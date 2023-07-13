Зеленський - на слова Дуди про миротворців НАТО: Достатньо і ЗСУ

Президент Володимир Зеленський відповів на заяву президента Польщі Анджея Дуди щодо готовності надіслати разом із НАТО миротворців в Україну у разі припинення вогню. За його словами, ані Україна, ані НАТО не зацікавлені в цьому.

Про це президент сказав на пресконференції на саміті НАТО у Вільнюсі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Я чесно хочу сказати, що таке питання ніхто не підіймає. І країни НАТО не зацікавлені. І ми не зацікавлені, поки ми не в НАТО, щоб у нас розташовувались ті чи інші збройні сили", - сказав Зеленський.

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На думку президента, наразі ЗСУ достатньо, а питання полягає у постачанні конкретної новітньої зброї зразка НАТО.

Водночас він зазначив, що після вступу до НАТО українські військові можуть бути запрошені в інші держави-члени Альянсу.

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"Партнери розуміють, що у нас потужна армія. І коли ми будемо в НАТО, то наші військові, які зрозумілі, з досвідом військовим - ось вони, впевнений я, можуть бути запрошеними в рамках чинного законодавства забезпечувати відповідну безпеку на територіях інших держав НАТО", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова долучитися до миротворчої місії, яку НАТО міг би відправити в Україну в разі припинення вогню з РФ.