Наступного разу Пригожин або Кадиров може заїхати прямо в Кремль - Зеленський
Треба нарощувати спільний тиск, адже усі боєздатні сили російської армії зараз в Україні, а тим, хто має захищати путінський режим, бракує мотивації.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи в четвер у Софії на зустрічі з представниками болгарських політичних сил, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Цей глава Росії вже настільки слабкий, що нездатний захистити навіть російські області від своїх же бойовиків. І якщо одного разу хтось - Пригожин чи, наприклад, Кадиров, - пройде маршем прямо в Кремль, то не варто дивуватися", - зазначив він.
За словами Зеленського, "що більше ми отримаємо допомоги, боєприпасів, зброї, то більше скорочується масштаб війни на нашій землі. Тому що окупантів ми вичавлюємо. Оборонна підтримка збільшує простір свободи й нормального життя наших людей".
"Усі залишки російських боєздатних сил - в окупованих районах нашої країни, а в тих, хто має гарантувати безпеку цього режиму в Росії, немає мотивації. Тому зараз ми маємо лише нарощувати наш спільний тиск", - сказав також він.
Нагадаємо, Зеленський перебуває в Болгарії з офіційним візитом.
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Зелену плісняву миючими засобами не прибрати , тільки зброєю !!!
Вы не правы насчет "какой бы она ни была", потому что существуют "какиебынебыли", лишающие власть законности, например госизмена.
Вагнер злився, кадиркіну ці грьобані макшанські епеня і даром не потрібні, він і так султан в своїй країні.
О том каким способом дЕрмак сдавал Украину перед вторжением Мавзолейных обезьян...
В принципе, можно и самим на маскву, да вот только своего оружия нет