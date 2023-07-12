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НАТО заохочує Путіна продовжувати війну, - Волкер

волкер

Відсутність на саміті у Вільнюсі чітких перспектив членства України в НАТО заохочує президента Росії Володимира Путіна продовжувати війну проти України.

Про це сказав спеціальний представник Уряду США з питань України у 2017-19 роках, посол Курт Волкер під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ніхто не мусив думати, що НАТО надасть офіційне запрошення Україні одразу вступити до Альянсу. Це завжди було питання того, чи НАТО надає правильні сигнали Путіну стосовно перспектив того, чи стане Україна членом НАТО. На жаль, такого сигналу ми не побачили", - сказав Волкер.

Волкер зазначив, що саміт у Вільнюсі фактично повторив те саме, що було сказано у Бухаресті 2008 року: "Місце України у майбутньому в НАТО, але немає процесу, немає часових рамок, немає впевненості, немає щирості в цих словах".

Він наголосив, що за останні роки зникли всі ілюзії, що можна нормально жити поруч з Росією.

"Тому повторення цих невизначених слів приносить дуже багато шкоди. Це говорить Путіну: давай, воюй далі скільки хочеш", - сказав Волкер. "Ми мусили робити навпаки – показати, що намір Путіна відновити російську імперію не справдиться. Натомість зараз ми заохочуємо його робити це", - резюмував він.

Також читайте: Це не Україна не готова вступити до НАТО, це НАТО не готовий прийняти Україну, - Волкер

Автор: 

НАТО (6636) Волкер Курт (616) Київський безпековий форум (170)


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Топ коментарі
+36
Интересным образом вот так правильно выступают только бывшие государственные чиновники Запада...
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12.07.2023 20:57 Відповісти
+26
І до ворожки не ходи -- ексочільники рубають правду - матку .
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12.07.2023 20:57 Відповісти
+22
Коли він був на посаді, США були за прийняття України до альянсу. Проти були шМеркелі-Саркозі,

Та й в Україні ходили табуни з гаслами "НАТО_нєт!". Навіть у Верховній Раді влаштовували перфоменси з кульками проти НАТО.

І "мудрий_народ"(с) це підтримував.

Як Волкер з тодішньою адміністрацією США міг переконати шМеркелів? Адже основною "тезою" шМеркелів було те, що громадяни України не хочуть вступати до НАТО.
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12.07.2023 21:11 Відповісти
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Немногие понимают суть НАТО, это не аналог советской партячейки, где все обязаны выполнять устав КПСС. Это скорее клуб единомышленников. Поэтому важнее не НАТО, а большое количество современного оружия, в частности высокотехнологичного для прорыва обороны росвойск на юге: дальнобойных и бетонобойных ракет, авиации, что б наши штурмовые части могли уверенно и успешно наступать.
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12.07.2023 22:33 Відповісти
Повністю згоден. Те що не захотів, або не зміг сказати Курт Волкер, це договорняки Салівана, Бернса з одного боку, та патрушева, наришкіна - з іншого. Запрошення України - ставить хрест на всій цій "кулуарщині".

Не важливо скільки країн підтримають вступ України в НАТО, 22-24 (що має місце) або 30-31... кому бути в НАТО вирішує тільки 1 країна - США.

Україна не отримала нічого від Будапешту, від Бухаресту, від Вільнюса... і не отримає в майбутньому. Америка боїться ядерної загрози з боку рашистів і залякує цим партнерів. А нам вливає в уші про якусь демократію, реформи, ще пів кроки тут, ще пів кроки тут...

Ми здали 3 арсенал ядерної зброї в світі тому (тим) - хто фактично є НЕ ГАРАНТОМ - НІЧОГО. Тому якщо будь яка держава в майбутньому хоче мати гарантії суверенітету, територіальної цілісності - мусить мати ядерну зброю.
Ніяка 5 стаття НАТО не запрацює ніколи. Альянс створений щоб не воювати.
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12.07.2023 22:50 Відповісти
Кому ти здав 3 арсенал ЯЗ, москвотролику?
Разом зі своїм фюрером хочеш розпалити війну з блоком НАТО щоб не так принизливо було отримувати на горізи від України?
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13.07.2023 08:08 Відповісти
It is TRUE
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12.07.2023 22:52 Відповісти
Про такий форум дуже давно сказав Т.Г.Шевченко - несли, несли з чужих країв на Україну..... і принесли. Великих слів велику силу і більш нічого.
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12.07.2023 23:05 Відповісти
..."Несли", "несли" з чужого поля, а через ЗМІ - і в Україну принесли. - І більш нічого.

Мабуть Рузвельт, проголошуючи свою майбутню цитату про те, що в політиці немає випадковостей, вклав в ці слова ще більший зміст, ніж той, яким їх пояснюють нам самі політики.
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13.07.2023 06:20 Відповісти
Убеждён,что Украина будет членом в НАТО. И у них приоритетным на сегодня,чтобы рашизм не распространялся за пределами РФ без начала третьей мировой . Они сделают всё возможное для этого.Данная ситуация чем-то напоминают события до 2й мировой войны.Не какие объединения,дипломатия,Лига наций не помешали гитлеру и ссср развязать войну в 1938г. Но мир поменялся,в первую очередь видами оружия и качеством товаров. Товарные отношения - это рост экономики любого государства,но не монополии, к которым стремится рашка. Даже авторитарному Китаю война не нужна.И мир будет оказывать помощь Украине до тех пор,пока нелюди-дикари не будут выгнаны с нашей территории без развязывания мировой войны.И сегодня Запад инвестирует в Украины колоссальные средства отрывая от себя. Сегодняшнему саммиту можно поставить зачёт.
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12.07.2023 23:41 Відповісти
волкер, не пали контору! місцеві хомячки розкорячуються в кожній новині, що нас не беруть через яйця по 17 та резнікова із зе, а тут така заява....
В них має бути час на нову методичку
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13.07.2023 00:02 Відповісти
Дякую, містер Волкер, за правдиві слова.

Бо з високих трибун ллють брехню і лицемірство.
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13.07.2023 00:29 Відповісти
100%
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13.07.2023 00:31 Відповісти
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