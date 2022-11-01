Деякі іноземні виші змінили умови навчання для українських студентів-чоловіків, - Міносвіти

Низка закордонних закладів вищої освіти створили додаткові умови для студентів-чоловіків з України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

З 24 лютого 2022 року чоловіки призовного віку не можуть покинути територію України через дію воєнного стану. У квітні правила пом'якшили, але 14 вересня виїзд знову заборонили.

Через це у МОН попросили іноземні виші змінити умови навчання для українських студентів.

"У зв'язку з цим звернувся до іноземних колег, міністрів освіти, із проханням надати можливість українським студентам призовного віку, які зараховані на навчання на 2022/23 н.р., та студентам старших курсів, навчатися у режимі онлайн або надати їм річну перерву в навчанні зі збереженням фінансових умов здобування освіти", – зазначив Шкарлет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 14 жовтня усі заклади освіти переходять на дистанційку, - Міносвіти

За даними МОН, у Польщі, Франції та Азейрбаджані чоловіки-студенти з України можуть навчатися дистанційно або взяти академічну відпустку на рік.

У Німеччині зазначили, що до кожного українського студента застосовуватимуть особистий підхід.

В університетах Данії передбачена можливість надання відпустки або переведення у дистанційний формат. Проте, кожен заклад має свої правила щодо навчання в онлайні, надання перерви тощо.

Литовський уряд рекомендував закладам вищої освіти та коледжам підтримати українських студентів.

Дистанційку для чоловіків з України також дозволили в: Естонії; Йорданії; Казахстані; Канаді; Китаї; Північній Македонії; Швейцарії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кожне звернення студента щодо виїзду за кордон треба розглядати окремо. МОН може надавати листи до Держприкордонслужби, - Шкарлет