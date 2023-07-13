УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8907 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
720 1

Сили ППО збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник, - ОВА

безпілотник,збитий

Пізно ввечері 12 липня сили ППО збили російський безпілотник над Дніпропетровською областю.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Пізно ввечері в небі над областю наші оборонці збили безпілотник агресора", - йдеться в повідомленні.

Лисак додав, що ніч в регіоні пройшла без обстрілів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі ворог атакував Київщину дронами та ракетами: влучань та постраждалих немає, - ОВА

Автор: 

безпілотник (4430) ППО (3329) Дніпропетровська область (3930)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Швидше за все - розвідувально-корегувальний. Тому і ніч там була спокійною.
показати весь коментар
13.07.2023 08:31 Відповісти
 
 