У Києві знову чути вибухи, - телеграм-канали
У Києві знову пролунали вибухи.
Про це повідомляє низка телеграм-каналів, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначалося, зранку 10 жовтня триває масована атака на Україну.
Топ коментарі
+15 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар10.10.2022 11:42
+14 Player New
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показати весь коментар10.10.2022 11:49
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Главное вернуться к родным живым, чем бояться выглядеть глупо.
Или московиты будут публиковать фото своих сверхзвуковых стратегов,
повреждённых копеечным беспилотником ?
Ты дебил ?