Бійці 3-ї ОШБ знищують танк окупантів Т-80 з ПТРК NLAW та Javelin. ВIДЕО
Бійці 3-ї ОШБ на околиці Бахмуту знищили ворожий танк Т-80 за допомогою ПТРК NLAW та Javelin.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували на сторінці свого підрозділу у соцмережах.
"Два постріли з NLAW та Javelin, і танк окупантів Т-80 - на металобрухт. Прицільна робота бійців 3-ї роти протитанкового батальйону Третьої штурмової бригади. Околиці Бахмуту" - пишуть вони у коментарі.
Топ коментарі
+8 Grigoriy1959
показати весь коментар07.07.2023 12:15 Відповісти Посилання
+6 multissstar .
показати весь коментар07.07.2023 12:23 Відповісти Посилання
+5 multissstar .
показати весь коментар07.07.2023 13:08 Відповісти Посилання
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Думаю в цьому причина другого пострілу з Джавєліна, брутто 137000 долларів.