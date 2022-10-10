До 14 жовтня усі заклади освіти переходять на дистанційку, - Міносвіти
Усі заклади освіти України до 14 жовтня перейдуть на дистанційну форму навчання.
Про це повідомив очільник МОН Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ворог знову завдав нищівних ударів у частині регіонів та столиці. Звертаюся до начальників ОВА та керівників закладів освіти! Наше завдання максимально убезпечити всіх учасників освітнього процесу.
Тому прошу прийняти рішення щодо навчання в дистанційному форматі до кінця поточного тижня (до 14.10.2022)", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+11 Володимир Логойда
показати весь коментар10.10.2022 11:53
+6 Mykola Trofimenko #538463
показати весь коментар10.10.2022 11:48
+2 PowerOfTheMirror
показати весь коментар10.10.2022 11:55
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Треба записати уроки кращих вчителів України і хай діти дивляться їх на ютюбі (можна зупиняти, повтор вмикати, поки не зрозумієш) а потім здають тести.
Уявіть, якби сьогодні в червоному корпусі університету Шевченка у Києві було очне навчання . . .
Треба бути ідіотом, аби під час війни збирати багато людей в одному приміщенні. Ковід навчив нас дистанційці, вона зручна, нафіг всі в онлайн, поки путяру не повісять !
Педагоги сами должны решать эти вопросы индивидуально, только они могут принять верное решение.
1. Існують величезні відмінності в навичках викладання. Тож записуйте відео уроки найкращих викладачів.
2. Звичайно, відео можна перемотувати, індексувати та накладати додаткову інформацію.
3. Програми для перевірки та відпрацювання навичок учнів.
4. Зверніть увагу, що вчителю не потрібно витрачати час на основний урок, оскільки це попередньо записане відео, тож тепер у вчителя є більше часу, щоб зосередитися на окремих учнях. Тести та додатки дозволяють вчителю знаходити учнів, які мають проблеми, і зосереджувати на них особистий час.
Єх, не з цією владою. Я одного разу спостерігав урок з математики. Вчителька зробила помилку в прямому ефірі і не догадалася перевірити відповідь підставивши в рівняння числа з умови. І ще бачив ляп вже не пам'ятаю який. І це я переглянув двоє-троє уроків. Тобто якість в окремих вчителів бажає кращого. І невідомий критерій за яким їх вибирають викладати такій широкій аудиторії.
В Украине даже футбольные матчи играют, хотя в пределах недели назад через всю Украину с юга на север пролетел беспилотник и подорвал объект в Белой Церкви.
Или отсутствие ракетных ударов несколько месяцев в отдельно взятом городе уже означает, что их никогда не будет? Не означает. Чем идиоты думают?