буде руйнувати будинки, мости та іншу інфраструктуру.====Тоді для чого вони впустили їх в Україну?---Вбивати українців?---------Подоляк пояснив, що влада припустилася стратегічних, інформаційних та кадрових помилок----

-12 квітня 2021-------Як заявив Зеленський журналістам CNN під час візиту до Донецької області, в Україні розуміють, що російське вторгнення є цілком реальним сценарієм розвитку конфлікту.

«Звичайно. Ми знаємо (про можливість вторгнення - Прим. ред.), з 2014 року ми знаємо, що це може статися кожного дня. Вони (керівництво Росії - Прим. ред.) готові, але і ми готові, оскільки перебуваємо на своїй землі і на своїй території», - заявив Зеленський і закликав українців готуватися до шашликів.====================це не явка з повинною?
10.07.2023 06:44 Відповісти
Так ******** повинні збивати дрони на раз .
09.07.2023 10:08 Відповісти
Які дрони - і як? До речі а чого це німці не зробили щоб Гепарди збивали цілі одним пострілом?
09.07.2023 10:17 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1677921174502662144 Очередной оккупант пойман на окраине Бахмута отправился в обменный фонд
09.07.2023 10:13 Відповісти
По - перше заміновані дороги не відвернули б від України війну вона сталася б

Але як вони затримують наступ!!!!!
09.07.2023 10:14 Відповісти
Відвернули би вони війну. Перед 24 лютого 2023 шойгу прийшов би до путіна і сказав би, що план наступу нереальний, оскільки українці побудували укріплення і мінні поля, які в тому плані не передбачені, і тому потрібен новий план, і кілька нових місяців підготовки до нього. Півд.Корея так живе вже 70 років без війни
09.07.2023 10:55 Відповісти
А тепер візьміть і порівняйте довжину 38 паралелі і наш кордон з кацапстаном - і ще там не тільки мінні поля ну і висоти ніхто не відміняв .
09.07.2023 11:00 Відповісти
Тобто вам сподобалось, як Зе готувався до війни, до 24 лютого 2022 ? Сподобалося, що мобілізація ОР-1 була об'явлена (але ще не вспіла початися) за сутки до нападу, в той час як в ЛДНР об'явили ТОТАЛЬНУ мобілізацію за місяць до нападу? Сподобалося, що орки доїхали до Нової Каховки і до Херсону за декілька годин, хоча про напад попереджали за пів-року і показували план нападу, і розказували, як цей план можна легко знищити, але у відповідь чули "Не відлякуйте від нас інвесторів"?
09.07.2023 11:13 Відповісти
Ось ви взяли ляпнули не подумавши про 38 паралель - а можна було навести інший приклад який відповідає нашим реаліям. А тепер чіпляєтесь до мене - де логіка ау логіка ти де?
09.07.2023 11:16 Відповісти
Якби Півд.Корея мала такий же кордон, як у нас з РФ, то все одно вона жила би в мирі ці 70 років. Тому що захищається по добре відомим (ще з часів франко-прусської війни) правилам і на землі, і на морі. Я вам навіть більше скажу, якби замість Зе був би комік Притула (або якийсь чувачок рівня директора невеликого підприємства), то війни би ніякої не було, бо він (і його оточення) діяли би по тим же самим добре відомим правилам, які описують в 10-сторінкових книжечках. Але наш Зе - це творча особистість, і йому на всі правила плювати.
09.07.2023 11:39 Відповісти
Ну так ну так - а те що в Південній Кореї є діючі війскові бази США то таке і ще багато ще чим ми відрізняємося це теж то таке(до речі ви хоч знаєте що населення країни чучхе в два рази менше ніж населення Південої Кореї?).
09.07.2023 11:48 Відповісти
Я знаю, що Півн. Корея може мобілізувати 20 мільонів солдатів (і чоловіків, і жінок). І це не ізнєжені кацапи, а фанатики, які готові вбивати і вмирати, без нормальнього постачання (тобто за одну чашку рису в день). У відповідь Півд. Корея виставить не більше 1-2 мільона регулярної армії, добровольців, патріотів і персоналу американських баз, а її населення побіжить в Японію так же, як наше - в Европу, а війсковозобов'язані будуть поводитися так же, як і наші (До речі Півд.Корея лідирує в світі по песимізму молоді, яка массово не бачить себе в своїй країні і хоче імігрувати)
09.07.2023 12:07 Відповісти
Ти диви країна чучхе переплюнула навіть Китай - якщо в Китаї можуть мобілізувати 50% населення ( 750 лямів резервістів ) то країна чучхе планує мобілізувати 80% населення. До речі а озброювати ці 20 лямів вони чим будуть - бо зараз не середні віки де до війська могли селян з вилами і косами призвати . Я же мовчу хто буде той же рис вирощувати якщо призвуть ці 20 лямів.
09.07.2023 12:15 Відповісти
Півн. Корея - відомий поставщик зброї (лише невелика частина якої зараз перепадає кацапам). Мобілізують вони всіх жінок і дітей, від 12 до 70 років, всі воні уже підготовлені бійці. За їхній тил не хвилюйтесь: Китай іх може забезпечити набагато краще, ніж нас Европа (Це не претензія до европейців, велике дякую їм за поміч)
09.07.2023 12:59 Відповісти
Виробник чого - і головне якої кількості? Ви наприклад знали що в совку на 5 лямову армію було 64 тисячі танків - де по вашому країна чучхе візьме 256 тисяч танків ( а щодо піхоти - Південна Корея має касетні снаряди ).
09.07.2023 13:06 Відповісти
Поцікавтесь темою експорту зброї з Півн. Кореї: щорічно вона давала їм сотні мільонів доларів (думаю, що після лютого 2022 в рази більше), що навіть більше, ніж експорт рабів, фальшивих доларів і підробок відомих брендів
09.07.2023 14:11 Відповісти
Давайте поспілкуємось на якісь нейтральні тему - це у вас подвійне імя чи ви не оприділилися з імям?
09.07.2023 15:49 Відповісти
До речі як по вашому постійне недоїдання ніяк не впливає на стан здоровя людей - чи все таки впливає?
09.07.2023 12:22 Відповісти
Звісно впливає, але багато їм не треба, а перед вторгненням наповнять склади, і про поставки з Китаю я вже казав
09.07.2023 13:02 Відповісти
не было б войны, если б не было договорняков зелёного предателя в Омане о разделе страны. потому зелёная шобла пальцем не шевелила перед вторжением. Вуаля
09.07.2023 12:13 Відповісти
Задачи решают пехота и артиллерия. Как наступают ВСУ и обороняются ВС РФ на юге Украины

https://t.me/volyamedia Текст: телеграм-канал «Воля»

Чтобы понять, почему украинское наступление на юге идет медленнее, чем этого многие ожидали, мы поговорили с военными в обеих армиях, находящимися в зоне боевых действий или недавно оттуда вышедшими. Причин несколько: впервые с начала войны грамотно организованная оборона ВС РФ (вообще не по тем линиям укреплений, которые показывали на спутниковых снимках и о которых любят рассуждать специалисты по анализу войны на открытых данных); высокая концентрация российских войск; невозможность использовать большие массы бронетехники; стремление украинского командования сберечь личный состав; большое число обученных, но не имеющих боевого опыта подразделений в составе ВСУ.

В этом тексте мы разберем то, как именно идут боевые действия в Запорожской и на юге Донецкой области, потому что тактики боя, применяемые обеими сторонами, оказывают сильнейшее влияние на темпы продвижения ВСУ.
Опорники и артиллерия

На всякий случай сразу проясним несколько важных для понимания особенностей этого этапа войны вещей.

Сплошной линии фронта нет. Оборона обеих армий строится не на многокилометровых окопах и не на мощных бетонных фортах с орудиями. Она построена на десятках, а на юге Украины и сотнях отдельных опорных пунктов, каждый из которых в теории может прикрыть огнем своих соседей. Причем между этими пунктами может быть от 2 до 7 км, кроме того, они располагаются не вытянутой линией вдоль условной передовой, а разбросаны в том числе по ближним тылам. Глубина обороны может таким образом достигать 17-25 км. В таких опорниках занимают позиции по 5-20 солдат, иногда в крупном пункте может стоять 150-200 человек и несколько единиц бронетехники.

У российских войск далеко не везде, у ВСУ почти везде каждый опорный пункт имеет связь со штабом более крупного подразделения. ВС РФ через штаб вызывают артиллерийский огонь, корректируют его или просят подкреплений. Такой способ передачи информации и принятия решений не быстр, потому что после запроса артподдержки и до нанесения удара артиллерией может пройти от получаса до двух часов. Все зависит от расторопности штабных офицеров, качества и наличия связи и вообще, готовности штабных выделить ту самую поддержку.

ВСУ убрали передаточное звено в виде штаба и подразделение может напрямую связаться с закрепленными за собой артиллеристами. Срок открытия огня и его корректировки снижается с получаса или часов до минут.
Беспилотники и разведка

Обе стороны активно используют беспилотники, как разведывательные, так и штурмовые. БПЛА позволяют выявлять передвижения противника на расстоянии иногда до 40 км.

У ВСУ больше опыта применения беспилотников, больше и самих аппаратов, поэтому качество украинской разведки выше. Благодаря разведке выше и точность артиллерийского огня.

ВС РФ постепенно набираются опыта в применении большого числа БПЛА на взводно-ротном уровне. В прошлом году они могли об этом только мечтать, сейчас у многих небольших подразделений есть несколько разведывательных дронов. Хромает качество подготовки операторов, кроме того, хорошо работают украинские средства радиоэлектронной борьбы (в отличие от российских РЭБ, работающих на старой технике). Поэтому дальность и точность российской разведки ниже, чем украинская. Но, несмотря на это, передвижения любых подразделений пехоты или техники большими группами по открытой местности становится почти невозможным. Цели будут замечены задолго до подхода на позиции для атаки и почти гарантированно уничтожены артиллерией или РСЗО.

Украинская сторона, имея лучшую разведку, в ответ может наносить очень эффективные удары по российской артиллерии и системам залпового огня, но потерянных солдат и броню уничтожение батарей ВС РФ не вернет. Поэтому ВСУ отказались от попыток массированных атак с использованием пехоты, танков и легкой бронетехники.
Минные поля и ночные атаки

Вся территория плотно заминирована. Причем карты минных полей есть далеко не всегда. Это сильно ограничивает пространство для маневрирования техники и значительно замедляет пехоту, которой приходится сначала разминировать проходы или просто проверять местность на наличие мин.

Никакие крупные наступательные операции ночью не проводятся. Максимум, ночную атаку может позволить себе отделение или взвод, и то, только в том случае, если они уже успели хорошо изучить местность и вышли на расстояние последнего броска до противника.

Плохо обученные, не имеющие боевого опыта, не имеющие опытных командиров подразделения гарантированно перепутают направление в темноте, нарвутся на дружественный огонь или устроят его сами, потеряют часть личного состава, просто потому что кто-то заблудится или повредит ноги, могут выйти прямиком на минные поля (свои или чужие в этом случае уже не важно, минам все равно, кто ты). Хаос ночного боя и атаки, тем более крупными подразделениями, почти неизбежен. Кроме того, обе стороны (ВСУ в большей, ВС РФ в меньшей степени), обладают тепловизорами и приборами ночного видения, которые делают ночную атаку едва ли не более опасной, чем дневная.

Поэтому боевые действия в основном идут в светлое время суток (не считая, конечно, артиллерийского огня).
Авиация и вертолеты

Средства противовоздушной обороны, в том числе ручные, есть у обеих армий, поэтому массированно авиация не применяется. Помимо риска потерять самолет или вертолет, ВС РФ не могут выпустить в небо сотни самолетов, просто потому что в зоне боевых действий рабочих машин в таком количестве нет. А нет их потому что нет нужного числа подготовленных экипажей. Вертолетов у ВС РФ много, но из-за высокого риска потерять их, они редко появляются прямо над местом боев, предпочитая обстреливать цели издалека с кабрирования (что не добавляет точности).

У ВСУ с пилотами ситуация сильно лучше, но самолетов немного, поэтому их тоже берегут. Поэтому можете забыть кадры из кино про Вторую мировую, где над полем боя кружат десятки самолетов. Здесь они если вообще появляются, то максимум, двойкой.
Долгие броски до противника

Бои 4-7 июня показали ВСУ, что на юге Украины из-за особенностей местности и высокой плотности населенных пунктов, применять большие группы бронетехники невозможно. Она будет повреждена или уничтожена. Соответственно, никаких прорывов танками и пехотой устроить нельзя. Технику уничтожат или обездвижат ручными средствами поражения и добьют артиллерией или вертолетами издалека.

Поэтому сейчас во многих случаях применяют другую тактику. За отделением или взводом пехоты (в зависимости от задачи), закрепляют на прямой связи артиллерийскую батарею или HIMARS, или тяжелые минометы. Дальше пехота осторожно и медленно, чтобы не попасться беспилотникам ВС РФ выдвигается к тому опорному пункту, который должна взять. Пешком. Если все прошло гладко, группа дошла незамеченной, то командир группы оценивает силы противника. Если в опорном пункте есть загнанный в капонир танк или БМП, если выявлены позиции минометов и пулеметные точки, по ним наносится удар артиллерией, а потом следует атака.

Иногда артналет приводит к тому, что обороняющиеся отступают сами, бросая поврежденную или даже целую технику. Иногда налет бывает не столь удачен и приходится атаковать, используя гранаты, огнеметные системы и стрелковое оружие.

Дальше захваченный опорный пункт осматривают, разворачивают оборону, ждут подразделение, которое его займет и идут дальше.

Если опорный пункт является частью узла обороны из нескольких опорников, то приходится брать один за другим все, зачищать их, разминировать, ждать тех, кто сядет в оборону на этих позициях и только потом идти вперед.

Учитывая, что расстояния между опорными пунктами могут достигать 9-10 км, эти пешие переходы пехоты по пересеченной местности, да еще с постоянными паузами, лежанием на земле, в кустах и за деревьями, пока мимо летит российский беспилотник, могут занимать 5-8 часов.

Потери в таких боях постоянные. Для гражданского наблюдателя они могут показаться небольшими: 1-3 убитых за сутки боев, 8-11 раненых. На деле же такие потери это треть личного состава взвода, и после них он может только вернуться на исходные позиции или на ближайший отбитый им же опорник ВС РФ.

Если группе не везет, если у нее недостаточно подготовленный командир или у россиян на этом участке толковый оператор БПЛА и грамотно расставленные наблюдатели, то она будет уничтожена или рассеяна еще до подхода к опорному пункту и выхода на атаку. Именно такие кадры с начала украинского наступления регулярно публикуют z-каналы, выдавая их за массовое бегство наступающих. На самом деле это отход одной неудачливой или невезучей группы.

В отличие от ВС РФ, у которых многие опорники даже на удалении от передовой могут не снабжаться водой, БК, едой и медиками по несколько дней (из-за этого у ВС РФ с июня смертность среди раненых на юге составляет почти 60%, речь про тех раненых, которых не успели эвакуировать из зоны боев), ВСУ стараются обеспечивать снабжение подразделений и эвакуацию раненых. Это тоже не способствует стремительному продвижению вперед.
Что даст медленное наступление

Даст возможность создать максимально выгодные плацдармы для ударов крупными силами вглубь российской обороны. Для этого ВСУ пытаются выйти к большим трассам, выбить российскую артиллерию, взять под контроль самые крупные опорные пункты, выбить артиллерию, средства ПВО, склады, штабы и связь.

Медленное наступление дает возможность обучить те части, которые только прошли обучение (в том числе в Европе), но еще не имеют боевого опыта. Как говорят с мест, учатся они быстро и командование в целом довольно тем, как проявили себя такие подразделения. Понятно, что не обошлось без ошибок и потерь, достаточно вспомнить разрекламированную z-публикой колонну украинской техни
09.07.2023 10:42 Відповісти
Нічого. Вода камінь точить. Справляться наші, головне діяти розумно і не спішити.
09.07.2023 23:54 Відповісти
Снайперу , за відео без музона
09.07.2023 11:07 Відповісти
Нам бы побольше успехов на крымском направлении. А то все силы на дамбас потратим а на крым не останется. Но все понимают что война закончится только после освобождения крыма а не дамбаса. Крым- ето ворота в Черное море. Возьмем крым и рашисты сами уйдут с разрушенного дамбаса, когда мы поставим в крыму противокорабельные ракеты и перекроем все росийские порты. Не возьмем крым- дамбас нахрен нам не нужен будет как и азовское море.
09.07.2023 11:14 Відповісти
З Кримом буде цікаві і, якщо пощастить, набагато простіше. Коли вийдемо до його кордонів, в кацапів буде дуже весела перспектива опинитися відрізаними від материковой рашки. Достатньо буде перебити міст, і в них постачання *********** для оборони різко впаде. Єдиним варіантом буде через море, але тоді їх кораблі будуть дуже гарненько горіти на камеру
09.07.2023 13:23 Відповісти
Цікаво буде коли крим віддадуть туркам.
09.07.2023 14:33 Відповісти
Командувач військами доклад -1200 метрів ...він хоч розуміє, що він каже
09.07.2023 12:31 Відповісти
Я розумію,що керівництво держави люди які все життя були на сцені квн і 95 кварталу це була їхня професія Вони вмієть хорошо грати ролі,хорошо базікати. Іншого вони не вміють АЛЕ ВЕЛИКЕ ПИТАННЯ___ЧОМУ БОЙОВІ ГЕНЕРАЛИ ЗСУ, РОЗВІДКИ СБУ__СТАЮТЬ ПРЕС СЕКРЕТАРЯМИ, АБО ПРОСТО БАЛАБОЛАМИ??? Це не їхня робота.А головне вони цього не вміють (хоча учаться) А ЗСУ--успіхів в знищенні фашистської московії, Погано,що кращі воїни гинуть виправляючи помилкі чи зраду частини наших гнид при підготовці до боротьби з московією. СЛАВА ЗСУ!!
09.07.2023 17:03 Відповісти
Головне що ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ
10.07.2023 08:23 Відповісти
 
 