Вночі російські військові атакували дронами Кіровоградщину, всі цілі збиті, - ОВА

13 липня окупанти атакували Кіровоградську область "шахедами".

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова ворожа атака. Наші оборонці захистили небо – знищили всі ворожі цілі. Над Кіровоградщиною також.

В області попередньо без постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

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