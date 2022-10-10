В Киеве снова слышны взрывы, - телеграм-каналы

В Киеве снова прогремели взрывы.

Об этом сообщает ряд телеграм-каналов, передает Цензор.НЕТ.

Как уже отмечалось, утром 10 октября держит массированная атака на Украину.

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