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Росіяни посилили контррозвідувальні заходи в окупованому Маріуполі, - Генштаб

маріуполь

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про ситуацію в окупованому Маріуполі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Противник посилив контррозвідувальні заходи у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області. Окупанти здійснюють масові рейди по будинках та квартирах місцевих мешканців, перевіряють особисті документи та мобільні пристрої. Таким чином окупанти намагаються залякати місцеве населення та виявити тих, хто допомагає Силам оборони України".

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Автор: 

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Від того, що ви накидали скрізь триколорів Маріуполь не став російським.
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12.07.2023 23:49 Відповісти
 
 