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Новини Війна
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"Заморожений конфлікт - це не перемога", - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що "заморозка" війни РФ проти України не стане перемогою.

Про це він заявив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо повернути нашу землю. Повернути безпеку на нашу територію, повернути людей, які вимушено виїхали за кордон нашої держави. І це, я вважаю, перемога. Але потрібне покарання за всі ці злочини. І це частина справедливості. А справедливість є частиною перемоги.

В будь-якому випадку, заморожений конфлікт - це не перемога", - сказав президент.

Також читайте: Україну точно запросять до НАТО, коли закінчиться війна, - Зеленський за підсумками саміту у Вільнюсі

Автор: 

Зеленський Володимир (24558)


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Топ коментарі
+10
розкрадання допомоги зеленими мародерами-це також не перемога
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12.07.2023 18:56 Відповісти
+6
Бамбула зелена, ''оманські договорняки'' не передбачають перемогу України. Гроші повертати ти ж не збираєшся.
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12.07.2023 18:59 Відповісти
+3
Ні, він абсолютно правий. Просто показово, що раніше риторика була «ми не підемо на заморожений конфлікт», а зараз «заморожений конфлікт - це не перемога». Тобто вже потихеньку готують людей до того, що заморожений конфлікт є ймовірним сценарієм, бо на Заході вже прямим текстом говорять, що пора це все якось припиняти. І без суттєвих військових успіхів припиняти доведеться тільки заморожуючи війну
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12.07.2023 19:11 Відповісти
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Підсмажена, висушена і пошматована - теж прийнятно.
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12.07.2023 19:00 Відповісти
У своїй свідомості ти війну вже закінчив!
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12.07.2023 18:56 Відповісти
розкрадання допомоги зеленими мародерами-це також не перемога
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12.07.2023 18:56 Відповісти
Это лицо победителя. Главное- не перепутать.
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12.07.2023 18:57 Відповісти
посмотреть в глаза - це перемога
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12.07.2023 18:57 Відповісти
Бамбула зелена, ''оманські договорняки'' не передбачають перемогу України. Гроші повертати ти ж не збираєшся.
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12.07.2023 18:59 Відповісти
А что,уважаемые комментаторы на "Цензоре" считают иначе?
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12.07.2023 19:01 Відповісти
Заморозка- не перемога, але тоді питання, як перемогти.
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12.07.2023 19:03 Відповісти
По вашему заморозка-победа?
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12.07.2023 19:09 Відповісти
Війною як інше перемагають
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12.07.2023 19:10 Відповісти
Ні, він абсолютно правий. Просто показово, що раніше риторика була «ми не підемо на заморожений конфлікт», а зараз «заморожений конфлікт - це не перемога». Тобто вже потихеньку готують людей до того, що заморожений конфлікт є ймовірним сценарієм, бо на Заході вже прямим текстом говорять, що пора це все якось припиняти. І без суттєвих військових успіхів припиняти доведеться тільки заморожуючи війну
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12.07.2023 19:11 Відповісти
90%-так. Бо так у методичках написано.
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12.07.2023 19:34 Відповісти
ніхто й не каже про заморожений конфлікт. Рашу він також не влаштовує.
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12.07.2023 19:02 Відповісти
кацапам заморозка потрібна як повітря - накопичити сил, наробити зброї і знову розморозити
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12.07.2023 19:18 Відповісти
Рашку він якраз і влаштовує, навіть зараз вона виготовля 100 ракет на місяць, за два три роки вони здатні сформувати ударну та резервну армію.
А що протиставить цьому Україна? Хто буде інвестувати в країну, де будь якої миті може спалахнути війна? Про репарації теж можна забути.
І це не враховуючи того факту, що до влади на Заході можуть прийти чергова "Меркель" чи Трамп або інші любителі росіян.
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12.07.2023 19:24 Відповісти
він в адеквате? в країне другий фронт, держ службовці, депутати, судді крадуть та мародерять наче завтра кінец світу.
П'яні судді з ночними дозвілами збівають поліціянтів, головний суддя країни затриман на мільйоном хабаре, военкоми грабіжники...тощо...
Прокінся ЗеК сьогодня/завтра громадяни прийдуть до тебе за відповідями.
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12.07.2023 19:05 Відповісти
Не Перемога - Це стало їздити по вухах своєму народу.. Як написав сьогодні якийсь чесний журналіст : - Принципи мають бути демократичними.. Усе дуже просто. В НАТО не хочуть нового Орбана, який весь час кричить, що його це не влаштовує, те йому не підходить. Але Угорщина ще коли йшла в НАТО, то демонструвала законослухняність. А чого очікувати від якогось дивного чувачка, який ще перед входом хамить і бикує на порозі, демонструє цілковиту відмову дотримуватися стандартів, будує в себе новий лукашенківський режим..
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12.07.2023 19:07 Відповісти
не пишіть дурниць - не захочуть орбана -то випруть його з нато ще до вечора
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12.07.2023 19:19 Відповісти
Не пишіть дурниць ви. Немаю механізму, як їх виперти. І турок не випруть, і ще з пів-десятка незрозумілих країн не випруть.
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12.07.2023 19:44 Відповісти
Зеля гиде наш ВПК ???Шоб не було заморозки конфликту Нада развивать свой ВПК а не надеяться шо тебе от патронав к автамату до ракет будут бесконечным потоком давать Запад.

Как рассказывал офуевший Воллес...шо он 11 часов проехал в поезде шоб ему просто вручили стопку листов с перечислением марок оружия....
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12.07.2023 19:11 Відповісти
очевидно що Ви хочете такий ВПК щоб міг змагатися з рашкиним ?

то мабуть Ви знаєте де на нього взяти гроші (щоб багато не говорити порівняйте ВВП наш і кацапів)
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12.07.2023 19:22 Відповісти
какой еще "конфликт"? пол страны разрушено русней, а у него "конфликт" в мозгах. гнать, и еще раз гнать эту зе-мафию казнокрадов и мошенников.
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12.07.2023 19:11 Відповісти
 
 