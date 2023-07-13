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Новини Агресія Росії проти України
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У Маріуполі пролунали вибухи, повідомляють про влучання у казарму кадирівців, - Андрющенко

ммк,ілліча

За попередньою інформацією, поранених вивозили потайки в бік Донецька, що може свідчити про їхній важкий стан. 

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші повідомляють про влучання в казарму кадирівців, що розташована на території ММК ім. Ілліча. За попередньою інформацією поранених вивозили потайки в бік Донецька, що може свідчити про їх важкий стан. Деталі з’ясовуємо", - йдеться в повідомленні. 

За словами Андрющенка, ураження може бути співставним з "Юр’ївською бавовною", яку росіяни теж масовано маскували під "роботу ППО".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни посилили контррозвідувальні заходи в окупованому Маріуполі, - Генштаб

Автор: 

вибух (4532) Маріуполь (3253) Андрющенко Петро (700)


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Топ коментарі
+29
Тільки вчора писали, що кацапи запрошують відпочивальників до Маріуполя бо це - глибокий тил...
А зараз "відпочивших" вже кудись вивозять!
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13.07.2023 08:00 Відповісти
+26
Не везет кадыр-овцам никак. Все время по тылам прячутся, а их все равно достают
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13.07.2023 07:49 Відповісти
+26
Хлопці в овчарню поцілили. Бараняча шаурма.
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13.07.2023 07:50 Відповісти
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Не везет кадыр-овцам никак. Все время по тылам прячутся, а их все равно достают
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13.07.2023 07:49 Відповісти
" Доброе утро, Вьетнам"
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13.07.2023 08:03 Відповісти
Хлопці в овчарню поцілили. Бараняча шаурма.
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13.07.2023 07:50 Відповісти
ЗСУ передає привіт Кадиркі.
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13.07.2023 07:52 Відповісти
аллах акбар?)))
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13.07.2023 07:53 Відповісти
От не треба...
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13.07.2023 08:47 Відповісти
и это правильно.
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13.07.2023 07:56 Відповісти
Та не треба їх нікуди везти ... там прикопайте і скажіть, що нічого не лишилося: все вщент.
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13.07.2023 07:57 Відповісти
Завезти центнер тротилу і підірвати, щоб доказів не залишилось, сказати що звичайна бавовна, задимлєніх і жертв нєт ))
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13.07.2023 09:10 Відповісти
Тільки вчора писали, що кацапи запрошують відпочивальників до Маріуполя бо це - глибокий тил...
А зараз "відпочивших" вже кудись вивозять!
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13.07.2023 08:00 Відповісти
Випередив!!! Наступного разу адміну поскаржусь!
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13.07.2023 08:06 Відповісти
Раніше просипатися треба.
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13.07.2023 08:15 Відповісти
Я не сплю вже давно! Був зайнятий! Перші яблука запікав - на пастилу ...
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13.07.2023 08:18 Відповісти
Добра справа. Бог у поміч.
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13.07.2023 08:19 Відповісти
Хозяюшку включили? а мне кошаки не дают спать, то ночью забакланить волають, то на улицу.
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13.07.2023 09:51 Відповісти
Я просто "жайворонок" Робить вранці все одно нічого - бо всі сплять
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13.07.2023 09:55 Відповісти
А я , после ночного кошачьего кошмара превращаюсь из жаворонка в лежибоку. А если эти кошмары не пощезнут(жена завтра приезжает), то мы с ней будем состязаться в категории лэжыбок, бо она явно не жаворонок, а то в противном случае прийдется, по утрам, вокруг жены ходить навшпиньки, щоби дicстатися до форуму... Все, лимит часу исчерпан, ухожу на гранд-полив, сильно жарит солнце. Чеснок уже скосил. кажуть зимний убирается как только стукнет Петра и Павла... Блин , кто бы уже вгамселыв повосточному форпосту Петро-Павловскому(камчатскому).
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13.07.2023 10:05 Відповісти
Мені легше - з-за "різниці в режимах" ми вже давно в різні кімнати розбіглися Ходимо час від часу один до одного "у гості" І комп у моїй кімнаті - тому я "автономний"
У нас натягує на дощ Метеорологи обіцяють на три дні "мокву" Вдосвіта сонце виглянуло а потім натягло хмари Небо сіре І стрижі низько літають І нога перебита другий день ниє Може й "побризкає"
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13.07.2023 10:31 Відповісти
У меня "ходить в гости" - на зимней квартире.
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13.07.2023 22:34 Відповісти
в 22:00 , после душа заполз в хату, но тремя поливалками залил весь участок, еще и со стиральной машинкой поработал, сделал шопинг. Пока моей нет, купил сварочник , который не гасит сеть и имее защиту от "прилипания" электрода, а то сварочных работ поднакопилось, а тягаться с самопальным пока пуп развяжется уже набрыдло. Новый легенький, мизинцем можно удержать. Еще и незапланированная аудиенция была с чаепитием.
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13.07.2023 22:42 Відповісти
а я своей купил стационарный комп , шобы бавылась в своей зимней квартире и не клепала моск в моей комнате. Сам обхожусь портабл-компом(лептоп). С ним легче работать с хай-энд железом и сетевым накопителем, как и есть возможность , взяв под мышку ...одним словом, работать и на даче.
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13.07.2023 22:49 Відповісти
У мене - те саме Мені вистачає ноута А вона сидить з стаціонарним
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14.07.2023 05:55 Відповісти
Часть стираного оставил сушиться на улице, пришлось около часа ночи развешивать по дверям-стульям, а то прошел первый дождь. Два вторых - кратковременные(ночью) но лапатi , очень интенсивные. капли с лязгом, очень громко ляпали и по листьям , и по чем ни попадя, та як ляпасу давали всему , шо попадалось на пути. "Снял" свою с поезда... под утро. После Одессы здесь замерзла, заре пошла на солнышко греться.
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14.07.2023 10:04 Відповісти
I смiх, i грiх... Але ж ваш комент мене розвеселив... 😁😂
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13.07.2023 13:22 Відповісти
Так уже 12 годин пишуть про 40 кадировців на концерті у кобздона
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13.07.2023 08:00 Відповісти
там була студія ТікТок.
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13.07.2023 08:00 Відповісти
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13.07.2023 09:19 Відповісти
Яка чудова новина! Нищіть цих козломордих і далі - чим більше, тим краще!
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13.07.2023 08:03 Відповісти
Дотикались тик-токеры
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13.07.2023 08:04 Відповісти
Дінь-дінь, дон-дон.
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13.07.2023 08:06 Відповісти
https://youtu.be/7bx4S2YGS48?t=40
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13.07.2023 08:31 Відповісти
Кадири - нікому не розходитись!!! - кучкуитесь ! - ждіть ше .
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13.07.2023 08:07 Відповісти
Ладно, іду вчорашню серію Арестовича подивлюсь.
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13.07.2023 08:08 Відповісти
Фууууу, я би блюванув на перших секундах ...
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13.07.2023 09:21 Відповісти
"Рассеяне! Лето в разгаре! Жаркое солнце Приазовья, тёплый мягкий песок мариупольских пляжей и сладкие сливы в приморских садах ждут вас!!!
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13.07.2023 08:09 Відповісти
"сладкие сливы" - три рази перечитав поки зрозумів, що це про фрукти Думав це про зливи в каналізацію.
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13.07.2023 08:18 Відповісти
А ще в часи наполеонівських війн "сливами" у армії іменувалася свинцева картеч, якою заряджалися гармати для стрільби прямою наводкою по піхоті!
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13.07.2023 08:31 Відповісти
Коли йшли стінка-на-стінку то ефективно.
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13.07.2023 08:39 Відповісти
Так і зараз - те саме! Тільки матеріал для слив інший - сплав вольфрамовий І засоби їх доставки до цілі - інші : касетні ракети, бомби чи снаряди
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13.07.2023 08:57 Відповісти
Раніше стріляли прямим наведенням, а тепер ефективніше зверху ))
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13.07.2023 09:22 Відповісти
Та це ще було до ракет і авіації! Кінець ХІХ ст "Бризантні" гаубичні снаряди Тонкостінний металевий "стакан" начинений "мелінітом" і шрапнеллю Дистанційна трубка замість ударного детонатора Стріляли в "білий світ" (тобто в повітря) На виставленій на трубці дальності снаряд підривався і шрапнель летіла в різні боки На подібному принципі розроблялися і перші снаряди до зенітної артилерії (та й зараз основна маса цих снарядів так працює)
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13.07.2023 09:31 Відповісти
за зпаплюжених овець нє забудєм нє прастім !
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13.07.2023 08:14 Відповісти
24.06 їх врятували анальні пробки, що сповільнили темп їх висування на ростов до двох діб.
А тут якось не судьба
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13.07.2023 08:19 Відповісти
Казали ж вам довпоьопам,,що спокусливі вівці,до добра ні доведуть,,, дОн,,),
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13.07.2023 08:24 Відповісти
Я уверен на 100% шо когда кадыровцы приезжают на какой-то участок фронта....российские солдатен сдают их позиции пачти забесплатна.
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13.07.2023 08:24 Відповісти
Админ, вместо "казарма кадыровцев" лучше писать "свинарник со свиньями".
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13.07.2023 08:53 Відповісти
Їхало б собі в свої аули чи кишлаки,було б ціліше.
Так треба в Україну лізти.
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13.07.2023 09:05 Відповісти
Ну шо сказать...СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!! Думается братья по борьбе, против общего супостата дудаевцы, меня поддержат.
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13.07.2023 09:55 Відповісти
 
 