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Новини Війна
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Зеленський - Байдену: США надають нам величезну підтримку. Це рятує життя українців

байден,зеленський

Президент Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за надану допомогу у війні проти РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час зустрічі з Байденом на саміті НАТО у Вільнюсі.

"Ми розраховуємо на вас. Ви даєте нам величезну підтримку. Хочу подякувати усім американцям. Ми розуміємо, що це понад $3 млрд на сьогодні. Це величезна підтримка. Я розумію, що це великі гроші. Але хочу сказати, що ви витрачаєте ці гроші не просто для боротьби. Ви витрачаєте ці гроші для спасіння наших життів.

Думаю, що ми таким чином захищаємо величезну частину Європи та світу. Я хочу також подякувати за участь у цьому саміті", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зустріч Зеленського та Байдена на саміті НАТО у Вільнюсі. ВIДЕО

Автор: 

Байден Джо (2893) Зеленський Володимир (24558)


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Топ коментарі
+6
Хвилина прозріння. Приїде в Київ буде стара пісня і єрмак під боком.
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12.07.2023 18:26 Відповісти
+6
за розвіддані про дермака та інших 35 зрадників на вищих щаблях влади на Печерську - не дякував...
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12.07.2023 18:27 Відповісти
+3
Хоч і сказав як повний дурачок, та все ж добре що подякував за допомогу, за це жирний такий плюсик хрипавону.
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12.07.2023 18:29 Відповісти
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Хвилина прозріння. Приїде в Київ буде стара пісня і єрмак під боком.
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12.07.2023 18:26 Відповісти
за розвіддані про дермака та інших 35 зрадників на вищих щаблях влади на Печерську - не дякував...
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12.07.2023 18:27 Відповісти
Я думаю все повинно бути просто. Країни НАТО, окрім Туреччини, це ж християнські держави, то нехай використовують християнські принципи і обходяться з іншими так, як хотіли б, щоб обійшлися з ними. Як вони хотіли б, щоб з ними обходилися у нашій ситуації? Хтось скаже, що вони б нашій ситуації не опинитися б. Але це ситуація, коли на слабшого, нехай і через його інфантильність, напав сильніший, а сильні тепер стоять і підкидають йому різні види зброї, щоб він міг відбитися, на арену. Але сильні вони до того, часу поки на арені самі не опиняться. І якщо хтось туди з них впаде, то інші виходить також будуть йому зброю підкидати? наприклад Литві, Латвії, чи Естонії? Може варто усім разом перемогти того ворога? Але проблема в тому, що на ньому пояс з вибухівкою, у вигляді ЯЗ, який він може підірвати і вбити усіх одразу. І що робити в цій ситуації? Треба вирити яму непомітно, поглибше, заманити її у нього, щоб він в неї впав і вибухнув глибоко під землею. Ямою була б реальна повна ізоляція. Але захід і цього не хоче. Навіть нафту продовжують купляти. Так що у нас один вихід залишається, робити так, щоб давали більше зброї. Більше касетних *********** і ракет і розривати на шматки усіх росіян дистанційно, методом випаленої землі, знищуючи касетами окоп за окопом, майже не втрачаючи своїх людей. Але для цього потрібно багато артилерії і касетних ***********. Бо інакше у нас не вийде перемогти. А тоді можна замінувати кордони, як росіяни південь і вони не зможуть пройти, навіть якщо нас в НАТО не візьмуть. І якщо буде у нас ракетна програма власна, щоб бити симетрично по всьому, по чому вони б'ють, то вони також будуть думати, може не варто стріляти по нам, якщо прилітатиме кожного дня по кремлю і т.п. Наш Сапсан?
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12.07.2023 18:28 Відповісти
Хоч і сказав як повний дурачок, та все ж добре що подякував за допомогу, за це жирний такий плюсик хрипавону.
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12.07.2023 18:29 Відповісти
І ще... США, Британія, Швеція, Польща, країни Балтії... дають допомогу американським озброєнням...
Аде НАТО тоді?
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12.07.2023 18:42 Відповісти
ну хуч на шось спромігся.... скумбрія по 8 грн допомогла
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12.07.2023 18:30 Відповісти
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12.07.2023 18:33 Відповісти
https://www.facebook.com/100081121732985/posts/667158334839457/?vh=e&extid=MSG-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C https://www.facebook.com/100081121732985/posts/667158334839457/?vh=e&extid=MSG-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C



Мукачево сьогодні.

Потрібен розголос.

ТЦК потрібно теж на передову.

На відео чоловіка спіймали, коли він повертався з магазину, й засунули в автівку.
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12.07.2023 18:33 Відповісти
Байден Зеленському: я думав ти не приїдеш,Андрій Борисович говорив,що не відпустить тебе на саміт НАТО).
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12.07.2023 18:41 Відповісти
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12.07.2023 21:58 Відповісти
 
 