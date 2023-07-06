Кількість поранених внаслідок ракетного удару військ РФ по Львову зросла до 32, серед них дитина, - МВС

Різко зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару військ РФ по Львову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Львів: Станом на 8:20: унаслідок вибухів 4 людини загинули та 32 - отримали поранення, з них одна дитина. Рятувальна операція триває", - йдеться у повідомленні.

Станом на 7:00 повідомлялося, що загинуло 4 людини, травмовано - 9. Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали - 64.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч на 6 липня, близько 2:30, у Львові пролунав вибух. Російська ракета влучила у будинок. Згодом президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому зафіксовано жахливі наслідки ракетного удару по Львову.

За даними ДСНС, станом на 8 ранку 6 липня проводяться аварійно-рятувальні та пошукові роботи в 1, 3 та 4 під’їздах зруйнованого будинку у Львові.

У Повітряних силах заявили, що знищено 7 із 10 крилатих ракет "Калібр".