У Трампа вже були 24 години, щоб зупинити війну, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський сказав, що свого часу Дональд Трамп уже мав "24 години", щоб зупинити війну.
В інтерв'ю ABC News, оприлюдненому в неділю, Зеленський прокоментував заяви Трампа про те, що він може зупинити війну за 24 години, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Єдине бажання покласти край війні - це прекрасно. Але це бажання має ґрунтуватися на певному реальному досвіді. Що ж, схоже на те, що Дональд Трамп свого часу вже мав ці 24 години. Ми були у стані війни, не повномасштабної війни, але ми були у стані війни, і, як я припускаю, він мав цей час у своєму розпорядженні, але у нього, мабуть, були якісь інші пріоритети", - сказав український президент.
"Якщо ми говоримо про те, щоб закінчити війну ціною України, тобто змусити нас відмовитися від наших територій, ну, я думаю, що таким чином Байден міг би закінчити її навіть за п'ять хвилин", - сказав Зеленський, додавши: "Але ми не погодилися б".
Президент України хотів сказати всім американцям, які скептично ставляться до продовження допомоги і замість цього хочуть зосередитися на внутрішніх проблемах: "Я ціную тих, хто каже, що ви зробили достатньо. Повірте мені, незважаючи ні на що, я ціную допомогу. Щодо слова "достатньо", то ми, українці, не відрізняємося надмірними апетитами. Нам достатньо нашої перемоги".
І чому це ***** думало що Україна капітулює за три дні? Мабудь Трамп його переконав!?
https://t.me/east_front/6932
Але в Україні до жодного придурка це не доходить.
І нема кому донести це просте положення до ВСІХ придурків в Україні: влади, політиків, писацьких хвойд і т.д.
Я не розумію, до кого відноситься ваше запитання.
Надо зеле посоветовать рецепт от Жванецкого: Таблетки против танков... Выпил - и нет никого.
Так, треба просто перестати стріляти !
Треба просто перестати стріляти !!!
Просто перестати стріляти !!!