У Маріуполі пролунали вибухи, повідомляють про влучання у казарму кадирівців, - Андрющенко
За попередньою інформацією, поранених вивозили потайки в бік Донецька, що може свідчити про їхній важкий стан.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші повідомляють про влучання в казарму кадирівців, що розташована на території ММК ім. Ілліча. За попередньою інформацією поранених вивозили потайки в бік Донецька, що може свідчити про їх важкий стан. Деталі з’ясовуємо", - йдеться в повідомленні.
За словами Андрющенка, ураження може бути співставним з "Юр’ївською бавовною", яку росіяни теж масовано маскували під "роботу ППО".
Топ коментарі
+29 Ol Ol #553754
показати весь коментар13.07.2023 08:00 Відповісти Посилання
+26 FT FT
показати весь коментар13.07.2023 07:49 Відповісти Посилання
+26 Саша Пончик
показати весь коментар13.07.2023 07:50 Відповісти Посилання
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А зараз "відпочивших" вже кудись вивозять!
У нас натягує на дощ Метеорологи обіцяють на три дні "мокву" Вдосвіта сонце виглянуло а потім натягло хмари Небо сіре І стрижі низько літають І нога перебита другий день ниє Може й "побризкає"
А тут якось не судьба
Так треба в Україну лізти.