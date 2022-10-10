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До 14 октября все учебные заведения переходят на дистанционку, - Минобразования

школа

Все учебные заведения Украины до 14 октября перейдут на дистанционную форму обучения.

Об этом сообщил глава МОН Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня враг снова нанес сокрушительные удары в части регионов и столицы. Обращаюсь к начальникам ОВА и руководителям учебных заведений! Наша задача максимально обезопасить всех участников образовательного процесса.

Поэтому прошу принять решение относительно обучения в дистанционном формате до конца текущей недели (до 14.10.2022)", - говорится в сообщении.

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обстрел (26850) школа (3010) дистанционное обучение (115) Шкарлет (297)


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Топ комментарии
+11
Міністре, дистанційка має бути ДО КІНЦЯ ВІЙНИ !!!
Уявіть, якби сьогодні в червоному корпусі університету Шевченка у Києві було очне навчання . . .
Треба бути ідіотом, аби під час війни збирати багато людей в одному приміщенні. Ковід навчив нас дистанційці, вона зручна, нафіг всі в онлайн, поки путяру не повісять !
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10.10.2022 11:53
+6
Як таке взагалі можливо, що під час війні заклади освіти працювали в очній формі?
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10.10.2022 11:48
+2
Багато з найбільших стрибків в еволюції були вимушеними змінами навколишнього середовища. Використовуйте це як можливість навчати краще.
1. Існують величезні відмінності в навичках викладання. Тож записуйте відео уроки найкращих викладачів.
2. Звичайно, відео можна перемотувати, індексувати та накладати додаткову інформацію.
3. Програми для перевірки та відпрацювання навичок учнів.
4. Зверніть увагу, що вчителю не потрібно витрачати час на основний урок, оскільки це попередньо записане відео, тож тепер у вчителя є більше часу, щоб зосередитися на окремих учнях. Тести та додатки дозволяють вчителю знаходити учнів, які мають проблеми, і зосереджувати на них особистий час.
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10.10.2022 11:55
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Як таке взагалі можливо, що під час війні заклади освіти працювали в очній формі?
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10.10.2022 11:48 Ответить
Інтернет завис,а він про дистанційного навчання можливість
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10.10.2022 12:00 Ответить
Бо ***** тих тупорилих вчителів треба пристроїти. я послухав кілька онлайн уроків - це лютий піздець: півгодини з'ясовують хто присутній потім обговорюють хто бачив тих хто відсутній, потім якісь новини і ще записують домашнє завдання. Така освіта точно не потрібна.
Треба записати уроки кращих вчителів України і хай діти дивляться їх на ютюбі (можна зупиняти, повтор вмикати, поки не зрозумієш) а потім здають тести.
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10.10.2022 12:08 Ответить
дло сраки це. Повинен бути двосторонній звязок, учні мають спілкуватись з вчителем та навпаки
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10.10.2022 13:01 Ответить
Можливо,коли є бомбосховища або метро поряд. Діти мають вчитись,батьки мають працювати,щоб було родині що їсти. У більш-менш спокійних районах/містах відкривають.
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10.10.2022 12:20 Ответить
Можливо. У нас, в райцентрі Центральної України, чи по селах. За згоди батьків діти ходять у школу.
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10.10.2022 13:00 Ответить
Міністре, дистанційка має бути ДО КІНЦЯ ВІЙНИ !!!
Уявіть, якби сьогодні в червоному корпусі університету Шевченка у Києві було очне навчання . . .
Треба бути ідіотом, аби під час війни збирати багато людей в одному приміщенні. Ковід навчив нас дистанційці, вона зручна, нафіг всі в онлайн, поки путяру не повісять !
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10.10.2022 11:53 Ответить
Без света в некоторых местах.
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10.10.2022 11:53 Ответить
А шо буде після 14 жовтня? В рашки закінчаться ракети?
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10.10.2022 11:54 Ответить
В некоторых случаях лучше детей держать в школе, чтобы они там уставали, и потом сидели дома. Тут сложный вопрос, всегда надо смотреть индивидуально, есть ли в школе бомбоубежище, какое это место плане неожиданного удара без воздушной тревоги и многое другое. Но дети не будут сидеть дома, пока родители на работе и якобы дистанционное обучение. Хрен они уйдут в убежище, 2-3 раза сбегают и дальше будут бегать по улице, нашим МЧСникам придется постоянно выбегать и их хватать, да и подвал жилого дома может быть опаснее школьного.

Педагоги сами должны решать эти вопросы индивидуально, только они могут принять верное решение.
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10.10.2022 12:03 Ответить
Багато з найбільших стрибків в еволюції були вимушеними змінами навколишнього середовища. Використовуйте це як можливість навчати краще.
1. Існують величезні відмінності в навичках викладання. Тож записуйте відео уроки найкращих викладачів.
2. Звичайно, відео можна перемотувати, індексувати та накладати додаткову інформацію.
3. Програми для перевірки та відпрацювання навичок учнів.
4. Зверніть увагу, що вчителю не потрібно витрачати час на основний урок, оскільки це попередньо записане відео, тож тепер у вчителя є більше часу, щоб зосередитися на окремих учнях. Тести та додатки дозволяють вчителю знаходити учнів, які мають проблеми, і зосереджувати на них особистий час.
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10.10.2022 11:55 Ответить
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10.10.2022 12:09 Ответить
я б ще додав, що при дистанційці є можливість розробити урок по темі з декільками ступенями складності. І кращі вчителі можуть читати урок хоч тисячам учнів. А місцеві лише контролюватимуть виконання роботи.
Єх, не з цією владою. Я одного разу спостерігав урок з математики. Вчителька зробила помилку в прямому ефірі і не догадалася перевірити відповідь підставивши в рівняння числа з умови. І ще бачив ляп вже не пам'ятаю який. І це я переглянув двоє-троє уроків. Тобто якість в окремих вчителів бажає кращого. І невідомий критерій за яким їх вибирають викладати такій широкій аудиторії.
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10.10.2022 12:18 Ответить
А чё так? Ещё совсем недавно стремились побольше учебных заведений перевести в офлайн, будто война уже закончилась.
В Украине даже футбольные матчи играют, хотя в пределах недели назад через всю Украину с юга на север пролетел беспилотник и подорвал объект в Белой Церкви.

Или отсутствие ракетных ударов несколько месяцев в отдельно взятом городе уже означает, что их никогда не будет? Не означает. Чем идиоты думают?
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10.10.2022 12:02 Ответить
Давно вже пора таке зробити
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10.10.2022 14:23 Ответить
 
 