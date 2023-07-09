Є сигнал, що в Росії може бути ще один заколот, - Зеленський
Є сигнал, що в Росії може відбутися ще один заколот, який підтримає багато людей.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, в інтервʼю ABC News, передає Цензор.НЕТ.
"Вони (вагнерівці. - Ред.) вирішили зупинитися. Путін не має військової сили всередині Росії, а його цивільне населення не захищене. Є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот, революція. Більше того, є багато людей, які можуть підтримати такий заколот", - заявив Зеленський.
Він додав, що упевнений, що "вагнерівці" не нападуть на Україну з півночі, і стверджує, що Пригожин був мотивований спробою покращити своє становище в Росії.
"Ось що я вважаю, виходячи з розвідки... він став політичною фігурою. І це, на мій погляд, було його основною метою. Чому він зупинився? Цього я не знаю напевно", - заявив президент.
Може, Буданов, щось намутив / взнав.
Такі речі хай озвучує, щоб попідривало москалів.
Це створює неспокій і напругу, змушує розсереджувати увагу.
бо начальником можна стати і через цілування правильної сраки а не тому що ти профі.
А чому взагалі пішов на москву? Боюсь з тієї ж причини, просто щось пішло не так.
https://youtu.be/tj2yE_5yNzU
Лодку розкачувати все одно не дозволяють
А чи є сигнали, щодо лендлізу?
Чи Україна повинна спочатку попросити?
З того, що я розумію, як діаспора і друзі України проводять маніфестації перед білим домом вже півроку з вимогою UNLOCK THE LEND-LEASE, припускаю, що саботує білий дім.
Але наші в Україні зареєстрували петицію до Зе також, щоб він звернувся до "козачка" з вимогою розблокувати закон.
Тут має бути більше інфи:
https://www.facebook.com/euvromaydanhelp/
https://www.facebook.com/POTUS?__cft__[0]=********************************-GSKWy9s74wDKflfURrbzd9v-xgQmFk_Pm2TYGArGVwUkHVZOoyoskvAZNBHhJxo8OETaMeKsnqpuTA--S3EwL7IiAM5XevdDed3c0Z2PTYOK2upXDw4EGMp-MfcRbQbA3mjRFS6-mXFCLolGf_zh_DETpbg6kXFe38&__tn__=-]K-R President Joe Biden , чому ви продовжуєте цензурувати наші мітинги через свої керовані ЗМІ, якщо ви підтримуєте Україну? Ми приходимо до Білого Дому з Нового року і жодна медіа-платформа навіть не згадує про нас! Ми думаємо, що це ще одна корупційна схема! Будь ласка, приєднуйтеся, діліться та підтримуйте наш мітинг https://www.facebook.com/hashtag/lendlease4ukraine?__eep__=6&__cft__[0]=********************************-GSKWy9s74wDKflfURrbzd9v-xgQmFk_Pm2TYGArGVwUkHVZOoyoskvAZNBHhJxo8OETaMeKsnqpuTA--S3EwL7IiAM5XevdDed3c0Z2PTYOK2upXDw4EGMp-MfcRbQbA3mjRFS6-mXFCLolGf_zh_DETpbg6kXFe38&__tn__=*NK-R #LendLease4Ukraine
President Joe Biden, if you truly back Ukraine, why are your controlled media outlets censoring our rallies? We've been turning up at the White House since New Year's and not a single media platform has mentioned us! This smells like yet another corruption scheme! Join us, share, and stand behind our rally https://www.facebook.com/hashtag/lendlease4ukraine?__eep__=6&__cft__[0]=********************************-GSKWy9s74wDKflfURrbzd9v-xgQmFk_Pm2TYGArGVwUkHVZOoyoskvAZNBHhJxo8OETaMeKsnqpuTA--S3EwL7IiAM5XevdDed3c0Z2PTYOK2upXDw4EGMp-MfcRbQbA3mjRFS6-mXFCLolGf_zh_DETpbg6kXFe38&__tn__=*NK-R #lendlease4ukraine
Цікаво, що так само жодна українська медіа-платформа (навіть з тих, які дуже голосно верещать про свій патріотизм) не повідомляє про це.
Всі відповідатимуть потім за свою брехню та саботаж.
В українських медіа, є тільки що допомоги не хватає (арестович, латиніна, та інші)
допомогу просять натяками через газети котрі читають демократи
про лендліз чомусь не згадують
Ну, шо за придурок.
Говори про теперішню владу ...
А то блогерам и экспертам нужно как-то планировать свои стримы
***** думаєте біомусоре хоч інколи! Ми маємо навпаки накаляти ситуацію та дати їм змістити владу і пофіг навіть якщо в процесі вони не розваляться тому що це шанс що з наступними вийде домовитись про вихід та репарації. Інакше будемо чесними вони стануть на 100% колонією Китаю і протім нам прийдеться воювати проти Китая.