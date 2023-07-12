Росіяни знову обстріляли Херсон: поранено жінку
Близько 16:40 окупанти завдали ще одного удару по житловому кварталу Херсону, постраждала жінка.
Про це повідомила в телеграмі Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ
"Через російський обстріл Херсону постраждала ще одна людина. Близько 16:40 окупанти завдали удару по житловому кварталу міста. Поранення дістала 70-річна жінка", - йдеться в дописі.
Зазначається, що у неї діагностували забій голови та струс головного мозку. Від шпиталізації постраждала відмовилася.
Як повідомлялося, російська армія обстріляла будинок у Херсоні – постраждало літнє подружжя: чоловік загинув, жінка дістала поранень.
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