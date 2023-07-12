Неїжпапа та командувач 6-го флоту ВМС США Іші обговорили безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні на онлайн-зустрічі
Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа в режимі відеоконференції провів зустріч із командувачем 6-го флоту ВМС Сполучених Штатів Америки віцеадміралом Томасом Іші.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
Зазначається, що командувачі обговорили підсумки цьогорічних навчань "Sea Breeze", а також питання щодо подальшої підготовки особового складу.
Також одними з ключових тем онлайн-конференції була безпекова ситуація в Чорноморському регіоні та можливі шляхи її покращення.
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Іші- особистий, від слова іш - людина. Те, що властиво особисто цій людині
Флот потрібен для океанських просторів, це знаряддя впливу на світову політику, це іграшки "великих хлопчиків" і коштує це "задоволення" ой-ой-ой скільки. А Україні цілком достатньо добре укомплектовані військово-морські частини, ракетні катери та корвети для охорони узбережжя, це максимум