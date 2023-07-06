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Новини Війна
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Кількість поранених внаслідок ракетного удару військ РФ по Львову зросла до 32, серед них дитина, - МВС

львів

Різко зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару військ РФ по Львову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Львів: Станом на 8:20: унаслідок вибухів 4 людини загинули та 32 - отримали поранення, з них одна дитина. Рятувальна операція триває", - йдеться у повідомленні.

Станом на 7:00 повідомлялося, що загинуло 4 людини, травмовано - 9. Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали - 64.

Також читайте: У будинок у Львові влучив "Калібр", випущений з моря. Така ракета долає 2,5 тис.км, - ОК "Південь"

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч на 6 липня, близько 2:30, у Львові пролунав вибух. Російська ракета влучила у будинок. Згодом президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому зафіксовано жахливі наслідки ракетного удару по Львову.

За даними ДСНС, станом на 8 ранку 6 липня проводяться аварійно-рятувальні та пошукові роботи в 1, 3 та 4 під’їздах зруйнованого будинку у Львові.

У Повітряних силах заявили, що знищено 7 із 10 крилатих ракет "Калібр". 

Автор: 

Львів (3091) МВС (3512) обстріл (29206) ракети (4074)


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Топ коментарі
+2
Єслі ми будєм тратіть дєньгі на армію, то как же ми будем строіть разворовивать дорогі?

Ми думалі, что оні тожє люді, і не будут разрушать, поетому не взривалі мости на юге.

Ми далі команду взривать мости через Днепр в Кієве, чтоби здать всю восточную Украіну Путіну, но подлий Залужний нє дал.
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06.07.2023 09:27 Відповісти
+1
Піди візьми у єрмака пачку печення.
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06.07.2023 09:30 Відповісти
+1
Не зовсім правильно. 73.22% тих, хто прийшов на вибори. Прийшли на вибори 62.66% зареєстрованих виборців. Тобто фактично за Зєлю проголосували 45.44% виборців. Це - якщо рахували правдиво, в чому є великі сумніви. Але результату це не змінює.

Доречно згадати, що в давній Греції тих, хто не ходив на вибори, називали: ідіоти.
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06.07.2023 09:48 Відповісти
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Постає одне питання - ДЕ НАШІ РАКЕТИ, ДЕ РОБОТА ОБОРОНПРОМУ, ЧОГО ГУСЄВ ЩЕ НЕ СИДИТЬ??????
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06.07.2023 09:23 Відповісти
Оборонпром робив катери для того щоб їх москальня в Керченській протоці захопила.
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06.07.2023 09:25 Відповісти
Піди візьми у єрмака пачку печення.
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06.07.2023 09:30 Відповісти
Не зовсім правильно. 73.22% тих, хто прийшов на вибори. Прийшли на вибори 62.66% зареєстрованих виборців. Тобто фактично за Зєлю проголосували 45.44% виборців. Це - якщо рахували правдиво, в чому є великі сумніви. Але результату це не змінює.

Доречно згадати, що в давній Греції тих, хто не ходив на вибори, називали: ідіоти.
показати весь коментар
06.07.2023 09:48 Відповісти
Помилка: 62.06%
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06.07.2023 09:49 Відповісти
Порошенко: не дав в 2014 окупувати Маріуполь, в якому вже висіли трикольорні ганчірки і зібралась проплачена гопота з усього лугандону, білгородщини і ростовщини.

ЗеленеГівно: здало Маріуполь разом з кількатисячною залогою патріотів, і далі цим похваляється.
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06.07.2023 09:54 Відповісти
Єслі ми будєм тратіть дєньгі на армію, то как же ми будем строіть разворовивать дорогі?

Ми думалі, что оні тожє люді, і не будут разрушать, поетому не взривалі мости на юге.

Ми далі команду взривать мости через Днепр в Кієве, чтоби здать всю восточную Украіну Путіну, но подлий Залужний нє дал.
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06.07.2023 09:27 Відповісти
Схоже це бентежить тільки вас і русню. Ну, може щє якиїось придурків - прибічників теорій змов.
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06.07.2023 10:17 Відповісти
Посилаю до Єрмака по варення і печення.
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06.07.2023 10:29 Відповісти
А чого не до Нуланд по печеньки посилате? Зазвичай русня коли мова йде про печення, відсилає до Нуланд.
Добре, що у автора, якому я відповідав, вистачило сорому (сподіваюсь, що то автор сам видалив) видалити своє ганебне повідомлення
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06.07.2023 10:38 Відповісти
Нуланд має офіційну посаду, на якій роздача печеньок не передбачена.
А хто такий ваш д'Єрмак? Його посади немає в Конституції України, тому він вам і роздає печеньки.
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06.07.2023 11:25 Відповісти
Поясни, друже "щирий український патріот", до чого твоє посилання мене до якогось там Єрмака під цією новиною.

Кому це "вам" він роздає печеньки і за що?
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06.07.2023 13:31 Відповісти
"Згодом президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому зафіксовано жахливі наслідки ракетного удару по Львову". Класно колірують відосики яйцелікого піськограя з "шашличками у травні" і зараз, да довбограї ЗЕлені? І головне нічого в його нанюханій голові за цей час не змінилось, як був пархатим малоросом у косоворотці так ним і залишився, якому насрати на вас та на Україну загалом. А що змінилось у ваших головах "ржаки та хужі нє будіт"? А звісно ж нічого, бо не може по каналізаційним трубам текти питна вода.
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06.07.2023 09:51 Відповісти
 
 