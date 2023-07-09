Росіяни вдарили по Бериславу - поранений директор медзакладу, - ОВА
Херсонська обласна військова адміністрація оприлюднила інформацію про обстріл росіянами міста Берислав та контузію внаслідок цього директора місцевого медичного закладу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Херсонська ОВА.
У повідомленні зазначається: "Російська армія вчергове вдарила по Бериславу.
Один зі снарядів влучив поблизу місцевої лікарні, через що постраждав директор медзакладу. 45-річний чоловік отримав контузію. Йому оперативно надали допомогу, життю та здоровʼю потерпілого нічого не загрожує".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!