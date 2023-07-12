Україна зацікавлена в тісних відносинах з Ізраїлем, але результату немає, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запрошував відвідати Україну різних прем’єр-міністрів Ізраїлю.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна,про це він заявив у середу у Вільнюсі на пресконференції.

"Прем'єр-міністри різні - результат однаковий. Що стосується "Залізного купола" та інших систем протиповітряної оборони, які ми хотіли отримати від наших партнерів з Ізраїлю, просили ми на початку війни. Результат приблизно такий самий, як із прем'єр-міністрами. Місяці минули, поки що результату немає", - сказав він.

"На жаль. Тому що Україна дуже зацікавлена, щоб у нас між нашими державами зберігалися важливі такі історичні, тісні відносини. На жаль, поки що результату немає", - сказав Зеленський.

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