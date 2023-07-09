Латвія надала Україні допомоги на 1,3% власного ВВП, - Стефанчук

Україна отримала від Латвії військову допомогу, вартість якої еквівалентна 1,3% ВВП країни.

Про це повідомив спікер ВРУ Руслан Стефанчук під час зустрічі у Латвії з спікером латвійського Парламенту — Саейми Едвардсом Смілтенсом, передає Цензор.НЕТ.

Стефанчук наголосив, що подальше продовження оборонної допомоги Україні "сьогодні є вирішальною для досягнення нашої спільної перемоги".

Він зазначив, що головною метою зустрічі було досягнення міжнародного консенсусу щодо шляху України до НАТО напередодні Вільнюського саміту Альянсу.

"Сподіваюся, у сусідній Литві вже незабаром будуть ухвалені історичні рішення як для України, так і для євроатлантичної спільноти", — наголосив Стефанчук.

Зі свого боку спікер Смілтенс зазначив, що за результатами роботи міжпарламентського заходу у Ризі, спікерами парламентів трьох країн Балтії, а також Польщі і Німеччини буде ухвалено спільну декларацію щодо прийдешнього саміту Північноатлантичного Альянсу.