Є сигнал, що в Росії може бути ще один заколот, - Зеленський

Є сигнал, що в Росії може відбутися ще один заколот, який підтримає багато людей.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, в інтервʼю ABC News, передає Цензор.НЕТ.

"Вони (вагнерівці. - Ред.) вирішили зупинитися. Путін не має військової сили всередині Росії, а його цивільне населення не захищене. Є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот, революція. Більше того, є багато людей, які можуть підтримати такий заколот", - заявив Зеленський.

Він додав, що упевнений, що "вагнерівці" не нападуть на Україну з півночі, і стверджує, що Пригожин був мотивований спробою покращити своє становище в Росії.

"Ось що я вважаю, виходячи з розвідки... він став політичною фігурою. І це, на мій погляд, було його основною метою. Чому він зупинився? Цього я не знаю напевно", - заявив президент.

