Ликвидация последствий ракетных ударов по Киеву. ФОТОрепортаж
Спасатели ликвидируют последствия ракетных ударов по столице.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, сегодня утром враг атаковал Киев, в результате чего возникли пожары в нескольких районах города и есть жертвы среди гражданского населения.
"На местах обстрелов работают все экстренные службы, спасатели ликвидируют пожары и помогают пострадавшим. Призываем соблюдать информационную тишину, не публиковать фото с мест прилетов и находиться в укрытиях!", - говорится в сообщении.
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я давно вже казав, що ті кораблі треба знищити. є чим. британія ракети дала давно.
кожен день писали, що 10 кораблів стоїть в чорному морі заряджених, але нічого не робили.
ждали поки вони випустять ці ракети по нас!
дождалися!
сьогодні потрібно знищити чорноморський флот у відповідь!
Вони курсують на південному сході від Криму.
Півострів надійно їх захищає!
Протикорабельні ракети не зможуть пролетіти над Кримом: не так вони влаштовані, а стріляти з кордону з Молдовою, просто не вистачіть дальності.
правда ще є версія що то підводні плавці пернули а міст не розрахований на тиск знизу з-під нього...
Чи для тебе відеодокази, це пусте.
Йди далі розповідай, що ми вже москву давно повинні обстрілювати ракетами!
В кожному барабан на 6 ракет: 13 машин вистачило б, без жодних проблем.
А противокорабельных дальнобойных (600 км) и сверхзвуковых типа Х-22 или серии П у нас к сожалению нет.
Кстати, эта старая сволочь нормально и над сушей летает (это насчет того, что нельзя противокорабельными через полуостров прострелить - некоторыми можно).
Аэродромы пуйловские... ГДЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ СВИФТА Белоруссии и России ?!
Бомбите аэродромы в белоруси с русскими самолётами !!!