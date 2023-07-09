УКР
Рашисти обстріляли Херсон, поранено жінку, - ОВА

Війська РФ вкотре обстріляли Херсон. Внаслідок обстрілу постраждала 66-річна жінка.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, близько 13:00 російська армія завдала удару по житловому кварталу міста.

"У постраждалої діагностували струс головного мозку та поранення голови. Їй надали медичну допомогу, життю жінки нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.

