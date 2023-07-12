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Неїжпапа та командувач 6-го флоту ВМС США Іші обговорили безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні на онлайн-зустрічі

неїжпапа,іші

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа в режимі відеоконференції провів зустріч із командувачем 6-го флоту ВМС Сполучених Штатів Америки віцеадміралом Томасом Іші.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Зазначається, що командувачі обговорили підсумки цьогорічних навчань "Sea Breeze", а також питання щодо подальшої підготовки особового складу.

Також одними з ключових тем онлайн-конференції була безпекова ситуація в Чорноморському регіоні та можливі шляхи її покращення.

Також читайте: Винищувачі F-16 потрібні нам не лише для успішних операцій на суші, але й на морі, - Неїжпапа

Автор: 

ВМС (1408) США (23607) Чорне море (1679) Неїжпапа Олексій (86)


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Мені цікаво яке походження цього призвіща. Ніколи раніше на чув такого.
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12.07.2023 20:37 Відповісти
Нам 100% іврит.
Іші- особистий, від слова іш - людина. Те, що властиво особисто цій людині
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12.07.2023 21:00 Відповісти
Обычная украинская фамилия с корнями из козацких времен. Кожедуб,Недрыгайло и т.д.
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12.07.2023 22:12 Відповісти
Неїжпапами у нас греблю гати. На березі. А флоту не видно...
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12.07.2023 21:08 Відповісти
А ви впевнені, що Україні потрібний флот?
Флот потрібен для океанських просторів, це знаряддя впливу на світову політику, це іграшки "великих хлопчиків" і коштує це "задоволення" ой-ой-ой скільки. А Україні цілком достатньо добре укомплектовані військово-морські частини, ракетні катери та корвети для охорони узбережжя, це максимум
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12.07.2023 21:18 Відповісти
У Украины есть ВМС,гораздо меньшие,чем, например, у Израиля( а побережья немного побольше будет).
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12.07.2023 22:16 Відповісти
А чого тільки про Чорноморський регіон ... балакали ? А Азовський регіон вже НЄ АБСУЖДАЄТСЯ ?
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12.07.2023 22:15 Відповісти
...как я и говорил,пора начинать топить и сбивать все мокшанское на Черном море...
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13.07.2023 10:45 Відповісти
 
 