Латвія надала Україні допомоги на 1,3% власного ВВП, - Стефанчук
Україна отримала від Латвії військову допомогу, вартість якої еквівалентна 1,3% ВВП країни.
Про це повідомив спікер ВРУ Руслан Стефанчук під час зустрічі у Латвії з спікером латвійського Парламенту — Саейми Едвардсом Смілтенсом, передає Цензор.НЕТ.
Стефанчук наголосив, що подальше продовження оборонної допомоги Україні "сьогодні є вирішальною для досягнення нашої спільної перемоги".
Він зазначив, що головною метою зустрічі було досягнення міжнародного консенсусу щодо шляху України до НАТО напередодні Вільнюського саміту Альянсу.
"Сподіваюся, у сусідній Литві вже незабаром будуть ухвалені історичні рішення як для України, так і для євроатлантичної спільноти", — наголосив Стефанчук.
Зі свого боку спікер Смілтенс зазначив, що за результатами роботи міжпарламентського заходу у Ризі, спікерами парламентів трьох країн Балтії, а також Польщі і Німеччини буде ухвалено спільну декларацію щодо прийдешнього саміту Північноатлантичного Альянсу.
Додатково можу повідомити, що особисто я мав на увазі виключно порівняння з українським, як приклад - частку с\г у ВВП. Не думаю, що це якось зменшує або принижує гідність держави-союзника, або окремого громадянина
латвійці кажуть - давайте з нами, в НАТО. а українці їм - та ми з русскімі, мишебраття.
латвійці подивилися на дебілів, знизали плечима та й побігли собі поки совіцький концтабор не отямився та по новій не почав народ під себе підминати.
і от зараз читаю як вони нам як жебраку під церквою кидають і мені соромно за нас.
бо ми могли бути з ними і наші діти були б в нормальному світі а не в сраці.
я живу на слобожанщині. у нас люди, які пам'ятають часи без москаля померли 250 років тому а у латвійців в 91 році старі люди розказали молодим як пахне свобода і чому москаль це ворог.
а коли ім'я ворога відоме то далі все легко - і паспорт негромадянина і утискання кацапури і шлях в ЕС і реформи = вони у всьому трималися подалі від москалів і врешті-решт їхня ставка зіграла.
а наша ставка програла, ми просрали свій час і свої переваги, які мала Україна в 1991 році.
тоді нас була вкрай мало.
навіть з часом не дуже то й побільшало - в часи януковича нас було 9 мільйонів.
це сьогодні легко казати що ти за Україну та за вступ в НАТО, отоді треба було бути за Україну.
Де лендліз, котрий ти набрехав що почнеться 1 жовтня 2022 року?
Забули попросити?
А навіщо брехати про 1 жовтня? В законі такої дати немає.
Чи освіти не хватає прочитати закон про лендліз?
А підставляти Разумкова під час ковіду, щоб зайняти його посаду - на це хватило освіти...
Да и вообще все балтийские народы, все прочувствовали на себе иго москвы, и отлично понимают, что они следующие на очереди, если Украина падёт.