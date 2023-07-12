Зеленський - Байдену: США надають нам величезну підтримку. Це рятує життя українців
Президент Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за надану допомогу у війні проти РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час зустрічі з Байденом на саміті НАТО у Вільнюсі.
"Ми розраховуємо на вас. Ви даєте нам величезну підтримку. Хочу подякувати усім американцям. Ми розуміємо, що це понад $3 млрд на сьогодні. Це величезна підтримка. Я розумію, що це великі гроші. Але хочу сказати, що ви витрачаєте ці гроші не просто для боротьби. Ви витрачаєте ці гроші для спасіння наших життів.
Думаю, що ми таким чином захищаємо величезну частину Європи та світу. Я хочу також подякувати за участь у цьому саміті", - сказав він.
Топ коментарі
+6 Саша Пончик
показати весь коментар12.07.2023 18:26 Відповісти Посилання
+6 Ан Мур
показати весь коментар12.07.2023 18:27 Відповісти Посилання
+3 Віктор Телецький #552650
показати весь коментар12.07.2023 18:29 Відповісти Посилання
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Аде НАТО тоді?
Мукачево сьогодні.
Потрібен розголос.
ТЦК потрібно теж на передову.
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