УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9061 відвідувач онлайн
Новини Окуповані території
2 348 4

Російські загарбники забороняють місцевим спілкування з жителями України, - Центр національного спротиву

окупанти

Росіяни забороняють мешканцям тимчасово окупованих територій спілкуватись з жителями України

Про це повідомили у Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"На Луганщині задля боротьби з витоком інформації щодо розташування військ ворога окупаційна адміністрація погрожує наслідками всім хто розмовляє з особами, які перебувають на підконтрольній України території", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що після низки успішних ракетних ударів по скупченню ворога, в населених пунктах Луганської області посилили перевірку телефонів місцевих мешканців під приводом пошуку інформаторів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З моменту окупації до Севастополя завезли 157 тис. росіян, - Центр нацспротиву

Автор: 

окупація (6860) Центр національного спротиву (854)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Росіяни забороняють мешканцям тимчасово окупованих територій спілкуватись з жителями України Джерело:
Я щось не розумію, а що, жителі ТОТ - це не жителі Україні? Хіба ТОТ - це не Україна? 🤔
показати весь коментар
09.07.2023 13:00 Відповісти
З язика зняли
показати весь коментар
09.07.2023 16:32 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2023 13:00 Відповісти
От прочитаєш таке і диву даєшся -люди, які це пишуть, хоч в школу ходили?..
показати весь коментар
09.07.2023 16:56 Відповісти
 
 