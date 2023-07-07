УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11096 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 237 8

На Бахмутському напрямку є просування, повернуто раніше окуповані території, - Сирський

війна,зсу

Українські захисники на Бахмутському напрямку мають просування вперед.

Про це у Telegram повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

"Бахмутський напрямок. Сили оборони мають успіхи та просування вперед. Повернули раніше окуповані території", - йдеться в повідомленні.

Сирський також оприлюднив відео роботи  3-ї ОШБр на околицях міста Бахмут. Воїни з NLAW та Javelin знищили танк окупантів Т-80.

Дивіться: Сирський показав штурм позицій росіян на північних підступах до Бахмуту: Відбито низку територій і знищено значну кількість окупантів. ВIДЕО

Автор: 

Бахмут (1562) ЗСУ (7676) Сирський Олександр (646)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мабуть Кліщеївку нарешті взяли.
показати весь коментар
07.07.2023 13:48 Відповісти
уже как три дня там
показати весь коментар
07.07.2023 14:46 Відповісти
14:37

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/7/7410299/ Минобороны просит о "тишине" в Телеграмме: "После новостей с фронта враг сразу накрывает наших"
показати весь коментар
07.07.2023 14:48 Відповісти
Зеленский из Чехии отправился в Словакию
показати весь коментар
07.07.2023 14:50 Відповісти
У таку спеку і воювати - це пипець

Уявляю як нашим хлопцям важко зараз
показати весь коментар
07.07.2023 14:59 Відповісти
Сирський там з рулеткою повзає, і шле дані в Офіс по кожному сантиметру?
показати весь коментар
07.07.2023 15:57 Відповісти
Словаччина надасть Україні 16 САУ "Зузана" і почне спільне виробництво ***********.

"Нам вдалося підписати контракт на поставку 16 "Зузан" в Україну і це відбудеться вже ближчим часом. Ми будемо спільно розробляти новий тип гаубиць. Розпочнеться спільне виробництво ***********" - заявила президентка Словаччини Зузана Чапутова.
показати весь коментар
07.07.2023 18:06 Відповісти
 
 