Посол Ізраїлю Бродський про модель безпеки: "Розраховуємо лише на себе. Україна прийде до того ж. У вас немає іншого вибору"
Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський вважає, що Україна в питаннях безпеки не має іншого вибору, як розраховувати на саму себе – як це робить Ізраїль.
Про це Бродський заявив у інтерв’ю ZN.UA, відповідаючи на запитання щодо застосовності до України "ізраїльської моделі" безпеки, передає Цензор.НЕТ.
Посол вважає, що неправильно "робити копіпаст" будь-якої моделі безпеки та намагатися запровадити її в Україні – як ізраїльської, так і будь-якої іншої.
"Я гадаю, що такого не буде. Але певні аспекти, пов'язані із захистом держави, звісно, Україна має взяти в Ізраїлю. Тому що у нас існує сучасна, технологічно обладнана армія. Це "розумна армія", яка займається розробкою програмного забезпечення, нових видів зброї, що, до речі, сприяє економічному прогресу держави", – сказав Бродський.
Посол уточнив, що історія становлення ізраїльських технологій багато в чому пов'язана з тим, що армія Ізраїлю ухвалила рішення щодо самостійної розробки озброєнь та комп'ютерного забезпечення. Він вважає, що Україна може піти тим самим шляхом.
На зауваження про те, що Ізраїль має не лише "розумну армію", а й угоду про військову допомогу зі США, Бродський заявив, що вона не є визначальною.
"Ніхто в Ізраїлі не розраховує на те, що Сполучені Штати воюватимуть за нас. Америка завжди допомагала нам технічно, допомагала зброєю… Я в жодному разі не применшую значущості цього договору. Допомога Америки цінна, але вона не є визначальною: Ізраїль уже десятки років розраховує виключно на себе. Впевнений, що й Україна прийде ще й до того. Ви не маєте іншого вибору", – заявив посол.
На уточнення, що Ізраїль, на відміну від України, воює з терористичними організаціями, а не з ядерною державою, Бродський сказав : "На щастя, у нас такого досвіду немає, ми не воювали з ядерною країною… Ваша ситуація принципово інша, тому ніяких порад я точно давати не можу. Насправді вам не позаздриш".
Нагадаємо, що низка джерел з травня почала повідомляти, що Україні на саміті НАТО у Вільнюсі запропонують "ізраїльську модель безпеки".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
то в мене підозра, шо вони свого розкусили вже давно.
я б прислухався до цього дядька - він знає за що говорить...
"Розраховуємо лише на себе".
В Україні постійно розповідав про антісємітізьм, включаючи провокацію з поваленою мєнорою, які розставили по всьому Києву за якимось хєром.
У квітні 2023 року він запобіг перейменуванню вулиці Пржевальського [ uk ] у Києві після голосування за перейменування міста на честь колабораціоніста з нацистами Володимира Кубійовича , зустрівшись з мером Києва Віталієм Кличком і висловивши невдоволення Ізраїлю запропонованою зміною назви.
ви в 19му клована відбулавили - чи це не зачот, заграли?
і перше шо він зробив - додав ланцюг в гетьманську цепу,
мабуть тому що по залізних яйцях шарахала,
всім до нього по грудях і нікого це не цікавило...
яка вулиця?
сам дуреньа ви в 17-му трям-пам-пам-па обрали.І знову збираєтесь.Дебіли?
ви мене прям зачарували....
і хто ж кого в 17му вибрав?
ну так шо б окочательно всіх запутать
а вже інших?
a тут оонь і, пробач боже, червоний хрест - до не треба Україні кластер...
США не надають, принаймі офіційно, ядерну парасольку Ізраілю.
Та й жоден американський солдат не воював і навіть не знаходиться в Ізраїлі
а в Україні - Кравчук та "мудрий український нарід", який хотів лише дешевого рашиського газу
2 окт. 2018 г. в США вступил в силу закон, гарантирующий предоставление Израилю оборонной помощи на общую сумму 38 миллиардов долларов.
Країна, де вищі штабелі влади займають корупціонери ні захиститися, ні перемогти не може!
точити і клепати зброю - чим і як тільки можна,
не грйобані зелені дороги з півночі на Київ до кацапських танків стелити...
і не з Київа до Куршавеля...
і це все безкінечне зелене *********** на всьому і як тільки можна - це НАТО!
а що таке "порожні пляшки після державного прийнaття" ?
"Так званий "нейтралітет" ізраїльського уряду розглядається як чітка проросійська позиція", - йдеться в заяві українського посольства.
Українські дипломати закликали Ізраїль "стати на правильний бік історії" і надати Україні засоби оборони.
У відповідь на українську заяву посла Євгена Корнійчука викликали до МЗС Ізраїлю.
Голова відомства Елі Коен заявив, що країна стоїть пліч-о-пліч з Україною і засуджувала дії Росії під час голосування в генасамблеї ООН, а також надала "безпрецедентну" гуманітарну допомогу на 22 млн доларів, повідомляє https://www.timesofisrael.com/ukraine-accuses-israel-of-pro-russian-stance-in-blistering-statement Times of Israel .
"Навіщо Нетаньяху міняти політику, яка працює. Якщо їх притиснуть до стінки, вони просто скажуть, що Україна дуже корумпована країна, як їй допомагати", - прогнозує Семиволос.
Зміни у ставленні Ізраїлю будуть лише, коли Україна виграє війну. Але це буде зовсім інша історія.
Ізраїльтяни грають у цікаву гру. Вони з одного боку намагаються роздути свою важливість, виставляють себе форпостом західного світу на Близькому Сході, а з іншого боку показують, що їх всі ображають.
"Вони остаточно відмовляються від принципу двох держав - Ізраїлю та Палестини, і хочуть захопити території, щоб поставити всіх перед фактом, і водночас скаржаться на Іран", - додає Семиволос.
Внаслідок такої політики в уряду Нетаньяху вже псуються відносини зі США, ЄС та арабськими країнами, відбувається внутрішня криза, а на цьому тлі зіпсовані відносини з Україною для уряду Нетаньяху не грають суттєвої ролі.
всі українські злодюги мають паспорти Ізраїлю.
А взагалі-то євреї то братній народ украінцям.
В Кийові і посол Бродський, і виробник матрасів Бродський, і вулиця Бродського, і власник Обозревателя Бродський і синагога Бродських
#уйло мріє, щоб Україні ніхто не допомагав, тому і хоче, щоб Україна трималась подалі від НАТО.
Але без допомоги від країн НАТО ми б уже втратили всю Україну. Пам'ятаєте, як ЗСУ несли великі втрати і змушені були залишити Северодонецьк і Лисичанськ, тому що снаряди закінчились?
Жодна країна НАТО не зазнавала повномасштабного або "гібридного" нападу, як зазнала Молдова, Грузія, Україна. В Казахстан вводили "миротворців" з кацапського ОДКБ.
А зараз подалі від НАТО нас тримає падляча влада з їх кишеньковим НАБУ, АРМА, з розкраданням 36 млрд грн Міноборони. Поки не наведемо порядок у власній хаті - не бачити нам жодних цивілізованих союзів.
Ізраїль не витримав би і кількох годин такого натиску і удару, що витримала (і вистояла, і контратакує!!!) Україна. Від Ізраїля не залишилося в і мокрого місця. Ї хто-зна ще як доведеться...
В 1982 г. в долине Бекаа, Ливан, были уничтожены 4 бригады советских ПВО, обслуживаемые русскими военнослужащими.
Сирия, за сутки, потеряла 82 самолета, МиГ-21, МиГ-23 и Су-22, которые, частично, пилотировали русские ассы.
Александр Храмчихин, военный корресподент:
,,"До сих пор мало кто в нашей стране знает, что одной из главных причин перестройки стал разгром, который израильская авиация учинила сирийской системе ПВО в ливанской долине Бекаа 9-10 июня 1982 года.
Система была, советской на сто процентов, причем новейшей на тот момент.
Списать катастрофу на обычную недееспособность арабов было нельзя: даже израильтяне признавали, что сирийцы воевали на этот раз хорошо, кроме того, в кабинах уничтоженных ЗРК сидели рядом с сирийцами и советские инструкторы.
Просто противник воевал уже по-новому, а мы - еще по-старому."
- передал, через, третьи страны, кассетные мины, собственного изготовления, М971, а США, только, собираются передать.
https://mil.in.ua/uk/news/********-otrymala-kasetni-miny-m971/
- Израиль разрешил членам НАТО поставлять Украине вооружение, содержащее израильские компоненты, такие как электрооптические системы и системы управления огнём
https://www.kurier.lt/izrail-tajno-razreshil-postavlyat-vooruzhenie-ukraine/
- Израиль передал НАТО, свою базу данных по иранским беспилотникам
https://detaly.co.il/izrail-tajno-peredal-ukraine-razveddanye-ob-iranskih-dronah-cherez-nato/
- израильские бронеавтомобили MRAP GAIA Amir, успешно воюют в Украине см. Гугл
- Израиль уничтожил 2 завода, по изготовлению беспилотников, один в Сирии, второй в Иране
- Израиль разрешил Эстонии, передать Украине свои противотанковые ракеты Spike, комплекс береговой охраны Blue Spear и ракеты нового поколения Gabriel https://cursorinfo.co.il/israel-news/izrail-razreshil-estonii-peredat-ukraine-protivokorabelnye-rakety-gabriel/ https://cursorinfИo.co.il/israel-news/izrail-razreshil-estonii-peredat-ukraine-protivokorabelnye-rakety-gabriel/
- Израиль уничтожил в Сирии, в российской военной базе, С-400
https://www.youtube.com/watch?v=CWQbLvt8dDg
- Россия вынуждена держать воинские части, в Сирии, на границе с Израилем, чтобы Израиль, окончательно, не уничтожил войска Сирии и террористические иранские отряды.
Увы, эти воинские подразделения могли воевать в Украине.
- Словения передала Украине 28 танков-М55S , модернизированные израильской компанией Elbit Systems
https://hromadske.ua/ru/posts/smi-sloveniya-peredala-ukraine-28-tankov-m-55-chto-o-nih-izvestno
Тому що якщо Ізраїльська модель то я нагадую що в Ізраїля є ядерна зброя та мосад який катує і ріже негромадян Ізраїля по всій планеті.