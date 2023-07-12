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МОН рекомендує вишам та професійним коледжам з 1 вересня перейти на офлайн-навчання

студент,вуз,студенти,навчання,абітурієнт,університет

Вищим навчальним закладам та коледжам, які не розташовані в зонах бойових дій, Міносвіти пропонує з 1 вересня перейти в аудиторний формат навчання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в листі МОН від 11 липня 2023 року.

Зазначається, що епідемія COVID-19, а потім і збройна агресія російської федерації призвели до незаперечного зниження якості освіти, пов'язаного з відсутністю ефективного зворотного зв'язку з викладачами, великим обсягом домашніх завдань, технічними проблемами, недостатнім забезпеченням здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників комп'ютерною технікою, браком спілкування, відсутністю здобуття дієвого практичного досвіду тощо.

"З огляду на зазначене рекомендуємо закладам вищої і фахової передвищої освіти з 01 вересня 2023 року максимально перейти до здійснення освітнього процесу в аудиторному форматі з урахуванням наявності та місткості укриттів", - ідеться в листі.

Також читайте: На Харківщині ОВА дозволила відновити офлайн-навчання

В МОН наголосили, що ця рекомендація не стосується закладів освіти, розміщених на територіях, які перебувають у зонах бойових дій, зокрема в зонах досяжності вогню ворожих РСЗВ, систем типу С-300 та аналогічних.

Протягом літа пропонують управлінню прийняти максимальні зусилля для облаштування укриттів у вишах, щоб повернуться на очне навчання.

Попри рекомендацію, заклади будуть самі визначати: переходити в аудиторії чи ні.

Також читайте: Деякі іноземні виші змінили умови навчання для українських студентів-чоловіків, - Міносвіти

Автор: 

виш (556) школа (2228) Міносвіти (1422) навчання (600)


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Топ коментарі
+15
МОН,не займайтесь популізмом,а удосконалюйте дистанційне навчання
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12.07.2023 21:29 Відповісти
+9
бомбосховища є в ціх закладах? нема - ідіт найух тоді
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12.07.2023 21:29 Відповісти
+9
Перепрошую, а офлайн навчання то як?!
Офлайн - вимкнута лінія, тобто, розірваний зв`язок, відсутній канал передачі даних... Ну то як можна навчати, коли ніхто нікого не чує і не бачить?
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12.07.2023 21:39 Відповісти
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бомбосховища є в ціх закладах? нема - ідіт найух тоді
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12.07.2023 21:29 Відповісти
У КНУ є, приміром. Там червоний і жовтий корпуси - це будівлі 19 сторіччя з розгалудженими підвалами...
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12.07.2023 22:42 Відповісти
МОН,не займайтесь популізмом,а удосконалюйте дистанційне навчання
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12.07.2023 21:29 Відповісти
Да уж. С одной стороны война, фиг знает куда прилетит. А с другой никакой наверное практики нет. Теория, теорией, а практика нужна.
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12.07.2023 21:39 Відповісти
Перепрошую, а офлайн навчання то як?!
Офлайн - вимкнута лінія, тобто, розірваний зв`язок, відсутній канал передачі даних... Ну то як можна навчати, коли ніхто нікого не чує і не бачить?
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12.07.2023 21:39 Відповісти
такі зараз у нас журналісти, не володіють "солов'їною", пишуть на дебільному сленгу. В міністерському листі написано: "перейти до здійснення освітнього процесу в аудиторному форматі", а вони ліплять оцей "офлайн"
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12.07.2023 22:07 Відповісти
То есть учителям ,выехавшим из Украины в Европу
Которую не бомбят
Можно проводить уроки онлайн
И получать за это зарплату?
А детям ,которые иногда по 3 часа тревоги сидят в подвале школ
Которые не являются бомбоубежищами,
Заниматься онлайн нельзя?
А где у нас омбудсмен по правам детей?
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12.07.2023 22:01 Відповісти
вчителям рекомендовано повернутись, і вести заняття в аудиторіях. Хто не згодний - звільнятися
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12.07.2023 22:09 Відповісти
а президенту, який на 100 відсотків не може забезпечити безпечність навчання дітей, звільнитись не треба ?
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12.07.2023 22:29 Відповісти
Его выбрали президентом
Родители этих детей
Все вопросы к ним
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12.07.2023 22:41 Відповісти
У нас так все хорошо с ПВО?
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12.07.2023 22:29 Відповісти
Я порылась в интернете
Учителям НЕ запретили
Вести онлайн уроки из- за рубежа
И никто не имеет права их уволить .
Они могут работать дистанционно до конца ВОЙНЫ
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12.07.2023 22:29 Відповісти
послання дайте
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12.07.2023 22:31 Відповісти
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану/

Стаття 57-1. Державні гарантії в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану

1. Здобувачам освіти, працівникам закладів освіти, установ освіти, наукових установ, у тому числі тим, які в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану в Україні чи окремих її місцевостях, оголошених у встановленому порядку (особливий період) були вимушені змінити місце проживання (перебування), залишити робоче місце, місце навчання, незалежно від місця їх проживання (перебування) на час особливого періоду гарантується:

організація освітнього процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій формі, що є найбільш безпечною для його учасників;

збереження місця роботи, середнього заробітку, здійснення виплати стипендії та інших виплат, передбачених законом;
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2126-20#Text
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12.07.2023 23:59 Відповісти
дякую
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13.07.2023 15:17 Відповісти
есть такой документ
Освіта під час воєнного стану
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12.07.2023 22:38 Відповісти
Поясніть редактору-невігласу, що офлайн - це дистанційне навчання по програмі і списку завдань. А в рекомендації МОН йдеться про аудиторне, тобто очне або стаціонарне навчання.
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12.07.2023 23:46 Відповісти
А може в кожну офлайн школу посадити по однiй дитинi депутатата?
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13.07.2023 09:23 Відповісти
що значить "аудиторний формат навчання"? Це як саме?

Це:

1) в аудиторiях офлайн без тестувань по Iнтернету?

2) коли тестування через Iнтернет та учнi завжди вдома?

Термiн пришиблений.
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13.07.2023 09:30 Відповісти
 
 