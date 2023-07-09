Посол Ізраїлю Бродський про модель безпеки: "Розраховуємо лише на себе. Україна прийде до того ж. У вас немає іншого вибору"

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський вважає, що Україна в питаннях безпеки не має іншого вибору, як розраховувати на саму себе – як це робить Ізраїль.

Про це Бродський заявив у інтерв’ю ZN.UA, відповідаючи на запитання щодо застосовності до України "ізраїльської моделі" безпеки, передає Цензор.НЕТ.

Посол вважає, що неправильно "робити копіпаст" будь-якої моделі безпеки та намагатися запровадити її в Україні – як ізраїльської, так і будь-якої іншої.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ізраїльська система оповіщення запрацює в Україні у вересні, - посол Бродський

"Я гадаю, що такого не буде. Але певні аспекти, пов'язані із захистом держави, звісно, Україна має взяти в Ізраїлю. Тому що у нас існує сучасна, технологічно обладнана армія. Це "розумна армія", яка займається розробкою програмного забезпечення, нових видів зброї, що, до речі, сприяє економічному прогресу держави", – сказав Бродський.

Посол уточнив, що історія становлення ізраїльських технологій багато в чому пов'язана з тим, що армія Ізраїлю ухвалила рішення щодо самостійної розробки озброєнь та комп'ютерного забезпечення. Він вважає, що Україна може піти тим самим шляхом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ізраїль спростив працевлаштування українців

На зауваження про те, що Ізраїль має не лише "розумну армію", а й угоду про військову допомогу зі США, Бродський заявив, що вона не є визначальною.

"Ніхто в Ізраїлі не розраховує на те, що Сполучені Штати воюватимуть за нас. Америка завжди допомагала нам технічно, допомагала зброєю… Я в жодному разі не применшую значущості цього договору. Допомога Америки цінна, але вона не є визначальною: Ізраїль уже десятки років розраховує виключно на себе. Впевнений, що й Україна прийде ще й до того. Ви не маєте іншого вибору", – заявив посол.

На уточнення, що Ізраїль, на відміну від України, воює з терористичними організаціями, а не з ядерною державою, Бродський сказав : "На щастя, у нас такого досвіду немає, ми не воювали з ядерною країною… Ваша ситуація принципово інша, тому ніяких порад я точно давати не можу. Насправді вам не позаздриш".

Нагадаємо, що низка джерел з травня почала повідомляти, що Україні на саміті НАТО у Вільнюсі запропонують "ізраїльську модель безпеки".