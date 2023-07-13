Вночі російські військові атакували дронами Кіровоградщину, всі цілі збиті, - ОВА
13 липня окупанти атакували Кіровоградську область "шахедами".
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
"Чергова ворожа атака. Наші оборонці захистили небо – знищили всі ворожі цілі. Над Кіровоградщиною також.
В області попередньо без постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
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