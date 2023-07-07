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Бійці 3-ї ОШБ знищують танк окупантів Т-80 з ПТРК NLAW та Javelin. ВIДЕО

Бійці 3-ї ОШБ на околиці Бахмуту знищили ворожий танк Т-80 за допомогою ПТРК NLAW та Javelin.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували на сторінці свого підрозділу у соцмережах.

"Два постріли з NLAW та Javelin, і танк окупантів Т-80 - на металобрухт. Прицільна робота бійців 3-ї роти протитанкового батальйону Третьої штурмової бригади. Околиці Бахмуту" - пишуть вони у коментарі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилерія 3-ї ОШБ нищить штурмову групу поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Автор: 

танк (2089) знищення (7593) Javelin (180) NLAW (17) ПТРК (95) 3 Окрема штурмова бригада (458)


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Топ коментарі
+8
Кацапи швидше забирайтесь на свої землі. І танки збережете для наступних поколінь, і Бояришник не видихається. В Україні вас чекає Смерть, а не *****.
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07.07.2023 12:15 Відповісти
+6
а теперь могут себе позволить два выстрела на консервную банку, в чем сомнения?
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07.07.2023 12:23 Відповісти
+5
ну это уже не ко мне вопрос, а к земрази, которая мангалы готовило а не джавелины
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07.07.2023 13:08 Відповісти
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Хм, раніше одним ''Джавеліном'' танку башту зносило
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07.07.2023 12:12 Відповісти
а теперь могут себе позволить два выстрела на консервную банку, в чем сомнения?
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07.07.2023 12:23 Відповісти
Хто може собі дозволити? А в іншому підрозділі з рпг підбивайте?
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07.07.2023 12:39 Відповісти
нессы, сашок, всем джавелинов хватит
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07.07.2023 12:42 Відповісти
NLAW відрізняється від класичних ПТРК, оскільки її оператор немає можливості керувати ракетою після її запуску. А сама ракета після запуску вже не може самостійно відслідковувати ціль, як це робить ракета FGM-148 Javelin. Під час польоту ракета NLAW керується власною електронікою тільки для коригування заданого до запуску курсу. Тому для ухилення від неї, мети достатньо змінити напрямок руху, або різко зупиниться. А ракета продовжуватиме свій політ у розраховану під час запуску точку.
Думаю в цьому причина другого пострілу з Джавєліна, брутто 137000 долларів.
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07.07.2023 12:48 Відповісти
Да 24 лютого 2022року і у перший місяць війни мріяти не міг з таких гранатометів постріляти.
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07.07.2023 12:51 Відповісти
ну это уже не ко мне вопрос, а к земрази, которая мангалы готовило а не джавелины
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07.07.2023 13:08 Відповісти
Отсырел
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07.07.2023 12:30 Відповісти
Коли з повним боєкомплектом.
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07.07.2023 12:39 Відповісти
Залежить від місця влучання)
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07.07.2023 12:43 Відповісти
Кацапи швидше забирайтесь на свої землі. І танки збережете для наступних поколінь, і Бояришник не видихається. В Україні вас чекає Смерть, а не *****.
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07.07.2023 12:15 Відповісти
второй выстрел контрольный
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07.07.2023 13:11 Відповісти
а на хера т-80 так близько підійшов, як що зі слів соловьева він бьє до 10км
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07.07.2023 17:22 Відповісти
со стугни адреналіновіше виходить
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07.07.2023 20:31 Відповісти
Слава Українським бійцям, Слава Джавеліну...
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07.07.2023 21:38 Відповісти
 
 