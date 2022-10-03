Кожне звернення студента щодо виїзду за кордон треба розглядати окремо. МОН може надавати листи до Держприкордонслужби, - Шкарлет
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Кожен випадок надання дозволів студентам-чоловікам на виїзд з України на навчання до іноземного університету необхідно розглядати окремо
Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону 3 жовтня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УП.
Водночас він наголосив, що МОН "жодним чином не здійснює пропуск через державний кордон".
"На сьогодні є ті, хто вступив і навчається за міжнародними договорами, ті, за кого держава Україна заплатила ті чи інші кошти, наприклад, по обміну. Кожне питання треба розглядати окремо", – повідомляє глава МОН.
За його словами, відомство постійно отримує звернення від громадян, які не можуть виїхати на навчання за кордон під час дії воєнного стану. Шкарлет додав, що МОН "намагається розглядати" ці звернення, хоча "навал великий". Наразі до міністерства надійшло понад 300 таких звернень.
"Кожне звернення буде розглянуто. В цьому контексті ми можемо надавати певні листи до Державної прикордонної служби для прийняття нею рішень. Оскільки міністерство чітко знає, що це міжнародний договір, що студент вступив на навчання, умовно, задовго до початку війни", – розповідає глава МОН.
Також Шкарлет розповів, що уже письмово звернувся до своїх колег-міністрів з інших країн світу, щоб українським студентам, які вступили до міжнародних вишів, надали академічну відпустку на рік зі збереженням усіх фінансових зобов'язань.
"Об'єктивно кожна ситуація (щодо надання дозволу на виїзд за кордон) є окремою і унікальною", – підсумував Сергій Шкарлет.
При цьому МОН не має інформації про те, скільки українських студентів, зокрема чоловічої статі, цього року вступили до міжнародних університетів.
Нагадаємо, як повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, з 14 вересня виїзд чоловіків-студентів іноземних вишів за кордон під час воєнного стану в Україні неможливий, зокрема через "спекуляції та масову підробку документів начебто про навчання в іноземних вишах".
Будь ласка, зачекайте...
Питання чому б не ввести віковий ценз для студентів , наприклад 18 -22 роки, це молоді люди і ясно що вони хочуть отримати освіту, а вже решту старших не випускати - бо скоріше за все це ті хто хочуть відкосити від мобілізації.
І взагалі молодь18 - 21р. за Зе не голосувала, чому вони мають страждати? А решта хоть поржалі?
Крім того, 18-22 найкращий вік для служби в Збройних силах, сил і здоров'я у молодих зазвичай більше.
Куди правильніше було б налагодити прямий звʼязок між МОН та закордонними вишами, аби ті подавали раз на семестр список українських студентів. Але ж для цього треба мати хоч трохи мізків і, о Боже, знати англійську. Тому Mission Impossible
Это ужасный образ мышления
В министерстве сидят такие же люди из крови, мяса и говна, как и большинство избирателей Зеленского. Многие сидят просто потому что боятся идти на рынок работать, а тут место насиженое. Знаю не понаслышке, общался с держслужбовцями, знаю их мотивацию отлично
А той же час, на західному кордоні, ридали прикордонники...