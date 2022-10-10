До 14 жовтня усі заклади освіти переходять на дистанційку, - Міносвіти

Усі заклади освіти України до 14 жовтня перейдуть на дистанційну форму навчання.

Про це повідомив очільник МОН Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ворог знову завдав нищівних ударів у частині регіонів та столиці. Звертаюся до начальників ОВА та керівників закладів освіти! Наше завдання максимально убезпечити всіх учасників освітнього процесу.



Тому прошу прийняти рішення щодо навчання в дистанційному форматі до кінця поточного тижня (до 14.10.2022)", - йдеться в повідомленні.

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