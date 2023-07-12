Канада надасть Україні додаткові камери для дронів

Україна незабаром отримає від Канади новітні камери для безпілотних літальних апаратів.

Про це заявили в офісі прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Канада має намір продовжити військову допомогу та відповісти на прямий запит України, надавши додаткові камери для дронів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Канада також виділить 48,8 млн канадських дол. (близько 37,5 млн дол. США) на іншу військову допомогу Україні у рамках НАТО.

"Ці кошти, на додачу до оголошених у квітні 34,6 млн дол., підтримають зусилля НАТО із надання Україні нелетальної практичної допомоги, зокрема передачу пального, обладнання для мостозведення, сухпайків та аптечок", - заявили в офісі Трюдо.

Окрім цього, ще 2,7 млн канадських дол. (близько 2 млн дол. США) буде виділено на зміцнення кібернетичної оборони України "для підтримки зусиль із протидії шкідливій діяльності на тлі зростання кібернетичних ризиків й загроз".

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