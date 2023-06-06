Політика Путіна копіює нацистську політику випаленої землі - Яценюк. ВIДЕО
Підрив Каховської ГЕС - це частина російської воєнної тактики й стратегії проти України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова Київського безпекового форуму, експрем’єр-міністр Арсеній Яценюк в ефірі BBC News 6 червня.
"Це нагадує мені про лист нацистського лідера Гіммлера від 1943 року до тодішнього так званого комісара України, коли вони відступали з України. Він сказав - "нам треба залишити за собою випалену землю, убийте всіх, навіть тварин". Тож Путін і його політика - це копія нацистської політики", - пояснив Яценюк.
"Це порушення статті 56 Женевської конвенції. Але Путіну все одно на міжнародне право. Йому важать лише його дурнуваті імперіалістичні ідеї, як захопити Україну і відновити радянський союз. Це жахлива катастрофа, ще один виклик для України і ще одна загроза всьому світові", - додав голова КБФ.
Яценюк закликав міжнародну спільноту, зокрема Китай та Бразилію, "обрати сторону після того, як росія вчинила цей черговий воєнний злочин": "Потрібні не просто слова. Треба засудити Росію й тиснути на неї".
"Закликаємо міжнародну спільноту створити окремий трибунал, аби притягти до відповідальності винних у цих воєнних злочинах. Аби отримали компенсацію ті, хто постраждав від цих воєнних злочинів і від цієї гуманітарної катастрофи", - підсумував він.
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Чи , може , яценюк досі думає , що то німці Лавру і Хрещатик підірвали і шахти затоплювали?
Это тот долбоё..., который бегал вокруг Точки-У и всё возмущался, что не может найти эту точку!