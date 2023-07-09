2 348 4
Російські загарбники забороняють місцевим спілкування з жителями України, - Центр національного спротиву
Росіяни забороняють мешканцям тимчасово окупованих територій спілкуватись з жителями України
Про це повідомили у Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"На Луганщині задля боротьби з витоком інформації щодо розташування військ ворога окупаційна адміністрація погрожує наслідками всім хто розмовляє з особами, які перебувають на підконтрольній України території", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що після низки успішних ракетних ударів по скупченню ворога, в населених пунктах Луганської області посилили перевірку телефонів місцевих мешканців під приводом пошуку інформаторів.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я щось не розумію, а що, жителі ТОТ - це не жителі Україні? Хіба ТОТ - це не Україна? 🤔