У Маріуполі пролунали вибухи, повідомляють про влучання у казарму кадирівців, - Андрющенко

За попередньою інформацією, поранених вивозили потайки в бік Донецька, що може свідчити про їхній важкий стан.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші повідомляють про влучання в казарму кадирівців, що розташована на території ММК ім. Ілліча. За попередньою інформацією поранених вивозили потайки в бік Донецька, що може свідчити про їх важкий стан. Деталі з’ясовуємо", - йдеться в повідомленні.

За словами Андрющенка, ураження може бути співставним з "Юр’ївською бавовною", яку росіяни теж масовано маскували під "роботу ППО".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни посилили контррозвідувальні заходи в окупованому Маріуполі, - Генштаб