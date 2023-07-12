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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Україна зацікавлена в тісних відносинах з Ізраїлем, але результату немає, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський запрошував відвідати Україну різних прем’єр-міністрів Ізраїлю.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна,про це він заявив  у середу у Вільнюсі на пресконференції.

"Прем'єр-міністри різні - результат однаковий. Що стосується "Залізного купола" та інших систем протиповітряної оборони, які ми хотіли отримати від наших партнерів з Ізраїлю, просили ми на початку війни. Результат приблизно такий самий, як із прем'єр-міністрами. Місяці минули, поки що результату немає", - сказав він.

"На жаль. Тому що Україна дуже зацікавлена, щоб у нас між нашими державами зберігалися важливі такі історичні, тісні відносини. На жаль, поки що результату немає", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Ізраїлю Бродський про модель безпеки: "Розраховуємо лише на себе. Україна прийде до того ж. У вас немає іншого вибору"

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) Ізраїль (1793)


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Топ коментарі
+20
зєля, вистарчить вже, на сьогодні , твого гундявого поносу....
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12.07.2023 19:48 Відповісти
+15
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Навіть стримані британці не витримали зеленого нахабства.
Міністр оборони Великої Британії:
«Люди хочуть бачити трохи подяки від України за постачання зброї»
Кореспондент Guardian Ден Саббаг перебуває у Вільнюсі і передає ці слова Бена Уоллес.
Британський міністр оборони запропонував Україні приділяти більше уваги подяці за західну допомогу, коли його запитали про скарги президента Володимира Зеленського на те, що країні не було видано чіткого графіка чи набору умов для вступу до НАТО.
"Хочемо ми цього чи ні, але люди хочуть бачити трохи вдячності", - сказав міністр на брифінгу на полях саміту НАТО у столиці Литви Вільнюсі. «Іноді ви просите країни відмовитися від власних запасів» зброї, ваші постійні вимоги зброї від Заходу можуть призвести до втрати деяких ключових груп підтримки.
"Іноді для цього доводиться переконувати законодавців на [Капітолійському] пагорбі в Америці", - додав він.
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12.07.2023 20:02 Відповісти
+11
а какой результат от тебя, шашлычник?
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12.07.2023 19:53 Відповісти
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зєля, вистарчить вже, на сьогодні , твого гундявого поносу....
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12.07.2023 19:48 Відповісти
Поц, мама Рима даст тебе по тухису....
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12.07.2023 19:52 Відповісти
а какой результат от тебя, шашлычник?
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12.07.2023 19:53 Відповісти
Кто шашлычник?
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12.07.2023 22:04 Відповісти
Може той хто за місяць до повномаштабного вторгнення обіцяв шашлики? Замість того щоб готуватись.
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13.07.2023 07:27 Відповісти
Если бы не готовились - то российские войска точно взяли бы Киев за три дня..
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13.07.2023 09:13 Відповісти
Якби готувались то, до Енергодару за 2 дні не дійшли б.
Київ за три дні ніхто б не взяв, це казочки для зе-лохторату, у всякому разі тою кількістю військ якими вони пішли на Київ. Але зе-банда зробила все щоб русні полегшити наступ.
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13.07.2023 14:00 Відповісти
бо немає хуцпи
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12.07.2023 19:55 Відповісти
Как немає? А беня? Боголюбов? Один рабинович чего стоит. Если правильно их приспособить, они почище купола будут: сметут все на своем пути. И о других неплохо бы не забыть. Там в ОП можно не одну батарею куполов насобирать.
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12.07.2023 19:56 Відповісти
Багатьох цікавить як справи з Оманом?
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12.07.2023 19:59 Відповісти
То государственна таємніца.
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12.07.2023 20:07 Відповісти
Все добре поки має міжнародний імунітет
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12.07.2023 23:44 Відповісти
Скільки раз Україна голосувала проти Ізраїлю в ООН за крайні 4 роки?
Хто готував Іранських технарів, скільки до 2022 року навчалося іранських студентів в українських вишах?
Вова, вчись у Ізраїлю: ізраїльтяни замовили в США ескадрилью F-35, саме цікаве що вони будуть поставлені за кошти США. І це буде вже третя ескадрилья F-35 у Ізраїлю.
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12.07.2023 19:59 Відповісти
А что это были за голосования в ООН, они касались чего? Они касались аннексии палестинских земель и постройки на их земле израильских поселков?
А Израиль на голосовании в ООН не осудил аннексию Крыма..
Израиль не осудил вторжение России в Украину.
Израиль продал технологию изготовления дронов Ланцет Азербайджану, а Азербайджан продал технологию России, и они сейчас убивают украинских граждан..
Это как называется?
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12.07.2023 22:10 Відповісти
Це називається: я написав - в яку сторону треба рухатися щоби отримати від Ізраїля те що просиш, а ви написали програму - як легко посваритися з тим від кого хочеш щось отримати, щоби не отримати нічого.
Можете про Ланцети більш докладно? Бо міжнародна торгівля зброєю, озброєнням та ліцензіями на виготовлення строго регламентована відповідною конвенцією.
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12.07.2023 22:48 Відповісти
Ещё раз: Израиль мог бы получить в будущем мощного союзника, но он видимо, не хочет этого и всё вспоминает какие-то голосования в ООН, касаемые аннексий палестинских территорий и постройки на них израильских поселков.
И эти голосования ничего не решали и не решают так как ООН уже почти полумертвая организация..
А Израиль на голосовании в ООН не осудил аннексию Крыма и не осудил вторжение России в Украину. )
...
Экспорт израильского оружия в Азербайджан
oleggranovsky.livejournal.com/515849.html

Израиль продает оружие Азербайджану на миллиарды долларов, а взамен Баку, согласно источникам, поставляет нефть Израилю.
https://factor.am/ru/40246.html factor.am/ru/40246.html
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12.07.2023 23:01 Відповісти
Мені ще раз не треба, я с першого розумію.
Я не про Азербайджан питав, та не про факт продажу йому зброї, а про ліцензію нібито продану на РФ. Це ж очевидно. Чи вам потрібно - "ще раз"?
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12.07.2023 23:07 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Навіть стримані британці не витримали зеленого нахабства.
Міністр оборони Великої Британії:
«Люди хочуть бачити трохи подяки від України за постачання зброї»
Кореспондент Guardian Ден Саббаг перебуває у Вільнюсі і передає ці слова Бена Уоллес.
Британський міністр оборони запропонував Україні приділяти більше уваги подяці за західну допомогу, коли його запитали про скарги президента Володимира Зеленського на те, що країні не було видано чіткого графіка чи набору умов для вступу до НАТО.
"Хочемо ми цього чи ні, але люди хочуть бачити трохи вдячності", - сказав міністр на брифінгу на полях саміту НАТО у столиці Литви Вільнюсі. «Іноді ви просите країни відмовитися від власних запасів» зброї, ваші постійні вимоги зброї від Заходу можуть призвести до втрати деяких ключових груп підтримки.
"Іноді для цього доводиться переконувати законодавців на [Капітолійському] пагорбі в Америці", - додав він.
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12.07.2023 20:02 Відповісти
Не смішіть, яка там подяка!
Від нікчеми, який впевнений в тому, що світ має йому дякувати уже за те, що він завдав собі клопоту народитися?
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12.07.2023 20:17 Відповісти
... народитися і не втік
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12.07.2023 23:46 Відповісти
Невже це міністр Волес допомагає держдепу "переконувати законодавців на [Капітолійському] пагорбі в Америці" ? Якщо йдеться про допомогу Україні зброєю та ************, то саме законодавці у Конгресі США, як демократи, так і республіканці у своїй більшості постійно переконують президента Байдена та Держдеп надати більше зброї Україні!
Саме республіканці та демократи у Конгресі США вже майже рік тому прийняли унікальний закон про лендліз-22,який дає повноваження президенту Байдену передавати Україні вже готову зброю із військових складів США без оплати і без узгоджень з Конгресом.
Законодавці США зробили все необхідне і зробили вчасно! Без переконувань від шановного міністра.
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12.07.2023 20:27 Відповісти
сунак вже вибачився за невігластво свого міністра
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13.07.2023 00:24 Відповісти
Записничок десь загубив, зате знайшов кокс.
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12.07.2023 20:03 Відповісти
Україна зацікавлена в тісних відносинах з Ізраїлем, але результату немає, через те,що Ізраїль має тісні відносини з рашистським окупантом України
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12.07.2023 20:05 Відповісти
Два роки тому, Україна мала тісні відносини з окупантом.
Нафта, газ, бітум, електроенергія, мінеральні добрива і нічого, все норм.
Ізраіль захищає власні інтереси.
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12.07.2023 20:20 Відповісти
власні і куйла...
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12.07.2023 20:21 Відповісти
Ізраіль ніколи не торгував з країнами, з якими вів бойові дії.
На відміну від нас.
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12.07.2023 23:44 Відповісти
Не має. Є просто відносини, але тісних немає.
А ті, що є на межі заморозки.
Ну так вибачте, і сама Україна зв'язку з Іраном теж не рве, хоча є за що.
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12.07.2023 20:21 Відповісти
ну і добре "Ізраїль має відносини з рашистом,(не тісні) але такі,які не дозволяють йому мати відносини з окупованоюі понищеною,поруйнованою ним Україною і з сотнями тисяч вбитих українців,
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12.07.2023 20:27 Відповісти
Ізраїль має стосунки і з Україною і з росією. У питанні війни займає нейтралітет, але допомагає Україні у гуманітарних питаннях. Із росією цього немає. Це факти, це реальність і якщо ця реальність не підходить під вашу особисту думку, зовсім не варто додумувати зайве
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12.07.2023 20:38 Відповісти
не додумуйте зайвого,воно на рашиста працює і це є теж Ваша особиста думка
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12.07.2023 20:41 Відповісти
Рашистський дрон "Ланцет-3" - небезпечна зброя, копія ударного БПЛА Xero виробництва Ізраїлю.
Цікава виходить картинка:
- рашистська пітьма дружить з Іраном;
- Іран хоче знищити Ізраїль;
- Ізраїль дружить з пітьмою.
Висновок: для Ізраїля діє правило "друг мого смертельного ворога - мій друг".
А далі стає ще цікавіше:
- Іран постачає дрони пітьмі для війни з Україною;
- пітьма хоче знищити Україну;
-Ізраїль постачає дрони пітьмі для війни з Україною.
Висновок: то хіба для України може бути справедливим правило "ворог мого ворога - мій ворог"?


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12.07.2023 20:05 Відповісти
Сергей Ауслендер I
11 июля 2023
18:08

Попросили прокомментировать слова Свитана о том, что российский дрон "Ланцет" похож на израильский Hero.

Речь идет о Hero-120, и он действительно похож. Ну, и полковник намекал на то, что хитрожопые евреи продали технологию россиянам.

О чем говорит такая внешняя схожесть? Ни о чем. Самолет Су-35 похож на F-15, пулемет Калашникова на пулемет MAG, а российская ФАБ-500 - просто вылитая американская Mark 83.

Означает ли это, что американцы продали Орде технологию производства самолетов и бомб, а бельгийские оружейники купили чертежи у концерна "Калашников"?

Тоже нет.

Тот же Hero демонстрировался на всяких выставках миллион раз, и его внешний вид вообще не является никаким секретом. Компания Uvision, которая их производит, активно поставляет их в США для американской армии и морской пехоты. И одновременно продает в РФ, серьезно?

В 2009 году Израиль действительно продал РФ технологию производства БПЛА Sercher, которые россияне стали выпускать под названием "Форпост". К тому времени Sercher был давно снят с вооружения ЦАХАЛа, а изначально был предназначен только для наблюдательных задач.

С 2014 года Израиль прекратил сотрудничество по этому проекту.

А Свитан, при всех его заслугах, как по мне, оказался банальным антисемитом.

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12.07.2023 20:13 Відповісти
Це тіпа - а які ваші доказательства?
Дуже розумно. І головне - всі повірили.
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12.07.2023 20:38 Відповісти
Не вірте, ваша справа, ваша особиста позиція.
Те, що половина ОП реально працює на Кремль,а Мотор Січ вже під час війни працювало на росію(а зараз...?), це вже нормально та звично.
А різні плітки та домисли щодо Ізраїлю приймається без доказів, апріорі - "Ну, а чого від них ще чекати". Щоправда, у Росії теж маса пліток і домислів щодо Ізраїлю, щоправда, протилежної спрямованості. Вже і 18 ізраїльських офіцерів вони в полон взяли, і купу ізраїльської зброї затрофеїли, а інструктори у ЗСУ через одного службовці ЦАГАЛя
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12.07.2023 20:51 Відповісти
Ну яка плітка? Розкажіть про Спайки.
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12.07.2023 20:57 Відповісти
Вчіться працювати з Гуглом, звертайтеся до Вікіпедії. Там багато інформації, у тому числі і про Спайки
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12.07.2023 21:02 Відповісти
Поздоровляю вас.
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12.07.2023 21:05 Відповісти
І вам Перемоги.
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12.07.2023 21:07 Відповісти
Израиль продал технологию изготовления дронов Ланцет Азербайджану, а Азербайджан продал технологию России, и они сейчас убивают украинских граждан..
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12.07.2023 22:15 Відповісти
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12.07.2023 20:37 Відповісти
Тут питання стоїть вже в конкуренції. На теперішній час Ізраїль є найбільшою націоналістичною країною яка отримує різносторонню допомогу від США.
І тут з'являється Україна. І відходять в історію події Другої світової. Нова війна привертає увагу людства.
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12.07.2023 20:10 Відповісти
питаннь дуже багато, до них, до нас, останнє - чому "єврею" Зе не допоможе Ізраїль
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12.07.2023 21:55 Відповісти
З тобою і не буде.
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12.07.2023 20:13 Відповісти
Дожився що твої соплемінники не хочуть мати з тобою справу
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12.07.2023 20:14 Відповісти
Совковий єврей, це як хохол-сепар(колаборант). З нашим нам трохи поталанило.
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12.07.2023 21:57 Відповісти
Судячи по коментарям цензор остаточно став філіалом шарія та рупором соловйова.
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12.07.2023 20:15 Відповісти
не обращай внимания - то больные люди
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12.07.2023 20:20 Відповісти
почему ?
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12.07.2023 20:23 Відповісти
по качану
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12.07.2023 20:24 Відповісти
а говоришь - другие больные , типичный - зе.
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12.07.2023 20:30 Відповісти
Колись більшість на цьому сайті коментарів були написані дійсно патріотами та свідками революції гідності,потім багато з них загинули у цій довгій та виснажливій війні залишились в основному одні писаки,нажаль(((
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12.07.2023 20:44 Відповісти
евреи ждут когда Иран получит ЯО у росии и уничтожат их
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12.07.2023 20:18 Відповісти
Ну з якого дива Україна має бути зацікавлена в стосунках з Ізраїлем який відверто підтримує *********? У них немає нічого крім хуцпи, піску і солі мертвого моря. Все що вони мають і можуть нам втридорога продати ми можемо отримати в інших місцях. Зрозуміло що для Зєлєнського Ізраїль це притулок для мами Ріми з папашкою і для нього в майбутньому. А що з цього Україні?
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12.07.2023 20:24 Відповісти
Піску теж немає, ви помиляєтесь. Все, що ви вважаєте пустелею, насправді кам'янисте нагір'я та піску там ніколи не було. Пісок для будівництва імпортують.
Солі Мертвого моря це блискучий діамант, який лікує тисячі хвороб і я так зневажливо про них не відгукувався б.
Все інше є - від лідерства найпередовіших ідей хай-теку і до надоїв на корову 12.500 кг на рік
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12.07.2023 20:32 Відповісти
Єдине за що я надзвичайно шаную Ізраїль це за фінансування науки - 4,8% ВВП - найбільше в світі. Якщо б ми вкладали стільки ж то при наших багатствах (330 з 372 існуючих природних родовищ + чорноземи і море) то мали б зовсім іншу країну... До речі у нас є власні солі, які навіть багатші за складом ніж солі Мертвого моря. ... Продуктова безпека Ізраїлю тотально залежить від поставок продуктів харчування з України. Від наших продуктів ізраїльтяни можуть відмовитись, але це буде коштувати в рази дорожче, а от нам відмовлятись від чогось взагалі не доведеться...
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12.07.2023 20:48 Відповісти
які ж Ви далекі від реальності "пісок і сіль"
У євреїв свої мотиви обмеженої допомоги ЗСУ, але вони допомагають зброєю на відміну від деяких країн ЄС.
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12.07.2023 20:40 Відповісти
Ніякої зброї Ізраїль в Україні не постачав і не постачає. Тільки гуманітарні вантажі . За час війни вони поставили такої допомоги на суму аж!!! 29 мільйонів доларів. Вони ніщєброди ? жлоби? вороги України? Одна мама ріма з собою в Ізраль з України "на булавкі" притягла більше...
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12.07.2023 20:51 Відповісти
постачав постачає і буде постачати, як свою так і конфісковану зброю припаси. Просто це все не афішується.
А взагалі евреї як казав один з них "я вам нічєво нє должен"
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12.07.2023 20:56 Відповісти
"блажєн хто вєрує"...
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12.07.2023 21:11 Відповісти
знаєте я теж свого роду антисиміт(через наших жидів, а не ізраільтян), але тут Ви на євреєїв дарма бочку котите вони допомагають, але не публічно, як Ердоган. Повірте на фронті вистачає припасів та зброї з Ізраїлю, але там немає жодного патрону з Швейцарії, яка ось тут не далеко і є великим виробником зброї.
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12.07.2023 21:26 Відповісти
В мене даних про допомогу зброєю немає. Ну от зовсім. Ізраїль зацікавлений в ********** значно більше ніж в Україні адже у нас лишилось на всю країну лише близько 20 тисяч жидів, а в ********** їх 280 000 (друга за чисельністю громада на континенті). Після правління "зелених" їх, схоже, взагалі не стане. Виїдуть. Всі євреї з України в Ізраїлі російськомовні та належать до категорії "русскіх".
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12.07.2023 23:49 Відповісти
Ми ж хочемо зброю, технології, ******* ізраїльську медицину? Для цього і треба нормальні стосунки. І не зайвим буде подумати чим ми , Україна, можемо бути корисними Ізраїлю, якщо не сьогодні, то після нашої перемоги.
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12.07.2023 20:47 Відповісти
Нам Ізраїль не потрібен взагалі. Від слова зовсім. Стосунки з цією країною за роки незалежності виявились нерівноправними і вигідними виключно Ізраїлю. Ви вважаєте нам потрібна ізраїльська медицина? То сходіть в Києві в клініку Лєсот і продивіться на ціни для онкохворих які всі чомусь масово помирають бідними, але після лікування. В середньому ціна на будь які ліки з Ізраїлю в Україні перевищує світову на аналоги в 6 (шість) разів, а ті продукти які ми продаємо в Ізраїль ми продаємо по суттєво заниженим цінам. Навіщо нам бути корисними притулку для злодіїв і корупціонерів з України? В Ізраїлі всі без винятку партії (154) ультранаціоналістичні і всі сповідують сіонізм - расову зверхність. Саме тому ООН прирівняла сіонізм до фашизму та комунізму.
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12.07.2023 21:03 Відповісти
1) Оригінальні ліки коштують дорожче дженериків. Але наведіть хоч один приклад ізраїльских ліків, які були легально імпортовані в Україну, і коштували б в аптеці Києва у 6 раз дорожче, ніж в аптеці Ізраїлю.

2) Якщо б експортно-імпортні операції з Ізраїлем були б нікому в Україні не вигідні, то за чий рахунок і з якою метою ці операції здійснюються? Хтось на них таки заробляє не тільки в Ізраїлі, але і в Україні. Це я не про вас і не про себе. Але, як на мене, то добре, що в Україні продаються товари, роботи та послуги з Ізраїлю.

3) Злодії і корупціонери з України їдуть і в Монако, і на Флориду, то може нам через це припинити відносини, ну щоб не бути корисними "притулку для злодіїв і корупціонерів з України"?
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12.07.2023 22:26 Відповісти
Я українець. І я злопамятний атеїст. І таких як я мільйони. Ми все пам'ятаємо...
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12.07.2023 21:15 Відповісти
Як нема тісних стосунків? А хатинка для мами Рими у Ізраїлі із пачпортом? Куди тісніше
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12.07.2023 21:14 Відповісти
Потому что там пророссийское правительство при том еще и совкодрочеры
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12.07.2023 22:01 Відповісти
Израиль мог бы получить в будущем мощного союзника, но он видимо, не хочет этого и всё вспоминает какие-то голосования в ООН, касаемые аннексий палестинских территорий и постройки на них израильских поселков. И эти голосования ничего не решали и не решают так как ООН уже почти полумертвая организация..
А Израиль на голосовании в ООН не осудил аннексию Крыма и не осудил вторжение России в Украину. )
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12.07.2023 22:32 Відповісти
Нахрена ти заставляв наші площі їхніми свічками ,ще й ментяр ставив їх охоронять
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13.07.2023 00:18 Відповісти
 
 