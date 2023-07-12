МОН рекомендує вишам та професійним коледжам з 1 вересня перейти на офлайн-навчання
Вищим навчальним закладам та коледжам, які не розташовані в зонах бойових дій, Міносвіти пропонує з 1 вересня перейти в аудиторний формат навчання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в листі МОН від 11 липня 2023 року.
Зазначається, що епідемія COVID-19, а потім і збройна агресія російської федерації призвели до незаперечного зниження якості освіти, пов'язаного з відсутністю ефективного зворотного зв'язку з викладачами, великим обсягом домашніх завдань, технічними проблемами, недостатнім забезпеченням здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників комп'ютерною технікою, браком спілкування, відсутністю здобуття дієвого практичного досвіду тощо.
"З огляду на зазначене рекомендуємо закладам вищої і фахової передвищої освіти з 01 вересня 2023 року максимально перейти до здійснення освітнього процесу в аудиторному форматі з урахуванням наявності та місткості укриттів", - ідеться в листі.
В МОН наголосили, що ця рекомендація не стосується закладів освіти, розміщених на територіях, які перебувають у зонах бойових дій, зокрема в зонах досяжності вогню ворожих РСЗВ, систем типу С-300 та аналогічних.
Протягом літа пропонують управлінню прийняти максимальні зусилля для облаштування укриттів у вишах, щоб повернуться на очне навчання.
Попри рекомендацію, заклади будуть самі визначати: переходити в аудиторії чи ні.
Будь ласка, зачекайте...
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Офлайн - вимкнута лінія, тобто, розірваний зв`язок, відсутній канал передачі даних... Ну то як можна навчати, коли ніхто нікого не чує і не бачить?
Которую не бомбят
Можно проводить уроки онлайн
И получать за это зарплату?
А детям ,которые иногда по 3 часа тревоги сидят в подвале школ
Которые не являются бомбоубежищами,
Заниматься онлайн нельзя?
А где у нас омбудсмен по правам детей?
Родители этих детей
Все вопросы к ним
Учителям НЕ запретили
Вести онлайн уроки из- за рубежа
И никто не имеет права их уволить .
Они могут работать дистанционно до конца ВОЙНЫ
Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану/
Стаття 57-1. Державні гарантії в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану
1. Здобувачам освіти, працівникам закладів освіти, установ освіти, наукових установ, у тому числі тим, які в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану в Україні чи окремих її місцевостях, оголошених у встановленому порядку (особливий період) були вимушені змінити місце проживання (перебування), залишити робоче місце, місце навчання, незалежно від місця їх проживання (перебування) на час особливого періоду гарантується:
організація освітнього процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій формі, що є найбільш безпечною для його учасників;
збереження місця роботи, середнього заробітку, здійснення виплати стипендії та інших виплат, передбачених законом;
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2126-20#Text
Освіта під час воєнного стану
Це:
1) в аудиторiях офлайн без тестувань по Iнтернету?
2) коли тестування через Iнтернет та учнi завжди вдома?
Термiн пришиблений.