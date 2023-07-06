Україна та Болгарія підписали Спільну декларацію щодо членства в НАТО
Після зустрічі президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, в Софії було підписано Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України
Підписання відбулося під час їхньої спільної пресконференції у Софії, інформує Цензор.НЕТ.
Болгарія стала 22-ою країною, з якою Україна формалізувала підтримку членства в Альянсі. Про це розповів заступник керівника ОП Ігор Жовква у Фейсбуці.
Також було підписано Меморандум про взаєморозуміння між міністерствами енергетики України та Республіки Болгарія щодо співробітництва.
"Напередодні Саміту НАТО у Вільнюсі не марнуємо жодного дня! Сьогодні Болгарія, наш важливий партнер в чорноморському регіоні – стала 22-ою державою, з якою ми формалізували підтримку членства України в Альянсі. За результатами двосторонньої зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Республіки Болгарія Ніколаєм Денковим у місті Софія підписано Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України", - зазначив він.
Жовква пояснив, що документ чітко засвідчує, що Болгарія підтримує набуття Україною членства в НАТО, "щойно це дозволять умови".
"Болгарська сторона вітає значні досягнення України у просуванні на шляху євроатлантичної інтеграції, зокрема, щодо досягнення взаємосумісності з НАТО, підтверджує намір збільшити спільні зусилля щодо підтримки інтеграції України до Альянсу та імплементації стандартів НАТО, а також повністю підтримує Раду Україна-НАТО", - додав заступник він.
Крім того, він проінформував, що декларація закріплює готовність Болгарії продовжувати надавати політичну і матеріальну підтримку України як з боку Альянсу, так і на двосторонньому рівні "стільки, скільки буде потрібно".
"До Вільнюського Саміту НАТО залишаються лічені дні. Але робота триває – працюємо з партнерами одночасно на кількох треках для забезпечення максимальної результативності саміту", - наголосив заступник керівника Офісу глави держави.
Він нагадав, що у Вільнюсі Україна прагне отримати чітке запрошення до членства в НАТО й розраховує на підтримку усіх партнерів.
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Вітаємо Ішака з черговою ніпрощо на дипломатичному фронті. Як тільки дозволять умови, то ніяких декларацій не треба буде. Але для глідачів тєлєвізєра піде.
Таке лицемірство,брехня і підлість не красить велику країну,а навпаки вбиває авторитет,довіру і повагу в світі