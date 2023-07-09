УКР
Латвія надала Україні допомоги на 1,3% власного ВВП, - Стефанчук

латвія

Україна отримала від Латвії військову допомогу, вартість якої еквівалентна 1,3% ВВП країни.

Про це повідомив спікер ВРУ Руслан Стефанчук під час зустрічі у Латвії з спікером латвійського Парламенту — Саейми Едвардсом Смілтенсом, передає Цензор.НЕТ. 

Стефанчук наголосив, що подальше продовження оборонної допомоги Україні "сьогодні є вирішальною для досягнення нашої спільної перемоги".

Він зазначив, що головною метою зустрічі було досягнення міжнародного консенсусу щодо шляху України до НАТО напередодні Вільнюського саміту Альянсу.

"Сподіваюся, у сусідній Литві вже незабаром будуть ухвалені історичні рішення як для України, так і для євроатлантичної спільноти", — наголосив Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світові загрожують імперська Росія та режим Лукашенка, - президент Латвії Рінкевич

Зі свого боку спікер  Смілтенс зазначив, що за результатами роботи міжпарламентського заходу у Ризі, спікерами парламентів трьох країн Балтії, а також Польщі і Німеччини буде ухвалено спільну декларацію щодо прийдешнього саміту Північноатлантичного Альянсу.

+11
Громадянам і уряду Латвії ,Литві й Естонії від серця дякуємо за підтримку і політичну,і економічну ,і насамперед воєнну
09.07.2023 22:14 Відповісти
+10
пам'ятаю як Україна та латвія в 91 році вибігли з совіцького концтабору на сніг, однаково голі та босі.

латвійці кажуть - давайте з нами, в НАТО. а українці їм - та ми з русскімі, мишебраття.

латвійці подивилися на дебілів, знизали плечима та й побігли собі поки совіцький концтабор не отямився та по новій не почав народ під себе підминати.

і от зараз читаю як вони нам як жебраку під церквою кидають і мені соромно за нас.

бо ми могли бути з ними і наші діти були б в нормальному світі а не в сраці.
09.07.2023 22:16 Відповісти
+10
там все просто.

я живу на слобожанщині. у нас люди, які пам'ятають часи без москаля померли 250 років тому а у латвійців в 91 році старі люди розказали молодим як пахне свобода і чому москаль це ворог.

а коли ім'я ворога відоме то далі все легко - і паспорт негромадянина і утискання кацапури і шлях в ЕС і реформи = вони у всьому трималися подалі від москалів і врешті-решт їхня ставка зіграла.

а наша ставка програла, ми просрали свій час і свої переваги, які мала Україна в 1991 році.
09.07.2023 22:25 Відповісти
А ви ******** половину
09.07.2023 22:08 Відповісти
А ваша шобла МАРАДЕРІВ ВКРАЛА У ЗСУ , платників податків США МІЛЛІАРД І ЦЕ ТІЛЬКИ ТЕ ЩО ВІДОМО
09.07.2023 23:10 Відповісти
при чому тут порох? ви статтю читали?
09.07.2023 22:23 Відповісти
кожного року США давали +-300 млн військової допомоги на цьому напевне і все, але навіть та мала по сьогоднішнім міркам допомога, допомогла побудувати з радянської голої армії СЗУ.
09.07.2023 22:35 Відповісти
Це бот, він в кожній темі цю фігню пише. Допоможіть забанити чорта
09.07.2023 22:34 Відповісти
А вы воруете уроды слуги.
09.07.2023 22:12 Відповісти
Для Латвії? без власних енергоносіїв? Без сільського господарства (в сенсі основних культур)? Жесть...
09.07.2023 22:13 Відповісти
Прікінь,да? А в України скільки всього та чогось усе ********...
09.07.2023 22:16 Відповісти
Tut po padrobnei , chio u nas s selskim hoziaistvom ?
09.07.2023 22:19 Відповісти
...Поясню. Об"єм зернових і інших експортних культур (тобто те, що напряму формує ВВП) не можна порівнювати з українським
09.07.2023 22:22 Відповісти
А в твой ЯВНО ватный, рашистский мозг не приходила идея, что ВВП возникает не только от "убрали рожь"?!
09.07.2023 22:33 Відповісти
Шановний, щось я не пам"ятаю, щоб я Вам хамив.
Додатково можу повідомити, що особисто я мав на увазі виключно порівняння з українським, як приклад - частку с\г у ВВП. Не думаю, що це якось зменшує або принижує гідність держави-союзника, або окремого громадянина
09.07.2023 22:44 Відповісти
, ti nemnoga debil ....🤣🤣🤣
10.07.2023 00:35 Відповісти
Мы экспортируем 50% зерна, у меня 20 га, ,,mne plačut,, 250 евро за аренду за 1 га, если бы сельское хозяйство было плохим, то земля не ,,stoilo,, бы по 10 000 евро за 1 га. google translete potomu sam izspravlaju.
09.07.2023 22:46 Відповісти
Ну то добре. Ділитись останнім, а не відкупитись - є достойним прикладом. Навіть, якщо ті 50 відс. - 1% від валового потенціалу Полт.обл.
09.07.2023 22:51 Відповісти
Cto vatnik!?Russ tv smotrim? To i vidno,cto ooooocenj umnii! Ne poiti bi tebe na.........
10.07.2023 12:24 Відповісти
військову
09.07.2023 22:15 Відповісти
Зануда...
09.07.2023 22:17 Відповісти
А ви скільки від ВВП розікрали???
09.07.2023 22:16 Відповісти
Не все так однозначно...В Латвії теж дохрєна козложопих,але вони якось зправляються... От би узнать як !!!
09.07.2023 22:20 Відповісти
бо там при владі литовці, а у нас неукраїнці
09.07.2023 22:25 Відповісти
А хто ж наголосував? Хоча вам, московитами, не зрозуміти, як це.
09.07.2023 23:42 Відповісти
там все просто.

я живу на слобожанщині. у нас люди, які пам'ятають часи без москаля померли 250 років тому а у латвійців в 91 році старі люди розказали молодим як пахне свобода і чому москаль це ворог.

а коли ім'я ворога відоме то далі все легко - і паспорт негромадянина і утискання кацапури і шлях в ЕС і реформи = вони у всьому трималися подалі від москалів і врешті-решт їхня ставка зіграла.

а наша ставка програла, ми просрали свій час і свої переваги, які мала Україна в 1991 році.
09.07.2023 22:25 Відповісти
Кравчуку земля скловатою !!! Ну, Кучмі трохи мякше...
09.07.2023 22:42 Відповісти
Головне- себе виправдати.
09.07.2023 23:40 Відповісти
І винні ви, я та всі, хто жив тоді.
09.07.2023 23:39 Відповісти
не знаю як ви а я з першого дня незалежности підтримував рух від росії і чим дужче тим краще.

тоді нас була вкрай мало.

навіть з часом не дуже то й побільшало - в часи януковича нас було 9 мільйонів.

це сьогодні легко казати що ти за Україну та за вступ в НАТО, отоді треба було бути за Україну.
10.07.2023 09:36 Відповісти
Odinakovo goli i bosi??? I da, i net! V Ukraine ostalosj VSJO oruzie,kotoroe bilo pri raspade sovka. Iz Latvii okupanti vivezli 100% vsjo vooruzenie, cto bilo na nasei territorii. Zdanija armii pocti vse povredili,razdolbili.Daze rakovini i , konecno, unitazi snajali i uvezli. Naši vooruzonie sili nacali vsjo s absoljutnogo nulja. Kak to tak!
10.07.2023 12:30 Відповісти
О - заява від Стефанчука

Де лендліз, котрий ти набрехав що почнеться 1 жовтня 2022 року?

Забули попросити?

А навіщо брехати про 1 жовтня? В законі такої дати немає.

Чи освіти не хватає прочитати закон про лендліз?

А підставляти Разумкова під час ковіду, щоб зайняти його посаду - на це хватило освіти...
09.07.2023 22:19 Відповісти
Тобі мало допомоги??? Прокурор добавить...
09.07.2023 22:22 Відповісти
У нас ваты больше, чем у вас, и деньги тоже скоро кончатся. СЛАВА УКРАИНЕ!
09.07.2023 22:35 Відповісти
Та ладно... ЄС допоможе... Це ж проти кацапів!
09.07.2023 22:44 Відповісти
Egil,ne ******,pomogalyi,pomogayem i budem pomogaty i vesy Mir pomozhet Ukraine!!!
10.07.2023 00:04 Відповісти
Egiil, tikai NEDIRS, vatesgalva!
10.07.2023 00:33 Відповісти
Если честно, первый месяц войны я думал, что нам придется воевать, потому что после Украины мы будем следующими. Но вы сделали все, чтобы это не повторилось. VI супер. .
09.07.2023 22:41 Відповісти
Засцять кацапи на ЄС поперти - там же НАТО !!!!!!!
09.07.2023 22:46 Відповісти
Раньше я тоже думал, что они не нападут из-за НАТО.Но первый месяц войны я думал, что мне придется идти воевать. С женщинами и детьми мне было бы стыдно бежать за границу. Я не знаю, каким воином я был бы, может быть, в первом бою ,,obosralsa,,. Но после Украины ,,kacapiem,, воевать нечем, разве что атомной бомбой.
09.07.2023 22:56 Відповісти
Матрьошками.)
09.07.2023 23:56 Відповісти
Медведьевым. Не человек - зверь! Целую Финляндию в одиночку за вечер прикончить может, целиком всю бутылку.
10.07.2023 13:39 Відповісти
Латыши молодцы. Воюют на своем фронте, воюют умело, это отличный союзник.

Да и вообще все балтийские народы, все прочувствовали на себе иго москвы, и отлично понимают, что они следующие на очереди, если Украина падёт.
09.07.2023 22:53 Відповісти
Дякуемо Латвія ‼️‼️‼️
09.07.2023 23:23 Відповісти
 
 