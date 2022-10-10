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Новости Война
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В Киеве снова слышны взрывы, - телеграм-каналы

київ

В Киеве снова прогремели взрывы.

Об этом сообщает ряд телеграм-каналов, передает Цензор.НЕТ.

Как уже отмечалось, утром 10 октября держит массированная атака на Украину.

Смотрите: "Мост Кличко" попал под обстрел российских оккупантов. ВИДЕО

взрыв (6721) Киев (25466)


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Топ комментарии
+15
Шановний, нам всім страшно, але будьте розсудливі! ППО працює з дуже гарним результатом! 100% не збиває жодне ППО. Тримайтеся, все скінчиться рано чи пізно.
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10.10.2022 11:42
+14
Якщо під час ракетного обстрілу ви на вулиці, то негайно (2-3 секунди) дійте так: Падайте на землю. Закрийте руками або предметами голову. Закривайте долонями вуха та відкривайте рот: це врятує від контузії.
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10.10.2022 11:38
+13
Воювати за Крим було нічим і нікому. 90% силовиків Криму перейшли на сторону *****.
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10.10.2022 11:49
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Якщо під час ракетного обстрілу ви на вулиці, то негайно (2-3 секунди) дійте так: Падайте на землю. Закрийте руками або предметами голову. Закривайте долонями вуха та відкривайте рот: це врятує від контузії.
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10.10.2022 11:38 Ответить
Резкий свист, шум... Не думать - сразу падать и искать как можно низкое укрытие. Откатиться и прижаться к тому же бордюру. На грязь и лужи не обращать внимание!
Главное вернуться к родным живым, чем бояться выглядеть глупо.
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10.10.2022 11:48 Ответить
Главное от окон зданий отойдите минимум на 3 метра.
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10.10.2022 11:54 Ответить
я бачу за рік зеля налагодив пво на всі 100- головне не створив панюку до 24 лютого-а те що зараз відбувається то для нього пусте!
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10.10.2022 11:39 Ответить
Мені от цікаво що зараз по тв розказують? Показують уроки надавання першої допомоги? правила поведінки в кризових ситуаціях? Чи правила поведінки при ракетних обстрілах? Це все те що потрібно показувати по державних каналах цілодобово, це рятує життя.
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10.10.2022 11:41 Ответить
Зато какое видео слезливое можно будет сделать на ночь
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10.10.2022 11:41 Ответить
Для тих, хто доживе... Летить нова партія ракет по Україні, багато
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10.10.2022 11:43 Ответить
Не треба зараз тявкати. Можеш,розкажи близьким і знайомим як себе вести під обстрілами. Нам необхідно перемогти. Розборки потім
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10.10.2022 14:18 Ответить
Що таке пво?
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10.10.2022 11:42 Ответить
ПіВО
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10.10.2022 11:43 Ответить
Пипець в ОПі.
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10.10.2022 11:45 Ответить
про пво ти запитав, а чому забув спитати про зелю?
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10.10.2022 11:46 Ответить
Шановний, нам всім страшно, але будьте розсудливі! ППО працює з дуже гарним результатом! 100% не збиває жодне ППО. Тримайтеся, все скінчиться рано чи пізно.
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10.10.2022 11:42 Ответить
Налагодив ще в 17році і зовсім не зюзя
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10.10.2022 14:05 Ответить
Чому ми у відповідь не б'ємо по наших історичних землях Белгородщини, Курщині, Воронежчині, Кубані. Там крім нашої землі живуть одні підараси
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10.10.2022 11:42 Ответить
асфальтом?
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10.10.2022 11:44 Ответить
Тому що не можна!
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10.10.2022 11:44 Ответить
Воювати за Крим було нічим і нікому. 90% силовиків Криму перейшли на сторону *****.
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10.10.2022 11:49 Ответить
калумбарий - кремлёвский тролль.
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10.10.2022 11:52 Ответить
Я і не подивився що воно вилупилось сьогодні.
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10.10.2022 11:57 Ответить
Я на ЦН 10 років і бачив не одного такого як ти. А два комента поспіль - ознака низької кваліфікації. Вчись, салага.
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10.10.2022 12:16 Ответить
А отходя из крыма повзрывать паромы и мосты и обявить военное положение и закрыть границы с рашкой путен не разрешил? Или тогда кому то запретили бы конхветы продавать на рашке?
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10.10.2022 11:56 Ответить
Оці конхвети?
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10.10.2022 12:02 Ответить
Силовики из крыма перешли А остальные тридцать пять миллионов жителей куда перешли Из них семь миллионов мобилизационного возраста За свою землю бьются Дали бы тогда кацапам по зубам Пусть погибло быпару сотен или даже тысяч А так получили восемь лет данбаса и теперешнею жопу Так что расскажи мне про бои за ялту и севастополь в 14 году если что
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10.10.2022 12:16 Ответить
і все правильно кажуть по суті, але на різних щабелях драбини. не свартесь між собою.
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10.10.2022 12:56 Ответить
У нас немає чим стріляти по території рашки, ви ***** це всі розумієте? Все в асфальт закатав бубочка разом із мудрим нарідом. А іноземною зброєю стріляти не можна, бо це умова США, країни, яка нам ДАЄ зброю, бо своє виробництво ми закривали. І якщо нею почати шмаляти - нам можуть і не дати більше. І тоді буде дуже важко нам.
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10.10.2022 11:50 Ответить
Хватит наративы зелёных шмарклей вкидывать -Нам нечем стрелять На южмаше давно можно простенькие ракеты наклепать на сто двести км дальности А взрывчатку у нас на карьерах сотнями тонн варят Проще скулить что у нас ничего нет Ничего нет потому что во власти бездари которые на восьмой год войны не могут даже производство патронов наладить
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10.10.2022 12:02 Ответить
Зате наші дрони здатні на реальні речі (2 х Ту-22М3).
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10.10.2022 11:54 Ответить
Какие тебе фото с дрона-камикадзе ?
Или московиты будут публиковать фото своих сверхзвуковых стратегов,
повреждённых копеечным беспилотником ?
Ты дебил ?
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10.10.2022 13:05 Ответить
Не пишите глупости. Своего дальнобойного вооружения практически нет. Никто ничего не запрещает напрямую. Но поставки ограничены.Просто лупить по домам непозволительная роскошь. Есть склады, скопления войск и техники и проч.
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10.10.2022 12:11 Ответить
На восьмой месяц войны уже дядя федя на основе мопеда и газонокосилки в гараже что то бы сделал Столько заводов в Украине было оборонных Документация наверняка осталась На южмаше или в Харькове уже можно было наладить производство простеньких точек -У Причём не в цехах а в их подвалах Там подвалы как на Азовстали Но проще всем скулить что у нас практически ничего нет Так ничего и не будет если ничего не делать
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10.10.2022 12:21 Ответить
Ты хоть раз в жизни налаживал производство чего-то, кроме какашек ?
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10.10.2022 13:06 Ответить
Я много смотрел и читал про войну И хорошо запомнил как в сорок первом за три месяца из Харькова в сибирь эвакуировали заводы вместе с людьми и налаживали производство снарядов и техники За три месяца Карл Но у власти бестолковщина вроде тебя Поэтому на восьмой месяц полномасштабной агресси Притула на дроны собирает
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10.10.2022 13:15 Ответить
 
 