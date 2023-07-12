НАТО заохочує Путіна продовжувати війну, - Волкер
Відсутність на саміті у Вільнюсі чітких перспектив членства України в НАТО заохочує президента Росії Володимира Путіна продовжувати війну проти України.
Про це сказав спеціальний представник Уряду США з питань України у 2017-19 роках, посол Курт Волкер під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ніхто не мусив думати, що НАТО надасть офіційне запрошення Україні одразу вступити до Альянсу. Це завжди було питання того, чи НАТО надає правильні сигнали Путіну стосовно перспектив того, чи стане Україна членом НАТО. На жаль, такого сигналу ми не побачили", - сказав Волкер.
Волкер зазначив, що саміт у Вільнюсі фактично повторив те саме, що було сказано у Бухаресті 2008 року: "Місце України у майбутньому в НАТО, але немає процесу, немає часових рамок, немає впевненості, немає щирості в цих словах".
Він наголосив, що за останні роки зникли всі ілюзії, що можна нормально жити поруч з Росією.
"Тому повторення цих невизначених слів приносить дуже багато шкоди. Це говорить Путіну: давай, воюй далі скільки хочеш", - сказав Волкер. "Ми мусили робити навпаки – показати, що намір Путіна відновити російську імперію не справдиться. Натомість зараз ми заохочуємо його робити це", - резюмував він.
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Не важливо скільки країн підтримають вступ України в НАТО, 22-24 (що має місце) або 30-31... кому бути в НАТО вирішує тільки 1 країна - США.
Україна не отримала нічого від Будапешту, від Бухаресту, від Вільнюса... і не отримає в майбутньому. Америка боїться ядерної загрози з боку рашистів і залякує цим партнерів. А нам вливає в уші про якусь демократію, реформи, ще пів кроки тут, ще пів кроки тут...
Ми здали 3 арсенал ядерної зброї в світі тому (тим) - хто фактично є НЕ ГАРАНТОМ - НІЧОГО. Тому якщо будь яка держава в майбутньому хоче мати гарантії суверенітету, територіальної цілісності - мусить мати ядерну зброю.
Ніяка 5 стаття НАТО не запрацює ніколи. Альянс створений щоб не воювати.
Разом зі своїм фюрером хочеш розпалити війну з блоком НАТО щоб не так принизливо було отримувати на горізи від України?
Мабуть Рузвельт, проголошуючи свою майбутню цитату про те, що в політиці немає випадковостей, вклав в ці слова ще більший зміст, ніж той, яким їх пояснюють нам самі політики.
В них має бути час на нову методичку
Бо з високих трибун ллють брехню і лицемірство.