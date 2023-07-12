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Україну точно запросять до НАТО, коли закінчиться війна, - Зеленський за підсумками саміту у Вільнюсі
Президент Володимир Зеленський за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі сказав, що Україна буде в Альянсі, але після завершення війни.
Про це глава держави заявив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
"Ми отримали від трьох десятків держав потужну підтримку. Я вважаю, що ми будемо в НАТО, як тільки безпекову ситуацію буде стабілізовано. Це говорить про те, якщо простою мовою, в той момент, коли закінчиться війна, Україну точно запросять до НАТО. Україна точно стане членом союзу. Я сьогодні жодної іншої думки не чув", - сказав він.
Топ коментарі
+10 Urs
показати весь коментар12.07.2023 18:47 Відповісти Посилання
+9 Лис Микита #575773
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+7 18c49ed2
показати весь коментар12.07.2023 18:47 Відповісти Посилання
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Яких зусиль і скильки критики від типу "українських" Г+Г вилелось на Порошенко за додання пункту про курс до НАТО у конституцію
Яких зусиль і скильки критики від типу "українських" Г+Г вилелось на Порошенко за додання пункту про курс до НАТО у конституцію
А потом посодют. Значит, война никогда не закончится???
Только без вас,господин президент!
Питання не в долученні України до НАТО. Питання життя і смерті України і українського народу, ось що стоїть на кону.