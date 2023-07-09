Російські загарбники забороняють місцевим спілкування з жителями України, - Центр національного спротиву

Росіяни забороняють мешканцям тимчасово окупованих територій спілкуватись з жителями України

Про це повідомили у Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"На Луганщині задля боротьби з витоком інформації щодо розташування військ ворога окупаційна адміністрація погрожує наслідками всім хто розмовляє з особами, які перебувають на підконтрольній України території", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що після низки успішних ракетних ударів по скупченню ворога, в населених пунктах Луганської області посилили перевірку телефонів місцевих мешканців під приводом пошуку інформаторів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З моменту окупації до Севастополя завезли 157 тис. росіян, - Центр нацспротиву