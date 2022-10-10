До 14 октября все учебные заведения переходят на дистанционку, - Минобразования

Все учебные заведения Украины до 14 октября перейдут на дистанционную форму обучения.

Об этом сообщил глава МОН Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня враг снова нанес сокрушительные удары в части регионов и столицы. Обращаюсь к начальникам ОВА и руководителям учебных заведений! Наша задача максимально обезопасить всех участников образовательного процесса.



Поэтому прошу принять решение относительно обучения в дистанционном формате до конца текущей недели (до 14.10.2022)", - говорится в сообщении.

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