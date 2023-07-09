УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8525 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 276 15

Наші проводять аеророзвідку місцевості, займаються розмінуванням місцевості та наносять вогневе ураження артилерією, - Маляр про наступ на півдні

війна,зсу

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр оприлюднила інформацію щодо бойових дій ЗСУ протягом 9 липня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у її телеграмі.

Маляр зазначила: "Сьогодні на східному та південному фронтах ситуація не зазнала суттєвих змін.

Схід. По всіх напрямках наступу ворога тривають гарячі бої - Авдіівському, Мар‘їнському, Куп‘янському, Лиманському. Без зміни положень. На Бахмутському напрямку ворог в обороні. На південному флангу є певне просування наших військ. На північному флангу бої без зміни положень.

Південь. На напрямках наступу наших сил оборони - Мелітопольському та Бердянському - тривають гарячі бої. Триває процес закріплення на досягнутих рубежах. Наші проводять аеророзвідку місцевості, займаються розмінуванням місцевості та наносять вогневе ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, в готовності до продовження наступальних дій. Активна робота Сил оборони таврійського напрямку триває".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На південному напрямку російських окупантів гине в 5,3 рази більше ніж воїнів ЗСУ, - Маляр

Автор: 

Маляр Ганна (525) контрнаступ на Півдні (345)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
навіщо викладувати твори на вільну тему ні про що?Таке враження що писала від балди.
показати весь коментар
09.07.2023 21:18 Відповісти
+2
В Пологах бавовна.
показати весь коментар
09.07.2023 21:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
навіщо викладувати твори на вільну тему ні про що?Таке враження що писала від балди.
показати весь коментар
09.07.2023 21:18 Відповісти
Мене дивує, що мої твори більш творчі для довіри на порядок, але мені совість не дозволяє видавати фантазії Фарят'єва за посадову аналітику.Зазвичай я роблю ремарку що це думка селянина від орала.
показати весь коментар
09.07.2023 21:42 Відповісти
Стандартні інфопомиї для охлосу.
показати весь коментар
09.07.2023 21:25 Відповісти
Її завдання язиком молоти. За це їй платять гроші і не малі.
Ну а розказувати більше нічого, от хоча будь-що ляпне своїм брехливим язиком.
показати весь коментар
09.07.2023 21:28 Відповісти
В Пологах бавовна.
показати весь коментар
09.07.2023 21:22 Відповісти
Міністерство оборони України ніяк не відреагувало на заявки ГШ ЗС України в грудні 2022 і квітні 2023 про необхідність виробництва мінних тралів для спорядження броньованої техніки.
показати весь коментар
09.07.2023 21:26 Відповісти
На кримському мосту великі затори з боку Керчі.
показати весь коментар
09.07.2023 21:28 Відповісти
Так йде контрнаступ на Запорізькому напрямку.

https://t.me/voinasordoy/1515
показати весь коментар
09.07.2023 21:53 Відповісти
"На западном фронте без пєрємєн". Гігант мислі, мати української демократии и особа, наближена до Зе.
показати весь коментар
09.07.2023 22:00 Відповісти
 
 