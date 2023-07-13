Окупанти можуть вивезти з Маріуполя 13 тисяч українських дітей, - Андрющенко

Окупаційна влада Маріуполя ще минулого року розробила "план евакуації" дітей, коли ЗСУ наступали на харківському і херсонському напрямках. Зараз цей план поновили і доопрацювали.

Про це повідомив проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя" радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Він передбачає "евакуацію" окупаційних адміністрацій на територію Новоазовського району, безпосередньо Новоазовськ-Сєдово, так само "евакуацію" цивільного населення за бажанням. Але найгірше в цій ситуації – щодо дітей передбачена примусова й однозначна евакуація всіх. І ми на це дивимося як на найбільший ризик, тому що це чергова хвиля викрадення дітей, може бути. У Маріуполі знаходиться на сьогодні приблизно 13 тисяч дітей.Тобто, якщо вони всі вивезуть ще наших маріупольських дітей, які додадуться до 1300 викрадених до того, це ризик і це проблема. І ми розуміємо, що таке може бути", – зазначив посадовець.

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