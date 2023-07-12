Україна зацікавлена в тісних відносинах з Ізраїлем, але результату немає, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський запрошував відвідати Україну різних прем’єр-міністрів Ізраїлю.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна,про це він заявив у середу у Вільнюсі на пресконференції.
"Прем'єр-міністри різні - результат однаковий. Що стосується "Залізного купола" та інших систем протиповітряної оборони, які ми хотіли отримати від наших партнерів з Ізраїлю, просили ми на початку війни. Результат приблизно такий самий, як із прем'єр-міністрами. Місяці минули, поки що результату немає", - сказав він.
"На жаль. Тому що Україна дуже зацікавлена, щоб у нас між нашими державами зберігалися важливі такі історичні, тісні відносини. На жаль, поки що результату немає", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+20 SANDY
показати весь коментар12.07.2023 19:48 Відповісти Посилання
+15 Чайка Київ
показати весь коментар12.07.2023 20:02 Відповісти Посилання
+11 Vi Wa
показати весь коментар12.07.2023 19:53 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Київ за три дні ніхто б не взяв, це казочки для зе-лохторату, у всякому разі тою кількістю військ якими вони пішли на Київ. Але зе-банда зробила все щоб русні полегшити наступ.
Хто готував Іранських технарів, скільки до 2022 року навчалося іранських студентів в українських вишах?
Вова, вчись у Ізраїлю: ізраїльтяни замовили в США ескадрилью F-35, саме цікаве що вони будуть поставлені за кошти США. І це буде вже третя ескадрилья F-35 у Ізраїлю.
А Израиль на голосовании в ООН не осудил аннексию Крыма..
Израиль не осудил вторжение России в Украину.
Израиль продал технологию изготовления дронов Ланцет Азербайджану, а Азербайджан продал технологию России, и они сейчас убивают украинских граждан..
Это как называется?
Можете про Ланцети більш докладно? Бо міжнародна торгівля зброєю, озброєнням та ліцензіями на виготовлення строго регламентована відповідною конвенцією.
И эти голосования ничего не решали и не решают так как ООН уже почти полумертвая организация..
А Израиль на голосовании в ООН не осудил аннексию Крыма и не осудил вторжение России в Украину. )
...
Экспорт израильского оружия в Азербайджан
oleggranovsky.livejournal.com/515849.html
Израиль продает оружие Азербайджану на миллиарды долларов, а взамен Баку, согласно источникам, поставляет нефть Израилю.
https://factor.am/ru/40246.html factor.am/ru/40246.html
Я не про Азербайджан питав, та не про факт продажу йому зброї, а про ліцензію нібито продану на РФ. Це ж очевидно. Чи вам потрібно - "ще раз"?
Навіть стримані британці не витримали зеленого нахабства.
Міністр оборони Великої Британії:
«Люди хочуть бачити трохи подяки від України за постачання зброї»
Кореспондент Guardian Ден Саббаг перебуває у Вільнюсі і передає ці слова Бена Уоллес.
Британський міністр оборони запропонував Україні приділяти більше уваги подяці за західну допомогу, коли його запитали про скарги президента Володимира Зеленського на те, що країні не було видано чіткого графіка чи набору умов для вступу до НАТО.
"Хочемо ми цього чи ні, але люди хочуть бачити трохи вдячності", - сказав міністр на брифінгу на полях саміту НАТО у столиці Литви Вільнюсі. «Іноді ви просите країни відмовитися від власних запасів» зброї, ваші постійні вимоги зброї від Заходу можуть призвести до втрати деяких ключових груп підтримки.
"Іноді для цього доводиться переконувати законодавців на [Капітолійському] пагорбі в Америці", - додав він.
Від нікчеми, який впевнений в тому, що світ має йому дякувати уже за те, що він завдав собі клопоту народитися?
Саме республіканці та демократи у Конгресі США вже майже рік тому прийняли унікальний закон про лендліз-22,який дає повноваження президенту Байдену передавати Україні вже готову зброю із військових складів США без оплати і без узгоджень з Конгресом.
Законодавці США зробили все необхідне і зробили вчасно! Без переконувань від шановного міністра.
Нафта, газ, бітум, електроенергія, мінеральні добрива і нічого, все норм.
Ізраіль захищає власні інтереси.
На відміну від нас.
А ті, що є на межі заморозки.
Ну так вибачте, і сама Україна зв'язку з Іраном теж не рве, хоча є за що.
Цікава виходить картинка:
- рашистська пітьма дружить з Іраном;
- Іран хоче знищити Ізраїль;
- Ізраїль дружить з пітьмою.
Висновок: для Ізраїля діє правило "друг мого смертельного ворога - мій друг".
А далі стає ще цікавіше:
- Іран постачає дрони пітьмі для війни з Україною;
- пітьма хоче знищити Україну;
-Ізраїль постачає дрони пітьмі для війни з Україною.
Висновок: то хіба для України може бути справедливим правило "ворог мого ворога - мій ворог"?
11 июля 2023
18:08
Попросили прокомментировать слова Свитана о том, что российский дрон "Ланцет" похож на израильский Hero.
Речь идет о Hero-120, и он действительно похож. Ну, и полковник намекал на то, что хитрожопые евреи продали технологию россиянам.
О чем говорит такая внешняя схожесть? Ни о чем. Самолет Су-35 похож на F-15, пулемет Калашникова на пулемет MAG, а российская ФАБ-500 - просто вылитая американская Mark 83.
Означает ли это, что американцы продали Орде технологию производства самолетов и бомб, а бельгийские оружейники купили чертежи у концерна "Калашников"?
Тоже нет.
Тот же Hero демонстрировался на всяких выставках миллион раз, и его внешний вид вообще не является никаким секретом. Компания Uvision, которая их производит, активно поставляет их в США для американской армии и морской пехоты. И одновременно продает в РФ, серьезно?
В 2009 году Израиль действительно продал РФ технологию производства БПЛА Sercher, которые россияне стали выпускать под названием "Форпост". К тому времени Sercher был давно снят с вооружения ЦАХАЛа, а изначально был предназначен только для наблюдательных задач.
С 2014 года Израиль прекратил сотрудничество по этому проекту.
А Свитан, при всех его заслугах, как по мне, оказался банальным антисемитом.
Блог автора в Telegram
Дуже розумно. І головне - всі повірили.
Те, що половина ОП реально працює на Кремль,а Мотор Січ вже під час війни працювало на росію(а зараз...?), це вже нормально та звично.
А різні плітки та домисли щодо Ізраїлю приймається без доказів, апріорі - "Ну, а чого від них ще чекати". Щоправда, у Росії теж маса пліток і домислів щодо Ізраїлю, щоправда, протилежної спрямованості. Вже і 18 ізраїльських офіцерів вони в полон взяли, і купу ізраїльської зброї затрофеїли, а інструктори у ЗСУ через одного службовці ЦАГАЛя
І тут з'являється Україна. І відходять в історію події Другої світової. Нова війна привертає увагу людства.
Солі Мертвого моря це блискучий діамант, який лікує тисячі хвороб і я так зневажливо про них не відгукувався б.
Все інше є - від лідерства найпередовіших ідей хай-теку і до надоїв на корову 12.500 кг на рік
У євреїв свої мотиви обмеженої допомоги ЗСУ, але вони допомагають зброєю на відміну від деяких країн ЄС.
А взагалі евреї як казав один з них "я вам нічєво нє должен"
2) Якщо б експортно-імпортні операції з Ізраїлем були б нікому в Україні не вигідні, то за чий рахунок і з якою метою ці операції здійснюються? Хтось на них таки заробляє не тільки в Ізраїлі, але і в Україні. Це я не про вас і не про себе. Але, як на мене, то добре, що в Україні продаються товари, роботи та послуги з Ізраїлю.
3) Злодії і корупціонери з України їдуть і в Монако, і на Флориду, то може нам через це припинити відносини, ну щоб не бути корисними "притулку для злодіїв і корупціонерів з України"?
А Израиль на голосовании в ООН не осудил аннексию Крыма и не осудил вторжение России в Украину. )