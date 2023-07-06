Наступного разу Пригожин або Кадиров може заїхати прямо в Кремль - Зеленський

Треба нарощувати спільний тиск, адже усі боєздатні сили російської армії зараз в Україні, а тим, хто має захищати путінський режим, бракує мотивації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи в четвер у Софії на зустрічі з представниками болгарських політичних сил, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Цей глава Росії вже настільки слабкий, що нездатний захистити навіть російські області від своїх же бойовиків. І якщо одного разу хтось - Пригожин чи, наприклад, Кадиров, - пройде маршем прямо в Кремль, то не варто дивуватися", - зазначив він.

За словами Зеленського, "що більше ми отримаємо допомоги, боєприпасів, зброї, то більше скорочується масштаб війни на нашій землі. Тому що окупантів ми вичавлюємо. Оборонна підтримка збільшує простір свободи й нормального життя наших людей".

"Усі залишки російських боєздатних сил - в окупованих районах нашої країни, а в тих, хто має гарантувати безпеку цього режиму в Росії, немає мотивації. Тому зараз ми маємо лише нарощувати наш спільний тиск", - сказав також він.

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Нагадаємо, Зеленський перебуває в Болгарії з офіційним візитом.