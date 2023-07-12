Зеленський неодноразово висловлював свою вдячність британському народу, - Сунак

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прокоментував заяву міністра оборони Бена Воллеса про те, що Україна нібито висловлює мало вдячності за надану військову допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Президент Зеленський неодноразово висловлював свою вдячність мені та британському народу, а також іншим союзникам. Він зробив це дуже зворушливо в парламенті, коли був у Великій Британії на початку цього року", – зазначив Сунак.

За його словами, Зеленський продовжує бути вдячним за військову підтримку і допомогу українським біженцям.

"Я думаю, що всі бачать, що саме так він відчуває", – додав британський прем'єр.

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Нагадуємо, раніше міністр оборони Британії Воллес висловив думку, що Україні слід більше дякувати Заходу за надану допомогу у війні з Росією.

У відповідь Зеленський заявив, що "можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто".