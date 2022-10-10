"Міст Кличка" потрапив під обстріл російськими окупантами. ВIДЕО
Російські окупаційні війська вдарили по "мосту Кличка" у Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Момент удару зняли камери відеоспостереження.
Топ коментарі
+59 Mykola Trofimenko #538463
показати весь коментар10.10.2022 11:36
+43 НБ
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+31 Vlad Cheh
показати весь коментар10.10.2022 11:37
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"Я увіділ мір в глазах ввх" - VZ
Союзники підготували 1001 глибоке занепокоєння. І вкотре застережуть Україні від обстрілів території рашистостану, щоб не загострювати ескалацію.
1. Міст був ціллю, або це випадкове влучання? Якщо так, то у руснявих ракет точність не гірша, ніж у Хаймарсів.
2. Людина знаходилась за декілька десятків метрів від місця вибуху і не отримала відчутних пошкоджень ударною хвилею. Схоже бачив і при атаці на Кременчук, де двоє у парку теж не зазнали миттєвого ураження, знаходячись на відстані десятків метрів від більш потужного епіцентру.
Это они так целились по СБУ и ОП ?