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Новини Україна-НАТО
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Україну точно запросять до НАТО, коли закінчиться війна, - Зеленський за підсумками саміту у Вільнюсі

зеленський

Президент Володимир Зеленський за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі сказав, що Україна буде в Альянсі, але після завершення війни.

Про це глава держави заявив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Ми отримали від трьох десятків держав потужну підтримку. Я вважаю, що ми будемо в НАТО, як тільки безпекову ситуацію буде стабілізовано. Це говорить про те, якщо простою мовою, в той момент, коли закінчиться війна, Україну точно запросять до НАТО. Україна точно стане членом союзу. Я сьогодні жодної іншої думки не чув", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - Байдену: США надають нам величезну підтримку. Це рятує життя українців

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) НАТО (6636) членство в НАТО (1757)


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Топ коментарі
+10
https://www.youtube.com/watch?v=uCvnRI-zNMg запросять, коли вже не буде вашої шобли
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12.07.2023 18:47 Відповісти
+9
Україну точно запросять до НАТО,коли ви,Володимир Санич,і ваш друг Баканов сядите по 111 ст.ККУ , а ваш шеф Єрмак закобзониться разом з своєю агентурною мережею.
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12.07.2023 18:47 Відповісти
+7
Там вообще-то написано "когда будут выполнены все условие и будет согласие стран-членов НАТО". А не когда кончится война.
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12.07.2023 18:47 Відповісти
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Коли закінчиться віна - НАТО буде точно не потрібне...
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12.07.2023 18:45 Відповісти
А ти думаєш, що монголоїди заспокояться??? Нам цей блок потрібен на завжди, щоб ні в кого не було бажання нападати на сусідів, та й решту цевілізованого світу!!!!!!
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12.07.2023 18:53 Відповісти
... але війна ніколи не закінчиться, бо в рашці завжди будуть десятки мільйонів фашистів. Хіба що тимчасове перемир'я.
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12.07.2023 18:46 Відповісти
Коли розіб'ємо кацапів та виженемо свинособак за нашу територію то тоді можна буде говорити про кінець війні.
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12.07.2023 19:03 Відповісти
Виженем і далі що? Кацапи підготуються, врахують помилки і через рік нападуть знов. А поки готуватимуться, будуть безперестанку закидати нас ракетами і дронами. Це вважатиметься кінцем війни чи ні?
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12.07.2023 19:19 Відповісти
Ще раз, для особливо обдарованих. Головне вигнати свинособак за свою територію, а поки кацапня буде оговтуватись ми повинні стати повноправними членами НАТО
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12.07.2023 20:13 Відповісти
Гм... Зрозуміло... Тільки як ти збираєшся їх виганяти, сидячи цілодобово на Цензорі?
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12.07.2023 20:24 Відповісти
На жаль, мені тільки й залишилось сидіти на цензорі...
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12.07.2023 20:35 Відповісти
Вовчику, там через паркан гроші кидають, нвіщо те нато? Схаменися
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12.07.2023 18:46 Відповісти
Там вообще-то написано "когда будут выполнены все условие и будет согласие стран-членов НАТО". А не когда кончится война.
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12.07.2023 18:47 Відповісти
Тут багато хто не читає взагалі про що мова, тому і пишуть несенитницю!!!
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12.07.2023 18:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uCvnRI-zNMg запросять, коли вже не буде вашої шобли
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12.07.2023 18:47 Відповісти
До 19-го року шобли не було. Чому не запрошували?
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12.07.2023 19:20 Відповісти
А ти згадай яка підтримка була до 2019 , та що там до 2022 про вступ у НАТО

Яких зусиль і скильки критики від типу "українських" Г+Г вилелось на Порошенко за додання пункту про курс до НАТО у конституцію
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12.07.2023 19:41 Відповісти
Коли вносили в Конституцію, підтримкою ніхто не цікавився. Які г+г? В нас хто державою керує? Опозиційні змі, які критикують владу, є в усіх нормальних демократичних країнах. І не тільки змі. Одна Лє-пенша чого варта. І що?
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12.07.2023 19:59 Відповісти
Україну точно запросять до НАТО,коли ви,Володимир Санич,і ваш друг Баканов сядите по 111 ст.ККУ , а ваш шеф Єрмак закобзониться разом з своєю агентурною мережею.
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12.07.2023 18:47 Відповісти
А чому до 19 року не запрошували? Хто заважав?
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12.07.2023 19:14 Відповісти
А ти згадай яка підтримка була до 2019 , та що там до 2022 про вступ у НАТО

Яких зусиль і скильки критики від типу "українських" Г+Г вилелось на Порошенко за додання пункту про курс до НАТО у конституцію
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12.07.2023 19:42 Відповісти
Написав вище. Додам: ніяка критика не завадила внести до Конституції. Так само ніхто б і ніщо не завадило подати, хоча б, заявку. Чому ж не подали? Чому минулому посадовці НАТО обіцяли років через 20 - 25 тільки розглянути питання? Що їх тоді не влаштовувало? Про дєрмаків і опзж, які тоді нічого асолютно не вирішували, писати не треба.
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12.07.2023 20:07 Відповісти
Підпис: Найвеличніше брехло *********
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12.07.2023 18:48 Відповісти
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12.07.2023 18:50 Відповісти
Обіцянка-цяцянка. Наїлися вже самітів у Бухаресті. Та й Будапештський меморандум теж оптимізму не додав.
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12.07.2023 18:50 Відповісти
НАТО по сути уже изжило себя. Будет новый союз, и некоторых, типа циган, туда уже не позовут
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12.07.2023 18:51 Відповісти
хєр там, в 2024 році скоріш за все виграє вибори Трамп і все обіцянки цяцянки
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12.07.2023 18:52 Відповісти
Це обіцянки презедентів, а блока, та G7, тобто країн, різницю треба відчувати!!! А будапештський папір, це інша справа, пішов в туалет!!!
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12.07.2023 19:00 Відповісти
Не президентів...
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12.07.2023 19:04 Відповісти
Трамп, не самый худший вариант для нас. При Байдене уж точно НАТО не будет.
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12.07.2023 19:01 Відповісти
я думаю теж саме буде
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12.07.2023 19:06 Відповісти
Маємо ''зелений Будапешт''.
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12.07.2023 18:54 Відповісти
А когда закончится война? Ведь тогда будут выборы, на которых вас прокатят.
А потом посодют. Значит, война никогда не закончится???
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12.07.2023 18:55 Відповісти
якщо росію не розбити то війна знову почнеться
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12.07.2023 18:56 Відповісти
А тут велика загроза, що Україна втратись шанс вступити в НАТО скориставшись невеликим проміжком часу, поки Кацапія буде слабка. Зельоно-офісне шобло ніякі реформи не проведе, і нічого для вступу не виконає. Буде Зеля ходити і повсюди з поганою акторською мімікою вимагати вступу без будь яких вимог. І на цьому все закінчиться.
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12.07.2023 19:05 Відповісти
война когда-то закончится , єто понятно , а вот вы в это совсем не заинтересованны , бабло вы воруете такое , что ни когда не получится столько в мирное время , плюс при окончании войны ВАС ВСЕХ пересадят , или перехерачат по тихому , в ваших домиках на лазурных берегах , от сюда и ваши договорняки с парашей , и генералов-патриотов наших вы под следствием держите именно по этой причине , и ваши воры - депутаты и судьи вместе с прокурорами до сих пор не наказаны и не посажены , вам война приносит колосальные прибыли и пролонгацию власти , так что не нужно из людей ( из 25% ) делать идиотов , такие речи оставь для зе- припижженых , которые составляют 75% , из которых 70% ******** за границу и не собираются это шапито защищать .
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12.07.2023 19:12 Відповісти
Рік пройшов, і невігласи щось вкурили, чи це банальне театральне шоу, щоб так нічого і не робити?
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12.07.2023 19:15 Відповісти
Так и будет
Только без вас,господин президент!
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12.07.2023 19:29 Відповісти
Тоді ця війна триватиме ще 800 років.

Питання не в долученні України до НАТО. Питання життя і смерті України і українського народу, ось що стоїть на кону.
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12.07.2023 20:15 Відповісти
що не слово, то "потужно"
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12.07.2023 20:39 Відповісти
Щось найвеличнійшого сьогодні пре Може з'їв щось не те чи нюхнув
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12.07.2023 21:24 Відповісти
Що ж, українці просто в захваті від того, що війна триватиме ще х.. зна скільки років
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12.07.2023 21:29 Відповісти
А если ***** не захочет что бы война прекратилась, то что тогда. Как дети малые чесное слово вашу мать....
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12.07.2023 21:50 Відповісти
все они понимают. Украину послали на х*, и путин может собой гордиться. Его таки все боятся.
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13.07.2023 00:49 Відповісти
Орать почему не в НАТО можешь .но предьявлять претензии к участникам сделав морду кирпичом..тебе не дадут США и Британия ..повозив мордой по столу и показав компромат что каждое движение предательства со дня вступления в должность да и клоун на подсосе.у агента ФСБ..дали понять что заткнись бонопартенок и делай то что скажут инициативы засунь в одно место и делай что скажут.а то снасильничають тем более что ВСУ Залужного и народ гордо защишаються..а твари вроде тебя и Ермака все хотять воплотить договоренности предательства в Омане а там ведь шла сдача Украины ..и все поступки после него были фактами сдачи страны..даже усыпляя бдительность народа ехать на шашлыки.не говоря о других поступках.
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13.07.2023 07:01 Відповісти
 
 