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Деякі іноземні виші змінили умови навчання для українських студентів-чоловіків, - Міносвіти

шкарлет

Низка закордонних закладів вищої освіти створили додаткові умови для студентів-чоловіків з України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

З 24 лютого 2022 року чоловіки призовного віку не можуть покинути територію України через дію воєнного стану. У квітні правила пом'якшили, але 14 вересня виїзд знову заборонили.

Через це у МОН попросили іноземні виші змінити умови навчання для українських студентів.

"У зв'язку з цим звернувся до іноземних колег, міністрів освіти, із проханням надати можливість українським студентам призовного віку, які зараховані на навчання на 2022/23 н.р., та студентам старших курсів, навчатися у режимі онлайн або надати їм річну перерву в навчанні зі збереженням фінансових умов здобування освіти", – зазначив Шкарлет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 14 жовтня усі заклади освіти переходять на дистанційку, - Міносвіти

За даними МОН, у Польщі, Франції та Азейрбаджані чоловіки-студенти з України можуть навчатися дистанційно або взяти академічну відпустку на рік.

У Німеччині зазначили, що до кожного українського студента застосовуватимуть особистий підхід.

В університетах Данії передбачена можливість надання відпустки або переведення у дистанційний формат. Проте, кожен заклад має свої правила щодо навчання в онлайні, надання перерви тощо.

Литовський уряд рекомендував закладам вищої освіти та коледжам підтримати українських студентів.

Дистанційку для чоловіків з України також дозволили в: Естонії; Йорданії; Казахстані; Канаді; Китаї; Північній Македонії; Швейцарії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кожне звернення студента щодо виїзду за кордон треба розглядати окремо. МОН може надавати листи до Держприкордонслужби, - Шкарлет

Автор: 

виш (547) Міносвіти (1412) навчання (579) дистанційне навчання (134) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+12
да вообще запрет на выезд это упорка по большому счету и совковая тема. никак на обороноспособность позитивно не влияет. чем мы лучше тогда орков, которые просто мобиков сгоняют в кучи и бросают на мясо? если человек не хочет воевать, ты его не заставишь. все адекватные армии мира не идут по пути загона пушечного мяса, а идут по пути высокопрофессиональных высокомотивированных военных + техническое оснащение, выучка, тактика и тд. военный - это сложная профессия, нужен особый склад психики, физухи и тд. И очевидно что в Украине на 30-40млн человек точно достаточно высокомотивированных и потенциально очень эффективных бойцов и специалистов. Нужно не за мобиками гоняться, как в рашке, а рекрутировать как раз таких людей. Толку будет в разы больше. Маркус вот что-то подобное пытается сделать в своем 47 полку или бригаде вернее уже. И от желающих отбоя нет, КОНКУРС там проводят, отбор!!! В армию должен быть ОТБОР а не ПРИМУС.

Но принудиловка - это прекрасная коррупционная кормушка. Потому у нас никак не хотят от неё отказываться. Правда с тотальным разносом инфраструктуры, если в ближайшие дни никаких координальных решений на Западе не будет принято - запрет на выезд станет недействительным. Люди просто хлынут через границу, как только наступят холода, а ни света ни тепла ни магазинов ни аптек ни бензина ни лекарств не будет... Интересно что тогда будут рассказывать эти важные дядечки в костюмчиках из теплых кабинетов кабмина?

Вопрос риторический.
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01.11.2022 03:08
+10
Цікаво,а в цього Шкарлета де родичі чоловіки призовного віку? Невже воюють? Добре так балаболити і розповідати якісь казочки.Зробили Північну Корею і пишаються тим.Все має бути виключно добровільно.Бо ніхто не повинен мати право когось і без згоди помирати.Війна це смерті.якщо хтось не знав,звісно не завжди,але дуже часто.
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01.11.2022 01:29
+6
Ні Зеля ні його оточення не вірять у патріотизм українців, бо самі не є такими.
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01.11.2022 07:24
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какая нахрен дистанционка, когда постоянно электрику выключают? Меня это непосредственно коснулось, а до этих еще не дошло? Учеба в таких условиях просто нереальна.
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01.11.2022 01:23 Відповісти
Я сам преподаватель, и приходится выкручиваться: заранее заряжаю телефон и, если нет света и десктоп недоступен, запускаю Zoom с телефона - не так удобно, но работать можно.
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01.11.2022 01:57 Відповісти
После выключения электрики ложатся сотовые вышки и еще раньше - мобильный интернет! Какой Zoom с какого телефона?
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01.11.2022 02:05 Відповісти
Не всегда. Если массовое отключение, то да, если планновое - нет.
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01.11.2022 02:31 Відповісти
і що , що планове. де звязок (логічний)?
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01.11.2022 05:37 Відповісти
Если плановое отключение вырубают примерно 1/3 района и мобильная связь и мобильный интернет работают вменяемо.
Если аварийно, как сегодня вырубают целыми районами Киева, то ни мобильная связь, ни интернет в них практически не работали.
Вроде очевидные вещи.
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01.11.2022 07:04 Відповісти
яка різниця, скільки по математиці в співвідношенні відключається, якщо відключаєтьься якась одна-дві гілки, від яких все, - весь інтернет, + залежне?
чи ти хочеш заперечити реальність, і мою "практику" своїми теоретичними твердженнями?
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01.11.2022 17:46 Відповісти
Какую практику? До вчерашнего дня в Киеве повсеместных проблем с мобильным интернетом не было. Попустись.
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01.11.2022 17:53 Відповісти
о, демагог! від загального і технічного до часного і тимчасового
іди повчись вести дискусію.
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01.11.2022 18:19 Відповісти
Что ты несёшь? Я как киевлянин говорю, как было, а ты можешь теории свои строить. Это как в анекдоте про курицу у сына философа. Мифической курицей и питайся
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01.11.2022 18:25 Відповісти
чи ти дурак, чи ти прикидуєшься? а я тобі, дурбелику, говорю, як у нас було. якщо те, що не сталося в тебе - значить що не стається, чи що воно не має місця ніде по факту.. то кажу тобі, невігласу, ще раз - засунь свою демагогію собі в одне місце! і йди вчися, як все працює та від чого залежить!
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02.11.2022 06:25 Відповісти
Что у тебя, лишнехромосомный, и с кем было мне безинтересно. Это твоя личная жизнь. Я тебе говорю, как есть в Киеве и было у нескольких сотен людей с которыми я общаюсь последние полгода. Было незначительное ухудшение мобильной связи и мобильного интернета. Начиная с мая все работало вменяемо. Полное отсутствие мобильной связи и мобильного интернета было по значительной части Киева только позавчера. Остальное это твои эротические фантазии, лишенец.
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02.11.2022 09:28 Відповісти
як видно, ти давно вже хворе. таблетки чому не пьєш, які тобі психіатр виписав?
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02.11.2022 10:56 Відповісти
По сути как всегда тупое го...о слилось Вот и сиди там со своей справкой, "киевлянин"
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02.11.2022 15:40 Відповісти
ну хто тобі винен, що ти розуму полишений!
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02.11.2022 16:03 Відповісти
Так мы вроде о тебе говорили, лишенец
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02.11.2022 17:59 Відповісти
у тебя шизофрения, больной
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03.11.2022 04:44 Відповісти
За досвідом знаю, що так не завжди.
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01.11.2022 15:33 Відповісти
блін, а інтернет звідки береться?
ге відключили в тебе - відключили іншу гілку. свічі не працюють.. інтернету далі немає. мобільний інтернет.. подібна ситуація...
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01.11.2022 05:36 Відповісти
ну если вы преподаватель, вы должны видеть, какая у вас посещаемость. Вчера на пару пришел 1 (один!) студент, и тот с мобилки, пару пришлось перенести.

Второй вопрос - моральное состояние студентов. Они не чувствуют будущего. А не видя своего будущего, у них и мотивация учиться соответствующая. Это не вина студентов, не вина преподавателей, это просто констатация факта. Что за специалисты из них получатся при таком обучении?
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01.11.2022 09:39 Відповісти
Второе высшее - не показатель. А пару вчера пришлось прервать из-за того, что телефон разрядился (в начале пары было примерно 20%, хватило примерно на 15 минут).
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01.11.2022 15:31 Відповісти
У меня телефон разрядился.
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01.11.2022 15:32 Відповісти
Цікаво,а в цього Шкарлета де родичі чоловіки призовного віку? Невже воюють? Добре так балаболити і розповідати якісь казочки.Зробили Північну Корею і пишаються тим.Все має бути виключно добровільно.Бо ніхто не повинен мати право когось і без згоди помирати.Війна це смерті.якщо хтось не знав,звісно не завжди,але дуже часто.
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01.11.2022 01:29 Відповісти
Ви б ще спитали у боневтіка де родичі. Такі себе не обділять та не образять.
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01.11.2022 03:03 Відповісти
Слухай, "свіжайший"! А ти Конституцію України читав уважно?
Стаття 17
Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими
функціями держави, справою всього Українського народу.
Стаття 23
Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості,
якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та
має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.

Це про таких, як ти, писав Шевченко:
"Гарний куме Ваш кожух
Не на мене шитий
І "правдиве" Ваше слово
Брехнею підбите!"
"Права громадянина України мені надайте, а обов"язки хай виконує, хто захоче!"
Щось від тебе "Лахтою" смердить! Бо тільки кацапи зацікавлені в тому, щоб у нас була мала і слабка армія!
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01.11.2022 06:10 Відповісти
І де сказано,за вільний виїзд закордон чоловікам?В нас ніколи не було рівних прав,а обов'язків купа.В москалів якраз подібне.Шевченко хотів якраз не такого.
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01.11.2022 08:02 Відповісти
І я то точно не бот.А от як назвати тих,хто привів до влади слуг? Причому за слуг дуже багато військових голосувало,в тому числі і азовці.
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01.11.2022 08:07 Відповісти
Тобі не здається що тебе "понесло"? Згідно з ЗУ "Про загальний військовий обов"язок та військову службу" сказано про обов"язкову службу чоловіків Жінки служать лише в добровільному порядку Саме тому в умовах війни обмежено виїзд саме чоловікам А прав у нас теж багато - просто вони непомітні - поки ти їх не втрачаєш! Так що "не сучи ногами" І хто там за кого голосував - то їх право (теж право - заміть!) Якщо вони вважали, що "циркова болонка" краще захистить Україну, ніж "дворовий цепний пес" - теж їх право І ті азовці та військові ЗСУ, що голосували за "Блазня", уже впевнилися у хибності свого вибору Але то було їх рішення - Конституція надала їм право і вони ним скористалися - собі на біду Але це було ЇХ "право вибору", а не нав"язана кимось воля
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01.11.2022 10:30 Відповісти
То покажіть,де чітко сказано,за заборону виїзду чоловіків.І чому я маю страждати,за чиїсь помилки? Це їхні помилки,14 мільйонів виборців обрали цю влади.не я.
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01.11.2022 11:01 Відповісти
Піди до юрисконсульта Центру комплектації (військкомату) і він тобі покаже І закони відкриє і розпорядження військово-цивільної адміністрації Я тобі назвав основні нормативні акти За деталями - до людей, що безпосередньо цим займаються Я тобі не "юридичний лікбез" - лекції тобі читать по правовій підготовці Мені за це гроші не платять
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01.11.2022 15:27 Відповісти
Ну то ви просто не можете показати,де чітко прописано заборони на виїзд чоловікам.Причому повна заборона.Все написано як в совковщині,бо ж писали це все совки.А в центрі комплектування працюють корупціонери з сосисочними пальцями.За гроші через них,можна відкупитися.
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01.11.2022 15:56 Відповісти
Де шукать відповідь - я вказав Заради одного тупого придурка я не буду піднімать пласт законодавства, щоб задовольнить твою цікавість У юридичних консультаціях за це гроші платять
Ти мене гроші заплатиш? Ні! То якого чорта я на тебе буду витрачать час?
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01.11.2022 16:04 Відповісти
А може ти тупий совковий дурень? Якого хріна ти тоді пишеш і витрачаєш час?
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01.11.2022 16:06 Відповісти
Ти мене вирішив на "шкандаль" спровокувать? Не вийде (Спитай колег з "досвідом") А задницю рвать я заради тебе не буду - "не в коня корм"! Тобі треба відповіді - бери в руки чинне законодавство і шукай Точно так само я відповів одному "хмирю" який хотів у мене консультацію отримать "на халяву"
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01.11.2022 16:13 Відповісти
Який сенс в твоїх дописах тоді? Що ти хоче тут домогтися? Що тобі з того,коли ти до мене пишеш?Я ніяких консультацій не вимагав.Мене це непотрібно.Я лише запитав де є чітко написано про повну заборону виїзду чоловіків закордон?
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01.11.2022 16:49 Відповісти
Я тобі пояснив! Якщо "не доганяєш" - це твої проблеми За детальною консультацією звернися туди де тобі, за твої гроші, її дадуть!
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01.11.2022 16:52 Відповісти
Немає просто такого.Мені консультація непотрібна.
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01.11.2022 16:53 Відповісти
Ну так "нєхрен" тут "вумнічать"! Сказав би зразу: "Всё вздор, чего не знает Митрофанушка!" І ми-б зрозуміли, що ти тут з"явився не щоб розібраться, а щоб "розвести срач" - послали-б тебе нахєр і я-б не витрачав на тебе час!
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01.11.2022 17:02 Відповісти
Ну то покажи де саме пишеться таке? Тут ніяких консультацій не потрібно.
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01.11.2022 17:36 Відповісти
Я тобі показав і розказав, куди саме звернуться! Заодно довідаєшся, чи підлягаєш ти мобілізації Може розуму додасться!
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01.11.2022 17:39 Відповісти
Я і так маю розум.
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01.11.2022 17:42 Відповісти
Я помітив Тільки він у тебе "вивихнутий"!
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01.11.2022 17:50 Відповісти
Він нормальний і одночасно індивідуальний.
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01.11.2022 17:53 Відповісти
Це тобі так здається Ні один божевільний себе таким не визнає! Закінчуй Це вже не полеміка, а пуста "тріпотня ні про що"!
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01.11.2022 17:57 Відповісти
Ти сам розвів балабольство.
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01.11.2022 17:58 Відповісти
Похоже, украинских студентов поддерживают во всем мире, кроме Украины. Да отпустите вы этих ребят, ведь они по-любому имеют иммунитет от призыва!
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01.11.2022 01:58 Відповісти
Сначала нужно прикрыть схему, которой пользовались для выезда те, кто не собирается на самом деле учиться в иностранном ВУЗе.
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01.11.2022 02:53 Відповісти
да вообще запрет на выезд это упорка по большому счету и совковая тема. никак на обороноспособность позитивно не влияет. чем мы лучше тогда орков, которые просто мобиков сгоняют в кучи и бросают на мясо? если человек не хочет воевать, ты его не заставишь. все адекватные армии мира не идут по пути загона пушечного мяса, а идут по пути высокопрофессиональных высокомотивированных военных + техническое оснащение, выучка, тактика и тд. военный - это сложная профессия, нужен особый склад психики, физухи и тд. И очевидно что в Украине на 30-40млн человек точно достаточно высокомотивированных и потенциально очень эффективных бойцов и специалистов. Нужно не за мобиками гоняться, как в рашке, а рекрутировать как раз таких людей. Толку будет в разы больше. Маркус вот что-то подобное пытается сделать в своем 47 полку или бригаде вернее уже. И от желающих отбоя нет, КОНКУРС там проводят, отбор!!! В армию должен быть ОТБОР а не ПРИМУС.

Но принудиловка - это прекрасная коррупционная кормушка. Потому у нас никак не хотят от неё отказываться. Правда с тотальным разносом инфраструктуры, если в ближайшие дни никаких координальных решений на Западе не будет принято - запрет на выезд станет недействительным. Люди просто хлынут через границу, как только наступят холода, а ни света ни тепла ни магазинов ни аптек ни бензина ни лекарств не будет... Интересно что тогда будут рассказывать эти важные дядечки в костюмчиках из теплых кабинетов кабмина?

Вопрос риторический.
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01.11.2022 03:08 Відповісти
"очевидно что в Украине на 30-40млн человек точно достаточно высокомотивированных и потенциально очень эффективных бойцов и специалистов"

Очевидно, что не достаточно.

"Нужно не за мобиками гоняться, как в рашке, а рекрутировать как раз таких людей"
Если бы было достаточно таких людей - никто ни за кем точно не гонялся бы.
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01.11.2022 13:48 Відповісти
"запрет на выезд станет недействительным"
С какого бодуна?

"Интересно что тогда будут рассказывать эти важные дядечки в костюмчиках из теплых кабинетов кабмина?"
А что они могут сделать? У нас война, на нас напала страна-террорист. Давайте все убежим на запад?
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01.11.2022 14:04 Відповісти
с дистанційною освітою та сама проблема! я намагався поступити в європейський вуз, бо і зайнятися нічим і освіта, яка буде оцінена роботодавцем, необхідна!!
заблокували мій профіль с початком війни, навіть причин не повідомили
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01.11.2022 07:40 Відповісти
о, вилізло!!!! дохтар еканамічіскіх........ нЕук!!!!
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01.11.2022 03:49 Відповісти
Порушення ст 24 Конституції.
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01.11.2022 05:34 Відповісти
Черга наступного барана підійшла нагадувати хто в домі хазяїн.
Так, нам вчора шмигло вже нагадувало, що треба казати "Слава кму", а не ЗСУ, а дтек це флагман економіки.
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01.11.2022 05:58 Відповісти
Ні Зеля ні його оточення не вірять у патріотизм українців, бо самі не є такими.
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01.11.2022 07:24 Відповісти
чули що люся виригає в ефірах? "якщо відкрити кордони - всі розбігуться" 😆
оце таке відношення до співгромадян! в Україні лише 2 "патріота" -зєля і люся
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01.11.2022 07:43 Відповісти
Хаха, як індивідуально відпускати синчока свого дружбана(ректора НАУ) на навчання - то це Шкарлет може, а всім решта зась. Хай відпустки беруть, а там наступного року довчаться, якщо доживуть.
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01.11.2022 07:44 Відповісти
Спочатку вибирають клоуна президентом, а потім чомусь не хочуть жити в цирку... І обурюються, що їх не випускають за кордон. Дивні люди.
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01.11.2022 08:25 Відповісти
Міністр-плагіатор повідомляє...
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01.11.2022 08:48 Відповісти
"Деякі іноземні виші.." - і це каже цілий мініСР. Де викладки по інвишах, з назвами і конкретними умовами? Нема і не буде, бо це суцільна брехня. Відстрочка надається тільки при очному навчанні, мініСР не в курсі?
Відповідь на петицію студентів була знов відфутболена до Чмигаля, а він випустив ось цього з дисертацією. Замкнене коло.
Головне, що для своїх(зам Кличка, помічники суддів тощо) прийняли спец.постанову, що вони такі можуть їхати на навчання у будь-якому віці.
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01.11.2022 09:08 Відповісти
Шкарлет брехун а міністерство освіти як і ДПСУ міністерство брехні. Хто і де дозволив навчання онлайн чи зберіг за студентами місце з оплатою? Це те саме що студентів перестали випускати бо ДПСУ почало виявляти багато підробок. Слів немає просто нахабні брехливі коти
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01.11.2022 15:26 Відповісти
 
 