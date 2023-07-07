На Бахмутському напрямку є просування, повернуто раніше окуповані території, - Сирський
Українські захисники на Бахмутському напрямку мають просування вперед.
Про це у Telegram повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.
"Бахмутський напрямок. Сили оборони мають успіхи та просування вперед. Повернули раніше окуповані території", - йдеться в повідомленні.
Сирський також оприлюднив відео роботи 3-ї ОШБр на околицях міста Бахмут. Воїни з NLAW та Javelin знищили танк окупантів Т-80.
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