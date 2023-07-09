УКР
Росіяни вдарили по Бериславу - поранений директор медзакладу, - ОВА

Херсонська обласна військова адміністрація оприлюднила інформацію про обстріл росіянами міста Берислав та контузію внаслідок цього директора місцевого медичного закладу.

У повідомленні зазначається: "Російська армія вчергове вдарила по Бериславу.

Один зі снарядів влучив поблизу місцевої лікарні, через що постраждав директор медзакладу. 45-річний чоловік отримав контузію. Йому оперативно надали допомогу, життю та здоровʼю потерпілого нічого не загрожує".

рашисти це мародери, вбивці та злодії.....

а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
09.07.2023 21:01 Відповісти
 
 