Наші проводять аеророзвідку місцевості, займаються розмінуванням місцевості та наносять вогневе ураження артилерією, - Маляр про наступ на півдні
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр оприлюднила інформацію щодо бойових дій ЗСУ протягом 9 липня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у її телеграмі.
Маляр зазначила: "Сьогодні на східному та південному фронтах ситуація не зазнала суттєвих змін.
Схід. По всіх напрямках наступу ворога тривають гарячі бої - Авдіівському, Мар‘їнському, Куп‘янському, Лиманському. Без зміни положень. На Бахмутському напрямку ворог в обороні. На південному флангу є певне просування наших військ. На північному флангу бої без зміни положень.
Південь. На напрямках наступу наших сил оборони - Мелітопольському та Бердянському - тривають гарячі бої. Триває процес закріплення на досягнутих рубежах. Наші проводять аеророзвідку місцевості, займаються розмінуванням місцевості та наносять вогневе ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, в готовності до продовження наступальних дій. Активна робота Сил оборони таврійського напрямку триває".
Ну а розказувати більше нічого, от хоча будь-що ляпне своїм брехливим язиком.
https://t.me/voinasordoy/1515