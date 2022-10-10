Ліквідація наслідків ракетних ударів по Києву. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідовують наслідки ракетних ударів по столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, сьогодні вранці ворог атакував Київ, внаслідок чого виникли пожежі у декількох районах міста та є жертви серед цивільного населення.

"На місцях обстрілів працюють усі екстрені служби, рятувальники ліквіквідовують пожежі та допомагають постраждалим. Закликаємо дотримуватись інформаційної тиші, не публікувати фото з місць прильотів і перебувати в укриттях!", - йдеться у повідомленні.

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