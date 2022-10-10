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"Мост Кличко" попал под обстрел российских оккупантов. ВИДЕО

Российские оккупационные войска ударили по "мосту Кличко" в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Момент удара сняли камеры видеонаблюдения.

Смотрите: Ликвидация последствий ракетных ударов по Киеву. ФОТОрепортаж

Киев (25513) обстрел (27107)


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Топ комментарии
+59
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10.10.2022 11:36
+43
Не будем. І вони це знають. Тому і гатять... Бо як хтось написав "они ждали такого алєня (с асфальтоукладчиком) целих 28 лет..."
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10.10.2022 11:38
+31
Во, это наглядно можно показать американским и европейским избирателям. Многие изменят свою точку зрения, что якобы нужны переговоры с этим мусорным, обиженным гопником.
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10.10.2022 11:37
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Скоро будем долбить по Москве!
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10.10.2022 11:34 Ответить
Відосиками)
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10.10.2022 11:36 Ответить
Не будем. І вони це знають. Тому і гатять... Бо як хтось написав "они ждали такого алєня (с асфальтоукладчиком) целих 28 лет..."
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10.10.2022 11:38 Ответить
По Москві ? Ще й як будем.
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10.10.2022 11:57 Ответить
Хто і чим це зробить? ...
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10.10.2022 12:00 Ответить
Зе асфальтомьотом.
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10.10.2022 12:15 Ответить
Зєльоними асвальтовими бурями будемо по мацкві колотити 😕
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10.10.2022 14:22 Ответить
"Нада простапірістать стрілять" - ваш VZ (валодя зілєнскай).
"Я увіділ мір в глазах ввх" - VZ
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10.10.2022 12:33 Ответить
пора пора.
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10.10.2022 12:06 Ответить
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10.10.2022 11:36 Ответить
Во, это наглядно можно показать американским и европейским избирателям. Многие изменят свою точку зрения, что якобы нужны переговоры с этим мусорным, обиженным гопником.
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10.10.2022 11:37 Ответить
Главнае чта из партов вышел зерновой канвой Главнае чта африканские граждане будут на кормлены
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10.10.2022 11:38 Ответить
Ты предпочитаешь чтобы зерно просто сгнило на складах?
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10.10.2022 14:15 Ответить
Цілковито безглуздий удар. Або ж кацапи знову накриворучили і промахнулись на кілометр-два...
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10.10.2022 11:39 Ответить
думаю Украина и Союзники готовят что-то интересное(хочется верить). Для этого и спровоцировали подрыв моста и зная что будет сильная ответная реакция. Вот под эту реакцию, возможно, уже заготовлены определенные действия, но которые на тле рутинных боевых действий было бы трудно пропихнуть. А так и поставки Украине каких-то вундервафлей, и определение рашки как спонсор терроризма и т.д. Все поняли что ЯО они не будут использовать и даже упоминать о нем.
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10.10.2022 11:40 Ответить
Союзники готовят что-то интересное(хочется верить).

Союзники підготували 1001 глибоке занепокоєння. І вкотре застережуть Україні від обстрілів території рашистостану, щоб не загострювати ескалацію.
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10.10.2022 11:49 Ответить
Конспірологія. Раз Пу сказав, що міст підірвали українські спецслужби, значить, це все справа рук самої московії.
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10.10.2022 13:32 Ответить
Чувак в сорочці народився. Пройшов би трохи далі і привіт. А так є шо онукам розповісти.
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10.10.2022 11:41 Ответить
Дві цікавих деталі:
1. Міст був ціллю, або це випадкове влучання? Якщо так, то у руснявих ракет точність не гірша, ніж у Хаймарсів.
2. Людина знаходилась за декілька десятків метрів від місця вибуху і не отримала відчутних пошкоджень ударною хвилею. Схоже бачив і при атаці на Кременчук, де двоє у парку теж не зазнали миттєвого ураження, знаходячись на відстані десятків метрів від більш потужного епіцентру.
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10.10.2022 11:42 Ответить
Під мостом глибокий яр, вибух був там. Перехожому повезло, що він ішов по мосту, а не по східцях під мостом.
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10.10.2022 11:52 Ответить
Зверніть увагу на машини на дорозі. Вони поїхали далі після вибуху. Є влучання по Україні в об'єкти інфластруктури, що призвело до зупинки електропостачання в ряді міст, то мабуть частина ракет дійсно високоточні. А на Київ падали і рештки збитих ракет, тому судити про точність ракет не можна з огляду на це.
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10.10.2022 12:19 Ответить
Думаєте, це був вибух двигуна збитої ракети?
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10.10.2022 12:36 Ответить
хз.
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10.10.2022 12:55 Ответить
Удар нанесен по центру управления дронами в Курской области, который прикрывался артой русни.
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10.10.2022 11:43 Ответить
https://donpress.com/news/10-10-2022-vsu-nanesli-udar-po-centru-upravleniya-bpla-v-kurskoy-oblasti https://donpress.com/news/10-10-2022-vsu-nanesli-udar-po-centru-upravleniya-bpla-v-kurskoy-oblasti

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10.10.2022 11:56 Ответить
ну вот отлично пошла ответка
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10.10.2022 12:07 Ответить
Стекляный мост Кличка выдержал удар в отличии от моста *****
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10.10.2022 11:43 Ответить
А зелені сн все тринділи, що на мосту Кличко бабла напиляв. Ну чи не кретини ?!
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10.10.2022 12:37 Ответить
Наши войска пошли в наступление
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10.10.2022 11:44 Ответить
Надо полагать, сволочи целились в памятник Владимиру.
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10.10.2022 11:46 Ответить
В Києві можна і не цілитись, а все одно поцілиш у щось визначне. Таке наше місто тисячолітньої історії.
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10.10.2022 12:23 Ответить
Кличко, ти з чого його побудував?
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10.10.2022 11:47 Ответить
З клічконію?
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10.10.2022 11:49 Ответить
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10.10.2022 11:57 Ответить
Он у Ваканды заказал вибраниум и из него создал этот мост
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10.10.2022 12:33 Ответить
Весь металл с Азовстали, конструкции делал Николаев. Два места страшной силы.
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10.10.2022 21:44 Ответить
Людина на мосту має вдачу, бо мало шансів після такого вийти неушкодженим. Ну а скляний міст показав великий фак кримському.
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10.10.2022 11:47 Ответить
Ну теперь все поняли как на рашке орков прям колотит от всего украинского и всех наших национальных достижений если херштаб РФ нанес на карты стеклянный мост построенный для киевской молодежи как стратегический обьект
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10.10.2022 11:48 Ответить
цим ударом кацапи показали, що вони ще більше обісрались! 1:0 на користь кличкового мосту =)
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10.10.2022 11:59 Ответить
там Кабмін рядом
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10.10.2022 11:59 Ответить
Редкие дебилы - одна ракета по перекрёстку, вторая - вообще в яр.
Это они так целились по СБУ и ОП ?
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10.10.2022 12:00 Ответить
орки ,не зачет ,ни одного моста не уничтожили
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10.10.2022 12:16 Ответить
Він виявився міцніший ніж Керченський міст
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10.10.2022 12:18 Ответить
Три российские крылатые ракеты нарушили воздушное пространство Республики Молдова.
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10.10.2022 12:26 Ответить
До речі,там "Арка дружбы народов" на відео. Дружби України та рашки. Це вони типу що сказати хотіли? Кінець дружби? Так їй вже давно кінець. Що у 1991. А міст Кличка вціліли.
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10.10.2022 12:26 Ответить
Эта арка - идеальное сооружение для устройства виселицы кацапских преступников!
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10.10.2022 14:44 Ответить
Человеку повезло, что он шёл с правого края и мост защитил его от возможных осколков снизу!
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10.10.2022 13:20 Ответить
міст Кличка встояв від ракети, а керченський завалився від автомобіля
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10.10.2022 13:44 Ответить
Или автобуса.
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10.10.2022 21:45 Ответить
Мост построили с таким изгибом, что бы избежать попадании ракеты ********* народа.
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10.10.2022 14:42 Ответить
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10.10.2022 21:59 Ответить
А по бункєру Вови і Андрюши прильотів не було ❓
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10.10.2022 22:01 Ответить
 
 