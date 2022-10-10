УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11465 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 224 15

До 14 жовтня усі заклади освіти переходять на дистанційку, - Міносвіти

школа

Усі заклади освіти України до 14 жовтня перейдуть на дистанційну форму навчання.

Про це повідомив очільник МОН Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ворог знову завдав нищівних ударів у частині регіонів та столиці. Звертаюся до начальників ОВА та керівників закладів освіти! Наше завдання максимально убезпечити всіх учасників освітнього процесу.

Тому прошу прийняти рішення щодо навчання в дистанційному форматі до кінця поточного тижня (до 14.10.2022)", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти завдають ударів по Харкову та критичній інфраструктурі Харківщини, - ОВА

Автор: 

обстріл (28171) школа (2202) дистанційне навчання (134) Шкарлет (353)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Міністре, дистанційка має бути ДО КІНЦЯ ВІЙНИ !!!
Уявіть, якби сьогодні в червоному корпусі університету Шевченка у Києві було очне навчання . . .
Треба бути ідіотом, аби під час війни збирати багато людей в одному приміщенні. Ковід навчив нас дистанційці, вона зручна, нафіг всі в онлайн, поки путяру не повісять !
показати весь коментар
10.10.2022 11:53
+6
Як таке взагалі можливо, що під час війні заклади освіти працювали в очній формі?
показати весь коментар
10.10.2022 11:48
+2
Багато з найбільших стрибків в еволюції були вимушеними змінами навколишнього середовища. Використовуйте це як можливість навчати краще.
1. Існують величезні відмінності в навичках викладання. Тож записуйте відео уроки найкращих викладачів.
2. Звичайно, відео можна перемотувати, індексувати та накладати додаткову інформацію.
3. Програми для перевірки та відпрацювання навичок учнів.
4. Зверніть увагу, що вчителю не потрібно витрачати час на основний урок, оскільки це попередньо записане відео, тож тепер у вчителя є більше часу, щоб зосередитися на окремих учнях. Тести та додатки дозволяють вчителю знаходити учнів, які мають проблеми, і зосереджувати на них особистий час.
показати весь коментар
10.10.2022 11:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як таке взагалі можливо, що під час війні заклади освіти працювали в очній формі?
показати весь коментар
10.10.2022 11:48 Відповісти
Інтернет завис,а він про дистанційного навчання можливість
показати весь коментар
10.10.2022 12:00 Відповісти
Бо ***** тих тупорилих вчителів треба пристроїти. я послухав кілька онлайн уроків - це лютий піздець: півгодини з'ясовують хто присутній потім обговорюють хто бачив тих хто відсутній, потім якісь новини і ще записують домашнє завдання. Така освіта точно не потрібна.
Треба записати уроки кращих вчителів України і хай діти дивляться їх на ютюбі (можна зупиняти, повтор вмикати, поки не зрозумієш) а потім здають тести.
показати весь коментар
10.10.2022 12:08 Відповісти
дло сраки це. Повинен бути двосторонній звязок, учні мають спілкуватись з вчителем та навпаки
показати весь коментар
10.10.2022 13:01 Відповісти
Можливо,коли є бомбосховища або метро поряд. Діти мають вчитись,батьки мають працювати,щоб було родині що їсти. У більш-менш спокійних районах/містах відкривають.
показати весь коментар
10.10.2022 12:20 Відповісти
Можливо. У нас, в райцентрі Центральної України, чи по селах. За згоди батьків діти ходять у школу.
показати весь коментар
10.10.2022 13:00 Відповісти
Міністре, дистанційка має бути ДО КІНЦЯ ВІЙНИ !!!
Уявіть, якби сьогодні в червоному корпусі університету Шевченка у Києві було очне навчання . . .
Треба бути ідіотом, аби під час війни збирати багато людей в одному приміщенні. Ковід навчив нас дистанційці, вона зручна, нафіг всі в онлайн, поки путяру не повісять !
показати весь коментар
10.10.2022 11:53 Відповісти
Без света в некоторых местах.
показати весь коментар
10.10.2022 11:53 Відповісти
А шо буде після 14 жовтня? В рашки закінчаться ракети?
показати весь коментар
10.10.2022 11:54 Відповісти
В некоторых случаях лучше детей держать в школе, чтобы они там уставали, и потом сидели дома. Тут сложный вопрос, всегда надо смотреть индивидуально, есть ли в школе бомбоубежище, какое это место плане неожиданного удара без воздушной тревоги и многое другое. Но дети не будут сидеть дома, пока родители на работе и якобы дистанционное обучение. Хрен они уйдут в убежище, 2-3 раза сбегают и дальше будут бегать по улице, нашим МЧСникам придется постоянно выбегать и их хватать, да и подвал жилого дома может быть опаснее школьного.

Педагоги сами должны решать эти вопросы индивидуально, только они могут принять верное решение.
показати весь коментар
10.10.2022 12:03 Відповісти
Багато з найбільших стрибків в еволюції були вимушеними змінами навколишнього середовища. Використовуйте це як можливість навчати краще.
1. Існують величезні відмінності в навичках викладання. Тож записуйте відео уроки найкращих викладачів.
2. Звичайно, відео можна перемотувати, індексувати та накладати додаткову інформацію.
3. Програми для перевірки та відпрацювання навичок учнів.
4. Зверніть увагу, що вчителю не потрібно витрачати час на основний урок, оскільки це попередньо записане відео, тож тепер у вчителя є більше часу, щоб зосередитися на окремих учнях. Тести та додатки дозволяють вчителю знаходити учнів, які мають проблеми, і зосереджувати на них особистий час.
показати весь коментар
10.10.2022 11:55 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2022 12:09 Відповісти
я б ще додав, що при дистанційці є можливість розробити урок по темі з декільками ступенями складності. І кращі вчителі можуть читати урок хоч тисячам учнів. А місцеві лише контролюватимуть виконання роботи.
Єх, не з цією владою. Я одного разу спостерігав урок з математики. Вчителька зробила помилку в прямому ефірі і не догадалася перевірити відповідь підставивши в рівняння числа з умови. І ще бачив ляп вже не пам'ятаю який. І це я переглянув двоє-троє уроків. Тобто якість в окремих вчителів бажає кращого. І невідомий критерій за яким їх вибирають викладати такій широкій аудиторії.
показати весь коментар
10.10.2022 12:18 Відповісти
А чё так? Ещё совсем недавно стремились побольше учебных заведений перевести в офлайн, будто война уже закончилась.
В Украине даже футбольные матчи играют, хотя в пределах недели назад через всю Украину с юга на север пролетел беспилотник и подорвал объект в Белой Церкви.

Или отсутствие ракетных ударов несколько месяцев в отдельно взятом городе уже означает, что их никогда не будет? Не означает. Чем идиоты думают?
показати весь коментар
10.10.2022 12:02 Відповісти
Давно вже пора таке зробити
показати весь коментар
10.10.2022 14:23 Відповісти
 
 