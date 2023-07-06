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Україна та Болгарія підписали Спільну декларацію щодо членства в НАТО

зеленський,болгарія,денков

Після зустрічі президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, в Софії було підписано Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України

Підписання відбулося під час їхньої спільної пресконференції у Софії, інформує Цензор.НЕТ.

Болгарія стала 22-ою країною, з якою Україна формалізувала підтримку членства в Альянсі. Про це розповів заступник керівника ОП Ігор Жовква у Фейсбуці.

Також було підписано Меморандум про взаєморозуміння між міністерствами енергетики України та Республіки Болгарія щодо співробітництва. 

"Напередодні Саміту НАТО у Вільнюсі не марнуємо жодного дня! Сьогодні Болгарія, наш важливий партнер в чорноморському регіоні – стала 22-ою державою, з якою ми формалізували підтримку членства України в Альянсі. За результатами двосторонньої зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Республіки Болгарія Ніколаєм Денковим у місті Софія підписано Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України", - зазначив він.

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Жовква пояснив, що документ чітко засвідчує, що Болгарія підтримує набуття Україною членства в НАТО, "щойно це дозволять умови".

"Болгарська сторона вітає значні досягнення України у просуванні на шляху євроатлантичної інтеграції, зокрема, щодо досягнення взаємосумісності з НАТО, підтверджує намір збільшити спільні зусилля щодо підтримки інтеграції України до Альянсу та імплементації стандартів НАТО, а також повністю підтримує Раду Україна-НАТО", - додав заступник він. 

Крім того, він проінформував, що декларація закріплює готовність Болгарії продовжувати надавати політичну і матеріальну підтримку України як з боку Альянсу, так і на двосторонньому рівні "стільки, скільки буде потрібно".

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"До Вільнюського Саміту НАТО залишаються лічені дні. Але робота триває – працюємо з партнерами одночасно на кількох треках для забезпечення максимальної результативності саміту", - наголосив заступник керівника Офісу глави держави.

Він нагадав, що у Вільнюсі Україна прагне отримати чітке запрошення до членства в НАТО й розраховує на підтримку усіх партнерів.

Автор: 

Болгарія (788) Зеленський Володимир (24368) членство в НАТО (1743)


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Ніякої НАТИ не буде після відсмоктування Моніки в Омані.
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06.07.2023 17:47 Відповісти
В конце зеленского посадят не в тюрьму, а в музей деклараций. Но ведь никто не запрещает сделать этот музей в тюрьме.
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06.07.2023 17:54 Відповісти
Нічого не буде, бо крім тупих мадярів чомусь проти США, Туреччина, Данія, Греція і ще трійця якихось мерзотників. Дивно що Франція та Німеччина підтримали.
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06.07.2023 17:59 Відповісти
Ніхто нікуди не вступає. Тому всі ці "підтримала-не підтримала" - порожній звук.
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06.07.2023 18:05 Відповісти
"підтримує набуття Україною членства в НАТО, "щойно це дозволять умови".

Вітаємо Ішака з черговою ніпрощо на дипломатичному фронті. Як тільки дозволять умови, то ніяких декларацій не треба буде. Але для глідачів тєлєвізєра піде.
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06.07.2023 18:03 Відповісти
Поки дідо Байден( а по факту Камала Харріс,яка крутить дідом,як циган сонцем) не дасть згоди,нічого не буде.А Байден вертиться,мов вуж на сковороді.Дякуючи його викрутасам маємо проблеми з отриманням літаків.Його жаба задавила,що Британія готова на це.
Таке лицемірство,брехня і підлість не красить велику країну,а навпаки вбиває авторитет,довіру і повагу в світі
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06.07.2023 18:18 Відповісти
Дайте ЗАПРОШЕННЯ зараз, а потім диктуйте умови для ратифікації (антикорупц. тощо)...
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06.07.2023 18:28 Відповісти
Проблем - стран НАТО обвязково надают гарантии до формального окончание процес ратификации. Самъй потужний ворог Украини зараз ето ст.5 вашингтонского договора - напад на одного означает напад на всим, тобто принятие Украини в НАТО зараз ето означает война НАТО с кремлевский улус. Мене особисто дуже хочется, но....
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06.07.2023 19:01 Відповісти
 
 