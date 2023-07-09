УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8525 відвідувачів онлайн
Новини Повстання Пригожина в РФ
13 736 82

Є сигнал, що в Росії може бути ще один заколот, - Зеленський

зеленський

Є сигнал, що в Росії може відбутися ще один заколот, який підтримає багато людей.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, в інтервʼю ABC News, передає Цензор.НЕТ. 

"Вони (вагнерівці. - Ред.) вирішили зупинитися. Путін не має військової сили всередині Росії, а його цивільне населення не захищене. Є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот, революція. Більше того, є багато людей, які можуть підтримати такий заколот", - заявив Зеленський.

Він додав, що упевнений, що "вагнерівці" не нападуть на Україну з півночі, і стверджує, що Пригожин був мотивований спробою покращити своє становище в Росії.

"Ось що я вважаю, виходячи з розвідки... він став політичною фігурою. І це, на мій погляд, було його основною метою. Чому він зупинився? Цього я не знаю напевно", - заявив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступного разу Пригожин або Кадиров може заїхати прямо в Кремль - Зеленський

Зеленський Володимир (25515) росія (67841) заколот (37)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
рот не закриваеться.. може то буданов заразний такий
показати весь коментар
09.07.2023 21:44 Відповісти
+28
Ну шо, Варфоломій обміняв тобі Томос на термос?
показати весь коментар
09.07.2023 21:45 Відповісти
+20
Не Зеленський, а брати Грімм в одному флаконі. Воно такі казки розповідало до лютого 2022 року, аж сльоза наверталась. Не можна його пускати в зарубіжне турне бо таке починає верзти, що Нострадамус просто пацан.
показати весь коментар
09.07.2023 21:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бггг, зеленський що, хоче бути продюсером того двіжу?)) так нам туди невтовпиться, то жаби та гадюки оргії влаштовують, нормальним туди не пробитися.
показати весь коментар
09.07.2023 21:44 Відповісти
Ага. Ну, хай продюсує.
показати весь коментар
09.07.2023 21:52 Відповісти
ніяк і нічим. лср і рдк виявилися дрібнотою, до фашиста пріґожина їм далеко а російський народ любить таких царів щоб одразу всім сподобався.
показати весь коментар
09.07.2023 22:03 Відповісти
Ну, ми ж не все знаємо.

Може, Буданов, щось намутив / взнав.

Такі речі хай озвучує, щоб попідривало москалів.
Це створює неспокій і напругу, змушує розсереджувати увагу.
показати весь коментар
09.07.2023 22:09 Відповісти
скажу вам по секрету - мені здається що буданов якийсь фрік. те, що розвідка працює це одне а от те чи має начальник розвідки достатньо інтелекту - це ще той квест.

бо начальником можна стати і через цілування правильної сраки а не тому що ти профі.
показати весь коментар
09.07.2023 22:21 Відповісти
Для чого він це лепече, щоб попередити путіна?
показати весь коментар
10.07.2023 08:43 Відповісти
рот не закриваеться.. може то буданов заразний такий
показати весь коментар
09.07.2023 21:44 Відповісти
не тільки путін оплачує пвк...
показати весь коментар
09.07.2023 21:48 Відповісти
Ну шо, Варфоломій обміняв тобі Томос на термос?
показати весь коментар
09.07.2023 21:45 Відповісти
Слава буданова з даніловим не дає спокую
показати весь коментар
09.07.2023 21:46 Відповісти
Арестович заразил.
показати весь коментар
09.07.2023 21:57 Відповісти
Єрмак сигнальнув необачно ?
показати весь коментар
09.07.2023 21:48 Відповісти
Баба Ванга на картах таро наворожила.
показати весь коментар
09.07.2023 22:04 Відповісти
Хто там ше хоче путі накостиляти -- ФСБ .
показати весь коментар
09.07.2023 21:49 Відповісти
все намного проще петух решил погонять оленевода по пацански за то что тот посягнул на его бизнес и на этом пшик а что будет дальше время покажет
показати весь коментар
09.07.2023 21:50 Відповісти
Зечмонь, а для чого тоді вагнер зупинився? Щоб ото все починати спочатку? А хто ж йому тепер дасть такий шанс? А от з півночі посунуть, якраз варіант досить реальний. Можливо навіть для того і був отой весь цирк. Але ібанько буде знову белькотіти про те, що партнери гірше скабєєвої?
показати весь коментар
09.07.2023 21:50 Відповісти
Через д'єрмака сигналять?
показати весь коментар
09.07.2023 21:50 Відповісти
Чому зупинився? Бо корєш з бункеру попросив.
А чому взагалі пішов на москву? Боюсь з тієї ж причини, просто щось пішло не так.
показати весь коментар
09.07.2023 21:51 Відповісти
Не Зеленський, а брати Грімм в одному флаконі. Воно такі казки розповідало до лютого 2022 року, аж сльоза наверталась. Не можна його пускати в зарубіжне турне бо таке починає верзти, що Нострадамус просто пацан.
показати весь коментар
09.07.2023 21:52 Відповісти
Так Дерьмак ему айкосики только в зарубежных турне выдает. Или когда это чудо выезжает по городам Украины. Вот оно и несет лютый треш.
показати весь коментар
09.07.2023 22:02 Відповісти
ОП ИСПУГАЛА поддержка Залужного/

https://youtu.be/tj2yE_5yNzU
показати весь коментар
09.07.2023 23:17 Відповісти
курва, коли ж ви щезнете , ньюсмейкери зелені? Жаба ввімкнула суміш подоляка і "я тоже льотчіка". треш...
показати весь коментар
09.07.2023 21:53 Відповісти
Шойгу, кадирівці, росгвардия, тут ще Лукашенко пригрозив відправити своїх, шансів в лисого небуло.
показати весь коментар
09.07.2023 22:27 Відповісти
а нету такого сигнала, шо кто-то хочет выйти и честно сказать "извините за шашлычки, извините за 3 просраных года, я был неправ, я ухожу"?
показати весь коментар
09.07.2023 21:55 Відповісти
Одне-єдине слово у вашій пропозиції робить її (пропозицію) нездійсненною. І слово це - "чесно".
показати весь коментар
09.07.2023 22:04 Відповісти
Он только перед кадыровым умеет извинятся...
показати весь коментар
09.07.2023 22:05 Відповісти
Яких просраних років, затарився так, що правнукам вистачить і не зупиняється.
показати весь коментар
10.07.2023 05:32 Відповісти
Баба Вагна бл..ь ще одна. Тобі розвідки всіх країн говорили про напад, а ти що з Арахамією говорив? Не піартеся, будете шашлики на травневі їсти....
показати весь коментар
09.07.2023 22:01 Відповісти
Воно досі не вибачилося за "********* палочки для майданівців" та "Україна як простит..готова приймати від усіх", тому такого не може бути від слова зовсім..
показати весь коментар
09.07.2023 22:04 Відповісти
Цікаво, цей "інсайд" від Буданги чи Їмрака ?
показати весь коментар
09.07.2023 22:02 Відповісти
Лайків йому захотілося і коментарів від шанувальників? Коли в своїй країні безпорядок починають забивати баки людям байками, а дивіться у московитів ще гірше. Популізм як він є. В СРСР про загниваючий захід розповідали, в Росії про Америку яка розвалиться ось ось. А тут казки з тієї ж книги казок. Не робота на благо країни. Тільки казки.
показати весь коментар
09.07.2023 22:02 Відповісти
Поки що, нажаль, в росії не гірше ніж у нас. Коли вже в нас заколот буде. А то 100500 замахів і жодного справжнього.
показати весь коментар
09.07.2023 22:11 Відповісти
Так, а що з цього?

Лодку розкачувати все одно не дозволяють

А чи є сигнали, щодо лендлізу?

Чи Україна повинна спочатку попросити?
показати весь коментар
09.07.2023 22:03 Відповісти
Хороше питання.

З того, що я розумію, як діаспора і друзі України проводять маніфестації перед білим домом вже півроку з вимогою UNLOCK THE LEND-LEASE, припускаю, що саботує білий дім.

Але наші в Україні зареєстрували петицію до Зе також, щоб він звернувся до "козачка" з вимогою розблокувати закон.

Тут має бути більше інфи:

https://www.facebook.com/euvromaydanhelp/

https://www.facebook.com/POTUS?__cft__[0]=********************************-GSKWy9s74wDKflfURrbzd9v-xgQmFk_Pm2TYGArGVwUkHVZOoyoskvAZNBHhJxo8OETaMeKsnqpuTA--S3EwL7IiAM5XevdDed3c0Z2PTYOK2upXDw4EGMp-MfcRbQbA3mjRFS6-mXFCLolGf_zh_DETpbg6kXFe38&__tn__=-]K-R President Joe Biden , чому ви продовжуєте цензурувати наші мітинги через свої керовані ЗМІ, якщо ви підтримуєте Україну? Ми приходимо до Білого Дому з Нового року і жодна медіа-платформа навіть не згадує про нас! Ми думаємо, що це ще одна корупційна схема! Будь ласка, приєднуйтеся, діліться та підтримуйте наш мітинг https://www.facebook.com/hashtag/lendlease4ukraine?__eep__=6&__cft__[0]=********************************-GSKWy9s74wDKflfURrbzd9v-xgQmFk_Pm2TYGArGVwUkHVZOoyoskvAZNBHhJxo8OETaMeKsnqpuTA--S3EwL7IiAM5XevdDed3c0Z2PTYOK2upXDw4EGMp-MfcRbQbA3mjRFS6-mXFCLolGf_zh_DETpbg6kXFe38&__tn__=*NK-R #LendLease4Ukraine

President Joe Biden, if you truly back Ukraine, why are your controlled media outlets censoring our rallies? We've been turning up at the White House since New Year's and not a single media platform has mentioned us! This smells like yet another corruption scheme! Join us, share, and stand behind our rally https://www.facebook.com/hashtag/lendlease4ukraine?__eep__=6&__cft__[0]=********************************-GSKWy9s74wDKflfURrbzd9v-xgQmFk_Pm2TYGArGVwUkHVZOoyoskvAZNBHhJxo8OETaMeKsnqpuTA--S3EwL7IiAM5XevdDed3c0Z2PTYOK2upXDw4EGMp-MfcRbQbA3mjRFS6-mXFCLolGf_zh_DETpbg6kXFe38&__tn__=*NK-R #lendlease4ukraine

Цікаво, що так само жодна українська медіа-платформа (навіть з тих, які дуже голосно верещать про свій патріотизм) не повідомляє про це.

Всі відповідатимуть потім за свою брехню та саботаж.
показати весь коментар
09.07.2023 22:22 Відповісти
І чуть що - зразу звинувачують приватну особу Трампа, що він сказав, або не сказав.

В українських медіа, є тільки що допомоги не хватає (арестович, латиніна, та інші)

допомогу просять натяками через газети котрі читають демократи

про лендліз чомусь не згадують
показати весь коментар
09.07.2023 22:29 Відповісти
Он уже "наше все" наїхало на Трампа.

Ну, шо за придурок.

Говори про теперішню владу ...
показати весь коментар
09.07.2023 22:54 Відповісти
Щоб іх там добряче поколотило!
показати весь коментар
09.07.2023 22:08 Відповісти
Как в африканских странах, каждую неделю переворот 😂😂
показати весь коментар
09.07.2023 22:08 Відповісти
Нам не жалко.
показати весь коментар
09.07.2023 22:13 Відповісти
якщо є сигнал, для чого про це пздіти. щоб попередити хйла?
показати весь коментар
09.07.2023 22:10 Відповісти
У Вови як одного так і іншого крім брехні нічого залишилось.
показати весь коментар
09.07.2023 22:11 Відповісти
Він мріє що вб'ють всіх оманських свідків.
показати весь коментар
09.07.2023 22:12 Відповісти
Дай Бог!
показати весь коментар
09.07.2023 22:13 Відповісти
а ну да....................******* не мешки тягать.................................................
показати весь коментар
09.07.2023 22:14 Відповісти
Ой Вова-Вова! А дурной то пример заразителен! Та и хлопцы с Турции приехали. И тут есть такие тоже. Сразу после Вильнюса.....
показати весь коментар
09.07.2023 22:14 Відповісти
Істота з інтелектом хробака висловлює припущення🤪
показати весь коментар
09.07.2023 22:14 Відповісти
це казочка з тієїж серії що в кацапйв всі ракети закінчилися. віремо
показати весь коментар
09.07.2023 22:15 Відповісти
Це йому Буданов сказав😃
показати весь коментар
09.07.2023 22:17 Відповісти
На лавочку и семечек.То субтитры,то заколот.Где адекватность?
показати весь коментар
09.07.2023 22:17 Відповісти
Вот **** - ****** о чем угодно, кроме главного - обеспечения ЗСУ вооружением и достойных зарплат воинам.
показати весь коментар
09.07.2023 22:18 Відповісти
Огласите весь график переворотов на Росии пожалуйста!

А то блогерам и экспертам нужно как-то планировать свои стримы
показати весь коментар
09.07.2023 22:18 Відповісти
Як у цієї погані щось зелене вильється з рота, так все іде навпаки(
показати весь коментар
09.07.2023 22:18 Відповісти
Сигнал з космосу?
показати весь коментар
09.07.2023 22:21 Відповісти
Моноеоекторат вже біжить подобайкі ставити, аж спотикається
показати весь коментар
09.07.2023 22:24 Відповісти
Для чого заколот ? Краще вбивство ! І швидко, і недорого.
показати весь коментар
09.07.2023 22:28 Відповісти
Син пєскова?))ако стєпка разін?))
показати весь коментар
09.07.2023 22:34 Відповісти
Треба їм заколотити по самі помідори як вони *******
показати весь коментар
09.07.2023 22:35 Відповісти
наградил же нас Боженька таким идиотом .............
показати весь коментар
09.07.2023 22:36 Відповісти
Это ты, что ГНИДА, ***** предупреждаешь, чтобы был по-осторожней ???
показати весь коментар
09.07.2023 22:45 Відповісти
Не тобі зЄлєпукін про це казати!!! Виглядаєш як баба на базарі!!! Думай головою а не дупою!!!!!дитина ***......!!!
показати весь коментар
09.07.2023 22:50 Відповісти
Почались сигнали з космосу. термінова госпіталізація
показати весь коментар
09.07.2023 22:53 Відповісти
Шо? Опять? Опять Буданов на кофейной гуще гадал? И подсунул своё гадание Бонэвтику Первому для озвучивания. Шоб не позорится, если гадание не збудется. А Бонэвтику выглядеть дурачком не страшно. Он же не лох
показати весь коментар
09.07.2023 23:09 Відповісти
Омансой консерве передали новую методичку с Валдая? С ****** надо договариваться, а то ядерка без присмотра останется?
показати весь коментар
09.07.2023 23:17 Відповісти
ША! Зеленский почув сигнал!
показати весь коментар
09.07.2023 23:35 Відповісти
а шо,,,,,,більш ніяких сигналів немає??,,,,,,),,,
показати весь коментар
09.07.2023 23:48 Відповісти
Дерьмак доручив фейканути Гнусавого, бо сам не може - вони із Женькою поварьонком земляки, пітерські вони. І Женькіна ферма в 2019 помагала Гнусавому
показати весь коментар
09.07.2023 23:48 Відповісти
Що знову оголосите про масштабний контрнаступ щоб вони одумались та не розвалились?

***** думаєте біомусоре хоч інколи! Ми маємо навпаки накаляти ситуацію та дати їм змістити владу і пофіг навіть якщо в процесі вони не розваляться тому що це шанс що з наступними вийде домовитись про вихід та репарації. Інакше будемо чесними вони стануть на 100% колонією Китаю і протім нам прийдеться воювати проти Китая.
показати весь коментар
10.07.2023 00:16 Відповісти
Коои рузумієш як читачі західних ЗМІ сміються із того, що набалаболив бубон хочеться скрізь землю провалитися. Рота йому зав'язувати як із західними журналістами спілкується?
показати весь коментар
10.07.2023 00:34 Відповісти
Іксперд, ****.
показати весь коментар
10.07.2023 01:47 Відповісти
Лично Патрушев сказал? И кто же тебя так информирует, солнцеясный ты не наш???
показати весь коментар
10.07.2023 07:05 Відповісти
Не нужно слушать выдумки "хороших руских" придурков типа Соловей, Яковенко и прочие "Дожди" - это их выдумки про "новый мятеж". Это же у них очередное классическое ИПСО - путин слаб, мы здесь власть и пр. заезженные пластики...
показати весь коментар
10.07.2023 07:06 Відповісти
всё верно сказал.
показати весь коментар
10.07.2023 07:30 Відповісти
Це ти путіна попереджаєш, дурбецело???
показати весь коментар
10.07.2023 08:22 Відповісти
боневтік, ти що ванга? чи тобі баканов передав?
показати весь коментар
10.07.2023 08:40 Відповісти
революция ? На паРаше ? ХАХАХАХАХАХАХАХА ну смешнооооооо )))))))))))))))) Зеленский ЗАПОМНИ : повар ху..ла это МАРИОНЕТКА . И ничего болльше.
показати весь коментар
10.07.2023 11:31 Відповісти
 
 