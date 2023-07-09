УКР
У Трампа вже були 24 години, щоб зупинити війну, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сказав, що свого часу Дональд Трамп уже мав "24 години", щоб зупинити війну.

В інтерв'ю ABC News, оприлюдненому в неділю, Зеленський прокоментував заяви Трампа про те, що він може зупинити війну за 24 години, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Єдине бажання покласти край війні - це прекрасно. Але це бажання має ґрунтуватися на певному реальному досвіді. Що ж, схоже на те, що Дональд Трамп свого часу вже мав ці 24 години. Ми були у стані війни, не повномасштабної війни, але ми були у стані війни, і, як я припускаю, він мав цей час у своєму розпорядженні, але у нього, мабуть, були якісь інші пріоритети", - сказав український президент.

"Якщо ми говоримо про те, щоб закінчити війну ціною України, тобто змусити нас відмовитися від наших територій, ну, я думаю, що таким чином Байден міг би закінчити її навіть за п'ять хвилин", - сказав Зеленський, додавши: "Але ми не погодилися б".

Президент України хотів сказати всім американцям, які скептично ставляться до продовження допомоги і замість цього хочуть зосередитися на внутрішніх проблемах: "Я ціную тих, хто каже, що ви зробили достатньо. Повірте мені, незважаючи ні на що, я ціную допомогу. Щодо слова "достатньо", то ми, українці, не відрізняємося надмірними апетитами. Нам достатньо нашої перемоги".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у 2024 році призведе до поразки України у війні з РФ, - Гілларі Клінтон

Топ коментарі
+54
А у тебе було 4 роки.
показати весь коментар
09.07.2023 22:19 Відповісти
+52
вже давно помічено:-чим більше людина пздить, тим менше з неї толку.
показати весь коментар
09.07.2023 22:19 Відповісти
+41
В тебе теж був варіант уникнути війни. І в тебе з Трампом ''хотєлки'' співпали-віддати *уйлу частину України. Але народ і ЗСУ вирішили інакше!
показати весь коментар
09.07.2023 22:20 Відповісти
Багаторазовий народний депутат. Колишній міністр закордонних справ в уряді Юлії Тимошенко та економіки в уряді Миколи Азарова, екс-член Ради Нацбанку.

Політичну кар'єру починав за часів президента Леоніда Кучми, був членом політбюро партії СДПУ(о) Віктора Медведчука.

У 2000 році пішов з СДПУ(о) і створив партію "https://www.pravda.com.ua/articles/2014/05/16/7025568/ Солідарність ", яка спершу https://vybory.pravda.com.ua/articles/2019/01/28/7149843/ увійшла у першу версію Партії регіонів, а згодом - у виборчий блок "Наша Україна".

За часів Ющенка був секретарем РНБО і лідером однієї з впливових груп "любих друзів". Мав серйозний конфлікт з прем'єркою Юлією Тимошенко, який https://www.pravda.com.ua/articles/2005/09/8/3013123/ коштував їм обом посад.

Перед Євромайданом став першою жертвою російських економічних обмежень, адже РФ заборонила експорт на свою територію продукції кондитерської корпорації. Про кого це?! Що це за політична непохитність, цілісність та принциповість?!
показати весь коментар
09.07.2023 23:42 Відповісти
Что то понесло нашего Остапа! ,,но одна маленькая птичка сказала---лично я полечу на солнце...,, Вот только одной самой глубокой пропасти как всегда всё похер. А нахер---ведь самая глубокая?!
показати весь коментар
09.07.2023 22:37 Відповісти
Кандидат в президенти України Володимир Зеленський:"Надо просто перестать стрелять", "вот ваши требования, вот наши, посередине договоримся"

І чому це ***** думало що Україна капітулює за три дні? Мабудь Трамп його переконав!?
показати весь коментар
09.07.2023 22:39 Відповісти
один клован популист красиво отвесил ляща другому кловану-популисту. Отличный цирк, апплодисменты, толпа ликует.
показати весь коментар
09.07.2023 22:48 Відповісти
трамп же хоче "просто пєрєстать стрєлять". може сміливо балотуватись в Україні
показати весь коментар
09.07.2023 22:51 Відповісти
Не переживайте так. Ваш бубочка - найкращий і найвеличніший
показати весь коментар
09.07.2023 23:05 Відповісти
до поры-до времени
показати весь коментар
09.07.2023 23:27 Відповісти
Розмінування Запорізький напрямок
https://t.me/east_front/6932
показати весь коментар
09.07.2023 22:52 Відповісти
Им обоим место возле параши. Причём в буквальном смысле- кто этих Ху#ловских девочек кормит, тот их и танцует.
показати весь коментар
09.07.2023 22:54 Відповісти
Чим нам обернеться ця фраза нашого Зе-крикуна? Може нам Байден (аби Ді Сантіс) подякує за допомогу? Може нас звинуватять, що ми вмішуємося в американські вибори? Поки що не зрозуміло, добре для нас чи погано, але зрозуміло, що виросте популярність нашого актора в Голівуді, де він давно мріє виступати, коли піде на пенсію
показати весь коментар
09.07.2023 22:56 Відповісти
Україну вже неодноразово просять закрити рота і не пхати носа в американські вибори.

Але в Україні до жодного придурка це не доходить.
показати весь коментар
09.07.2023 23:01 Відповісти
а у тебе було півроку. І ти не викопав жодного метра окопу
показати весь коментар
09.07.2023 23:11 Відповісти
Цікавіше інше. Ці пів-року він кудись постійно пропадав по 1-2 неділі, і єдина його діяльність - він три дні записував Новорічне поздоровлення. Більше він нічого не робив, хоча фоткався в Буковелі. Може то він не відпочівав, а по ночам копав окопи?
показати весь коментар
09.07.2023 23:17 Відповісти
Ну при поплічнику хутіна - Трампі повномасштабного нападу на Україну чогось не сталося, чи я щось попутав?
показати весь коментар
09.07.2023 23:12 Відповісти
Путін вирішив напасти на початку 2021, через декілька годин після історичного рішення РНБО по закриттю каналів Медведчука
показати весь коментар
09.07.2023 23:20 Відповісти
Не зрозумів, це при Трампі чи при Байдені це історичне рішення було?
показати весь коментар
09.07.2023 23:23 Відповісти
Третього лютого 2021. В проміжку між Трампом і Байденом (Не пам'ятаю, коли в нього інаугурація була)
показати весь коментар
09.07.2023 23:45 Відповісти
"козачок" вступив на посаду 20 січня 2021
показати весь коментар
09.07.2023 23:58 Відповісти
Трамп не Байден він такий же злопам'ятний і самозакоханий як і наш найвеличнійший, не дай боже щоб він прийшов до влади тоді торба бубочці і нам від того краще не стане
показати весь коментар
09.07.2023 23:21 Відповісти
Нам краще, коли Бернс незрозумілі контакти з х..лом має.
показати весь коментар
09.07.2023 23:25 Відповісти
Бл..., краще воно б помовчувало, створіння, яке бігає по світу з протягнутою рукою...
показати весь коментар
09.07.2023 23:28 Відповісти
А якщо трамп переможе? Що ти будеш робити зеля? З американцями треба нормально працювати, а не ображати людину яка має шанси стати президенто
показати весь коментар
09.07.2023 23:34 Відповісти
Про що й кажу: не доходить !

І нема кому донести це просте положення до ВСІХ придурків в Україні: влади, політиків, писацьких хвойд і т.д.
показати весь коментар
10.07.2023 00:00 Відповісти
Так що, все життя дупу їм вилизувати?
показати весь коментар
10.07.2023 06:01 Відповісти
Кому ?

Я не розумію, до кого відноситься ваше запитання.
показати весь коментар
10.07.2023 06:43 Відповісти
Пан Дикий правду нещодавно написав...Що вже час і по поганому.
показати весь коментар
09.07.2023 23:37 Відповісти
жесть как рвет ОПу рейтинг Залужного , просто на куски , они этому додику пихают тексты на разный мотив , кто угодно , кого угодно , как угодно обосрать , только показать что шавка которая лает на слона имеет ******************* вес , ............дети неблагополучных родителей добрались до власти , жесть .
показати весь коментар
10.07.2023 00:00 Відповісти
показати весь коментар
10.07.2023 01:00 Відповісти
Та что там 24 часа ?! Я знаю парня, который говорил, что надо только перестать стрелять, закончить войну в своей голове - и гот0во дело !

Надо зеле посоветовать рецепт от Жванецкого: Таблетки против танков... Выпил - и нет никого.
показати весь коментар
10.07.2023 01:48 Відповісти
Ишак знов обнюхался... ******** херов.
показати весь коментар
10.07.2023 05:15 Відповісти
Украинцы уже обжигались на том, что заранее принимали одну сторону в политической борьбе США. Похоже они совсем не усвоили свой же опыт.
показати весь коментар
10.07.2023 05:52 Відповісти
У тебе було три роки щоб підготуватися, просрав все і продовжуєш
показати весь коментар
10.07.2023 06:33 Відповісти
Трампу (да і Байдену) ще до Зеленського підтягнутись треба
показати весь коментар
10.07.2023 09:32 Відповісти

Так, треба просто перестати стріляти !
Треба просто перестати стріляти !!!
Просто перестати стріляти !!!
показати весь коментар
17.07.2023 04:37 Відповісти
Довбані 73%
показати весь коментар
20.09.2023 08:03 Відповісти
