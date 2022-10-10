"Міст Кличка" потрапив під обстріл російськими окупантами. ВIДЕО

Російські окупаційні війська вдарили по "мосту Кличка" у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Момент удару зняли камери відеоспостереження.

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