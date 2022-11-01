Деякі іноземні виші змінили умови навчання для українських студентів-чоловіків, - Міносвіти
Низка закордонних закладів вищої освіти створили додаткові умови для студентів-чоловіків з України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.
З 24 лютого 2022 року чоловіки призовного віку не можуть покинути територію України через дію воєнного стану. У квітні правила пом'якшили, але 14 вересня виїзд знову заборонили.
Через це у МОН попросили іноземні виші змінити умови навчання для українських студентів.
"У зв'язку з цим звернувся до іноземних колег, міністрів освіти, із проханням надати можливість українським студентам призовного віку, які зараховані на навчання на 2022/23 н.р., та студентам старших курсів, навчатися у режимі онлайн або надати їм річну перерву в навчанні зі збереженням фінансових умов здобування освіти", – зазначив Шкарлет.
За даними МОН, у Польщі, Франції та Азейрбаджані чоловіки-студенти з України можуть навчатися дистанційно або взяти академічну відпустку на рік.
У Німеччині зазначили, що до кожного українського студента застосовуватимуть особистий підхід.
В університетах Данії передбачена можливість надання відпустки або переведення у дистанційний формат. Проте, кожен заклад має свої правила щодо навчання в онлайні, надання перерви тощо.
Литовський уряд рекомендував закладам вищої освіти та коледжам підтримати українських студентів.
Дистанційку для чоловіків з України також дозволили в: Естонії; Йорданії; Казахстані; Канаді; Китаї; Північній Македонії; Швейцарії.
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Если аварийно, как сегодня вырубают целыми районами Киева, то ни мобильная связь, ни интернет в них практически не работали.
Вроде очевидные вещи.
чи ти хочеш заперечити реальність, і мою "практику" своїми теоретичними твердженнями?
іди повчись вести дискусію.
ге відключили в тебе - відключили іншу гілку. свічі не працюють.. інтернету далі немає. мобільний інтернет.. подібна ситуація...
Второй вопрос - моральное состояние студентов. Они не чувствуют будущего. А не видя своего будущего, у них и мотивация учиться соответствующая. Это не вина студентов, не вина преподавателей, это просто констатация факта. Что за специалисты из них получатся при таком обучении?
Стаття 17
Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими
функціями держави, справою всього Українського народу.
Стаття 23
Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості,
якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та
має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.
Це про таких, як ти, писав Шевченко:
"Гарний куме Ваш кожух
Не на мене шитий
І "правдиве" Ваше слово
Брехнею підбите!"
"Права громадянина України мені надайте, а обов"язки хай виконує, хто захоче!"
Щось від тебе "Лахтою" смердить! Бо тільки кацапи зацікавлені в тому, щоб у нас була мала і слабка армія!
Ти мене гроші заплатиш? Ні! То якого чорта я на тебе буду витрачать час?
Но принудиловка - это прекрасная коррупционная кормушка. Потому у нас никак не хотят от неё отказываться. Правда с тотальным разносом инфраструктуры, если в ближайшие дни никаких координальных решений на Западе не будет принято - запрет на выезд станет недействительным. Люди просто хлынут через границу, как только наступят холода, а ни света ни тепла ни магазинов ни аптек ни бензина ни лекарств не будет... Интересно что тогда будут рассказывать эти важные дядечки в костюмчиках из теплых кабинетов кабмина?
Вопрос риторический.
Очевидно, что не достаточно.
"Нужно не за мобиками гоняться, как в рашке, а рекрутировать как раз таких людей"
Если бы было достаточно таких людей - никто ни за кем точно не гонялся бы.
С какого бодуна?
"Интересно что тогда будут рассказывать эти важные дядечки в костюмчиках из теплых кабинетов кабмина?"
А что они могут сделать? У нас война, на нас напала страна-террорист. Давайте все убежим на запад?
заблокували мій профіль с початком війни, навіть причин не повідомили
Так, нам вчора шмигло вже нагадувало, що треба казати "Слава кму", а не ЗСУ, а дтек це флагман економіки.
оце таке відношення до співгромадян! в Україні лише 2 "патріота" -зєля і люся
Відповідь на петицію студентів була знов відфутболена до Чмигаля, а він випустив ось цього з дисертацією. Замкнене коло.
Головне, що для своїх(зам Кличка, помічники суддів тощо) прийняли спец.постанову, що вони такі можуть їхати на навчання у будь-якому віці.