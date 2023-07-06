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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Наступного разу Пригожин або Кадиров може заїхати прямо в Кремль - Зеленський

зеленський

Треба нарощувати спільний тиск, адже усі боєздатні сили російської армії зараз в Україні, а тим, хто має захищати путінський режим, бракує мотивації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи в четвер у Софії на зустрічі з представниками болгарських політичних сил, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Цей глава Росії вже настільки слабкий, що нездатний захистити навіть російські області від своїх же бойовиків. І якщо одного разу хтось - Пригожин чи, наприклад, Кадиров, - пройде маршем прямо в Кремль, то не варто дивуватися", - зазначив він.

За словами Зеленського, "що більше ми отримаємо допомоги, боєприпасів, зброї, то більше скорочується масштаб війни на нашій землі. Тому що окупантів ми вичавлюємо. Оборонна підтримка збільшує простір свободи й нормального життя наших людей".

"Усі залишки російських боєздатних сил - в окупованих районах нашої країни, а в тих, хто має гарантувати безпеку цього режиму в Росії, немає мотивації. Тому зараз ми маємо лише нарощувати наш спільний тиск", - сказав також він.

Читайте: Зеленський про контрнаступ ЗСУ: Йде за планом, але хотілося б швидше

Нагадаємо, Зеленський перебуває в Болгарії з офіційним візитом. 

Зеленський Володимир (24368) росія (66080) заколот (37)


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Топ коментарі
+26
Не знаю, как они в кремль заедут, но благодаря тебе в Херсон и Мелитополь заехали легко.
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06.07.2023 18:49 Відповісти
+21
Ти розкажи кому смоктав в Омані.
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06.07.2023 18:44 Відповісти
+14
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06.07.2023 18:48 Відповісти
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Ти розкажи кому смоктав в Омані.
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06.07.2023 18:44 Відповісти
Ти, старий збочинець, навіщо воно тобі треба??
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06.07.2023 18:47 Відповісти
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06.07.2023 19:06 Відповісти
Ляпнув і забув як і Моніка.
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06.07.2023 19:47 Відповісти
Або по-касапськи - в очк0 плутіна..
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06.07.2023 18:45 Відповісти
Шо оно несёт? пригожин уже слит, кадырка присмерти
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06.07.2023 18:47 Відповісти
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06.07.2023 18:48 Відповісти
А если не будет наступного разу, то говна поешь?
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06.07.2023 18:48 Відповісти
якщо твоя шобла так буде красти то мабуть ЗСУ приїдуть до тебе в Київ
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06.07.2023 18:48 Відповісти
Прийдуть 100 % ! Навіть вже готуються !!!
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06.07.2023 19:16 Відповісти
Не знаю, как они в кремль заедут, но благодаря тебе в Херсон и Мелитополь заехали легко.
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06.07.2023 18:49 Відповісти
Ше можуть в пику путі заіхати -- але мабуть ше не скоро .
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06.07.2023 18:50 Відповісти
Нужно Залужному выносить это дерьмо из нашего общества
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06.07.2023 19:00 Відповісти
не смішіть
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06.07.2023 19:09 Відповісти
Чому не смішіть ? Віримо тільки в ЗСУ і Господа Бога .
Зелену плісняву миючими засобами не прибрати , тільки зброєю !!!
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06.07.2023 19:18 Відповісти
Это призыв к свержению законной власти (какой бы она не была), думайте что пишите
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06.07.2023 19:22 Відповісти
Разве власть которая геноцидит всеми силами собственный народ - законная ?

Вы не правы насчет "какой бы она ни была", потому что существуют "какиебынебыли", лишающие власть законности, например госизмена.
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06.07.2023 20:34 Відповісти
Це ви думайте що пишете . Якщо "влада" яка здала половину країни по раніше спланованому плану для вас влада , то ви нічим не відрізняєтьсь від них. А зброя потрібна для арешту цих покидьків ! А суд ! Народний Суд ! Вирішить що робити з тими у кого на руках тисячі смертей ! Закатованих ! рашиистськими нелюдами !
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07.07.2023 07:33 Відповісти
Хто там буде воювати? Подмишкіно проти Сіськіно?
Вагнер злився, кадиркіну ці грьобані макшанські епеня і даром не потрібні, він і так султан в своїй країні.
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06.07.2023 19:00 Відповісти
зелений підар, завдяки тобі та твоєму дєрьмаку, вони мало не заїхали до києва!!
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06.07.2023 19:04 Відповісти
Три барана: пригож, кад, зеля
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06.07.2023 19:07 Відповісти
До чого це пустозвонство? А ці два кондома повінні вже до Пекла в'їхати разом з путіним, а не до кремля!
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06.07.2023 19:10 Відповісти
https://youtu.be/n610AN_lhbM ...

О том каким способом дЕрмак сдавал Украину перед вторжением Мавзолейных обезьян...
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06.07.2023 19:20 Відповісти
Это он пирожина и Кадырова на слабо берет?
В принципе, можно и самим на маскву, да вот только своего оружия нет
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06.07.2023 19:20 Відповісти
доречі так, ***** ж слабий і армії нема, то може ті бригади що не наступають а тільки готуються на мордор послати.....
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06.07.2023 19:35 Відповісти
Тебе Байден запретил вмешиваться.
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06.07.2023 19:35 Відповісти
свій "зелений" про своє і про своїх
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06.07.2023 19:42 Відповісти
Виталий Портников каже шо ЗеКодломойские чуваки стали Орбанами...задача Голобородьки развалить ЕС и НАТО...,в принципе Виталий прав... Оманский чувак работает на путлера...
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06.07.2023 19:47 Відповісти
Война закончится в августе... сакральный месяц для Мавзолейных обезьян..в честь ГКЧП 1991 года😝
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06.07.2023 19:50 Відповісти
В августе какого года?
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06.07.2023 19:54 Відповісти
вова ты шо дебил??? кадыров просрал ичкерию,,, пригожин просрал свой повара, ты гнида просрал клоунаду, вспомни как ты **** по пианину шлепал, урод готовся тикать.бо ты враг и клоун.
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06.07.2023 20:10 Відповісти
Кадыр должен иметь свое государство в Ичкерии и не лезть в москву, нефти ему хватит с головой для безбедной жизни всей тейпов.
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07.07.2023 06:54 Відповісти
 
 