Кількість поранених внаслідок ракетного удару військ РФ по Львову зросла до 32, серед них дитина, - МВС
Різко зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару військ РФ по Львову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.
"Львів: Станом на 8:20: унаслідок вибухів 4 людини загинули та 32 - отримали поранення, з них одна дитина. Рятувальна операція триває", - йдеться у повідомленні.
Станом на 7:00 повідомлялося, що загинуло 4 людини, травмовано - 9. Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали - 64.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч на 6 липня, близько 2:30, у Львові пролунав вибух. Російська ракета влучила у будинок. Згодом президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому зафіксовано жахливі наслідки ракетного удару по Львову.
За даними ДСНС, станом на 8 ранку 6 липня проводяться аварійно-рятувальні та пошукові роботи в 1, 3 та 4 під’їздах зруйнованого будинку у Львові.
У Повітряних силах заявили, що знищено 7 із 10 крилатих ракет "Калібр".
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Доречно згадати, що в давній Греції тих, хто не ходив на вибори, називали: ідіоти.
ЗеленеГівно: здало Маріуполь разом з кількатисячною залогою патріотів, і далі цим похваляється.
разворовиватьдорогі?
Ми думалі, что оні тожє люді, і не будут разрушать, поетому не взривалі мости на юге.
Ми далі команду взривать мости через Днепр в Кієве,
чтоби здать всю восточную Украіну Путіну, но подлий Залужний нє дал.
Добре, що у автора, якому я відповідав, вистачило сорому (сподіваюсь, що то автор сам видалив) видалити своє ганебне повідомлення
А хто такий ваш д'Єрмак? Його посади немає в Конституції України, тому він вам і роздає печеньки.
Кому це "вам" він роздає печеньки і за що?