Бійці 3-ї ОШБ знищують танк окупантів Т-80 з ПТРК NLAW та Javelin. ВIДЕО

Бійці 3-ї ОШБ на околиці Бахмуту знищили ворожий танк Т-80 за допомогою ПТРК NLAW та Javelin.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували на сторінці свого підрозділу у соцмережах.

"Два постріли з NLAW та Javelin, і танк окупантів Т-80 - на металобрухт. Прицільна робота бійців 3-ї роти протитанкового батальйону Третьої штурмової бригади. Околиці Бахмуту" - пишуть вони у коментарі.

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