Росіяни знову обстріляли Херсон: поранено жінку

Близько 16:40 окупанти завдали ще одного удару по житловому кварталу Херсону, постраждала жінка.

Про це повідомила в телеграмі Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ

"Через російський обстріл Херсону постраждала ще одна людина. Близько 16:40 окупанти завдали удару по житловому кварталу міста. Поранення дістала 70-річна жінка", - йдеться в дописі.

Зазначається, що у неї діагностували забій голови та струс головного мозку. Від шпиталізації постраждала відмовилася.

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Як повідомлялося, російська армія обстріляла будинок у Херсоні – постраждало літнє подружжя: чоловік загинув, жінка дістала поранень.