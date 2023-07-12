Україна отримає більше на наступному саміті НАТО у Вашингтоні, - Яценюк
Вільний світ упустив історичний момент для відновлення світового порядку на саміті у Вільнюсі.
Про це заявив голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Яценюка, водночас на саміті отримано "конкретні та практичні результати". Зокрема, йдеться про рішення країн-членів Альянсу зняти необхідність ПДЧ для України і "надати нам однокрокову формулу для отримання членства в Альянсі".
Голова Київського безпекового форуму висловив переконання, що для результату на наступному саміті НАТО у Вашингтоні Україна повинна перемогти, а тому гарантії безпекової допомоги для України є важливими.
"Дехто формулює це як гарантії безпеки, але гарантії безпеки - це лише 5-та стаття Вашингтонського договору. Все решта - це гарантії безпекової допомоги", - наголосив Яценюк.
"Зараз йдеться про довгострокову фінансову і військову допомогу Україні, щоби перемогти в цій кривавій війні. І це буде найкращою відповіддю Путіну та диктаторам на кшталт Путіна", - вважає голова КБФ.
"Гадаю, ми отримаємо набагато більше у Вашингтоні на наступному щорічному саміті НАТО. А доки цього не станеться, конче потрібно забезпечити як українську державу, так і українське військо всім, щоби відбити російську агресію, звільнити українські території і прокласти шлях до довготривалого миру в Європі", - заявив Яценюк.
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їм сам боневтік дав наводку на Пашинського(((
Про фінансову допомогу - не чув.
Але я слабо володію англійською, на відмінну від Яценюка. Але Арсенію я довіряю. Най буде, союзники і надалі даватимуть нам бабло, хоча би на пенсії та зарплати...
Але проблема в тому, що на ньому пояс з вибухівкою, у вигляді ЯЗ, який він може підірвати і вбити усіх одразу. І що робити в цій ситуації? Треба "вирити" яму непомітно, поглибше, заманити її у нього, щоб він в неї впав і вибухнув глибоко під землею. Ямою була б реальна повна ізоляція. Але захід і цього не хоче. Навіть нафту продовжують купляти. Так що у нас один вихід залишається, робити так, щоб давали більше зброї. Більше касетних *********** і ракет, і розривати на шматки усіх росіян дистанційно, методом випаленої землі, знищуючи касетами окоп за окопом, майже не втрачаючи своїх людей. Але для цього потрібно багато артилерії і касетних ***********. Бо інакше у нас не вийде перемогти. А тоді можна замінувати кордони, як росіяни південь і вони не зможуть пройти, навіть якщо нас в НАТО не візьмуть. І якщо буде у нас ракетна програма власна, щоб бити симетрично по всьому, по чому вони б'ють, то вони також будуть думати, може не варто стріляти по нам, якщо прилітатиме кожного дня по кремлю, НПЗ, ГТС і т.п., наш Сапсан?
Але, оцінюючи висери (то не коменти, саме висери) вище, слід визнати, що беніне Г+Г з черепків лохторату не вивітрюється.
Кролик
А ти де був курва
Брись падло
Тобто, Вам зайшла рашистська ІПСО, проти прем'єра Україні, лише з тої його дурнуватої фрази про "кулю в лоб" і закинутого в інформпростір "кроліка"? Вам і тоді вже було смішно? То чому зараз не смієтесь, вибравши, під час війни, верховним головнокомандуючим жидьонка зеленського? Той наговорив набагато більше дурні.
Доречі, а про "участь" Яценюка в чеченскій війні, на стороні чеченців, чого не згадуєте? Теж смішно було. Чи ніт?
Всі серії "сказочной русі" подивилися? Сподобалось?
А отут я з Яценюком не згоден. Мені здається, що це Україна упускає історичні моменти, "дякуючи" ЗЕвладі, бо "оманські домовленності" потрібно таки виконувати, хоч якось, інакше їй настане звиздець...
ЗеКодломойское шобло...вам надо опять в Трускавец.... На стажировку...😝