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В окупованому Маріуполі лунають вибухи, - Андрющенко

маріуполь

 У тимчасово окупованому армією РФ Маріуполі лунають вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"У Маріуполі - вибухи. Окупанти завели платівку про ППО, місцеві повідомляють про гучний звук з західного напряму на схід (з Запоріжжя в бік Лівобережжя Маріуполя) та одночасну спробу щось перехопити в повітрі", - йдеться в дописі.

Зазначається, що над узбережжям в Маріупольському районі активно працює авіація та ППО російських загарбників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти заманюють росіян відпочивати на морі в Маріуполі. Кажуть, це глибокий тил, - Андрющенко

Автор: 

Маріуполь (3253) Андрющенко Петро (700)


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Нехай дитина бавиться.
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12.07.2023 22:17 Відповісти
"Если ты о помощи просил
громким эхом отзывались скалы
ветер по ущельям разносил
эхо гор как радиосигналы"
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12.07.2023 22:25 Відповісти
Це ж мабуть Шторм Шадоу які вони вже декілька раз розбомбили і які на думку росіян вже закінчилися в ЗСУ.
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12.07.2023 22:50 Відповісти
 
 