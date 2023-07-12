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Новини Допомога Україні
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Зеленський неодноразово висловлював свою вдячність британському народу, - Сунак

зеленський,сунак

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прокоментував заяву міністра оборони Бена Воллеса про те, що Україна нібито висловлює мало вдячності за надану військову допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Президент Зеленський неодноразово висловлював свою вдячність мені та британському народу, а також іншим союзникам. Він зробив це дуже зворушливо в парламенті, коли був у Великій Британії на початку цього року", – зазначив Сунак.

За його словами, Зеленський продовжує бути вдячним за військову підтримку і допомогу українським біженцям.

"Я думаю, що всі бачать, що саме так він відчуває", – додав британський прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Домовленості щодо безпекових гарантій не замінять членства України в НАТО, - Сунак

Нагадуємо, раніше міністр оборони Британії Воллес висловив думку, що Україні слід більше дякувати Заходу за надану допомогу у війні з Росією.

У відповідь Зеленський заявив, що "можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто".

Автор: 

Велика Британія (5687) Зеленський Володимир (24558) Воллес Бен (218) Сунак Ріші (183)


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Топ коментарі
+12
вже занадто піздно, пане Сунак стимулятори зробили свою справу за роки вживання в мозку блазня, тому він неконтролюємо верзе казна що, в повній впевненості в безвідповідальності за базар
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13.07.2023 00:08 Відповісти
+11
він багато в чому поводиться як ідіот, АЛЕ не в цьому конкретному випадку якщо взяти до уваги що зараз українці вмирають за європейців і в першу чергу за країни НАТО - за країни Балтії наприклад.

Тому, хто кому повинен 100 разів на день дякувати це питання
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13.07.2023 00:22 Відповісти
+9
Мдя... От чого не чекала від саміту НАТО - це базарних срачів. Якщо наш пріпіздєнт такий чутливий, що не взмозі тримати себе в руках на людях, то на люди його краще не випускати. Люта стидоба.
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13.07.2023 00:14 Відповісти
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так і було, а Ваш Воллес балуваний
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13.07.2023 00:05 Відповісти
Суворий шотландець Уоллес мабуть себе до англійців не відносить.
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13.07.2023 00:12 Відповісти
вже занадто піздно, пане Сунак стимулятори зробили свою справу за роки вживання в мозку блазня, тому він неконтролюємо верзе казна що, в повній впевненості в безвідповідальності за базар
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13.07.2023 00:08 Відповісти
Мдя... От чого не чекала від саміту НАТО - це базарних срачів. Якщо наш пріпіздєнт такий чутливий, що не взмозі тримати себе в руках на людях, то на люди його краще не випускати. Люта стидоба.
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13.07.2023 00:14 Відповісти
Стидоба у країни, яка позбавилася ЯЗ об обмін на нікчемні гарантії вимагати, щоби вона цілувала ноги за піпеточну допомогу. Уоллеса Сунаку у відставку би відправити, щоби не молов дурниць.
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13.07.2023 00:20 Відповісти
Да он же считает что он крутой политик, "найвеличніший лідер ***********"... А значит ему все можно. Вот его немного на место и опустили.
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13.07.2023 00:22 Відповісти
він багато в чому поводиться як ідіот, АЛЕ не в цьому конкретному випадку якщо взяти до уваги що зараз українці вмирають за європейців і в першу чергу за країни НАТО - за країни Балтії наприклад.

Тому, хто кому повинен 100 разів на день дякувати це питання
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13.07.2023 00:22 Відповісти
а ви знаєте,
я саме на них і чекав - це почалася з "поїду - не поїду".
а самим поганим є те,
що жлоба (який нелох, якому 42 було 3 роки тому змінити неможливо).
він завжди буде жлобкуватим хамлом!
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13.07.2023 00:23 Відповісти
Шановні англійці! Велике Вам спасибі!
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13.07.2023 00:17 Відповісти
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13.07.2023 08:07 Відповісти
Хороший хлопець Сунак. Намагається загладити конфлікт, хоча знає, що коли Зеленський благадаріл, його падчиненний Подоляк насаджував через Телемарафон мудрому наріду думки, що проклятий Запад нам дуже мало допомагає, а должен би больше памагать, і ваабще нам все далжни, і кругом всє вінаватиє, но только не наша влада
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13.07.2023 00:17 Відповісти
https://www.dw.com/uk/souzniki-nadali-ukraini-lise-polovinu-obicanih-vazkih-*******-doslidzenna/a-66136845 США, ФРН та Великобританія надали Україні значно менше зброї ніж обіцяли. А заявлені обсяги нової допомоги зменшуються, йдеться у дослідженні Кільського інституту світової економіки.
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13.07.2023 00:26 Відповісти
Парнери мають можливість надати України гори ******** зброї, але надана зброя буде просто купою мертвого заліза, що не являтиме жодної загрози рашистам, якщо в України не буде кому цією зброєю воювати. Бо до зброї потрібний особовий склад.
Хай партнери, які лякливо запевнили Путіна, що не збираються самі воювати з РФ, в черговий раз затримуючи надання потрібної Україні зброї та *********** пам'ятають про тих, хто в Україні віддає життя на фронті у боях з рашистами.
Тому партнерам, зокрема пану міністру Волесу, не завадить проявляти більше поваги та вдячності воїнам ЗСУ, що стримують рашистську навалу, яка загрожує Європі не менше, ніж Україні.
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13.07.2023 00:54 Відповісти
Якась коза своїм дебільним запитанням,спричинила майже дипломатичний скандал.
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13.07.2023 00:19 Відповісти
Volesa teper sami anglicani dobjut,za to sto tot skazal.Ocerednoj pojdiot otstavku
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13.07.2023 00:37 Відповісти
sam dolzen podat v otstavku, u britov ne pervy i posledni takoj ministr
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13.07.2023 00:42 Відповісти
він був нормальним до речі. Хз чого його понесло
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13.07.2023 00:44 Відповісти
Сунак зглажує ситуацію, яку на пустому місці створли два дебіли
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13.07.2023 01:18 Відповісти
з зеленського що взяти, але щоб волес до такого опустився, то вже ганьба.
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13.07.2023 01:20 Відповісти
Это политика, странно, что живя (судя по айпи) вы этого ещё не заметили... Не все говорят, видимо не зря, таким как вы
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13.07.2023 01:51 Відповісти
тем долее дико выглядит воллес
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13.07.2023 02:07 Відповісти
Бен Уоллес врубив бика на пустому місці. 11 годин він добирався… 24/7/500+ днів рубляться і вмирають українські воїни за Україну і за Європу… за ультиматум ***** 2021 року до НАТО щоб забиралися до кордонів 1997. Ти достатньо їм подякував за це, Бен Неамазон
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13.07.2023 01:57 Відповісти
Волес відповідальний за життя британських військових.
В Україні, його колега, резніков, взяв на себе відповідальність за грабунок українських воїнів.
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13.07.2023 10:37 Відповісти
Бену має бути соромно за такі слова, коли в Україні гинуть люди...
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13.07.2023 09:52 Відповісти
За "велике крадівницто" Волесу не має бути стидно?
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13.07.2023 10:35 Відповісти
 
 