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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На південному напрямку російських окупантів гине в 5,3 рази більше ніж воїнів ЗСУ, - Маляр

рф,армія,ліквідація,ліквідовані

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр оприлюднила результати боїв 7 липня поблизу Бахмуту та на південному напрямку. Також вона навела співвідношення втрат ЗСУ та армії агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у телеграмі.

Маляр зазначила: "Схід.  Ворог продовжує наступ на Авдіівському, Мар‘їнському, Куп‘янському, Лиманському, Сватівському напрямках. Намагається прорвати нашу оборону. Безуспішно. Скрізь тривають гарячі бої без зміни положень. На Бахмутському напрямку на південному флангу є просування по декількох ділянка - більше кілометра. На північному флангу бої без зміни положень.

В самому Бахмуті ворог фактично у пастці. Наші війська максимально ускладнили пересування ворога та унеможливили вихід. Тривають обстріли з обох сторін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про контрнаступ: Ініціатива зараз у нас, ми йдемо вперед

Південь. Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Скрізь тривають гарячі бої. Наші закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контр батарейної боротьби.

Крім того наші оборонці фактично перемолочують там зараз техніку та озброєння ворога, знищують склади зброї, вражають місця компактного знаходження російських військових - відчутно зменшуючи таким чином наступальні та оборонні спроможності ворога. Через значні втрати ворога у живій силі на Півдні деякі ворожі підрозділи відмовляються від участі у бойових діях.

Співвідношення безповоротних втрат на Півдні - 1 до 5,3. Тобто у ворога на Півдні гине військовослужбовців у 5,3 рази більше ніж у нас".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 232 810 осіб (+510 за добу), 4070 танків, 4330 артсистем, 7944 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (17866) втрати (4452) ЗСУ (7676) Маляр Ганна (525) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+17
Это хорошо
Нехорошо,когда президент не знает
Где Ванька Баканов
Нехорошо, когда люди президента
Тырят все,что плохо лежит
А если бы не тырили
И все отдавали на армию
Наши потери были бы в 10 раз меньше
Но в окопах ведь нет друзей президента
А значит можно тырить
Вот такая печальная арифметика
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07.07.2023 20:12 Відповісти
+15
Це має нас втішити чи що ?
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07.07.2023 20:13 Відповісти
+12
Тобто наших вчора загинуло більше сотні...
Вічна пам'ять героям.
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07.07.2023 20:18 Відповісти
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А можна посилання на оригінал англійською? Чи будь-якою іншою. А то виглядає як переспів оперної арії Ізєй...
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07.07.2023 20:34 Відповісти
Я не дивлюся марафон взагалі. І те шоу, яке квартал 95 зробив з війни (з тілами росіян на різних відео) в мене не викликало радості, тому що такі ж самі відео були і зі сторони росіян. Читаю і слухаю в оригіналі думки зарубіжних експертів.
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07.07.2023 20:44 Відповісти
Це він скопипастив з руснявих пабліків.

Саме заради цього він позавчора зареєструвався тут.
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07.07.2023 20:41 Відповісти
Что эта маляриха несет !!! ???
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07.07.2023 22:04 Відповісти
Взагалі-то є закони війни. Зе-влада, Порошенко-влада, Януковича влада - всі вони завжди брехали українцям.
Згідно законів війни наступаюча сторона завжди несе більші втрати, ніж сторона яка обороняється.
А тут в кацапів звідкілясь в 5 разів більше втрат.
Любителі телемарафону може і повірять.....
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07.07.2023 20:55 Відповісти
Зброя краща. З того ж Хаймарса одною ракетою виноситься радянське РСЗО. Теоретично 6 ракет Хаймарс -6 торнадо чи градів у росіян. Аналогічно і з артилерією. Тому все може бути.
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07.07.2023 21:01 Відповісти
На рахунок зброї можна поспорити.
Українські ЗМІ, навіть Цензор пишуть -
1. В Кацапстана перевага в артилерії і снарядах
2. Значна перевага в авіації.
3.З дронами вони також практично наздогнали Україну.
4.Перевага в ракетах середньої і далекої дальності.
5. Перевага в населенні, вони в кілька разів більше можуть мобілізувати в армію, ніж українці, завдяки тому що населення у них в кілька разів більше.

Але телемарафон по-іншому все говорить і ця Маляр також. Кілька днів вона говорила що втрати 1 до 8. Звісно в яку сторону.
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07.07.2023 21:10 Відповісти
СРСР мав набагато більше зброї в 1941 і це їм ніяк не допомогло втримати ні Білорусь ні Україну. Під Москвою були німці вже в кінці 41. Не пішов би лендліз від СРСР залишилися рога і копита і не допоміг би людський ресурс нічим.
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07.07.2023 21:36 Відповісти
Бл.... , у нас , у наступающих потери в ПЯТЬ (!!) раз меньше , чем у обороняющихся !!! ФЕНОМЕНАЛЬНО !!! Весь рашкин перевес : в численности личн. состава , в артилерии , снарядах , авиации , в любых ракетах любой дальности , в РЭБ и т. д. ВСЕ ЭТО херня !!! - Я правильно понимаю ???
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07.07.2023 21:58 Відповісти
А от із авіацією, наприклад, ми суттєво поступаємося (і це сумно). А при настубі бронетехніки, як багато хто говорить, необхідне прикриття з повітря.
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07.07.2023 21:29 Відповісти
німці в 41 також несли більше втрат ніж червона армія. 3:1
ура, товаріщ!
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07.07.2023 21:30 Відповісти
Это хорошо
Нехорошо,когда президент не знает
Где Ванька Баканов
Нехорошо, когда люди президента
Тырят все,что плохо лежит
А если бы не тырили
И все отдавали на армию
Наши потери были бы в 10 раз меньше
Но в окопах ведь нет друзей президента
А значит можно тырить
Вот такая печальная арифметика
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07.07.2023 20:12 Відповісти
Це має нас втішити чи що ?
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07.07.2023 20:13 Відповісти
Як це може втішати? У процентному відношенні до кількості населення співвідношення - майже 1:1.
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07.07.2023 20:44 Відповісти
Тобто наших вчора загинуло більше сотні...
Вічна пам'ять героям.
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07.07.2023 20:18 Відповісти
А пам'ятаєте як ЗЕ на стадіоні перед всім народом звинувачував Порошенко, що той відправив на смерть 14 військових? Це була Велика битва у Керченській протоці, яку дали два невеликих катери і буксир. Тоді двоє моряків зазнали поранеть. Але всіх моряків з кораблями Росія через деякий час повернула.
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07.07.2023 20:33 Відповісти
Сегодня у кацапов было видео с беспилотника, где целое подразделение ВСУ погибло на заминированных окопах. А у них видосов значительно больше чем у украинцев. Кацапы называют украинские атаки "мясными волнами". Наступать гораздо сложнее чем обороняться, это еще мягко сказано. Как так можно безбожно врать.
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07.07.2023 20:21 Відповісти
Розкажи, шо там ще у кацапів відбувається?
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07.07.2023 20:31 Відповісти
Хто б говорив за м'ясні штурми... хто б говорив...
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07.07.2023 20:35 Відповісти
І Московія, і Україна вийшли з Російської імперії, а пізніше із СРСР. Тому ми так само ще довго будемо "відхаркувати" те СРСР. Хочеться вірити, що ми це робимо швидше, але ж таки "відхаркуємо".
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07.07.2023 21:35 Відповісти
Якийсь ***.ний брєд ви написали... це у вас таке в голові?
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08.07.2023 00:00 Відповісти
Я знаю яку музику замовляли курсанти, майбутні офіцери, у Львові. Якісь лабухи трішки переробили популярну у Московії пісню, а наші курсанти тащились і підспівувакли. Це звучало приблизно так "Афіцери, афіцери, ваше сєрдце пад пріцелам, за Рассію і Украіну да канца..." І це було вже після вторгнення в Грузію.

А хіба не "афіцери", сини високопоставлених "афіцерав" вбили у Львові Білозора, бо той хотів, щоб у кафе лунала українська музика?

Тому розказуйте комусь іншому, що у нас совок вже здох і "малороство" здохло. Це не відбувається миттєво. Проспект Жукова у Харкові, пам'ятник Катерині у Одесі,..., Комсомольськ (Горішні Плавні). Це було буквально вчора. А УПЦ (ніби зовсім не РПЦ) вже в Україні немає?

Та і наш Президент, будучи у 95 Кварталі - типовий совок, який українців показував тупуватими, недолугими селюками, як це робилося в часи СРСР. А хіба не виключно "зірки" московського шоубізу виступали на концертах того 95 Кварталу. Це якесь почуття меншовартості, точно як при Союзі.

А що то за слово "брєд"? Українських слів вам бракує? То читайте українську класику.
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08.07.2023 01:47 Відповісти
Зрозумів ваш контекст. Вибачте. Мені спочатку здалося що ви про інше писали.
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08.07.2023 15:18 Відповісти
наприклад скопитилось 1000 цапів- а українців загинуло в 5 разів менше, тобто 200 героїв.
як казали 200 тищ москалів відмінусовано
ділимо на 5
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07.07.2023 20:26 Відповісти
Як там погода в Москві?
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07.07.2023 20:36 Відповісти
*******, згинь
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07.07.2023 21:36 Відповісти
обычно про погибших узнают в местных новостях
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07.07.2023 20:32 Відповісти
у меня один погибший в неделю
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07.07.2023 20:34 Відповісти
у меня сосед погиб под Бахмутом , похороны были торжественные - люди по улице стояли с флагами Украины и дорога была усыпана цветами
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07.07.2023 20:31 Відповісти
На Волині щодня ховаємо воїнів...
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07.07.2023 20:40 Відповісти
Якби не було здачі Півдня в перші дні війни. наскільки були б менші наші втрати ?
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07.07.2023 20:31 Відповісти
Киев потеряли бы и Украину
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07.07.2023 20:33 Відповісти
Так є ж вже розповідь того, хто мав підірвати міст на Чонгарі. Тричі намагався це зробити, але щось не вийшло.
Там же він і каже, що для оборони мостів нічого у 2021-му зроблено не було.
Там треба було або будувати щось серйозне, бо росіяни би почали там укріпрайон активно бомбити з висоти, або нічого не робити. Вирішили нічого не робити, а і далі класти асфальт.
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07.07.2023 21:04 Відповісти
Згадую оправдовування Подоляка-Єнакієвскака, який розказував, що їм рука не піднялась нищити нашу інфраструктуру, бо вони думали, що кацапи будуть бережливо ставитись і до наших цивільних, і до нашої інфраструктури. А тут раптом розповіді сержанта, який не є сапером.
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07.07.2023 21:46 Відповісти
Що тут казати. Мабуть, не випадково ЗЕ назвав корвет "Іван Мазепа". Його казкам теж, мабуть, жалко було засипати прохід у Батурин.
Поганим істориком виявився Голобородько. Це ж Порошенко цитував Лєрмонтова. Лєрмонтова чесно і написав, що Москву перед вступом до неї Наполеона спалили саме росіяни. Голобородько, мабуть, тільки читав радянські підручники з історії, в яких було написано, що Москву спалив Наполеон.
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07.07.2023 22:00 Відповісти
Что ты несешь. Половина русских войск сидели в Крыму. Они оттуда не могли доползти ни дот Харькова, ни до Киева по окружной. Так бы и сидели в Крыму.
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07.07.2023 21:12 Відповісти
Помню год назад говорили что Украина "выманила" их с Крыма и это такой хитрый план, чтобы их было легче уничтожить. Теперь уже даже дураку ясно, что это чушь, так что придумали еще большую глупость.
Что если Украина не потеряет юг, то потеряет Киев. Логики в этом никакой, но на логику это не расчитано.
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07.07.2023 21:14 Відповісти
Нужно было еще Одессу с Николаевым сдать, чтобы Киев было легче защищать. И Харьков с Запоржьем. Чем больше сдашь, тем легче защитить. Новое слово в стратегии.
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07.07.2023 21:16 Відповісти
Яким чином розмінування виходів із Криму, не відпрацювання там по приціляних ділянках врятувало Київ. З Півдня ж не забрали війська, а просто дозволили протиснути свою оборону.

Подивіться, як ускладнює ЗСУ просування мінування. А ми чим займались, коли розвідка США за пів-року попереджала про повномасштабне вторгнення?
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07.07.2023 21:42 Відповісти
ты явно кацап , так разговариваешь с женщиной
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07.07.2023 20:35 Відповісти
В Бахмуті ворог фактично у пастці. ЗСУ максимально ускладнили пересування ворога та унеможливили вихід, - Міноборони

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07.07.2023 20:37 Відповісти
1 : 5.3 тобто наші втрати 5 частина від 220 000 .Хто був на кладовищах в своїх містах то бачив скільки Героїв поховано
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07.07.2023 20:38 Відповісти
саме так. зараз в моєму місті коеф. втрат 1.1 воїна на 1000 населення. По Україні це мабуть 1-1.2 воїна на 1000 населення. На населення в 38 млн. Це десь 40 тисяч. загиблих. Очевидно безвісти зниклі додадуть до сумної статистики. Але зараз співідношення дійсно десь 1 до 5.3
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07.07.2023 20:50 Відповісти
Звичайно, що керівництво як завжди погане, але іншого під час війни немає. І якби хаосу не сталося в армії і державі через ось таких агітаторів-більшовиків дописувачів вище в коментарях.
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07.07.2023 20:38 Відповісти
Це мало б нас потішити? Чомусь не тішить. Тут статистика не доречна. Ми звільняємо свою землю. І цього досить. Статистика буде після війни. Для спеціалістів. Маю підозру, що для простих людей вона стане шоком.
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07.07.2023 20:45 Відповісти
BBC

Нині на півдні України складається така ситуація: українські війська поступово прогризають перші оборонні рубежі за чотирма напрямками - на Василівку, Токмак, Пологи, Старомлинівку. На низці ділянок вони вже близько підійшли до другої лінії російської оборони.

Ця лінія вважається головною, саме на ній можуть відбутися найзапекліші битви, саме там долучаться основні сили, і саме там невдача однієї зі сторін може обернутися для неї важкою поразкою.

Російське командування намагається не допустити виходу ЗСУ на другу лінію чи хоча б виграти час. І тому воно вводить до бою великі резерви. Британська розвідка звертала увагу на те, що у Запорізькій області займає оборону 58-а загальновійськова армія, що базується на Кавказі, а в районі Старомлинівки Донецької області - частини 5-ї армії та морська піхота з Приморського краю.

Але річ не лише в тім, що в Україні воюють частини з усієї Росії. Введення резервних підрозділів до зони боїв у першій смузі оборони повним ходом йде й на оперативно-тактичному рівні - туди вже перекинули частини з Херсонської області та підрозділи, які раніше займали рубежі у другій та третій лініях.

"У Південній операційній зоні противником задіяні 58-а, 49-а загальновійськові армії, 22-й армійський корпус (зі складу Південного ВО), 5-а, 35-а, 36-а та 29-а загальновійськові армії та принаймні частина сил (військ) 68-го армійського корпусу (зі складу Східного ВО), - зазначає український військовий оглядач Костянтин Машовець. - Нагадаю, у всіх сухопутних військах РФ розгорнули лише 11 загальновійськових та 1 танкову армію. Тобто, по суті, противник зараз намагається утримати південні райони нашої країни, окуповані ним, половиною всіх своїх сухопутних військ. І все одно це дається йому насилу".

Додаткову загрозу для росіян створює можливість висадки українського десанту на лівий берег Дніпра з наступним відкриттям на півдні другого фронту. ЗСУ вже займають невеликий плацдарм у районі Антонівського мосту, і повністю вибити їх звідти не вдається.

Російські джерела повідомляють про активізацію української розвідки на різних ділянках берегової лінії Дніпра.

"Активність [ЗСУ] зросла на вигині пересохлого Каховського водосховища на лінії Мар'янське - Золота Балка. В останні три-чотири місяці проходили підготовку з форсування водних перешкод сили 121 обр ТРО ЗСУ. Це може говорити про можливий удар із цього напряму для охоплення ЗАЕС із півдня", - пише провоєнний телеграм-канал "Рыбарь".
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07.07.2023 21:15 Відповісти
Ото ЗАЕС треба відбити, просунутись до Мілітополя, а далі слід знову переходити до оборони і методично за допомогою високоточної зброї, яку нам надають партнери, вибивати всю техніку у росіян. Через рік у них техніка закінчиться і наступить ситуація "достаточно перестать стрелять".
А Путін зараз боїться не стільки наступу ЗСУ, скільки перевороту в Росії з пришестям нового Леніна.
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07.07.2023 21:23 Відповісти
Ця хвойда, схоже, цензору башляє.
Бо з якого біса постійно її тг читати?
Чи цензор чекає на новий перл на кшталт "весільні дрони"?
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07.07.2023 21:42 Відповісти
Не найкраще співвідношення... Це навіть не паритет .
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07.07.2023 21:56 Відповісти
ти пи*да тупорила! що ти несеш!
Наші Воїни захищають тебе,мене,дітей,батьків і дідусів з бабусями! Вони навіки з нами!
А ви мразота зелена будете висіти верх ногами на каштанах на Крещатику!
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07.07.2023 23:25 Відповісти
 
 