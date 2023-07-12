Україну точно запросять до НАТО, коли закінчиться війна, - Зеленський за підсумками саміту у Вільнюсі

Президент Володимир Зеленський за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі сказав, що Україна буде в Альянсі, але після завершення війни.

Про це глава держави заявив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Ми отримали від трьох десятків держав потужну підтримку. Я вважаю, що ми будемо в НАТО, як тільки безпекову ситуацію буде стабілізовано. Це говорить про те, якщо простою мовою, в той момент, коли закінчиться війна, Україну точно запросять до НАТО. Україна точно стане членом союзу. Я сьогодні жодної іншої думки не чув", - сказав він.

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