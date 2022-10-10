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Новости Фото Война
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Ликвидация последствий ракетных ударов по Киеву. ФОТОрепортаж

Спасатели ликвидируют последствия ракетных ударов по столице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, сегодня утром враг атаковал Киев, в результате чего возникли пожары в нескольких районах города и есть жертвы среди гражданского населения.

"На местах обстрелов работают все экстренные службы, спасатели ликвидируют пожары и помогают пострадавшим. Призываем соблюдать информационную тишину, не публиковать фото с мест прилетов и находиться в укрытиях!", - говорится в сообщении.

Смотрите: Последствия удара рашистов по центру Киева. ФОТОрепортаж

Ликвидация последствий ракетных ударов по Киеву 01
Ликвидация последствий ракетных ударов по Киеву 02
Ликвидация последствий ракетных ударов по Киеву 03
Ликвидация последствий ракетных ударов по Киеву 04
Ликвидация последствий ракетных ударов по Киеву 05

Киев (25513) обстрел (27107)


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Топ комментарии
+14
обстріли велись і з кораблів чорного моря.

я давно вже казав, що ті кораблі треба знищити. є чим. британія ракети дала давно.

кожен день писали, що 10 кораблів стоїть в чорному морі заряджених, але нічого не робили.

ждали поки вони випустять ці ракети по нас!

дождалися!

сьогодні потрібно знищити чорноморський флот у відповідь!
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10.10.2022 11:14
+5
ДАНИЛОВ! Что ты там болтал о политической воле зеленых соплей?
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10.10.2022 11:16
+4
Гарпуны не достают. Нам бы крылатых ракет дали бы для самолётов тогда бы и накрыли бы эти ржавые корыта.
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10.10.2022 11:18
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обстріли велись і з кораблів чорного моря.

я давно вже казав, що ті кораблі треба знищити. є чим. британія ракети дала давно.

кожен день писали, що 10 кораблів стоїть в чорному морі заряджених, але нічого не робили.

ждали поки вони випустять ці ракети по нас!

дождалися!

сьогодні потрібно знищити чорноморський флот у відповідь!
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10.10.2022 11:14 Ответить
ато пуцін нападе...
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10.10.2022 11:18 Ответить
Закрив.
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10.10.2022 11:20 Ответить
Гарпуны не достают. Нам бы крылатых ракет дали бы для самолётов тогда бы и накрыли бы эти ржавые корыта.
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10.10.2022 11:18 Ответить
за пів року вже можна було самим зробити 20 штук і накрити ті корита
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10.10.2022 11:19 Ответить
Звідки ви плануєте по тим кораблям стріляти?
Вони курсують на південному сході від Криму.
Півострів надійно їх захищає!
Протикорабельні ракети не зможуть пролетіти над Кримом: не так вони влаштовані, а стріляти з кордону з Молдовою, просто не вистачіть дальності.
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10.10.2022 11:19 Ответить
Який півострів захищено, там де Кримський міст горів?
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10.10.2022 11:35 Ответить
Як ти дурне, то про що можна говорити.
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10.10.2022 11:37 Ответить
А ти розумне, чи кацапській міст сам згорів, ватан?
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10.10.2022 11:40 Ответить
та да...вантажівка мля вибухнула... завалила дві секції на відстані і запалила вагони на естакаді...не розумію хто в це вірить...

правда ще є версія що то підводні плавці пернули а міст не розрахований на тиск знизу з-під нього...
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10.10.2022 11:46 Ответить
Міна, дятле.
Чи для тебе відеодокази, це пусте.
Йди далі розповідай, що ми вже москву давно повинні обстрілювати ракетами!
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10.10.2022 11:47 Ответить
Іді мінуй кутки дупелем у своїй хаті. Навіть від протитанковою міни такого не було.
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10.10.2022 11:52 Ответить
Не тільки з моря. Кажуть про 75 прильотів. У морі не було стільки ракет.
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10.10.2022 11:19 Ответить
З бомбардувальників.
В кожному барабан на 6 ракет: 13 машин вистачило б, без жодних проблем.
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10.10.2022 11:22 Ответить
Наш "Нептун" - до 300 км, то что нам дали союзники, в самых дальнобойных версиях - 220. А эти твари ныкаются в районе ЮБК, к востоку от Фороса. Там на них работает и дистанция удара и все береговое ПВО.
А противокорабельных дальнобойных (600 км) и сверхзвуковых типа Х-22 или серии П у нас к сожалению нет.
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10.10.2022 11:20 Ответить
*сверхзвуковых типа Х-22* - это допотоп 60 годов , радиус попадания 100 - 500 метров.Единственая польза там - сила удара.
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10.10.2022 11:30 Ответить
Никто не запрещает модернизировать систему наведения и навигации тем самым повысив точность.
Кстати, эта старая сволочь нормально и над сушей летает (это насчет того, что нельзя противокорабельными через полуостров прострелить - некоторыми можно).
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10.10.2022 11:36 Ответить
У нас только 1 вид (потенциальный вдобавок) ракет, которые могут достать кацапские корабли (даже не подлодки): это некоторое количество миг-29 с ЭБУ для стрельбы ракетами антиРЛС HARM, на которое можно подвесить и подключить ракету Гарпун и выполнить пуск с воздуха из любого места с высоты с тоже же компьютера. И высота нужна из-за радиогоризонта, потому что наземная установка гарпун не видит ни одного корабля, которые хотя бы дальше 100км. Не видит и все. И то нам нужна программа для гарпуна в самолет, ее могли и не дать вообще, это исключительно расширение функционала. А Британия и остальные все очень жестко дают по дальности ракеты, конкретно на 50% из-за того, что их пугает Ермак и вся эта прокацапская мразь в раде. Они реально боятся, что дальнобойные ракеты будут лететь по ним при некоторых вариантах развития событий. Это 50% причин, почему у нас нету дальнобойных авиационных ракет, а с земли запускать их мешает договор о ликвидации ракет, который внезапно все еще действует и ракеты наземного базирования дальше 300км никто экспортировать не будет, а у американцев нету таких промежуточных, кроме атакмс довольно старых на самом деле. И нам надо убедить партнеров в том, что мы зачистим страну от кацапских агентов, получить самолеты и к ним ракеты, только к самолетам, так как морское, подводное и воздушное базирование может быть на ракетах свыше 300км (500км для экспорта), подлодок у нас нету, но можно на корабли поставить ракеты в том числе.
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10.10.2022 11:23 Ответить
сколько этот шлемазл еще будет держать этого Елдака?! Понятно, что там компромат, но неужели нельзя его "героически" погибнуть на линиии фронта при "посещении" наших героев? Вова, думай-те!
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10.10.2022 11:38 Ответить
не пиши маячні, ті кораблі ходять, за межами дії гарпунів
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10.10.2022 11:38 Ответить
де наші ракети "Нептун"? Навіщо нам ракети Англії чи США, у нас найкращі ракети, але нарід 73% всі гроші і проекти віддав прорабам, які все закатали в асфальт, а сьогодні бігають по світу і клянчать ракети.
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10.10.2022 16:02 Ответить
ДАНИЛОВ! Что ты там болтал о политической воле зеленых соплей?
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10.10.2022 11:16 Ответить
Эта нация москальская должна быть уничтожена
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10.10.2022 11:23 Ответить
Провінційні кацапи мають жити. Точніше животіти в ізоляції, виплачувати репарації і бути прикладом для людства того як жити не можна.
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10.10.2022 11:32 Ответить
В Киев прилетело из Беларуси,- РАЗБОМБИТЕ ТЕ МЕСТА ОТКУДА ВЫЛЕТАЛО !
Аэродромы пуйловские... ГДЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ СВИФТА Белоруссии и России ?!
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10.10.2022 11:41 Ответить
В Киев прилетело из Белоруси! Отключите от Свифта Россию и Белорусь!
Бомбите аэродромы в белоруси с русскими самолётами !!!
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10.10.2022 11:44 Ответить
На Україні - полігон зробили...
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14.01.2023 15:58 Ответить
 
 