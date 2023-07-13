Зеленський - на слова Дуди про миротворців НАТО: Достатньо і ЗСУ
Президент Володимир Зеленський відповів на заяву президента Польщі Анджея Дуди щодо готовності надіслати разом із НАТО миротворців в Україну у разі припинення вогню. За його словами, ані Україна, ані НАТО не зацікавлені в цьому.
Про це президент сказав на пресконференції на саміті НАТО у Вільнюсі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"Я чесно хочу сказати, що таке питання ніхто не підіймає. І країни НАТО не зацікавлені. І ми не зацікавлені, поки ми не в НАТО, щоб у нас розташовувались ті чи інші збройні сили", - сказав Зеленський.
На думку президента, наразі ЗСУ достатньо, а питання полягає у постачанні конкретної новітньої зброї зразка НАТО.
Водночас він зазначив, що після вступу до НАТО українські військові можуть бути запрошені в інші держави-члени Альянсу.
"Партнери розуміють, що у нас потужна армія. І коли ми будемо в НАТО, то наші військові, які зрозумілі, з досвідом військовим - ось вони, впевнений я, можуть бути запрошеними в рамках чинного законодавства забезпечувати відповідну безпеку на територіях інших держав НАТО", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова долучитися до миротворчої місії, яку НАТО міг би відправити в Україну в разі припинення вогню з РФ.
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Мав право старався вплинути на рішення, як на мене то це похвально.
Якщо, як зазвичай, автор його промов литвин, напише йому такий текст і буде нашіптувати в навушник.
До західних партнерів, які виконують його роботу по захисту України, він має ставитися з повагою і вдячністю.
І досить постити цю люзоблюдську заготовку по сайту.
"А чё мы не в нате, внатуре?"
- бубочці там нагадали про його офшори
- і воно відразу стало лагідне-е-е-е.. як теля
Польща вже розмістила в себе американський контингент, побудувавши для нього базу за свої гроші, розмістила ПРО США, запрошує розмістити ядерну зброю !!!
І після цього рашка насмілиться на Польщу напасти ?
Розміщення військ союзників є частиною системи безпеки НАТО!
Україні потрібен Гетьман !
бо ЗСУ це найкраща частина Українського народу!
24 лютого будять «Блазня» вдосвіта:
- Вставай, президент! Війна почалася!
- О! Наши пришли! Как Вы быстро добрались!
- Наші, «наші»! Це я - Залужний!
1. Возродить НАТО;
2. Удвоить длину общей границы с НАТО;
3. Лишиться всех союзников;
4. Отдать США и ЕС $300+ млрд. 3ВР;
5. Отдать США и ОПЕК премиальные рынки нефти и газа ЕС; 6. Продавать нефть с огромной скидкой;
7. Получить кризис бюджета;
8. Стать вассалом Китая.
І НАТО буде заважати красти.
Чи ЄнтАдругоЄ?
"Президент Володимир Зеленський відповів на заяву президента Польщі Анджея Дуди щодо готовності надіслати разом із НАТО миротворців в Україну у разі припинення вогню."
Джерело:
а скоріш за все - зрадник
А воно можливо і знадобиться, зважаючи на те, що наш людський ресурс набагато менший, ніж свинособачий. І рашисти, на відміну від Янелоха, замінували все на шляху ЗСУ.
Наші втрати набагато більші, ніж бреше Маляр, тому що доводиться наступати по суцільних мінних полях.
А в курсі взагалі що бюджет нам на допомогу зброєю завершується в жовтні і ніхто поки не готує законопроект на новий бюджет, тому що є договір про скорочення витрат, і лендліза вже не буде... вийшов термін,
а від нього відмовлялися, ніби для нас це дорого, що мов кредит....
Але набирати кредитів і тратити їх на всяку х...ню то не дорого а на озброєння то б...ть дорого...
Йдуть вибори і Байдену потрібний результат щоб показати куди пішли кошти і підняти собі рейтинг і чи будуть втрачені наші території, рядовим американцям пох, тому вони так чи інакше будуть на нас давити... Плюс почитайте що говорить Конор Кенеді що воював за нас...
І чим будеш воювати палками, сидіти на дивані завжди легко і всіх вчити.....
Посрат.ся з усіма друзями України.
І він непогано впорався.