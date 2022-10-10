"Мост Кличко" попал под обстрел российских оккупантов. ВИДЕО
Российские оккупационные войска ударили по "мосту Кличко" в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Момент удара сняли камеры видеонаблюдения.
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+59 Mykola Trofimenko #538463
показать весь комментарий10.10.2022 11:36
+43 НБ
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+31 Vlad Cheh
показать весь комментарий10.10.2022 11:37
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"Я увіділ мір в глазах ввх" - VZ
Союзники підготували 1001 глибоке занепокоєння. І вкотре застережуть Україні від обстрілів території рашистостану, щоб не загострювати ескалацію.
1. Міст був ціллю, або це випадкове влучання? Якщо так, то у руснявих ракет точність не гірша, ніж у Хаймарсів.
2. Людина знаходилась за декілька десятків метрів від місця вибуху і не отримала відчутних пошкоджень ударною хвилею. Схоже бачив і при атаці на Кременчук, де двоє у парку теж не зазнали миттєвого ураження, знаходячись на відстані десятків метрів від більш потужного епіцентру.
Это они так целились по СБУ и ОП ?