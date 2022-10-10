В Киеве снова слышны взрывы, - телеграм-каналы
В Киеве снова прогремели взрывы.
Об этом сообщает ряд телеграм-каналов, передает Цензор.НЕТ.
Как уже отмечалось, утром 10 октября держит массированная атака на Украину.
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+15 Stanislav Bryzhyk
показать весь комментарий10.10.2022 11:42
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Главное вернуться к родным живым, чем бояться выглядеть глупо.
Или московиты будут публиковать фото своих сверхзвуковых стратегов,
повреждённых копеечным беспилотником ?
Ты дебил ?