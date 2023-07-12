"Заморожений конфлікт - це не перемога", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що "заморозка" війни РФ проти України не стане перемогою.

Про це він заявив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо повернути нашу землю. Повернути безпеку на нашу територію, повернути людей, які вимушено виїхали за кордон нашої держави. І це, я вважаю, перемога. Але потрібне покарання за всі ці злочини. І це частина справедливості. А справедливість є частиною перемоги.

В будь-якому випадку, заморожений конфлікт - це не перемога", - сказав президент.

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