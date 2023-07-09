У Трампа вже були 24 години, щоб зупинити війну, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сказав, що свого часу Дональд Трамп уже мав "24 години", щоб зупинити війну.

В інтерв'ю ABC News, оприлюдненому в неділю, Зеленський прокоментував заяви Трампа про те, що він може зупинити війну за 24 години, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Єдине бажання покласти край війні - це прекрасно. Але це бажання має ґрунтуватися на певному реальному досвіді. Що ж, схоже на те, що Дональд Трамп свого часу вже мав ці 24 години. Ми були у стані війни, не повномасштабної війни, але ми були у стані війни, і, як я припускаю, він мав цей час у своєму розпорядженні, але у нього, мабуть, були якісь інші пріоритети", - сказав український президент.

"Якщо ми говоримо про те, щоб закінчити війну ціною України, тобто змусити нас відмовитися від наших територій, ну, я думаю, що таким чином Байден міг би закінчити її навіть за п'ять хвилин", - сказав Зеленський, додавши: "Але ми не погодилися б".

Президент України хотів сказати всім американцям, які скептично ставляться до продовження допомоги і замість цього хочуть зосередитися на внутрішніх проблемах: "Я ціную тих, хто каже, що ви зробили достатньо. Повірте мені, незважаючи ні на що, я ціную допомогу. Щодо слова "достатньо", то ми, українці, не відрізняємося надмірними апетитами. Нам достатньо нашої перемоги".

