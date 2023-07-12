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Новини Україна-НАТО
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Україна отримає більше на наступному саміті НАТО у Вашингтоні, - Яценюк

яценюк

Вільний світ упустив історичний момент для відновлення світового порядку на саміті у Вільнюсі.

Про це заявив голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Яценюка, водночас на саміті отримано "конкретні та практичні результати". Зокрема, йдеться про рішення країн-членів Альянсу зняти необхідність ПДЧ для України і "надати нам однокрокову формулу для отримання членства в Альянсі".

Голова Київського безпекового форуму висловив переконання, що для результату на наступному саміті НАТО у Вашингтоні Україна повинна перемогти, а тому гарантії безпекової допомоги для України є важливими.

"Дехто формулює це як гарантії безпеки, але гарантії безпеки - це лише 5-та стаття Вашингтонського договору. Все решта - це гарантії безпекової допомоги", - наголосив Яценюк.

"Зараз йдеться про довгострокову фінансову і військову допомогу Україні, щоби перемогти в цій кривавій війні. І це буде найкращою відповіддю Путіну та диктаторам на кшталт Путіна", - вважає голова КБФ.

Також дивіться: Політика Путіна копіює нацистську політику випаленої землі - Яценюк. ВIДЕО

"Гадаю, ми отримаємо набагато більше у Вашингтоні на наступному щорічному саміті НАТО. А доки цього не станеться, конче потрібно забезпечити як українську державу, так і українське військо всім, щоби відбити російську агресію, звільнити українські території і прокласти шлях до довготривалого миру в Європі", - заявив Яценюк.

Автор: 

членство в НАТО (1757) Яценюк Арсеній (2577) Київський безпековий форум (170)


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Топ коментарі
+16
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12.07.2023 22:24 Відповісти
+16
Нагадаю, Яценюк - він був першою мішенню ідеологічного знищення засобами беніногоГ+Г. Так, другим був Порошенко...
Але, оцінюючи висери (то не коменти, саме висери) вище, слід визнати, що беніне Г+Г з черепків лохторату не вивітрюється.
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12.07.2023 22:35 Відповісти
+13
Ну шо? Починайте верещати про стіну.
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12.07.2023 22:20 Відповісти
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Ну шо? Починайте верещати про стіну.
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12.07.2023 22:20 Відповісти
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12.07.2023 22:24 Відповісти
який суд? не знаєте де зараз і за що веховний суддя?
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12.07.2023 22:39 Відповісти
Печерський суд там де суддя Вовк судить чи який?
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12.07.2023 22:44 Відповісти
Ну про стіну можна нічого й не писати, бо Польща наприклад і Фінляндія роблять майже такі ж як пробував кулявлобов. А от про його народний фронт, з аваковими і бурабасами різними які 5 років тільки те й робили що виторговували собі посади зливаючи потрібні для народу закони, можна щось і написати.
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12.07.2023 22:25 Відповісти
"майже такі ж"?! майже?! Арсен, перелогінься
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12.07.2023 22:27 Відповісти
Суть та сама, тільки дорожчі. Датчики руху, камери, а не бетонна стіна і рів з крокодилами.
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12.07.2023 23:11 Відповісти
Подивись на "стіну" з рабиці яку Фінляндія будуює , і не за@#буй мене своїми тупими шашличними висерами.
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13.07.2023 06:53 Відповісти
в НФ були не тільки Аваков, тоха та кірш. А й Парубій, Пастор, козак Гаврилюк, Віка Сюмар, Андрій Тетерук, Юрій Береза та інші командири добробатів.
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12.07.2023 22:32 Відповісти
Ну козак Гаврилюк - то серйозний тіпок, ага)
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12.07.2023 22:56 Відповісти
а ще пашинський там, мартиненко, і вищеперераховані не набагато кращі
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12.07.2023 23:06 Відповісти
Пашинський який просував ракетну програму і спас Стугни 24 02 2022. Перед повномаштабним нападом організував навчання операторів Стугни, Корсара.
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12.07.2023 23:14 Відповісти
не кидайте бісер перед свинями (с)
їм сам боневтік дав наводку на Пашинського(((
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12.07.2023 23:34 Відповісти
але нині він на фронті ворогів вбиває. А ти?
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13.07.2023 00:09 Відповісти
І це не заважало їм постійно блокувати закони, бо в бпп не було монобільшості як наприклад у шобли. Невже всі вже й забули то пзд який вони творили?
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13.07.2023 06:57 Відповісти
Вот по этому у него и монобільшисть... Людям задовбало бачити якийсь підковерні домовленості навіть з опзж за якийсь два - три голоси, чи дивитись як Парубій виносить у 18 раз питання на голосування
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13.07.2023 10:24 Відповісти
після трирічної відпустки зайшов. Геть у вас сумно. Я вас попереджав. А тепер нічого не змінити. Начувайтеся. Всі ваші комменти вбогі. Стільки років пустих розмов.
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12.07.2023 22:37 Відповісти
Ой як страшно, аж дрижаки беруть.
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12.07.2023 22:55 Відповісти
Шо там с асфальтом?
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13.07.2023 07:30 Відповісти
Велике асфальтування продовжується.
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13.07.2023 07:48 Відповісти
в лігу сексуальних реформ, тьам де всі пруфи на остапів бендеров, як кулявлоб....
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12.07.2023 23:30 Відповісти
про допомогу нам зброєю чув в виступі і Столтенберга, і Байдена.

Про фінансову допомогу - не чув.
Але я слабо володію англійською, на відмінну від Яценюка. Але Арсенію я довіряю. Най буде, союзники і надалі даватимуть нам бабло, хоча би на пенсії та зарплати...
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12.07.2023 22:25 Відповісти
Вигулькнув...
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12.07.2023 22:25 Відповісти
Тобто, то не Яценюк прийняв Україну з порожньою казною, після втечі януковоща? А хто то був, може підкажете?
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13.07.2023 00:59 Відповісти
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13.07.2023 07:20 Відповісти
Сеня, где стена в Харьковской области?
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12.07.2023 22:26 Відповісти
Перший пішов.
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12.07.2023 22:35 Відповісти
А скільки часу він керував стіною???? Ви такі всі "вумні" аж смердить!!!
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12.07.2023 22:37 Відповісти
Хорошо, поставлю вопрос иначе, где деньги на стену в Харьковской области?
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12.07.2023 22:46 Відповісти
Спитайте у свого мера...
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12.07.2023 23:03 Відповісти
Зажали йому гроші. ВР в бюджет не заклала.
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12.07.2023 23:18 Відповісти
Я думаю все повинно бути просто. Країни НАТО, окрім Туреччини, це ж християнські держави, то нехай використовують християнські принципи і обходяться з іншими так, як хотіли б, щоб обійшлися з ними. Як вони хотіли б, щоб з ними обходилися у нашій ситуації? Хтось скаже, що вони б нашій ситуації не опинитися б. Але це ситуація, коли на слабшого, нехай і через його інфантильність, напав сильніший, з яким сильні ці і самі б не впоралися, навіть усією Європою. Тільки США могло б це зробити. А сильні тепер стоять і підкидають нам різні види зброї, щоб ми могли відбитися, на арену. Але сильні вони до того, часу поки на арені самі не опиняться. І якщо хтось туди з них "впаде", то інші виходить також будуть йому зброю підкидати? наприклад Литві, Латвії, чи Естонії? Може варто усім разом перемогти того ворога поки є така можливість?
Але проблема в тому, що на ньому пояс з вибухівкою, у вигляді ЯЗ, який він може підірвати і вбити усіх одразу. І що робити в цій ситуації? Треба "вирити" яму непомітно, поглибше, заманити її у нього, щоб він в неї впав і вибухнув глибоко під землею. Ямою була б реальна повна ізоляція. Але захід і цього не хоче. Навіть нафту продовжують купляти. Так що у нас один вихід залишається, робити так, щоб давали більше зброї. Більше касетних *********** і ракет, і розривати на шматки усіх росіян дистанційно, методом випаленої землі, знищуючи касетами окоп за окопом, майже не втрачаючи своїх людей. Але для цього потрібно багато артилерії і касетних ***********. Бо інакше у нас не вийде перемогти. А тоді можна замінувати кордони, як росіяни південь і вони не зможуть пройти, навіть якщо нас в НАТО не візьмуть. І якщо буде у нас ракетна програма власна, щоб бити симетрично по всьому, по чому вони б'ють, то вони також будуть думати, може не варто стріляти по нам, якщо прилітатиме кожного дня по кремлю, НПЗ, ГТС і т.п., наш Сапсан?
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12.07.2023 22:27 Відповісти
Ой і мутний же ти тип Арсенію. як згадаю скільки за своє життя ти срак перелизав , так і гублюся у кількості....
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12.07.2023 22:28 Відповісти
Это вопрос. Зеленский будет цепляться за власть любой ценой. «Любой ценой» запросто может означать Майдан. И тогда мы не получим ничего. Глянем на ближайшие шаги командувача Вселенной , тогда и сможем оценить, что ему говорили и куда это все будет катиться.
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12.07.2023 22:30 Відповісти
Ты тоже из командувачей будешь? Увы, но эта Вселенная занята, так что придется искать другую. Ну а поскольку путь неблизкий, наверное есть смысл отправиться в дальнее путешествие уже сейчас. Не откладывая.
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12.07.2023 23:02 Відповісти
Надо у всех кулявлобов конфисковать награбленное.
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12.07.2023 22:34 Відповісти
Конфіскуй у Бєні
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12.07.2023 23:04 Відповісти
ну дак я не против
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12.07.2023 23:16 Відповісти
Нагадаю, Яценюк - він був першою мішенню ідеологічного знищення засобами беніногоГ+Г. Так, другим був Порошенко...
Але, оцінюючи висери (то не коменти, саме висери) вище, слід визнати, що беніне Г+Г з черепків лохторату не вивітрюється.
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12.07.2023 22:35 Відповісти
А як на рахунок, куля в лоб?😁
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12.07.2023 22:53 Відповісти
а як на рахунок пнх?
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12.07.2023 23:37 Відповісти
Если Яценюк не говорит о коррупции и НАТО, а говорит только то, что в последнем абзаце, выходит НАТО и коррупция у нас не связаны никак. А все разговоры что не берут из-за коррупции фуфло на котором хотят выехать, как на блатной козе.
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12.07.2023 22:36 Відповісти
Перший,та останній аргумент,то 5 стаття,хоча,на моюдумку,то є,лише питання часу,,все інше-корупція-марупція,то Маячня,,,,а Арсеній,то збитий льотчік,так як і все те,що з ним звязано,
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12.07.2023 22:55 Відповісти
Колись, пам'ятаю, обурило те, як Яценюк відповів комусь з іноземних представників на питання про корупцію: "... та у вас теж корупція, просто ви називаєте це лоббіюванням..."
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12.07.2023 23:18 Відповісти
Друге пришестя фронтовика. Питання з якого фронту?
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12.07.2023 22:40 Відповісти
Проукраїнського.
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12.07.2023 22:46 Відповісти
Звичайно, єрмолку зняв і став проураїнським.
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13.07.2023 08:10 Відповісти
Это еще что за абдристович №.......Сеня, ты мож парень и неплохой, но шапито-95 прямо сказали, если хотите в НАТО, коррупцию надо уничтожить. Ты всерьез веришь что квартал ворья-95, за год это сделает?
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12.07.2023 22:42 Відповісти
он думает что теряет последнюю возможность присоединиться к ворью95😁
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12.07.2023 22:49 Відповісти
О
Кролик
А ти де був курва
Брись падло
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12.07.2023 22:47 Відповісти
Нормальний саміт був в цілому. Більшого отримати там було не можливо у нинішніх умовах. Україну не кинули напризволяще, а значить є шанс покращити країну. Або стати Сомалі біля Європи.
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12.07.2023 22:54 Відповісти
Ахах .. проснулся)))
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12.07.2023 22:54 Відповісти
У нього свого телебачення немає, щоб вам його бачити постійно.
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12.07.2023 23:23 Відповісти
цілий день бачити и ригати ?
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13.07.2023 03:46 Відповісти
Куля в лоб таке саме гів..о як зелено-ригівська шушара,той крав на стіні а інші на асфальтах.В одних було п'ять років щоб кордон укріпити в інших три,ні одне ні друге шобло нічого не робило...Головне шашлики...
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12.07.2023 23:01 Відповісти
Взагалі-то може шановному Арсенію Петровичу згадати, як він воював у Чечні, та знову узяти РПГ у руки? Вік ще призивний. Усього то 49 років.

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12.07.2023 23:02 Відповісти
голімий фотошоп... в ті роки сеня харчувався біля живаго та фінанси та кредит банку... кокс, секс та рок-н-ролл
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12.07.2023 23:32 Відповісти
Невже Слідком РФ може просто так справу завести на шановного моджахеда?

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13.07.2023 00:11 Відповісти
Навіщо, лякаєш людину, не виключений інсульт або інфаркт. Він в основному по забезпеченню, крамар, та полити воду на млин.
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13.07.2023 08:16 Відповісти
Оцей лисий все знає - здалегідь.
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12.07.2023 23:04 Відповісти
Ботів набігло проти Яценюка. Боти як тільки бачать слово Яценюк, просто скаженіють.
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12.07.2023 23:07 Відповісти
Потому что его все нормальные и адекватные люди ненавидят
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12.07.2023 23:10 Відповісти
Він кілька разів рятував українську економіку, але політтехнологи придумали кролика і кулявлоба.
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12.07.2023 23:26 Відповісти
чім? ти олена яйценюківна- закрий пасть
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13.07.2023 03:47 Відповісти
Я не бот і не скаженію. Мене просто нудить від ще одного хитрозробленого хуцпатого.
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13.07.2023 08:20 Відповісти
От куда он вещает? Где он находится?
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12.07.2023 23:14 Відповісти
З Києва.
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12.07.2023 23:27 Відповісти
Ясно. Интересно а когда началось полномасштабное наступление он оставался в Украине или выезжал?
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13.07.2023 10:48 Відповісти
вылезло
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12.07.2023 23:15 Відповісти
по коментам в інфах по Яценюку 73/43%зебіли та вороги України визначаються на порядок швидше, ніж в аналогічних інфах з Порошенком чи з Євросолідарністю.
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13.07.2023 00:08 Відповісти
Виліз на світ " куля в лоб". А де він зі своїми поплічниками ховався понад 500 днів війни - не було ні чутно, ні видно, як і гройсманів, синків порошенка зі свинарчуками. Щоб потім знову лізти у владу по трупах Героїв?
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13.07.2023 00:09 Відповісти
Мабуть кулi ловив)
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13.07.2023 01:40 Відповісти
Ого, скільки пафосу і відвертої маячні! Подоляк, перелогінься! )))
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13.07.2023 01:46 Відповісти
Племінник Марини Порошенко точно на фронті..
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13.07.2023 08:05 Відповісти
Это верно.
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13.07.2023 10:51 Відповісти
Політична смерть Яценюка тихо відбулася відразу після проголошення ним сакраментального "куля в лоб" і відсутності під час подій (злякався і відсидівся вдома). Свій лоб він зберіг. І відразу став посміховиськом, тобто "кроліком". Історія давала йому шанс і він сам цим шансом вже розпорядився...
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13.07.2023 00:42 Відповісти
І відразу став посміховиськом, тобто "кроліком".

Тобто, Вам зайшла рашистська ІПСО, проти прем'єра Україні, лише з тої його дурнуватої фрази про "кулю в лоб" і закинутого в інформпростір "кроліка"? Вам і тоді вже було смішно? То чому зараз не смієтесь, вибравши, під час війни, верховним головнокомандуючим жидьонка зеленського? Той наговорив набагато більше дурні.
Доречі, а про "участь" Яценюка в чеченскій війні, на стороні чеченців, чого не згадуєте? Теж смішно було. Чи ніт?
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13.07.2023 01:43 Відповісти
Яценюк пафосно підбурював народ йти під кулі? Так! Сам утік (не прийняв участі)? Так! На тому ж Майдані Сєня розповів про собівартість українського газу ($40), а ставши прем'єром підняв ціну для населення в десять разів. Так! Його протеже Кубів отримував відкати з рефінансування банків "на партійні потреби" а кришував це неподобство прокурор від "Свободи". Так! Це "навскидку" щоб коротше. Тепер кролік в минулому, а "народний фронт" і "свобода" на маргінесі - "нацарювали 100 рублів і втекли". Ну а клічка "кролік" це вже довіку. Не відмитись - приросла.
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13.07.2023 10:11 Відповісти
"95 квартал" теж своїх брудних лапок доклав, свого часу, і до цієї теми. Співпадіння? Я вже давно не вірю в співпадіння...
Всі серії "сказочной русі" подивилися? Сподобалось?

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13.07.2023 15:21 Відповісти
"Вільний світ упустив історичний момент для відновлення світового порядку на саміті у Вільнюсі."

А отут я з Яценюком не згоден. Мені здається, що це Україна упускає історичні моменти, "дякуючи" ЗЕвладі, бо "оманські домовленності" потрібно таки виконувати, хоч якось, інакше їй настане звиздець...
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13.07.2023 01:14 Відповісти
яйценюк падло придумав податок на нерухомість яку він не будував- тож нехай подохне падла чернівецька
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13.07.2023 03:48 Відповісти
По факту Яценюк и польский реформатор Лешек Бальцерович спасли финансовую систему Украины в 2015 году от полного краха и дефолта в критической ситуации...,если бы они это не сделали тогда, то Украины давно б не было..., жевали бы сухари где нибудь в Магадане или Колыме...
ЗеКодломойское шобло...вам надо опять в Трускавец.... На стажировку...😝
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13.07.2023 06:17 Відповісти
Память рыбки гуппии - 15 минут....
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13.07.2023 10:12 Відповісти
Яценюк, своим видом и поведением, вызывает чувство классового гнева у люмпена и быдлованов и действует на них как красная тряпка на быка. Их незамутненный разум, способный усваивать только примитивные команды, реагирует при этом быстро и четко, про что отмечал выше ув.
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13.07.2023 10:41 Відповісти
 
 