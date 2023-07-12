В окупованому Маріуполі лунають вибухи, - Андрющенко

У тимчасово окупованому армією РФ Маріуполі лунають вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"У Маріуполі - вибухи. Окупанти завели платівку про ППО, місцеві повідомляють про гучний звук з західного напряму на схід (з Запоріжжя в бік Лівобережжя Маріуполя) та одночасну спробу щось перехопити в повітрі", - йдеться в дописі.

Зазначається, що над узбережжям в Маріупольському районі активно працює авіація та ППО російських загарбників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти заманюють росіян відпочивати на морі в Маріуполі. Кажуть, це глибокий тил, - Андрющенко