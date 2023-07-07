На Бахмутському напрямку є просування, повернуто раніше окуповані території, - Сирський

Українські захисники на Бахмутському напрямку мають просування вперед.

Про це у Telegram повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

"Бахмутський напрямок. Сили оборони мають успіхи та просування вперед. Повернули раніше окуповані території", - йдеться в повідомленні.

Сирський також оприлюднив відео роботи 3-ї ОШБр на околицях міста Бахмут. Воїни з NLAW та Javelin знищили танк окупантів Т-80.

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