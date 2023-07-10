УКР
Агресія Росії проти України
Вночі у Миколаєві пролунав потужний вибух

10 липня росіяни атакували ракетами Миколаїв.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Зафіксовано один пуск С-300, який прилетів", - написав він.

Миколаїв (1855) ракети (4181) Кім Віталій (473)
Рівно в годину ночі, гупнуло так, що дім захитався. Ніхто нічого не зрозумів; що, звідки, як. Є підозри, наслідки скоро будуть виявлені. А ще стерню якась падло підпалило, смердить весь вечір і ніч до ранку. Тим більш зараз досить викинути недопалок і усе, готов воду, особливо водятли цим виділяються.
10.07.2023 06:34 Відповісти
гупнуло искандером, а цензор пише с-30
я аж зі стільця звалилась
10.07.2023 21:53 Відповісти
Зрадники України продовжують Коригувати обстріли московитів!!!
Жодного, з них, ще за весь час агресії орків в Україні, привладні навідь не повісили на ліхтарному стовпі, на місці обстрілів… Ні нардепи з ВРУ, ні з ОПУ, ні тим більше, Шмигаль, відповідних змін до Законодавства за цей час, так і не внесли!! Мабуть патрушев заборонив!!
Слава Україні!!
10.07.2023 09:14 Відповісти
Зрадники правлять бал в Україні на превеликий жаль. А патріоти гинуть.
10.07.2023 09:20 Відповісти
А зелені відкидаються від Іскандерів шматками асфальту з Великого крадівництв
10.07.2023 11:53 Відповісти
 
 