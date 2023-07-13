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Зеленський - на слова Дуди про миротворців НАТО: Достатньо і ЗСУ

володимир,зеленський

Президент Володимир Зеленський відповів на заяву президента Польщі Анджея Дуди щодо готовності надіслати разом із НАТО миротворців в Україну у разі припинення вогню. За його словами, ані Україна, ані НАТО не зацікавлені в цьому.

Про це президент сказав на пресконференції на саміті НАТО у Вільнюсі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Я чесно хочу сказати, що таке питання ніхто не підіймає. І країни НАТО не зацікавлені. І ми не зацікавлені, поки ми не в НАТО, щоб у нас розташовувались ті чи інші збройні сили", - сказав Зеленський.

Читайте: Польща готова в разі припинення вогню направити до України миротворців разом з НАТО, - Дуда

На думку президента, наразі ЗСУ достатньо, а питання полягає у постачанні конкретної новітньої зброї зразка НАТО.

Водночас він зазначив, що після вступу до НАТО українські військові можуть бути запрошені в інші держави-члени Альянсу.

Також читайте: Саміт НАТО показав, як далеко Росія відійшла від цілей, заради яких вона розпочала війну, - ISW

"Партнери розуміють, що у нас потужна армія. І коли ми будемо в НАТО, то наші військові, які зрозумілі, з досвідом військовим - ось вони, впевнений я, можуть бути запрошеними в рамках чинного законодавства забезпечувати відповідну безпеку на територіях інших держав НАТО", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова долучитися до миротворчої місії, яку НАТО міг би відправити в Україну в разі припинення вогню з РФ.

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) миротворці (859) НАТО (6636) Дуда Анджей (793)


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Топ коментарі
+45
От "гондон"!!! Прекрасно знає, що коли війська ООН розвернуться на лінії розмежування, то кацапи не зможуть наступать по суходолу Але більше всього "воно" боїться, що в Україні з"явиться "третя сила", йому непідконтрольна І він не зможе державою "вертіть, як циган - сонцем"!
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13.07.2023 08:37 Відповісти
+29
Перш, ніж кидатися понтами, Зєлєнскому вартувало б дізнатися, що за найоптимістичнішими оцінками в Україні залишилось 28 мільйонів населення. З яких близько 8-9 мільйонів - ті, хто наповнює казну. Бо дітей, пенсіонерів, б'юджетників і силові структури, в тому числі і армію потрібно відносити до споживпчів б'юджету. Отже, якщо поповнювати і далі ЗСУ, які несутт втрати, лише власними громадянами, то наповнювати б'юджет буде нікому, бо дисбаланс між тими, що наповнює і тими, що споживпє ще збільшиться, адде ті, що наповнюють перейдуть у категорію споживачів. Зєлєнскому потрібно щось робити зі своїм язиком, який починає чесати без чітких сигналів мозку, або з мозком.
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13.07.2023 08:40 Відповісти
+20
А від миротворців відмовляється. 😊 Це яка причина такого роздвоєння? Що, дофіга здорових українських чоловіків залишиломь поза штатом ЗСУ? Чи економіки нафіг не треба? А може він справді вірить, що Захід бабло даватиме вічно?
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13.07.2023 08:48 Відповісти
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Зеленський перед самітом НАТО у Вільнюсі намагався вплинути на перебіг дискусій щодо гарантій для нашої країни та запрошення Києва до членства у блоці. Він використав жорсткішу риторику, ніж зазвичай.
Мав право старався вплинути на рішення, як на мене то це похвально.
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13.07.2023 08:35 Відповісти
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13.07.2023 08:38 Відповісти
А від миротворців відмовляється. 😊 Це яка причина такого роздвоєння? Що, дофіга здорових українських чоловіків залишиломь поза штатом ЗСУ? Чи економіки нафіг не треба? А може він справді вірить, що Захід бабло даватиме вічно?
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13.07.2023 08:48 Відповісти
Може, побоювання заморожування війни? "...надіслати разом із НАТО миротворців в Україну у разі припинення вогню..."
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13.07.2023 09:18 Відповісти
Власне припинення вогню до повного виходу на кордони 1991 року - це і є заморожування.
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13.07.2023 09:36 Відповісти
Дуда натякнув, що Україні треба тимчасовий уряд під проводом НАТО і потім демократичні вибори. А зелю і дєрьмака з їхньою бандою - нах...й.
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13.07.2023 08:53 Відповісти
Дуже схоже на те. Проаналізувававши початок контрнаступу з одного боку, та чіткі тенденції до узурпації влади зі сторони Зеленського і компанії, можливо було прийняте рішення, що до примушення сторін до припинення вогню і встановлення тимчасового перемир'я. З тим, щоб за час перемир'я провести вибори та усунути 95 квартал від влади. Для союзників очевидно, що ця влада і є основною перешкодою на шляху до перемоги. Але, якщо мудрий наріт, вдруге вибере Зеленського, нас чекає варіант на кшалт Сирії, чи Іраку. Якщо буде більш адекватний варіант, тоді миротворці нам дуже ************. Для відновлення єкономіки, ВПК і подготовкі до наступної війни. Окуповані теріторії повернуться, коли кацапія, втягнута в гонкук озброєнь почне розвалюватись. Але, це буде зовсім не скоро, т.я. не треба скидати з уваги, те що вони увійдуть в ще більший союз з Китаєм, Іраном та Індією.
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13.07.2023 10:12 Відповісти
Згоден на 100%
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13.07.2023 10:17 Відповісти
Нащо ти постійно копіюєш свій чи не свій комент і скрізь його вставляєш?
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13.07.2023 09:17 Відповісти
Зеленський має право використовувати свою жорстоку риторику на кухні, до зЕЛенки.
Якщо, як зазвичай, автор його промов литвин, напише йому такий текст і буде нашіптувати в навушник.

До західних партнерів, які виконують його роботу по захисту України, він має ставитися з повагою і вдячністю.

І досить постити цю люзоблюдську заготовку по сайту.
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13.07.2023 10:44 Відповісти
+100500
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13.07.2023 10:54 Відповісти
+💯!
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13.07.2023 10:55 Відповісти


"А чё мы не в нате, внатуре?"
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13.07.2023 10:52 Відповісти
Бородате дитинча добикувалось:
- бубочці там нагадали про його офшори
- і воно відразу стало лагідне-е-е-е.. як теля
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13.07.2023 11:01 Відповісти
Не зацікавлені? Чому? Юзік боїться нату?
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13.07.2023 08:35 Відповісти
Звісно, відберуть гранітний кар'єр. Чим він на провіант буде заробляти?
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13.07.2023 09:14 Відповісти
Чому, чому. В Омані так не домовлялись.
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13.07.2023 21:47 Відповісти
Генералісимус.
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13.07.2023 08:36 Відповісти
Хрєнов !

Польща вже розмістила в себе американський контингент, побудувавши для нього базу за свої гроші, розмістила ПРО США, запрошує розмістити ядерну зброю !!!

І після цього рашка насмілиться на Польщу напасти ?

Розміщення військ союзників є частиною системи безпеки НАТО!

Україні потрібен Гетьман !
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13.07.2023 11:01 Відповісти
От "гондон"!!! Прекрасно знає, що коли війська ООН розвернуться на лінії розмежування, то кацапи не зможуть наступать по суходолу Але більше всього "воно" боїться, що в Україні з"явиться "третя сила", йому непідконтрольна І він не зможе державою "вертіть, як циган - сонцем"!
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13.07.2023 08:37 Відповісти
Так…, і навіщо тоді нові бригади в НГУ, а не в складі ЗСУ
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13.07.2023 09:02 Відповісти
Бо "блазенята" не полишають надії створить собі власну військову силу, яка може буть противагою ЗСУ Армійцям вони не довіряють! Фактично йде прихована підготовка до закінчення війни - коли армія прийде на Банкову, щоб отримать відповіді на "незручні" для "блазенят" питання І вони хочуть буть до цього готові!
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13.07.2023 09:10 Відповісти
💯Армія, або люди. Або разом…
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13.07.2023 09:28 Відповісти
Хіба зараз є різниця між ЗСУ та людьми ?

бо ЗСУ це найкраща частина Українського народу!
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13.07.2023 11:03 Відповісти
Якщо не брати до уваги деякі аспекти -то немає. Але не всі люди в ЗСУ.
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13.07.2023 11:24 Відповісти
Ні все куди простіше. Чекає орди білих рашистів. Знає.
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13.07.2023 10:44 Відповісти
Головне питанн: "З ЧИМ він ті "орди" "чекає"?

24 лютого будять «Блазня» вдосвіта:

- Вставай, президент! Війна почалася!

- О! Наши пришли! Как Вы быстро добрались!

- Наші, «наші»! Це я - Залужний!
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13.07.2023 10:53 Відповісти
стопудово! До того ж дозволило розвантажити ЗСУ та при наймні, частину людей відправити по домах
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13.07.2023 10:48 Відповісти
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13.07.2023 08:37 Відповісти
скоро в ЗСУ не буде кого брати! по системі Шлях зеленоморді за хабарі сотню тисяч військовозобов'язаних за хабарі переправили за кордон!
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13.07.2023 08:38 Відповісти
ЦЕЛИ "СВО":

1. Возродить НАТО;
2. Удвоить длину общей границы с НАТО;
3. Лишиться всех союзников;
4. Отдать США и ЕС $300+ млрд. 3ВР;
5. Отдать США и ОПЕК премиальные рынки нефти и газа ЕС; 6. Продавать нефть с огромной скидкой;
7. Получить кризис бюджета;
8. Стать вассалом Китая.
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13.07.2023 09:10 Відповісти
І, не тільки через " шлях"!
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13.07.2023 09:16 Відповісти
Вони без шляху це добре роблять ! Арестович віїзджав чрез шлях ?
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13.07.2023 09:37 Відповісти
чому найвеличніший боїться присутності військ НАТО в Україні? Може не дуже вони в те НАТО і хочуть?
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13.07.2023 08:39 Відповісти
Зеленський забув яка протяжність кордону з Росією.
І НАТО буде заважати красти.
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13.07.2023 08:40 Відповісти
Перш, ніж кидатися понтами, Зєлєнскому вартувало б дізнатися, що за найоптимістичнішими оцінками в Україні залишилось 28 мільйонів населення. З яких близько 8-9 мільйонів - ті, хто наповнює казну. Бо дітей, пенсіонерів, б'юджетників і силові структури, в тому числі і армію потрібно відносити до споживпчів б'юджету. Отже, якщо поповнювати і далі ЗСУ, які несутт втрати, лише власними громадянами, то наповнювати б'юджет буде нікому, бо дисбаланс між тими, що наповнює і тими, що споживпє ще збільшиться, адде ті, що наповнюють перейдуть у категорію споживачів. Зєлєнскому потрібно щось робити зі своїм язиком, який починає чесати без чітких сигналів мозку, або з мозком.
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13.07.2023 08:40 Відповісти
"...ми не зацікавлені, поки ми не в НАТО, щоб у нас розташовувались ті чи інші збройні сили"- 30 років присутність "інших збройних сил" у Кримі його влаштовувала, а тут прямо засоромився.
Чи ЄнтАдругоЄ?
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13.07.2023 08:43 Відповісти
Так у Вільнюсі сказали "ні"???
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13.07.2023 09:19 Відповісти
В мене зараз полетять гнилі помідори але тут наший Бубочка правий,миротворчі війська - це заморожений конфлікт на довгі роки,другого Афганістану нам не треба.Дайте краще Ф-16 і кучу всяких томагавків.
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13.07.2023 08:45 Відповісти
Ніякі миротворці під час гарячої фази конфлікту не заходять. Лише після припинення вогню. Це світова практика.
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13.07.2023 08:52 Відповісти
Читайте уважно:

"Президент Володимир Зеленський відповів на заяву президента Польщі Анджея Дуди щодо готовності надіслати разом із НАТО миротворців в Україну у разі припинення вогню."

Джерело:
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13.07.2023 08:56 Відповісти
Ну заморожений варіант теж передбачає припинення вогню.
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13.07.2023 09:06 Відповісти
Так. Не виключено, що нам прийдеться на це піти на якомусь етапі. Почитайте аргументовані коментарі вище. І подивіться якими темпами іде наш контрнаступ.
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13.07.2023 09:10 Відповісти
зєля все робить щоб НАТО в Україні не було.
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13.07.2023 08:47 Відповісти
бо "что делает дурак, все он делает не так"

а скоріш за все - зрадник
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13.07.2023 11:18 Відповісти
Зря, миротворцы НАТО - гарантия от новой войны.
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13.07.2023 08:53 Відповісти
Миротворчі війська - це заморозкам на десятиліття. Нам треба якнайшвидше визволити нашу землю від загарбників ! Так що тут Зеленський правий
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13.07.2023 08:53 Відповісти
Визволяйте. Дуда не заперечує. Він говорить про той час, коли буде припинення вогню.
А воно можливо і знадобиться, зважаючи на те, що наш людський ресурс набагато менший, ніж свинособачий. І рашисти, на відміну від Янелоха, замінували все на шляху ЗСУ.
Наші втрати набагато більші, ніж бреше Маляр, тому що доводиться наступати по суцільних мінних полях.
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13.07.2023 08:59 Відповісти
Хоч на передовій герой чи взагалі в Україні, у нас час до осені звільнити по максимуму територій...

А в курсі взагалі що бюджет нам на допомогу зброєю завершується в жовтні і ніхто поки не готує законопроект на новий бюджет, тому що є договір про скорочення витрат, і лендліза вже не буде... вийшов термін,
а від нього відмовлялися, ніби для нас це дорого, що мов кредит....

Але набирати кредитів і тратити їх на всяку х...ню то не дорого а на озброєння то б...ть дорого...

Йдуть вибори і Байдену потрібний результат щоб показати куди пішли кошти і підняти собі рейтинг і чи будуть втрачені наші території, рядовим американцям пох, тому вони так чи інакше будуть на нас давити... Плюс почитайте що говорить Конор Кенеді що воював за нас...

І чим будеш воювати палками, сидіти на дивані завжди легко і всіх вчити.....
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13.07.2023 09:31 Відповісти
Недорозвинуті малароси ви про якіх міратворцах паносІтє😁
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13.07.2023 09:00 Відповісти
Хочеться думати,що гарант своєю відповіддю не керувався жахалками москалів,що поляки окупують Україну)
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13.07.2023 09:04 Відповісти
до речі в мене такий страх є.
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13.07.2023 16:39 Відповісти
Подивіться колишні висловлювання Зеленського про НАТО, коли він ще жив та працював в нарасєї. А тепер, думаю, у нього пряма вказівка від куратора фсб Єрмака не допустити НАТО в Україну, як того хоче їх керівник путлєр. Невже не зрозуміло що хлопці сиділи і чекали війська орків, щоб підписати капітуляцію. В Омані отримали чіткі вказівки та інструкції, але щось пішло не так. Через те відсторонили Залужного, завели справу на Кривоноса та багато інш. патріотів. А тепе6р ще "НАТО в хату" необхідно не впустити.
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13.07.2023 09:06 Відповісти
Але маємо впустити
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13.07.2023 15:45 Відповісти
Он, йбнтий, владімір зєлєнскій ( с)
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13.07.2023 09:14 Відповісти
Не зважайте на слова Нелоха. Коли буде стояти питання про миротворців - його вже і кохта здується в Ізраїль.
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13.07.2023 09:20 Відповісти
Здавати краіну легше коли не стоять миротворці.
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13.07.2023 09:33 Відповісти
Когда наступит мир придут миротворцы . Не перепутайте
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13.07.2023 10:04 Відповісти
А, чем тебе, КЛОУН ДОЛБАННЫЙ, миротворцы НАТО мешают ???
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13.07.2023 10:32 Відповісти
Схоже у Зеленського було інше завдання на саміти.
Посрат.ся з усіма друзями України.
І він непогано впорався.
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13.07.2023 10:45 Відповісти
Згодна!
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13.07.2023 15:51 Відповісти
А якже завдання завалити Україну?Тому і на Саміт не хотів їхати,бо нутро побачать.Але ж побачили!
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13.07.2023 15:56 Відповісти
Вистачить і батальйону Боневтік.
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13.07.2023 11:00 Відповісти
В любом случае нас ждет замарозка конфликта, кроме разгрома параши и знамя победы над кремлем, но это не реально. Даже выход на границы 91 года - это не полная победа, а превращение Украины в большой лугондон, с постоянными обстрелами по всему пограничному периметру. Даже уход х-ла от власти не гарантирует нам спокойствия. И присутствие войск НАТО - это какая -то гарантия от повторного вторжения русни после 3-5 летней передышки для них.
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13.07.2023 11:01 Відповісти
Зечмоня піздюк.
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13.07.2023 12:27 Відповісти
Яка ж вонючка!Не треба миротворців.Колись казав не треба особливого статусу при НАТО.Недолуге?Але зрозуміло,що путині кранти.І гнати,гнати,гнати.Хлопці продовжуватимуть гинути,а ця банда буде робити усе,щоби бойня тривала.Повторюю-це мафіозна банда,путина-пахан.
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13.07.2023 15:42 Відповісти
 
 