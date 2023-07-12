МОН рекомендує вишам та професійним коледжам з 1 вересня перейти на офлайн-навчання

Вищим навчальним закладам та коледжам, які не розташовані в зонах бойових дій, Міносвіти пропонує з 1 вересня перейти в аудиторний формат навчання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в листі МОН від 11 липня 2023 року.

Зазначається, що епідемія COVID-19, а потім і збройна агресія російської федерації призвели до незаперечного зниження якості освіти, пов'язаного з відсутністю ефективного зворотного зв'язку з викладачами, великим обсягом домашніх завдань, технічними проблемами, недостатнім забезпеченням здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників комп'ютерною технікою, браком спілкування, відсутністю здобуття дієвого практичного досвіду тощо.

"З огляду на зазначене рекомендуємо закладам вищої і фахової передвищої освіти з 01 вересня 2023 року максимально перейти до здійснення освітнього процесу в аудиторному форматі з урахуванням наявності та місткості укриттів", - ідеться в листі.

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В МОН наголосили, що ця рекомендація не стосується закладів освіти, розміщених на територіях, які перебувають у зонах бойових дій, зокрема в зонах досяжності вогню ворожих РСЗВ, систем типу С-300 та аналогічних.

Протягом літа пропонують управлінню прийняти максимальні зусилля для облаштування укриттів у вишах, щоб повернуться на очне навчання.

Попри рекомендацію, заклади будуть самі визначати: переходити в аудиторії чи ні.

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