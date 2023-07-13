УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8876 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 054 0

Вночі російські військові атакували дронами Кіровоградщину, всі цілі збиті, - ОВА

дрони,шахеди

13 липня окупанти атакували Кіровоградську область "шахедами".

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова ворожа атака. Наші оборонці захистили небо – знищили всі ворожі цілі. Над Кіровоградщиною також.

В області попередньо без постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Знищено 20 ударних "Шахедів" та 2 "Калібри", - Повітряні сили

Автор: 

дрони (5006) Кіровоградська область (586)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 