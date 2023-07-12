В окупованому Маріуполі лунають вибухи, - Андрющенко
У тимчасово окупованому армією РФ Маріуполі лунають вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"У Маріуполі - вибухи. Окупанти завели платівку про ППО, місцеві повідомляють про гучний звук з західного напряму на схід (з Запоріжжя в бік Лівобережжя Маріуполя) та одночасну спробу щось перехопити в повітрі", - йдеться в дописі.
Зазначається, що над узбережжям в Маріупольському районі активно працює авіація та ППО російських загарбників.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
громким эхом отзывались скалы
ветер по ущельям разносил
эхо гор как радиосигналы"