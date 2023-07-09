УКР
Посол Ізраїлю Бродський про модель безпеки: "Розраховуємо лише на себе. Україна прийде до того ж. У вас немає іншого вибору"

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський вважає, що Україна в питаннях безпеки не має іншого вибору, як розраховувати на саму себе – як це робить Ізраїль.

Про це Бродський заявив у інтерв’ю ZN.UA, відповідаючи на запитання щодо застосовності до України "ізраїльської моделі" безпеки, передає Цензор.НЕТ.

Посол вважає, що неправильно "робити копіпаст" будь-якої моделі безпеки та намагатися запровадити її в Україні – як ізраїльської, так і будь-якої іншої.

"Я гадаю, що такого не буде. Але певні аспекти, пов'язані із захистом держави, звісно, Україна має взяти в Ізраїлю. Тому що у нас існує сучасна, технологічно обладнана армія. Це "розумна армія", яка займається розробкою програмного забезпечення, нових видів зброї, що, до речі, сприяє економічному прогресу держави", – сказав Бродський.

Посол уточнив, що історія становлення ізраїльських технологій багато в чому пов'язана з тим, що армія Ізраїлю ухвалила рішення щодо самостійної розробки озброєнь та комп'ютерного забезпечення. Він вважає, що Україна може піти тим самим шляхом.

На зауваження про те, що Ізраїль має не лише "розумну армію", а й угоду про військову допомогу зі США, Бродський заявив, що вона не є визначальною.

"Ніхто в Ізраїлі не розраховує на те, що Сполучені Штати воюватимуть за нас. Америка завжди допомагала нам технічно, допомагала зброєю… Я в жодному разі не применшую значущості цього договору. Допомога Америки цінна, але вона не є визначальною: Ізраїль уже десятки років розраховує виключно на себе. Впевнений, що й Україна прийде ще й до того. Ви не маєте іншого вибору", – заявив посол.

На уточнення, що Ізраїль, на відміну від України, воює з терористичними організаціями, а не з ядерною державою, Бродський сказав : "На щастя, у нас такого досвіду немає, ми не воювали з ядерною країною… Ваша ситуація принципово інша, тому ніяких порад я точно давати не можу. Насправді вам не позаздриш".

Нагадаємо, що низка джерел з травня почала повідомляти, що Україні на саміті НАТО у Вільнюсі запропонують "ізраїльську модель безпеки".

+17
Сполучені Штати надали Ізраїлю в цілому 146 мільярдів доларів двосторонньої допомоги та фінансування протиракетної оборони до 2020 року, за даними Дослідницької служби Конгресу (CRS), яка надає законодавцям позапартійні дослідження. Це робить її найбільшим сукупним одержувачем іноземної допомоги США з часів Другої світової війни.
09.07.2023 00:53 Відповісти
+17
"Розраховуємо лише на себе. . . . " То скільки , кажеш , США надали Ізраїлю літаків ? А гелікоптерів скільки ?
09.07.2023 01:00 Відповісти
+15
09.07.2023 00:52 Відповісти
Прийде, якщо зебанда піде, чи винесуть.
09.07.2023 00:36 Відповісти
Так модель безпеки вибудована майже. Та, що зараз є можна взяти за основу і її покращити і вдосконалити. Тільки саме важливе: потрібно вирішити потрібна гарна безпечна більш менш держава чи яйця по 17 і яблука по 51...
09.07.2023 00:46 Відповісти
Це модель небезпеки, а не безпеки. У Львові от похорони , 10 людей.
09.07.2023 07:08 Відповісти
В Херсоні, Краматорську, Нікополі ледь не кожного дня похорони
09.07.2023 10:31 Відповісти
У кожної країни свої шляхи...
09.07.2023 00:46 Відповісти
Чисельність людей на Землі близько 8 млрд, основних психотипів людини всього 8, хоча кожна людина вважає себе унікальною.
09.07.2023 01:02 Відповісти
Чому не 16 ?
09.07.2023 01:39 Відповісти
Тому шо ти дебіл
09.07.2023 01:45 Відповісти
На Землі близько 8 млрд, всі люди народжуються і помирають, хоча кожна людина вважає свій життєвий шлях унікальним.
09.07.2023 03:08 Відповісти
Він і є унікальним.
09.07.2023 07:44 Відповісти
це був сарказм над комментом вище
09.07.2023 10:48 Відповісти
Взагалі то сарказмом був мій коментар, але ваш мені нагадав один примітивний, але кумедний анекдот.
09.07.2023 12:27 Відповісти
Схоже, євреї ревнують нас до дядька Сема,замість того,щоб допомагати здолати їх економічного патрнера- рашиста.
09.07.2023 00:47 Відповісти
коли Ізраїль не дуже залучяеться до зеленого вимагалова всьго від всіх,
то в мене підозра, шо вони свого розкусили вже давно.
я б прислухався до цього дядька - він знає за що говорить...
"Розраховуємо лише на себе".
09.07.2023 00:47 Відповісти
Ти його біографію спочатку подивись! Народися і ріс в Лєнінградє, працював в посольтвах Ізраілю на кацапії і Казахстанє.
В Україні постійно розповідав про антісємітізьм, включаючи провокацію з поваленою мєнорою, які розставили по всьому Києву за якимось хєром.
09.07.2023 01:24 Відповісти
У 2021 році за підсумками щорічного маршу в Києві на честь дня народження Степана Бандери лідер українських націоналістів Бродський заявив, що Бандера був колабораціоністом нацистів . Наступного дня радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош , екс-лідер " Правого сектору " заявив, що "посол Ізраїлю є агентом впливу Кремля. І таких потрібно гнати". «дипломати» з України».

У квітні 2023 року він запобіг перейменуванню вулиці Пржевальського [ uk ] у Києві після голосування за перейменування міста на честь колабораціоніста з нацистами Володимира Кубійовича , зустрівшись з мером Києва Віталієм Кличком і висловивши невдоволення Ізраїлю запропонованою зміною назви.
09.07.2023 01:28 Відповісти
це автопереклад з його вікіпєдії, тому трохи криво
09.07.2023 01:30 Відповісти
ну яка вулиця...
ви в 19му клована відбулавили - чи це не зачот, заграли?
і перше шо він зробив - додав ланцюг в гетьманську цепу,
мабуть тому що по залізних яйцях шарахала,
всім до нього по грудях і нікого це не цікавило...
яка вулиця?
09.07.2023 01:37 Відповісти
Тю,сам дурень а ви в 17-му трям-пам-пам-па обрали.І знову збираєтесь.Дебіли?
09.07.2023 05:19 Відповісти
в 17му?
ви мене прям зачарували....
і хто ж кого в 17му вибрав?
09.07.2023 05:20 Відповісти
а знаю - Македонській моджaхедов...
ну так шо б окочательно всіх запутать
09.07.2023 05:28 Відповісти
Звичайно перейменування вулиці на честь Голди Меєр він дуже схвалює. От тільки на моє запитання, а що доброго зробила ця пані для України і Києва зокрема ніхто не відповів. Я вбачаю у таких речах, як от перейменування вулиць, розставляння мінор на центральних плащах міст України, створення обособлених поселень не чим іншим, як експансією духовного простору українців, нацменшиною.
09.07.2023 10:42 Відповісти
Ізраїль не залучається, бо розраховував здійснити свою мрію-отримати побережжя Чорного моря собі в користування. Хто пешим приїхав до зєлі? Жид. А тут облом вийшов. От інтерес і пропав. А рискувати і відвойовувати - ну то не єврейське.
09.07.2023 07:55 Відповісти
Чому ж, сьогодні Україна знову доказала,що асфальт, зеболото це круто. Навіть не цікаво, що війна і що ЗСУ їх захищають.
09.07.2023 00:51 Відповісти
На чому ґрунтується ваше твердження ?
09.07.2023 01:22 Відповісти
на сотнях тисяч вбитих, чучєло голандське
09.07.2023 01:32 Відповісти
Переживаєш за сотні тисяч ваших вбитих рашистів?
09.07.2023 01:36 Відповісти
українців, а не рашистів, ****** ти чмо! тільки в одному Маріуполі 120 тис трупів (по самим скромним підрахункам)
09.07.2023 01:46 Відповісти
вони ніколи не зрозуміють - свій непотріб ніколи не рахували,
а вже інших?
a тут оонь і, пробач боже, червоний хрест - до не треба Україні кластер...
09.07.2023 05:36 Відповісти
09.07.2023 00:52 Відповісти
Та всі хороші. Просто світ деградував. Скрізь.
09.07.2023 07:58 Відповісти
Сполучені Штати надали Ізраїлю в цілому 146 мільярдів доларів двосторонньої допомоги та фінансування протиракетної оборони до 2020 року, за даними Дослідницької служби Конгресу (CRS), яка надає законодавцям позапартійні дослідження. Це робить її найбільшим сукупним одержувачем іноземної допомоги США з часів Другої світової війни.
09.07.2023 00:53 Відповісти
за скільки років?

США не надають, принаймі офіційно, ядерну парасольку Ізраілю.
Та й жоден американський солдат не воював і навіть не знаходиться в Ізраїлі
09.07.2023 06:35 Відповісти
... а з ким вони (ізраїльтяни) воюють? З арабськими партизанами??))
09.07.2023 09:29 Відповісти
Ядерну парасольку "не дають", але чогось досі не забрали, як забрали українську в обмін на нікчемний Будапештський папірець.
09.07.2023 09:38 Відповісти
бо в Ізраілі була Голда Меєр та ізраільтяни,
а в Україні - Кравчук та "мудрий український нарід", який хотів лише дешевого рашиського газу
09.07.2023 10:31 Відповісти
"Розраховуємо лише на себе. . . . " То скільки , кажеш , США надали Ізраїлю літаків ? А гелікоптерів скільки ?
09.07.2023 01:00 Відповісти
Не надали, а продали. Це по-перше. По-друге, хто вам заважає отримаєте те саме від США? Чи нема довiри?
09.07.2023 07:04 Відповісти
Шорічна вІйськова допомога США Ізраїлю може бути використана лише на закупівлю зброї виробництва США та спільні з США розробку та виробництво озброєння.
09.07.2023 09:41 Відповісти
Допомагають сильним. І чи сильно хочуть допомагати нації - яка краде в самої себе під час війни?
09.07.2023 10:34 Відповісти
США является главным союзником Израиля которые с 1989 года предоставлял Израилю помощь 3 миллиарда долларов ежегодно плюс военная помощь и экономическая.
2 окт. 2018 г. в США вступил в силу закон, гарантирующий предоставление Израилю оборонной помощи на общую сумму 38 миллиардов долларов.
09.07.2023 01:01 Відповісти
Украине за 1,5 года США дали больше, чем 38 миллиардов долларов...Конечно у нас и враг посерьезнее, но тем не менее
09.07.2023 01:23 Відповісти
С 1989 года в Израиле никаких масштабных боевых действий не велось
09.07.2023 01:26 Відповісти
Да но - Украина не говорит Израилю что Израилю необходимо рассчитывать только на себя.
09.07.2023 02:47 Відповісти
такие они, я с ними общался, они панически боятся, что россия даст команду и Хамас и Хезболла начнут теракты.
09.07.2023 02:52 Відповісти
Ізраїль з населенням 9 млн і площею 22145 км² територіально майже у 27 раз менший за Україну, площа якої близько 603 628 км².
09.07.2023 10:07 Відповісти
Корупціонер це майже готовий ЗРАДНИК!
Країна, де вищі штабелі влади займають корупціонери ні захиститися, ні перемогти не може!
09.07.2023 01:03 Відповісти
Бо корупмований режим на кшталт ************ для них і є їхня мрія.
09.07.2023 09:14 Відповісти
допомога допомогою, але токарні станки ніхто не відміняв...
точити і клепати зброю - чим і як тільки можна,
не грйобані зелені дороги з півночі на Київ до кацапських танків стелити...
і не з Київа до Куршавеля...
і це все безкінечне зелене *********** на всьому і як тільки можна - це НАТО!
09.07.2023 01:08 Відповісти
так розумію мене лайкнули 2 токаря!
09.07.2023 09:19 Відповісти
Що цікаво, в Ізраїлі крадуть дуже мало (порожні пляшки після державного прийняття), а от про ЗРАДНИКІВ, навіть і не чув.
09.07.2023 01:22 Відповісти
А як прем'єр-міністра в них свої ж вбили, чув? І за що?
09.07.2023 01:27 Відповісти
Заспокойся, не за корупцiю.
09.07.2023 07:06 Відповісти
мої перепрошування,
а що таке "порожні пляшки після державного прийнaття" ?
09.07.2023 09:21 Відповісти
Він може це заливати комусь іншому, цього року Ізраїль тільки більше 20 F 35 купуватиме чисто за гроші США. На себе, вони розраховують.
09.07.2023 01:29 Відповісти
Переклад із хебру на українську: « Ми не дбаємо».
09.07.2023 01:29 Відповісти
Говорили-балакали сіли тай заплакали
09.07.2023 01:29 Відповісти
BBC

"Так званий "нейтралітет" ізраїльського уряду розглядається як чітка проросійська позиція", - йдеться в заяві українського посольства.

Українські дипломати закликали Ізраїль "стати на правильний бік історії" і надати Україні засоби оборони.

У відповідь на українську заяву посла Євгена Корнійчука викликали до МЗС Ізраїлю.

Голова відомства Елі Коен заявив, що країна стоїть пліч-о-пліч з Україною і засуджувала дії Росії під час голосування в генасамблеї ООН, а також надала "безпрецедентну" гуманітарну допомогу на 22 млн доларів, повідомляє https://www.timesofisrael.com/ukraine-accuses-israel-of-pro-russian-stance-in-blistering-statement Times of Israel .
09.07.2023 01:46 Відповісти
B Україні просто зрозуміли, що не варто очікувати зміни політики Ізраїлю, особливо від Нетаньяху, який має давні зв'язки з Росією, тому й з'явилася жорстка заява посольства.

"Навіщо Нетаньяху міняти політику, яка працює. Якщо їх притиснуть до стінки, вони просто скажуть, що Україна дуже корумпована країна, як їй допомагати", - прогнозує Семиволос.
09.07.2023 01:49 Відповісти
На позицію Ізраїлю можуть вплинути хіба що США, але серйозних зусиль з боку Вашингтона поки що немає.
Зміни у ставленні Ізраїлю будуть лише, коли Україна виграє війну. Але це буде зовсім інша історія.
Ізраїльтяни грають у цікаву гру. Вони з одного боку намагаються роздути свою важливість, виставляють себе форпостом західного світу на Близькому Сході, а з іншого боку показують, що їх всі ображають.

"Вони остаточно відмовляються від принципу двох держав - Ізраїлю та Палестини, і хочуть захопити території, щоб поставити всіх перед фактом, і водночас скаржаться на Іран", - додає Семиволос.

Внаслідок такої політики в уряду Нетаньяху вже псуються відносини зі США, ЄС та арабськими країнами, відбувається внутрішня криза, а на цьому тлі зіпсовані відносини з Україною для уряду Нетаньяху не грають суттєвої ролі.
09.07.2023 01:53 Відповісти
Занили пейсаті, що крім них ще так само помагатиме Велика Америка і нам.
09.07.2023 02:09 Відповісти
Отсоси.
09.07.2023 07:07 Відповісти
так яйця вилизувати путлу,як це робить Ізраїль,Ірану ще повчитись треба.Паспортизація "хороших рускіх" фашистів поставлена в Ізраїлі на конвеєр.Закликаєш до геноциду українців,восхваляєш рашизм-молодець,на тобі паспорт громадянина Ізраїлю.А ще безпілотники болотної орди-Орлани і Ланцети-це Ізраїльські копії,технології передав Ізраїль.дивна коаліція в Ізраїлю виходить: Рф-Пн.Корея-Китай-Білорусь-Іран і Ізраїль.
09.07.2023 03:46 Відповісти
Дякуємо, ізраїльський КЕП!
09.07.2023 04:01 Відповісти
Розраховують вони лише на себе. Самім не смішно? Та ви нуль без палочки, якби не США.
09.07.2023 06:31 Відповісти
Вони за свої гроші купують собі озброення, та пенсія в них в 10 разів більша. Ми з крадіями у владі ще довго будемо стояті у дорозі с протягнутой рукою.
09.07.2023 06:59 Відповісти
Корупція в Ізраїлі велика, там народ теж стогне від неї.
всі українські злодюги мають паспорти Ізраїлю.
А взагалі-то євреї то братній народ украінцям.
В Кийові і посол Бродський, і виробник матрасів Бродський, і вулиця Бродського, і власник Обозревателя Бродський і синагога Бродських
09.07.2023 07:41 Відповісти
БРОДські з БРОДІВ, які потім перебралися до Одеси і стали банкірами
09.07.2023 08:18 Відповісти
Ізраїль має сильну економіку та ядерний арсенал, еліту, консолідовану навколо питань безпеки, й населення, яке практично поголовно проходить службу в армії і здебільшого готове захищати свою країну. В Україні цього немає. (с)
09.07.2023 08:17 Відповісти
Ізраїль мовчав би, США їм нормально допомогло коштами і технологіями. І війна проти бомжів-палестинців - зовсім інше, ніж проти кацапів з їх ракетами.
#уйло мріє, щоб Україні ніхто не допомагав, тому і хоче, щоб Україна трималась подалі від НАТО.
Але без допомоги від країн НАТО ми б уже втратили всю Україну. Пам'ятаєте, як ЗСУ несли великі втрати і змушені були залишити Северодонецьк і Лисичанськ, тому що снаряди закінчились?
Жодна країна НАТО не зазнавала повномасштабного або "гібридного" нападу, як зазнала Молдова, Грузія, Україна. В Казахстан вводили "миротворців" з кацапського ОДКБ.
А зараз подалі від НАТО нас тримає падляча влада з їх кишеньковим НАБУ, АРМА, з розкраданням 36 млрд грн Міноборони. Поки не наведемо порядок у власній хаті - не бачити нам жодних цивілізованих союзів.
09.07.2023 08:42 Відповісти
Сказав як є, відверто хоч. Але... це як сказати древнім волжським булгарам-Розраховувати вам слід лише на себе, бідненькі, та пустити сльозу... Нарозраховували б і ізраїльтяни не раз за тисячі років самі на себе , якби Хтось за них не впрягався.
09.07.2023 08:51 Відповісти
Ізраїль такий Ізраїль.... Допомогу одержує від США а підлизує рашку бо типу "там же ж наші браття та сестри живуть...." )))
09.07.2023 09:40 Відповісти
Зато наш може відосікі робити, і звернення з фото професійно освітленого. Хтотще таке робить?))
09.07.2023 10:00 Відповісти
Вперше прочитав, що високопоставлений єврей нормально і критично поставився до війни в Україні і т.з. "війни" Ізраїля. Ізраїль "воює" проти бездержавних, слабоозброєних і неорганізованих арабів і "збиває" саморобні петарди зроблені з каналізаційних труб.
Ізраїль не витримав би і кількох годин такого натиску і удару, що витримала (і вистояла, і контратакує!!!) Україна. Від Ізраїля не залишилося в і мокрого місця. Ї хто-зна ще як доведеться...
09.07.2023 11:00 Відповісти
Бред ....
В 1982 г. в долине Бекаа, Ливан, были уничтожены 4 бригады советских ПВО, обслуживаемые русскими военнослужащими.
Сирия, за сутки, потеряла 82 самолета, МиГ-21, МиГ-23 и Су-22, которые, частично, пилотировали русские ассы.
Александр Храмчихин, военный корресподент:
,,"До сих пор мало кто в нашей стране знает, что одной из главных причин перестройки стал разгром, который израильская авиация учинила сирийской системе ПВО в ливанской долине Бекаа 9-10 июня 1982 года.
Система была, советской на сто процентов, причем новейшей на тот момент.
Списать катастрофу на обычную недееспособность арабов было нельзя: даже израильтяне признавали, что сирийцы воевали на этот раз хорошо, кроме того, в кабинах уничтоженных ЗРК сидели рядом с сирийцами и советские инструкторы.
Просто противник воевал уже по-новому, а мы - еще по-старому."
09.07.2023 20:15 Відповісти
Что сделал Израиль, молча и тайно, для Украины:
- передал, через, третьи страны, кассетные мины, собственного изготовления, М971, а США, только, собираются передать.
https://mil.in.ua/uk/news/********-otrymala-kasetni-miny-m971/
- Израиль разрешил членам НАТО поставлять Украине вооружение, содержащее израильские компоненты, такие как электрооптические системы и системы управления огнём

https://www.kurier.lt/izrail-tajno-razreshil-postavlyat-vooruzhenie-ukraine/
- Израиль передал НАТО, свою базу данных по иранским беспилотникам
https://detaly.co.il/izrail-tajno-peredal-ukraine-razveddanye-ob-iranskih-dronah-cherez-nato/
- израильские бронеавтомобили MRAP GAIA Amir, успешно воюют в Украине см. Гугл
- Израиль уничтожил 2 завода, по изготовлению беспилотников, один в Сирии, второй в Иране
- Израиль разрешил Эстонии, передать Украине свои противотанковые ракеты Spike, комплекс береговой охраны Blue Spear и ракеты нового поколения Gabriel https://cursorinfo.co.il/israel-news/izrail-razreshil-estonii-peredat-ukraine-protivokorabelnye-rakety-gabriel/ https://cursorinfИo.co.il/israel-news/izrail-razreshil-estonii-peredat-ukraine-protivokorabelnye-rakety-gabriel/
- Израиль уничтожил в Сирии, в российской военной базе, С-400
https://www.youtube.com/watch?v=CWQbLvt8dDg
- Россия вынуждена держать воинские части, в Сирии, на границе с Израилем, чтобы Израиль, окончательно, не уничтожил войска Сирии и террористические иранские отряды.
Увы, эти воинские подразделения могли воевать в Украине.
- Словения передала Украине 28 танков-М55S , модернизированные израильской компанией Elbit Systems
https://hromadske.ua/ru/posts/smi-sloveniya-peredala-ukraine-28-tankov-m-55-chto-o-nih-izvestno
09.07.2023 19:55 Відповісти
Це нам прямим текстом кажуть що треба мати ядерну зброю та міжконтинентальні носії.

Тому що якщо Ізраїльська модель то я нагадую що в Ізраїля є ядерна зброя та мосад який катує і ріже негромадян Ізраїля по всій планеті.
10.07.2023 00:49 Відповісти
 
 