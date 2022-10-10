Ліквідація наслідків ракетних ударів по Києву. ФОТОрепортаж
Рятувальники ліквідовують наслідки ракетних ударів по столиці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, сьогодні вранці ворог атакував Київ, внаслідок чого виникли пожежі у декількох районах міста та є жертви серед цивільного населення.
"На місцях обстрілів працюють усі екстрені служби, рятувальники ліквіквідовують пожежі та допомагають постраждалим. Закликаємо дотримуватись інформаційної тиші, не публікувати фото з місць прильотів і перебувати в укриттях!", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+14 Дмитро Карпенко
показати весь коментар10.10.2022 11:14
+5 Член Сухов Кабаев
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+4 Игорь Бондович
показати весь коментар10.10.2022 11:18
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я давно вже казав, що ті кораблі треба знищити. є чим. британія ракети дала давно.
кожен день писали, що 10 кораблів стоїть в чорному морі заряджених, але нічого не робили.
ждали поки вони випустять ці ракети по нас!
дождалися!
сьогодні потрібно знищити чорноморський флот у відповідь!
Вони курсують на південному сході від Криму.
Півострів надійно їх захищає!
Протикорабельні ракети не зможуть пролетіти над Кримом: не так вони влаштовані, а стріляти з кордону з Молдовою, просто не вистачіть дальності.
правда ще є версія що то підводні плавці пернули а міст не розрахований на тиск знизу з-під нього...
Чи для тебе відеодокази, це пусте.
Йди далі розповідай, що ми вже москву давно повинні обстрілювати ракетами!
В кожному барабан на 6 ракет: 13 машин вистачило б, без жодних проблем.
А противокорабельных дальнобойных (600 км) и сверхзвуковых типа Х-22 или серии П у нас к сожалению нет.
Кстати, эта старая сволочь нормально и над сушей летает (это насчет того, что нельзя противокорабельными через полуостров прострелить - некоторыми можно).
Аэродромы пуйловские... ГДЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ СВИФТА Белоруссии и России ?!
Бомбите аэродромы в белоруси с русскими самолётами !!!