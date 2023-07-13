Сили ППО збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник, - ОВА
Пізно ввечері 12 липня сили ППО збили російський безпілотник над Дніпропетровською областю.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Пізно ввечері в небі над областю наші оборонці збили безпілотник агресора", - йдеться в повідомленні.
Лисак додав, що ніч в регіоні пройшла без обстрілів.
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Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар13.07.2023 08:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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