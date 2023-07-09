Маємо успіхи та просування на Бахмутському напрямку. Ворог місцями опиняється в пастці, - Сирський. ВIДЕО
Сили оборони мають успіхи на Бахмутському напрямку, а снайпер з позивним "АЛЬФА" зі 1200 метрів одним пострілом знищив ворога.
Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.
"Бахмутський напрямок. Маємо успіхи, Сили оборони продовжують просуватися вперед, а ворог місцями опиняється в пастці", - зазначив він.
Сирський також опублікував відео бойової роботи на цьому напрямку.
"На відео чудова робота групи "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Працює снайпер з позивним "АЛЬФА". Зі 1200 метрів він одним пострілом знищив ворога. Під час роботи снайпера за групою полював ворожий БПЛА, який також вдалося збити. Молодці", - резюмує командувач Сухопутних військ.
-------------
Ми тільки спостерігаємо, а справжні воїни ціною свого життя на передку стримують супротивника, у якого перевага майже по всьому озброєнню і при відсутності переваги в повітрі навіть умудряються просуватися, на деяких ділянках!!
Якщо комусь не подобаються темпи наступу, то може вступити в лави ЗСУ, а саме в штурмові бригади і показати як потрібно 🤦🤦🤦
По-друге: мости теж були заміновані.
По-третє: дороги розширили на яких напрямках , поцікавтесь, де 2-3 авто на день їздило.
По-четверте: оборонних ліній не будували.
По-п'яте: Війска відводили. Поцікавтесь кого відвели з Гостомеля перед вторгненням?
По-шосте: тотальне мородерство й Корупція, навіть повномасштабна війна не зупиняє цих у владі.
P. S. Гадаю висточить , поки, хоча можна продовжити довго.
-12 квітня 2021-------Як заявив Зеленський журналістам CNN під час візиту до Донецької області, в Україні розуміють, що російське вторгнення є цілком реальним сценарієм розвитку конфлікту.
«Звичайно. Ми знаємо (про можливість вторгнення - Прим. ред.), з 2014 року ми знаємо, що це може статися кожного дня. Вони (керівництво Росії - Прим. ред.) готові, але і ми готові, оскільки перебуваємо на своїй землі і на своїй території», - заявив Зеленський і закликав українців готуватися до шашликів.====================це не явка з повинною?
Але як вони затримують наступ!!!!!
Чтобы понять, почему украинское наступление на юге идет медленнее, чем этого многие ожидали, мы поговорили с военными в обеих армиях, находящимися в зоне боевых действий или недавно оттуда вышедшими. Причин несколько: впервые с начала войны грамотно организованная оборона ВС РФ (вообще не по тем линиям укреплений, которые показывали на спутниковых снимках и о которых любят рассуждать специалисты по анализу войны на открытых данных); высокая концентрация российских войск; невозможность использовать большие массы бронетехники; стремление украинского командования сберечь личный состав; большое число обученных, но не имеющих боевого опыта подразделений в составе ВСУ.
В этом тексте мы разберем то, как именно идут боевые действия в Запорожской и на юге Донецкой области, потому что тактики боя, применяемые обеими сторонами, оказывают сильнейшее влияние на темпы продвижения ВСУ.
Опорники и артиллерия
На всякий случай сразу проясним несколько важных для понимания особенностей этого этапа войны вещей.
Сплошной линии фронта нет. Оборона обеих армий строится не на многокилометровых окопах и не на мощных бетонных фортах с орудиями. Она построена на десятках, а на юге Украины и сотнях отдельных опорных пунктов, каждый из которых в теории может прикрыть огнем своих соседей. Причем между этими пунктами может быть от 2 до 7 км, кроме того, они располагаются не вытянутой линией вдоль условной передовой, а разбросаны в том числе по ближним тылам. Глубина обороны может таким образом достигать 17-25 км. В таких опорниках занимают позиции по 5-20 солдат, иногда в крупном пункте может стоять 150-200 человек и несколько единиц бронетехники.
У российских войск далеко не везде, у ВСУ почти везде каждый опорный пункт имеет связь со штабом более крупного подразделения. ВС РФ через штаб вызывают артиллерийский огонь, корректируют его или просят подкреплений. Такой способ передачи информации и принятия решений не быстр, потому что после запроса артподдержки и до нанесения удара артиллерией может пройти от получаса до двух часов. Все зависит от расторопности штабных офицеров, качества и наличия связи и вообще, готовности штабных выделить ту самую поддержку.
ВСУ убрали передаточное звено в виде штаба и подразделение может напрямую связаться с закрепленными за собой артиллеристами. Срок открытия огня и его корректировки снижается с получаса или часов до минут.
Беспилотники и разведка
Обе стороны активно используют беспилотники, как разведывательные, так и штурмовые. БПЛА позволяют выявлять передвижения противника на расстоянии иногда до 40 км.
У ВСУ больше опыта применения беспилотников, больше и самих аппаратов, поэтому качество украинской разведки выше. Благодаря разведке выше и точность артиллерийского огня.
ВС РФ постепенно набираются опыта в применении большого числа БПЛА на взводно-ротном уровне. В прошлом году они могли об этом только мечтать, сейчас у многих небольших подразделений есть несколько разведывательных дронов. Хромает качество подготовки операторов, кроме того, хорошо работают украинские средства радиоэлектронной борьбы (в отличие от российских РЭБ, работающих на старой технике). Поэтому дальность и точность российской разведки ниже, чем украинская. Но, несмотря на это, передвижения любых подразделений пехоты или техники большими группами по открытой местности становится почти невозможным. Цели будут замечены задолго до подхода на позиции для атаки и почти гарантированно уничтожены артиллерией или РСЗО.
Украинская сторона, имея лучшую разведку, в ответ может наносить очень эффективные удары по российской артиллерии и системам залпового огня, но потерянных солдат и броню уничтожение батарей ВС РФ не вернет. Поэтому ВСУ отказались от попыток массированных атак с использованием пехоты, танков и легкой бронетехники.
Минные поля и ночные атаки
Вся территория плотно заминирована. Причем карты минных полей есть далеко не всегда. Это сильно ограничивает пространство для маневрирования техники и значительно замедляет пехоту, которой приходится сначала разминировать проходы или просто проверять местность на наличие мин.
Никакие крупные наступательные операции ночью не проводятся. Максимум, ночную атаку может позволить себе отделение или взвод, и то, только в том случае, если они уже успели хорошо изучить местность и вышли на расстояние последнего броска до противника.
Плохо обученные, не имеющие боевого опыта, не имеющие опытных командиров подразделения гарантированно перепутают направление в темноте, нарвутся на дружественный огонь или устроят его сами, потеряют часть личного состава, просто потому что кто-то заблудится или повредит ноги, могут выйти прямиком на минные поля (свои или чужие в этом случае уже не важно, минам все равно, кто ты). Хаос ночного боя и атаки, тем более крупными подразделениями, почти неизбежен. Кроме того, обе стороны (ВСУ в большей, ВС РФ в меньшей степени), обладают тепловизорами и приборами ночного видения, которые делают ночную атаку едва ли не более опасной, чем дневная.
Поэтому боевые действия в основном идут в светлое время суток (не считая, конечно, артиллерийского огня).
Авиация и вертолеты
Средства противовоздушной обороны, в том числе ручные, есть у обеих армий, поэтому массированно авиация не применяется. Помимо риска потерять самолет или вертолет, ВС РФ не могут выпустить в небо сотни самолетов, просто потому что в зоне боевых действий рабочих машин в таком количестве нет. А нет их потому что нет нужного числа подготовленных экипажей. Вертолетов у ВС РФ много, но из-за высокого риска потерять их, они редко появляются прямо над местом боев, предпочитая обстреливать цели издалека с кабрирования (что не добавляет точности).
У ВСУ с пилотами ситуация сильно лучше, но самолетов немного, поэтому их тоже берегут. Поэтому можете забыть кадры из кино про Вторую мировую, где над полем боя кружат десятки самолетов. Здесь они если вообще появляются, то максимум, двойкой.
Долгие броски до противника
Бои 4-7 июня показали ВСУ, что на юге Украины из-за особенностей местности и высокой плотности населенных пунктов, применять большие группы бронетехники невозможно. Она будет повреждена или уничтожена. Соответственно, никаких прорывов танками и пехотой устроить нельзя. Технику уничтожат или обездвижат ручными средствами поражения и добьют артиллерией или вертолетами издалека.
Поэтому сейчас во многих случаях применяют другую тактику. За отделением или взводом пехоты (в зависимости от задачи), закрепляют на прямой связи артиллерийскую батарею или HIMARS, или тяжелые минометы. Дальше пехота осторожно и медленно, чтобы не попасться беспилотникам ВС РФ выдвигается к тому опорному пункту, который должна взять. Пешком. Если все прошло гладко, группа дошла незамеченной, то командир группы оценивает силы противника. Если в опорном пункте есть загнанный в капонир танк или БМП, если выявлены позиции минометов и пулеметные точки, по ним наносится удар артиллерией, а потом следует атака.
Иногда артналет приводит к тому, что обороняющиеся отступают сами, бросая поврежденную или даже целую технику. Иногда налет бывает не столь удачен и приходится атаковать, используя гранаты, огнеметные системы и стрелковое оружие.
Дальше захваченный опорный пункт осматривают, разворачивают оборону, ждут подразделение, которое его займет и идут дальше.
Если опорный пункт является частью узла обороны из нескольких опорников, то приходится брать один за другим все, зачищать их, разминировать, ждать тех, кто сядет в оборону на этих позициях и только потом идти вперед.
Учитывая, что расстояния между опорными пунктами могут достигать 9-10 км, эти пешие переходы пехоты по пересеченной местности, да еще с постоянными паузами, лежанием на земле, в кустах и за деревьями, пока мимо летит российский беспилотник, могут занимать 5-8 часов.
Потери в таких боях постоянные. Для гражданского наблюдателя они могут показаться небольшими: 1-3 убитых за сутки боев, 8-11 раненых. На деле же такие потери это треть личного состава взвода, и после них он может только вернуться на исходные позиции или на ближайший отбитый им же опорник ВС РФ.
Если группе не везет, если у нее недостаточно подготовленный командир или у россиян на этом участке толковый оператор БПЛА и грамотно расставленные наблюдатели, то она будет уничтожена или рассеяна еще до подхода к опорному пункту и выхода на атаку. Именно такие кадры с начала украинского наступления регулярно публикуют z-каналы, выдавая их за массовое бегство наступающих. На самом деле это отход одной неудачливой или невезучей группы.
В отличие от ВС РФ, у которых многие опорники даже на удалении от передовой могут не снабжаться водой, БК, едой и медиками по несколько дней (из-за этого у ВС РФ с июня смертность среди раненых на юге составляет почти 60%, речь про тех раненых, которых не успели эвакуировать из зоны боев), ВСУ стараются обеспечивать снабжение подразделений и эвакуацию раненых. Это тоже не способствует стремительному продвижению вперед.
Что даст медленное наступление
Даст возможность создать максимально выгодные плацдармы для ударов крупными силами вглубь российской обороны. Для этого ВСУ пытаются выйти к большим трассам, выбить российскую артиллерию, взять под контроль самые крупные опорные пункты, выбить артиллерию, средства ПВО, склады, штабы и связь.
Медленное наступление дает возможность обучить те части, которые только прошли обучение (в том числе в Европе), но еще не имеют боевого опыта. Как говорят с мест, учатся они быстро и командование в целом довольно тем, как проявили себя такие подразделения. Понятно, что не обошлось без ошибок и потерь, достаточно вспомнить разрекламированную z-публикой колонну украинской техни