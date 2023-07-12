"Заморожений конфлікт - це не перемога", - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що "заморозка" війни РФ проти України не стане перемогою.
Про це він заявив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
"Ми хочемо повернути нашу землю. Повернути безпеку на нашу територію, повернути людей, які вимушено виїхали за кордон нашої держави. І це, я вважаю, перемога. Але потрібне покарання за всі ці злочини. І це частина справедливості. А справедливість є частиною перемоги.
В будь-якому випадку, заморожений конфлікт - це не перемога", - сказав президент.
Топ коментарі
+10 Лис Микита #575773
показати весь коментар12.07.2023 18:56 Відповісти Посилання
+6 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар12.07.2023 18:59 Відповісти Посилання
+3 Максим Гребинь #566718
показати весь коментар12.07.2023 19:11 Відповісти Посилання
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А що протиставить цьому Україна? Хто буде інвестувати в країну, де будь якої миті може спалахнути війна? Про репарації теж можна забути.
І це не враховуючи того факту, що до влади на Заході можуть прийти чергова "Меркель" чи Трамп або інші любителі росіян.
П'яні судді з ночними дозвілами збівають поліціянтів, головний суддя країни затриман на мільйоном хабаре, военкоми грабіжники...тощо...
Прокінся ЗеК сьогодня/завтра громадяни прийдуть до тебе за відповідями.
Как рассказывал офуевший Воллес...шо он 11 часов проехал в поезде шоб ему просто вручили стопку листов с перечислением марок оружия....
то мабуть Ви знаєте де на нього взяти гроші (щоб багато не говорити порівняйте ВВП наш і кацапів)