Ликвидация последствий ракетных ударов по Киеву. ФОТОрепортаж

Спасатели ликвидируют последствия ракетных ударов по столице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, сегодня утром враг атаковал Киев, в результате чего возникли пожары в нескольких районах города и есть жертвы среди гражданского населения.

"На местах обстрелов работают все экстренные службы, спасатели ликвидируют пожары и помогают пострадавшим. Призываем соблюдать информационную тишину, не публиковать фото с мест прилетов и находиться в укрытиях!", - говорится в сообщении.

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