Вночі у Миколаєві пролунав потужний вибух
10 липня росіяни атакували ракетами Миколаїв.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Зафіксовано один пуск С-300, який прилетів", - написав він.
я аж зі стільця звалилась
Жодного, з них, ще за весь час агресії орків в Україні, привладні навідь не повісили на ліхтарному стовпі, на місці обстрілів… Ні нардепи з ВРУ, ні з ОПУ, ні тим більше, Шмигаль, відповідних змін до Законодавства за цей час, так і не внесли!! Мабуть патрушев заборонив!!
Слава Україні!!