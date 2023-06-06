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Політика Путіна копіює нацистську політику випаленої землі - Яценюк. ВIДЕО

Підрив Каховської ГЕС - це частина російської воєнної тактики й стратегії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова Київського безпекового форуму, експрем’єр-міністр Арсеній Яценюк в ефірі BBC News 6 червня.

"Це нагадує мені про лист нацистського лідера Гіммлера від 1943 року до тодішнього так званого комісара України, коли вони відступали з України. Він сказав - "нам треба залишити за собою випалену землю, убийте всіх, навіть тварин". Тож Путін і його політика - це копія нацистської політики", - пояснив Яценюк.

Дивіться: Каховська ГЕС до та після підриву російськими окупантами. СУПУТНИКОВІ ФОТО

"Це порушення статті 56 Женевської конвенції. Але Путіну все одно на міжнародне право. Йому важать лише його дурнуваті імперіалістичні ідеї, як захопити Україну і відновити радянський союз. Це жахлива катастрофа, ще один виклик для України і ще одна загроза всьому світові", - додав голова КБФ.

Яценюк закликав міжнародну спільноту, зокрема Китай та Бразилію, "обрати сторону після того, як росія вчинила цей черговий воєнний злочин": "Потрібні не просто слова. Треба засудити Росію й тиснути на неї".

"Закликаємо міжнародну спільноту створити окремий трибунал, аби притягти до відповідальності винних у цих воєнних злочинах. Аби отримали компенсацію ті, хто постраждав від цих воєнних злочинів і від цієї гуманітарної катастрофи", - підсумував він.

Також читайте: Підрив Каховської ГЕС здійснила 205 мотострілецька бригада РФ, - Данілов

Автор: 

Яценюк Арсеній (2571) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+28
Какой бы ООН не был - это пока единственный законный орган, единственная мировая трибуна для донесения своей позиции. И Раша за свое место в Совбезе почему-то держится руками и ногами. И сейчас идеальный повод вынести рашу с Совбеза решением Генассамблеи и провести через ООН решения, выгодные Украине и на которые можно ссылаться, как на законное обоснование своих действий.
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06.06.2023 15:12
+23
Твои таблетки, Игорек, стоят дешевле. Не переживай и лечи головку.
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06.06.2023 15:21
+21
так вы же, лохи ведётесь на "прекратить стрелять"
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06.06.2023 15:19
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Сєня, історик з тебе хер..ватий! Випалену землю лишав по собі таваріщ сралін! З цього треба починати! Чи, совкове виховання не дозволяє? А, потім, може і гімлер пробував повторити.. як , до речі, все за совєтами...
Чи , може , яценюк досі думає , що то німці Лавру і Хрещатик підірвали і шахти затоплювали?
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06.06.2023 17:56 Відповісти
оно (БЕСпутин) копирует политику хитлера пото, что БЕСпутин антихрист люциферович - сукин сын шлюхи немецкого солдатского борделя и ******** сатаны. Да будет проклят весь род его поганый до семидесятого и седьмого колена, а ***** до Геены Огненной. Аминь.
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06.06.2023 18:40 Відповісти
а яценюк -це хто?
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06.06.2023 18:41 Відповісти
отсос ахмета
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06.06.2023 18:58 Відповісти
Вам П И Д А Р А С А М всегда отсосы грезятся.
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06.06.2023 19:53 Відповісти
*** его знает, но я знаю что ты Г А Н Д О Н .
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06.06.2023 19:52 Відповісти
а ты ******** опущенный что всеми недоволен
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06.06.2023 20:29 Відповісти
ГАНДОН, не дрыщи даром, набери в рот говна и плюйся.
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06.06.2023 21:00 Відповісти
Про що воно меле. Порівняння армії вермахту з путінською ордою не іде в ніякі порівняння. орда і в ту війну була ордою- підривали і палили все що могли, а всі звинувачення переадресовували на війська Гітлера. (звичайно ж не без винятків)
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06.06.2023 19:09 Відповісти
Ти проти трибуналу, чи просто ********* любиш?
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06.06.2023 19:54 Відповісти
Якщо зрівняти Яценюка і те що він зробив для України і Шмигаля, то я б Шмигалю навіть двері не довірив би відчиняти у кабміні... Яценюка зїв Аваков і ОПЗЖ, а мудрий нарід повівся на ту брехню...
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06.06.2023 19:12 Відповісти
Запахло нафталином...
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06.06.2023 19:22 Відповісти
Я бы сказал говном. Тебе явно кто то насрал в голову.
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06.06.2023 19:55 Відповісти
В чого цей лисий забор не на фронті.
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06.06.2023 20:57 Відповісти
Очень хороший вопрос!
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07.06.2023 13:00 Відповісти
Надо, как минимум, два трибунала - один по подрыву плотины ГЭС, а второй по сене, за его изгородь за 7 миллиардов гривен и за его проделки (договора) с яреськой!
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07.06.2023 12:58 Відповісти
Узнаю, узнаю брата Толю!
Это тот долбоё..., который бегал вокруг Точки-У и всё возмущался, что не может найти эту точку!
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07.06.2023 16:33 Відповісти
Тупорылый идиот, если ты в моем коменте увидел какую-то точку ,,У", то у тебя, убогий, проблемы с головой. Советую тебе - Пей Зеленку!
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08.06.2023 10:39 Відповісти
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