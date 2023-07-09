Болгарія продовжила програму підтримки для українських біженців
До кінця вересня 2023 року Болгарія продовжила програму державної підтримки з розміщення українських біженців.
Про це повідомили у Мінреінтеграції, інформує Цензор.НЕТ.
Власники готелів і надалі будуть отримувати по 15 левів (близько 310 гривень) на день за кожного українця зі статусом тимчасового захисту, який у них проживає.
"Уряд Болгарії доручив міністрам праці та соціальної політики й освіти впродовж 2 місяців розробити пропозиції, які сприятимуть інтеграції осіб із тимчасовим захистом у суспільство країни", - додали в Мінреінтеграції.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль