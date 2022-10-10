УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7988 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
14 395 30

Ліквідація наслідків ракетних ударів по Києву. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідовують наслідки ракетних ударів по столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, сьогодні вранці ворог атакував Київ, внаслідок чого виникли пожежі у декількох районах міста та є жертви серед цивільного населення.

"На місцях обстрілів працюють усі екстрені служби, рятувальники ліквіквідовують пожежі та допомагають постраждалим. Закликаємо дотримуватись інформаційної тиші, не публікувати фото з місць прильотів і перебувати в укриттях!", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У Києві вибухом пошкоджено залізничний вокзал, але рух поїздів продовжується

Ліквідація наслідків ракетних ударів по Києву 01
Ліквідація наслідків ракетних ударів по Києву 02
Ліквідація наслідків ракетних ударів по Києву 03
Ліквідація наслідків ракетних ударів по Києву 04
Ліквідація наслідків ракетних ударів по Києву 05

Автор: 

Київ (19457) обстріл (28428) Повітряні атаки на Київ (755)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
обстріли велись і з кораблів чорного моря.

я давно вже казав, що ті кораблі треба знищити. є чим. британія ракети дала давно.

кожен день писали, що 10 кораблів стоїть в чорному морі заряджених, але нічого не робили.

ждали поки вони випустять ці ракети по нас!

дождалися!

сьогодні потрібно знищити чорноморський флот у відповідь!
показати весь коментар
10.10.2022 11:14
+5
ДАНИЛОВ! Что ты там болтал о политической воле зеленых соплей?
показати весь коментар
10.10.2022 11:16
+4
Гарпуны не достают. Нам бы крылатых ракет дали бы для самолётов тогда бы и накрыли бы эти ржавые корыта.
показати весь коментар
10.10.2022 11:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
обстріли велись і з кораблів чорного моря.

я давно вже казав, що ті кораблі треба знищити. є чим. британія ракети дала давно.

кожен день писали, що 10 кораблів стоїть в чорному морі заряджених, але нічого не робили.

ждали поки вони випустять ці ракети по нас!

дождалися!

сьогодні потрібно знищити чорноморський флот у відповідь!
показати весь коментар
10.10.2022 11:14 Відповісти
ато пуцін нападе...
показати весь коментар
10.10.2022 11:18 Відповісти
Закрив.
показати весь коментар
10.10.2022 11:20 Відповісти
Гарпуны не достают. Нам бы крылатых ракет дали бы для самолётов тогда бы и накрыли бы эти ржавые корыта.
показати весь коментар
10.10.2022 11:18 Відповісти
за пів року вже можна було самим зробити 20 штук і накрити ті корита
показати весь коментар
10.10.2022 11:19 Відповісти
Звідки ви плануєте по тим кораблям стріляти?
Вони курсують на південному сході від Криму.
Півострів надійно їх захищає!
Протикорабельні ракети не зможуть пролетіти над Кримом: не так вони влаштовані, а стріляти з кордону з Молдовою, просто не вистачіть дальності.
показати весь коментар
10.10.2022 11:19 Відповісти
Який півострів захищено, там де Кримський міст горів?
показати весь коментар
10.10.2022 11:35 Відповісти
Як ти дурне, то про що можна говорити.
показати весь коментар
10.10.2022 11:37 Відповісти
А ти розумне, чи кацапській міст сам згорів, ватан?
показати весь коментар
10.10.2022 11:40 Відповісти
та да...вантажівка мля вибухнула... завалила дві секції на відстані і запалила вагони на естакаді...не розумію хто в це вірить...

правда ще є версія що то підводні плавці пернули а міст не розрахований на тиск знизу з-під нього...
показати весь коментар
10.10.2022 11:46 Відповісти
Міна, дятле.
Чи для тебе відеодокази, це пусте.
Йди далі розповідай, що ми вже москву давно повинні обстрілювати ракетами!
показати весь коментар
10.10.2022 11:47 Відповісти
Іді мінуй кутки дупелем у своїй хаті. Навіть від протитанковою міни такого не було.
показати весь коментар
10.10.2022 11:52 Відповісти
Не тільки з моря. Кажуть про 75 прильотів. У морі не було стільки ракет.
показати весь коментар
10.10.2022 11:19 Відповісти
З бомбардувальників.
В кожному барабан на 6 ракет: 13 машин вистачило б, без жодних проблем.
показати весь коментар
10.10.2022 11:22 Відповісти
Наш "Нептун" - до 300 км, то что нам дали союзники, в самых дальнобойных версиях - 220. А эти твари ныкаются в районе ЮБК, к востоку от Фороса. Там на них работает и дистанция удара и все береговое ПВО.
А противокорабельных дальнобойных (600 км) и сверхзвуковых типа Х-22 или серии П у нас к сожалению нет.
показати весь коментар
10.10.2022 11:20 Відповісти
*сверхзвуковых типа Х-22* - это допотоп 60 годов , радиус попадания 100 - 500 метров.Единственая польза там - сила удара.
показати весь коментар
10.10.2022 11:30 Відповісти
Никто не запрещает модернизировать систему наведения и навигации тем самым повысив точность.
Кстати, эта старая сволочь нормально и над сушей летает (это насчет того, что нельзя противокорабельными через полуостров прострелить - некоторыми можно).
показати весь коментар
10.10.2022 11:36 Відповісти
У нас только 1 вид (потенциальный вдобавок) ракет, которые могут достать кацапские корабли (даже не подлодки): это некоторое количество миг-29 с ЭБУ для стрельбы ракетами антиРЛС HARM, на которое можно подвесить и подключить ракету Гарпун и выполнить пуск с воздуха из любого места с высоты с тоже же компьютера. И высота нужна из-за радиогоризонта, потому что наземная установка гарпун не видит ни одного корабля, которые хотя бы дальше 100км. Не видит и все. И то нам нужна программа для гарпуна в самолет, ее могли и не дать вообще, это исключительно расширение функционала. А Британия и остальные все очень жестко дают по дальности ракеты, конкретно на 50% из-за того, что их пугает Ермак и вся эта прокацапская мразь в раде. Они реально боятся, что дальнобойные ракеты будут лететь по ним при некоторых вариантах развития событий. Это 50% причин, почему у нас нету дальнобойных авиационных ракет, а с земли запускать их мешает договор о ликвидации ракет, который внезапно все еще действует и ракеты наземного базирования дальше 300км никто экспортировать не будет, а у американцев нету таких промежуточных, кроме атакмс довольно старых на самом деле. И нам надо убедить партнеров в том, что мы зачистим страну от кацапских агентов, получить самолеты и к ним ракеты, только к самолетам, так как морское, подводное и воздушное базирование может быть на ракетах свыше 300км (500км для экспорта), подлодок у нас нету, но можно на корабли поставить ракеты в том числе.
показати весь коментар
10.10.2022 11:23 Відповісти
сколько этот шлемазл еще будет держать этого Елдака?! Понятно, что там компромат, но неужели нельзя его "героически" погибнуть на линиии фронта при "посещении" наших героев? Вова, думай-те!
показати весь коментар
10.10.2022 11:38 Відповісти
не пиши маячні, ті кораблі ходять, за межами дії гарпунів
показати весь коментар
10.10.2022 11:38 Відповісти
де наші ракети "Нептун"? Навіщо нам ракети Англії чи США, у нас найкращі ракети, але нарід 73% всі гроші і проекти віддав прорабам, які все закатали в асфальт, а сьогодні бігають по світу і клянчать ракети.
показати весь коментар
10.10.2022 16:02 Відповісти
ДАНИЛОВ! Что ты там болтал о политической воле зеленых соплей?
показати весь коментар
10.10.2022 11:16 Відповісти
Эта нация москальская должна быть уничтожена
показати весь коментар
10.10.2022 11:23 Відповісти
Провінційні кацапи мають жити. Точніше животіти в ізоляції, виплачувати репарації і бути прикладом для людства того як жити не можна.
показати весь коментар
10.10.2022 11:32 Відповісти
В Киев прилетело из Беларуси,- РАЗБОМБИТЕ ТЕ МЕСТА ОТКУДА ВЫЛЕТАЛО !
Аэродромы пуйловские... ГДЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ СВИФТА Белоруссии и России ?!
показати весь коментар
10.10.2022 11:41 Відповісти
В Киев прилетело из Белоруси! Отключите от Свифта Россию и Белорусь!
Бомбите аэродромы в белоруси с русскими самолётами !!!
показати весь коментар
10.10.2022 11:44 Відповісти
На Україні - полігон зробили...
показати весь коментар
14.01.2023 15:58 Відповісти
 
 