До 14 октября все учебные заведения переходят на дистанционку, - Минобразования
Все учебные заведения Украины до 14 октября перейдут на дистанционную форму обучения.
Об этом сообщил глава МОН Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня враг снова нанес сокрушительные удары в части регионов и столицы. Обращаюсь к начальникам ОВА и руководителям учебных заведений! Наша задача максимально обезопасить всех участников образовательного процесса.
Поэтому прошу принять решение относительно обучения в дистанционном формате до конца текущей недели (до 14.10.2022)", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+11 Володимир Логойда
показать весь комментарий10.10.2022 11:53
+6 Mykola Trofimenko #538463
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+2 PowerOfTheMirror
показать весь комментарий10.10.2022 11:55
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Треба записати уроки кращих вчителів України і хай діти дивляться їх на ютюбі (можна зупиняти, повтор вмикати, поки не зрозумієш) а потім здають тести.
Уявіть, якби сьогодні в червоному корпусі університету Шевченка у Києві було очне навчання . . .
Треба бути ідіотом, аби під час війни збирати багато людей в одному приміщенні. Ковід навчив нас дистанційці, вона зручна, нафіг всі в онлайн, поки путяру не повісять !
Педагоги сами должны решать эти вопросы индивидуально, только они могут принять верное решение.
1. Існують величезні відмінності в навичках викладання. Тож записуйте відео уроки найкращих викладачів.
2. Звичайно, відео можна перемотувати, індексувати та накладати додаткову інформацію.
3. Програми для перевірки та відпрацювання навичок учнів.
4. Зверніть увагу, що вчителю не потрібно витрачати час на основний урок, оскільки це попередньо записане відео, тож тепер у вчителя є більше часу, щоб зосередитися на окремих учнях. Тести та додатки дозволяють вчителю знаходити учнів, які мають проблеми, і зосереджувати на них особистий час.
Єх, не з цією владою. Я одного разу спостерігав урок з математики. Вчителька зробила помилку в прямому ефірі і не догадалася перевірити відповідь підставивши в рівняння числа з умови. І ще бачив ляп вже не пам'ятаю який. І це я переглянув двоє-троє уроків. Тобто якість в окремих вчителів бажає кращого. І невідомий критерій за яким їх вибирають викладати такій широкій аудиторії.
В Украине даже футбольные матчи играют, хотя в пределах недели назад через всю Украину с юга на север пролетел беспилотник и подорвал объект в Белой Церкви.
Или отсутствие ракетных ударов несколько месяцев в отдельно взятом городе уже означает, что их никогда не будет? Не означает. Чем идиоты думают?