Рашисти обстріляли Херсон, поранено жінку, - ОВА
Війська РФ вкотре обстріляли Херсон. Внаслідок обстрілу постраждала 66-річна жінка.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, близько 13:00 російська армія завдала удару по житловому кварталу міста.
"У постраждалої діагностували струс головного мозку та поранення голови. Їй надали медичну допомогу, життю жінки нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.
