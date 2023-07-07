На південному напрямку російських окупантів гине в 5,3 рази більше ніж воїнів ЗСУ, - Маляр
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр оприлюднила результати боїв 7 липня поблизу Бахмуту та на південному напрямку. Також вона навела співвідношення втрат ЗСУ та армії агресора.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у телеграмі.
Маляр зазначила: "Схід. Ворог продовжує наступ на Авдіівському, Мар‘їнському, Куп‘янському, Лиманському, Сватівському напрямках. Намагається прорвати нашу оборону. Безуспішно. Скрізь тривають гарячі бої без зміни положень. На Бахмутському напрямку на південному флангу є просування по декількох ділянка - більше кілометра. На північному флангу бої без зміни положень.
В самому Бахмуті ворог фактично у пастці. Наші війська максимально ускладнили пересування ворога та унеможливили вихід. Тривають обстріли з обох сторін.
Південь. Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Скрізь тривають гарячі бої. Наші закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контр батарейної боротьби.
Крім того наші оборонці фактично перемолочують там зараз техніку та озброєння ворога, знищують склади зброї, вражають місця компактного знаходження російських військових - відчутно зменшуючи таким чином наступальні та оборонні спроможності ворога. Через значні втрати ворога у живій силі на Півдні деякі ворожі підрозділи відмовляються від участі у бойових діях.
Співвідношення безповоротних втрат на Півдні - 1 до 5,3. Тобто у ворога на Півдні гине військовослужбовців у 5,3 рази більше ніж у нас".
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Саме заради цього він позавчора зареєструвався тут.
Згідно законів війни наступаюча сторона завжди несе більші втрати, ніж сторона яка обороняється.
А тут в кацапів звідкілясь в 5 разів більше втрат.
Любителі телемарафону може і повірять.....
Українські ЗМІ, навіть Цензор пишуть -
1. В Кацапстана перевага в артилерії і снарядах
2. Значна перевага в авіації.
3.З дронами вони також практично наздогнали Україну.
4.Перевага в ракетах середньої і далекої дальності.
5. Перевага в населенні, вони в кілька разів більше можуть мобілізувати в армію, ніж українці, завдяки тому що населення у них в кілька разів більше.
Але телемарафон по-іншому все говорить і ця Маляр також. Кілька днів вона говорила що втрати 1 до 8. Звісно в яку сторону.
ура, товаріщ!
Нехорошо,когда президент не знает
Где Ванька Баканов
Нехорошо, когда люди президента
Тырят все,что плохо лежит
А если бы не тырили
И все отдавали на армию
Наши потери были бы в 10 раз меньше
Но в окопах ведь нет друзей президента
А значит можно тырить
Вот такая печальная арифметика
Вічна пам'ять героям.
А хіба не "афіцери", сини високопоставлених "афіцерав" вбили у Львові Білозора, бо той хотів, щоб у кафе лунала українська музика?
Тому розказуйте комусь іншому, що у нас совок вже здох і "малороство" здохло. Це не відбувається миттєво. Проспект Жукова у Харкові, пам'ятник Катерині у Одесі,..., Комсомольськ (Горішні Плавні). Це було буквально вчора. А УПЦ (ніби зовсім не РПЦ) вже в Україні немає?
Та і наш Президент, будучи у 95 Кварталі - типовий совок, який українців показував тупуватими, недолугими селюками, як це робилося в часи СРСР. А хіба не виключно "зірки" московського шоубізу виступали на концертах того 95 Кварталу. Це якесь почуття меншовартості, точно як при Союзі.
А що то за слово "брєд"? Українських слів вам бракує? То читайте українську класику.
як казали 200 тищ москалів відмінусовано
ділимо на 5
Там же він і каже, що для оборони мостів нічого у 2021-му зроблено не було.
Там треба було або будувати щось серйозне, бо росіяни би почали там укріпрайон активно бомбити з висоти, або нічого не робити. Вирішили нічого не робити, а і далі класти асфальт.
Поганим істориком виявився Голобородько. Це ж Порошенко цитував Лєрмонтова. Лєрмонтова чесно і написав, що Москву перед вступом до неї Наполеона спалили саме росіяни. Голобородько, мабуть, тільки читав радянські підручники з історії, в яких було написано, що Москву спалив Наполеон.
Что если Украина не потеряет юг, то потеряет Киев. Логики в этом никакой, но на логику это не расчитано.
Подивіться, як ускладнює ЗСУ просування мінування. А ми чим займались, коли розвідка США за пів-року попереджала про повномасштабне вторгнення?
агітаторів-більшовиківдописувачів вище в коментарях.
Нині на півдні України складається така ситуація: українські війська поступово прогризають перші оборонні рубежі за чотирма напрямками - на Василівку, Токмак, Пологи, Старомлинівку. На низці ділянок вони вже близько підійшли до другої лінії російської оборони.
Ця лінія вважається головною, саме на ній можуть відбутися найзапекліші битви, саме там долучаться основні сили, і саме там невдача однієї зі сторін може обернутися для неї важкою поразкою.
Російське командування намагається не допустити виходу ЗСУ на другу лінію чи хоча б виграти час. І тому воно вводить до бою великі резерви. Британська розвідка звертала увагу на те, що у Запорізькій області займає оборону 58-а загальновійськова армія, що базується на Кавказі, а в районі Старомлинівки Донецької області - частини 5-ї армії та морська піхота з Приморського краю.
Але річ не лише в тім, що в Україні воюють частини з усієї Росії. Введення резервних підрозділів до зони боїв у першій смузі оборони повним ходом йде й на оперативно-тактичному рівні - туди вже перекинули частини з Херсонської області та підрозділи, які раніше займали рубежі у другій та третій лініях.
"У Південній операційній зоні противником задіяні 58-а, 49-а загальновійськові армії, 22-й армійський корпус (зі складу Південного ВО), 5-а, 35-а, 36-а та 29-а загальновійськові армії та принаймні частина сил (військ) 68-го армійського корпусу (зі складу Східного ВО), - зазначає український військовий оглядач Костянтин Машовець. - Нагадаю, у всіх сухопутних військах РФ розгорнули лише 11 загальновійськових та 1 танкову армію. Тобто, по суті, противник зараз намагається утримати південні райони нашої країни, окуповані ним, половиною всіх своїх сухопутних військ. І все одно це дається йому насилу".
Додаткову загрозу для росіян створює можливість висадки українського десанту на лівий берег Дніпра з наступним відкриттям на півдні другого фронту. ЗСУ вже займають невеликий плацдарм у районі Антонівського мосту, і повністю вибити їх звідти не вдається.
Російські джерела повідомляють про активізацію української розвідки на різних ділянках берегової лінії Дніпра.
"Активність [ЗСУ] зросла на вигині пересохлого Каховського водосховища на лінії Мар'янське - Золота Балка. В останні три-чотири місяці проходили підготовку з форсування водних перешкод сили 121 обр ТРО ЗСУ. Це може говорити про можливий удар із цього напряму для охоплення ЗАЕС із півдня", - пише провоєнний телеграм-канал "Рыбарь".
А Путін зараз боїться не стільки наступу ЗСУ, скільки перевороту в Росії з пришестям нового Леніна.
Бо з якого біса постійно її тг читати?
Чи цензор чекає на новий перл на кшталт "весільні дрони"?
Наші Воїни захищають тебе,мене,дітей,батьків і дідусів з бабусями! Вони навіки з нами!
А ви мразота зелена будете висіти верх ногами на каштанах на Крещатику!