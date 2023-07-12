Україна отримає більше на наступному саміті НАТО у Вашингтоні, - Яценюк

Вільний світ упустив історичний момент для відновлення світового порядку на саміті у Вільнюсі.

Про це заявив голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Яценюка, водночас на саміті отримано "конкретні та практичні результати". Зокрема, йдеться про рішення країн-членів Альянсу зняти необхідність ПДЧ для України і "надати нам однокрокову формулу для отримання членства в Альянсі".

Голова Київського безпекового форуму висловив переконання, що для результату на наступному саміті НАТО у Вашингтоні Україна повинна перемогти, а тому гарантії безпекової допомоги для України є важливими.

"Дехто формулює це як гарантії безпеки, але гарантії безпеки - це лише 5-та стаття Вашингтонського договору. Все решта - це гарантії безпекової допомоги", - наголосив Яценюк.

"Зараз йдеться про довгострокову фінансову і військову допомогу Україні, щоби перемогти в цій кривавій війні. І це буде найкращою відповіддю Путіну та диктаторам на кшталт Путіна", - вважає голова КБФ.

Також дивіться: Політика Путіна копіює нацистську політику випаленої землі - Яценюк. ВIДЕО

"Гадаю, ми отримаємо набагато більше у Вашингтоні на наступному щорічному саміті НАТО. А доки цього не станеться, конче потрібно забезпечити як українську державу, так і українське військо всім, щоби відбити російську агресію, звільнити українські території і прокласти шлях до довготривалого миру в Європі", - заявив Яценюк.